Jurnalistul american Tucker Carlson, reținut pe aeroport în Israel. Autoritățile susțin că a fost un control de rutină
Ziua, 19 februarie 2026 10:40
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat că el și echipa sa au fost reținuți pe aeroport în Israel la scurt timp după un interviu cu ambasadorul SUA, Mike Huckabee. Informația a fost relatată de Daily Mail. Carlson, cunoscut pentru criticile sale la adresa acțiunilor Israelului în Gaza, a afirmat că a întâmpinat o atitudine ostilă
Acum 30 minute
10:40
Jurnalistul american Tucker Carlson, reținut pe aeroport în Israel. Autoritățile susțin că a fost un control de rutină # Ziua
Jurnalistul american Tucker Carlson a declarat că el și echipa sa au fost reținuți pe aeroport în Israel la scurt timp după un interviu cu ambasadorul SUA, Mike Huckabee. Informația a fost relatată de Daily Mail. Carlson, cunoscut pentru criticile sale la adresa acțiunilor Israelului în Gaza, a afirmat că a întâmpinat o atitudine ostilă
Acum o oră
10:20
Salvatorii au intervenit, miercuri, în 85 de misiuni. În cele mai multe cazuri au fost tractate mașini derapate de pe drum # Ziua
Angajații IGSU au intervenit, miercuri, în timpul ninsorilor și viscolului în 85 de misiuni, în jumătate dintre acestea fiind vorba de deblocarea și tractarea vehiculelor derapate de pe drumuri. Cele mai multe cazuri au fost întreprinse pe șoselele din Cahul, Soroca, Orhei, Cantemir, Hâncești, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Criuleni, Cimișlia și Găgăuzia. De asemenea, salvatorii au
10:10
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri pentru apropiați
Acum 2 ore
10:00
Zelenski: SUA discută cu Rusia un nou acord privind NATO. Ucraina vrea să fie parte a dialogului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Statele Unite, și posibil unele țări europene, poartă discuții cu Rusia asupra unui nou document privind relațiile NATO-Rusia, subliniind că Kievul trebuie implicat direct în orice dezbatere despre viitorul său în Alianță. „Știu că americanii, iar poate și unii europeni, discută cu Rusia un nou document – între
09:40
VIDEO | Opt schiori găsiți morți după o avalanșă produsă în California. O persoană este încă dispărută # Ziua
Echipele de intervenție din regiunea lacului Tahoe, statul american California, au descoperit trupurile a opt schiori dispăruți în urma unei avalanșe produse marți, în zona Castle Peak. Căutările continuă pentru ultima persoană dată dispărută, însă autoritățile presupun că aceasta a murit, transmite BBC. Șeriful comitatului Nevada, Shannan Moon, a declarat miercuri că operațiunea rămâne extrem
09:30
150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, geniul român care a redefinit sculptura modernă # Ziua
Astăzi se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului XX și creatorul unui limbaj artistic care a redefinit arta modernă la nivel mondial. Considerat un filosof al formei, el a căutat „esența lucrurilor" și a demonstrat că simplitatea poate conține o profunzime infinită. Născut
09:30
Trofeul de „Cel mai bun antrenor din Europa” a ajuns, în sfârșit, la Tudor Cîrlan, după ce a stat ascuns prin sertare mai bine de doi ani # Ziua
Tudor Cîrlan, fostul antrenor al vicecampioanei olimpice Anastasia Nichita, și-a primit, în sfârșit, trofeul care îi confirmă titlul de Cel mai bun antrenor de lupte feminine din Europa – Antrenorul Anului 2023. Evenimentul a avut loc în 14 februarie, în cadrul evenimentului „Din dragoste pentru sport", organizat de portalul Real Media. Titlul a fost acordat
Acum 4 ore
09:00
Israelul, în alertă maximă de război pe fondul unui posibil atac al SUA asupra Iranului. Armata americană, pregătită să atace pe 21 februarie # Ziua
Israelul a declarat cel mai înalt nivel de pregătire militară după ce au apărut informații că președintele SUA, Donald Trump, ar putea aproba în curând o operațiune militară de amploare împotriva Iranului. Informația a fost relatată de Ynet, care citează oficiali israelieni. Potrivit surselor, diferite structuri de securitate și serviciile de urgență din Israel au
08:50
Un nou apel la unirea forțelor. Ion Ceban se arată dispus să sprijine autoritățile centrale în lucrările de deszăpezire # Ziua
Primarul Capitalei, Ion Ceban, este dispus să mobilizeze mai multe echipe de drumari și de muncitori pentru a fi trimise în sprijin autorităților centrale în lucrările de deszăpezire în raioane și alte orașe ale R. Moldova. Apelul edilului la unirea forțelor vine după ce cu un sprijin similar în Capitală a venit și premierul Alexandru
