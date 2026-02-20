Ambasadorul german a vizitat Primăria Chișinău: Proiectul pe care îl susține Berlinul în Capitala Moldovei

20:00

Speakerul Igor Grosu îndeamnă politicienii să nu își facă vizibilitate pe seama tragediilor care s-au produs recent în Armata Națională. Este vorba despre moartea a doi militari care s-au stins din viață după ce s-au rănit cu arma din dotare. Speakerul consideră că trebuie analizate circumstanțele aceste incidente. În opinia sa, este vorba despre evenimente […] Articolul Igor Grosu, despre tragediile din Armata Națională: „Aș ruga politicienii să se abțină…” apare prima dată în Realitatea.md.