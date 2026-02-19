Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat în Marea Britanie

10:30

Două avioane de pe cursa Chișinău – București au fost anulate, azi-dimineață, din cauza ninsorilor severe din capitala României. Aeronavele urmau să decoleze de pe Aeroportul din Chișinău la ora 05.00 și 07.00. Între timp, a fost anulată o cursă dinspre București pentru această seară, la ora 19.50, iar alt avion din Capitala României, care […]