08:30
Poliția și procurorii anunță percheziții într-un dosar privind pregătirea asasinării unor demnitari ucraineni # Ziua
Polițiștii, procurorii și mascații de la „Fulger" au descins, azi-dimineață, cu mai multe percheziții într-o cauză privind pregătirea asasinării unor persoane publice din Ucraina. IGP susține că perchezițiile au început încă la ora 06.00, iar la ele participă ofițeri ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, procurori PCCOCS și reprezentanți ai structurilor din Ucraina. Poliția
08:00
UE vrea retragerea trupelor ruse din R. Moldova, Belarus, Georgia și Armenia în cadrul unui posibil acord privind Ucraina # Ziua
Uniunea Europeană intenționează să ceară Federației Ruse retragerea trupelor sale din Belarus, Georgia, Armenia și R. Moldova, în cadrul unui eventual acord de pace privind Ucraina. Prevederea figurează într-un document de discuție distribuit statelor membre de către șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Documentul, consultat de RFE/RL, este intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea unei
Acum 24 ore
20:00
Studiile în școlile din Chișinău vor fi reluate joi, 19 februarie, cu prezență fizică la ore, a anunțat, cu puțin timp în urmă, primarul Chișinăului, Ion Ceban. „Vă anunț că mâine studiile se vor relua cu prezență fizică în Chișinău. Știu și am citit opiniile tuturor, în special ale elevilor, din miile de mesaje transmise.
18:40
VIDEO | Cinci mii de lei pentru o înmormântare! „Taxele” unui preot al Mitropoliei Moldovei, anulate la o adunare a satului # Ziua
Localnicii din Cosăuți, raionul Soroca, au organizat o adunare a satului mai puțin obișnuită. Oamenii s-au strâns pentru a decide anularea taxelor mari impuse de parohul bisericii din sat, subordonată canonic Mitropoliei Moldovei, Iurie Savița, care, în unele situații, ar depăși de patru ori prețurile stabilite în satele vecine. Localnicii susțin că achită, de exemplu, pentru slujba
18:20
Românce în istorie: Elisabeta, prima regină a României – poetă și inițiatoare a unei culturi a solidarității sociale # Ziua
Cu exact 110 ani în urmă, la Curtea de Argeș, se muta la cele veșnice o femeie remarcabilă devenită româncă prin fapte și cultură. Este vorba despre Regina Elisabeta, prima regină a României, cunoscută în domeniul literar sub pseudonimul Carmen Sylva. Principesa Elisabeta Paulina Otilia Luiza de Wied, primul copil al Principelui Herman de Wied
18:00
Fostul șef al Spitalului din Bălți, Gheorghe Brînză, vizat în câteva dosare de corupție, a fost trimis pe banca acuzaților # Ziua
Fostul director al Spitalului Clinic din Bălți, Gheorghe Brînză, învinuit de abuz în serviciu, luare dem ită, trafic de influență și fraude în achiziții publice, a fost trimis pe banca acuzaților. Dosarul, inițiat încă în luna august 2025, a fost trimis la Judecătoria din Bălți. Fostul șef al Spitalului din Bălți a fost reținut de
17:30
Associated Press: Valeri Zalujnîi rupe tăcerea. Fostul șef al Armatei Ucrainei îl acuză pe Zelenski de eșecul contraofensivei din 2023 # Ziua
Fostul comandant-șef al armatei ucrainene, Valerii Zalujnîi, considerat principalul rival politic al președintelui Volodimir Zelenski, a vorbit pentru prima dată deschis despre ruptura dintre ei, într-un interviu acordat agenției Associated Press. Actualul ambasador al Ucrainei în Regatul Unit a declarat că planul contraofensivei ucrainene din 2023 nu a fost implementat corespunzător deoarece președintele Volodimir Zelenski
17:10
VIDEO | Administratorii unui „call-center” de investiții fictive, reținuți în urma unei operațiuni a polițiștilor din România și R. Moldova # Ziua
O operațiune comună a polițiștilor și procurorilor din România și R. Moldova, în colaborare cu Eurojust și Europol, a dus la reținerea unui grup de administratori ai unui „call center" implicat în scheme legate de investiții fictive. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei. Cauza penală a
17:00
VIDEO | Piața imobiliară din Chișinău, în blocaj. Sfaturile expertului economic Veaceslav Ioniță pentru Ministerul Economiei # Ziua
Piața imobiliară din Chișinău se confruntă cu un blocaj, în pofida unei oferte mari de locuințe, susține expertul economic Veaceslav Ioniță. Potrivit lui, principala problemă este reducerea tranzacțiilor și accesul limitat la finanțare, fapt care afectează sectorul construcțiilor. „În prezent avem în Chișinău, spre ofertă, nu mai puțin de 10.000 de apartamente noi. Este mult,
16:40
Comisia Europeană a aprobat, miercuri, adăugarea produsului „Batog de sturion" din România în registrul său de indicaţii geografice protejate (IGP), informează un comunicat de presă al executivului comunitar, transmite Agerpres. „Batog de sturion" din România este un aliment obţinut din fileuri dorsale de sturioni din acvacultură. Acest soi de sturioni posedă caracteristici dezirabile, deoarece dieta
16:10
Ungaria și Slovacia au suspendat livrările de motorină către Ucraina până la reluarea transportului de petrol prin conducta „Drujba” # Ziua
Ungaria și Slovacia au anunțat suspendarea livrărilor de motorină către Ucraina, după ce tranzitul petrolului rusesc prin conducta „Drujba", care traversează teritoriul ucrainean, a fost blocat. În paralel, Bratislava a avertizat că ar putea opri furnizarea de energie electrică către Kiev, în cazul în care fluxurile de țiței nu vor fi reluate. Anunțul privind motorina
15:50
Ucraina aplică sancțiuni Belarusului. Zelenski îl acuză pe Lukașenko că sprijină extinderea războiului # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat aplicarea unui nou pachet de sancțiuni împotriva liderului Belarusului, Aleksandr Lukașenko, acuzând Minskul că sprijină activ agresiunea rusă împotriva Ucrainei. „Astăzi Ucraina a aplicat un pachet de sancțiuni împotriva lui Aleksandr Lukașenko și intensificăm semnificativ contracararea tuturor formelor de sprijin pe care acesta le oferă în uciderea ucrainenilor. Vom
15:40
„Partidul Nostru” a contestat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei. Alexandr Berlinschii: Peste 26.000 de persoane sunt afectate # Ziua
Fracțiunea „Partidul Nostru" a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova și a solicitat declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să
15:20
UE presează Ucraina să repare conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia # Ziua
Comisia Europeană a cerut Ucrainei să prezinte un calendar clar pentru repararea unei secțiuni a conductei „Drujba", după ce un atac rusesc asupra infrastructurii de pe teritoriul ucrainean a dus la oprirea livrărilor de petrol către Ungaria și Slovacia, începând cu 27 ianuarie, relatează Sky News. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat
15:20
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate este pe cale să se elucideze, iar ca urmare vom avea o ruină mai puțin în centrul capitalei. În acest sens, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel
15:00
Curtea Constituțională a României dă undă verde reformei pensiilor magistraților. Vârsta de pensionare crește, pensiile pot fi reduse # Ziua
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) la legea privind pensiile de serviciu ale magistraților, după mai multe amânări ale deliberărilor, potrivit News.ro. Decizia înseamnă că reforma pensiilor speciale ale magistraților poate fi pusă în aplicare. Noua lege prevede, în principal, creșterea treptată
14:20
Crimă groaznică înregistrată la o stână din satul Svetlîi din Găgăuzia. Un cioban, în vârstă de 35 de ani, a fost ucis cu sânge rece în urma unui conflict la beție. Bărbatul, originar din Vulcănești, ar fi fost omorât de alți doi ciobani, care au fost reținuți deja de polițiști. Portalul pulsmedia.md scrie că cei
14:10
Pene de curent în mai multe localități, din cauza viscolului. Peste 4200 de consumatori sunt afectați # Ziua
Opt localități din Republica Moldova au rămas fără energie electrică, din cauza condițiilor meteo extreme, anunță Premier Energy. Potrivit situației operative de la ora 13:30, sunt afectați aproximativ 4 222 de consumatori din raioanele Anenii Noi, Comrat, Ceadîr-Lunga, Vulcănești și Leova. Reprezentanții companiei spun că avariile au fost provocate de vântul puternic și ninsoarea abundentă,
14:00
Zelenski, după negocierile de la Geneva: Mecanismul de încetare a focului este aproape convenit, dar pe plan politic „nu a existat același progres” # Ziua
În cadrul negocierilor trilaterale desfășurate timp de două zile la Geneva, delegațiile Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite au înregistrat progrese semnificative pe dimensiunea militară, însă discuțiile privind aspectele politice s-au dovedit mai d
13:50
STATISTICĂ | Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de oameni, anul trecut, arată datele BNS # Ziua
Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de persoane într-un singur an, ajungând în 2025 la circa 2,39 milioane de locuitori. Reducerea reprezintă un declin de aproape 1,2% și confirmă tendința de depopulare din ultimii ani. Datele sunt prezentate în recalculările efectuate de Biroul Național de Statistică, citate de IPN. Declinul demografic continuă […] Articolul STATISTICĂ | Populația Republicii Moldova a scăzut cu aproape 29 000 de oameni, anul trecut, arată datele BNS apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat că, după încheierea negocierilor trilaterale de marți, la finalul primei zile de discuții dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite, a avut o întrevedere separată cu reprezentanți ai mai multor state europene. Potrivit lui Umerov, la discuții au participat delegații din SUA, Franța, […] Articolul Rustem Umerov s-a întâlnit cu delegații europene după negocierile trilaterale de la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Scumpirile pentru energia electrică, analizate de ANRE, nu vor fi „semnificative”, anunță ministrul Energiei # Ziua
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, este convins că scumpirile pentru energia electrică, ce urmează să fie aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, nu vor fi semnificative. Zilele trecute, doi furnizori au expediat ANRE demersuri prin care cer o majorarea a tarifului de până la 8 la sută. Oficialul confirmă că, așa cum a declarat […] Articolul Scumpirile pentru energia electrică, analizate de ANRE, nu vor fi „semnificative”, anunță ministrul Energiei apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Rusia va insista ca NATO să consacre „în scris” angajamentul de a nu se extinde spre est, în cadrul negocierilor privind încheierea războiului din Ucraina, au declarat reprezentanți ai ambasadei ruse în Belgia. Potrivit diplomației ruse, Moscova insistă, de asemenea, asupra anulării deciziei adoptate la summitul NATO de la București din 2008, când statele membre […] Articolul Rusia vrea garanții „pe hârtie” din partea NATO privind oprirea extinderii spre est apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Toate autospecialele de deszăpezire, mobilizate pe străzile din Chișinău, anunță Primăria Capitalei # Ziua
Întreg efectivul de autospeciale de deszăpezire este antrenat în curățarea drumurilor din Chișinău, anunță Primăria Capitalei. Potrivit unui comunicat de presă, sunt folosite utilaje cu sărărițe, lamă și perie care patrulează pe străzile centrale, secundare, drumurile în pantă și accesele spre suburbii unde circulă transportul public de pasageri. „Muncitorii regiilor comunale, ai întreprinderilor municipale de […] Articolul Toate autospecialele de deszăpezire, mobilizate pe străzile din Chișinău, anunță Primăria Capitalei apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
VIDEO | Veaceslav Ioniță: Șoferii plătesc pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor, iar Guvernul îi „papă” în alte scopuri # Ziua
Guvernul încasează pe an de la fiecare șofer cel puțin 4.000 de lei pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii rutiere, însă doar jumătate din acești bani ajung, așa cum ar trebui, în fondul rutier, restul banilor sunt distribuiți către alte domenii. Declarația aparține economistului „IDIS” Viitorul, Veaceslav Ioniță, făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. […] Articolul VIDEO | Veaceslav Ioniță: Șoferii plătesc pentru întreținerea și dezvoltarea drumurilor, iar Guvernul îi „papă” în alte scopuri apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Camioanele, oprite în toate vămile moldo-ucrainene și în patru posturi de la frontiera cu România # Ziua
Circulația camioanelor este restricționată, la această oră, în toate vămile moldo-ucrainene. De asemenea, autoritățile anunță că în alte patru posturi de la frontiera cu România sistările au loc la intrarea în R. Moldova, vehiculele fiind direcționate spre parcările speciale sau obligate să staționeze pe marginea șoselelor. Este vorba de vămile de la Leușeni, Sculeni, […] Articolul Camioanele, oprite în toate vămile moldo-ucrainene și în patru posturi de la frontiera cu România apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a mandatat delegația ucraineană să ridice oficial, în cadrul negocierilor de la Geneva, chestiunea organizării unei întâlniri directe cu președintele rus Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat publicației Axios, în contextul negocierilor trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite privind încetarea războiului. Zelenski a reiterat […] Articolul Volodimir Zelenski cere organizarea unei întâlniri cu Vladimir Putin la Geneva apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Moldovenii pleacă, iar străinii le iau locul. Avem deja peste 50.000 de imigranți, care acoperă în jur de 7% din piața muncii # Ziua
Numărul cetățenilor străini aflați oficial pe teritoriul Republicii Moldova depășea, la 1 ianuarie 2026, pragul de 50.000 de persoane, pe fondul deficitului tot mai accentuat de forță de muncă. Declarația a fost făcută de economistul Veaceslav Ioniță, în cadrul emisiunii „Contrasens”. Potrivit lui, fenomenul este o consecință directă a emigrării populației active și a salariilor […] Articolul VIDEO | Moldovenii pleacă, iar străinii le iau locul. Avem deja peste 50.000 de imigranți, care acoperă în jur de 7% din piața muncii apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
11:00
Nicușor Dan pleacă în SUA, în ciuda ninsorii abundente. România participă la „Consiliul Păcii” inițiat de Donald Trump # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, urmează să zboare spre Washington miercuri după-amiază, au declarat surse oficiale pentru G4Media. Administrația Prezidențială speră ca Aeroportul Otopeni să fie practicabil până la ora zborului, după ce zborurile din prima parte a zilei au fost anulate din cauza viscolului. Nu e clar în acest moment dacă șeful statului va zbura […] Articolul Nicușor Dan pleacă în SUA, în ciuda ninsorii abundente. România participă la „Consiliul Păcii” inițiat de Donald Trump apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Negocierile „foarte tensionate” privind războiul din Ucraina, reluate miercuri la Geneva. SUA vorbește despre „progrese semnificative” # Ziua
Ucraina și Rusia urmează să reia miercuri, la Geneva, negocierile mediate de Statele Unite, în încercarea de a identifica o soluție pentru cei patru ani de război. Decizia vine după ce discuțiile desfășurate marți nu au înregistrat progrese vizibile, relatează France Presse. Runda precedentă, care a durat aproximativ șase ore, a fost „foarte tensionată”, potrivit […] Articolul Negocierile „foarte tensionate” privind războiul din Ucraina, reluate miercuri la Geneva. SUA vorbește despre „progrese semnificative” apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori # Ziua
Statele europene amplifică măsurile împotriva fumatului, în special pentru a preveni consumul de tutun în rândul minorilor. În Grecia, de exemplu, vânzarea produselor de tutun către minori va avea consecințe penale, iar în Lituania unele școli introduc detectoare pentru a depista țigările electronice. De asemenea, mai multe state au introdus reglementări pentru pliculețe de nicotină, […] Articolul Lupta cu fumatul: scanere de vape-uri în școli, reguli noi pentru pliculețele cu nicotină și sancțiuni penale pentru comercializarea către minori apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Două avioane din Chișinău nu au decolat, azi-dimineața, spre București din cauza codului roșu de ninsori din capitala României # Ziua
Două avioane de pe cursa Chișinău – București au fost anulate, azi-dimineață, din cauza ninsorilor severe din capitala României. Aeronavele urmau să decoleze de pe Aeroportul din Chișinău la ora 05.00 și 07.00. Între timp, a fost anulată o cursă dinspre București pentru această seară, la ora 19.50, iar alt avion din Capitala României, care […] Articolul Două avioane din Chișinău nu au decolat, azi-dimineața, spre București din cauza codului roșu de ninsori din capitala României apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
„Caravana Milosteniei” a trecut Prutul din nou. Mănăstirea Hadâmbu din Iași a donat alte patru tone de alimente Episcopiei de Bălți # Ziua
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a primit marți, 17 februarie, un nou ajutor social-filantropic din partea Mănăstirii Hadâmbu din Arhiepiscopia Iașilor. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul așezământului monastic, a efectuat o vizită în nordul Republicii Moldova, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Delegația Mănăstirii Hadâmbu a adus în dar peste patru tone […] Articolul „Caravana Milosteniei” a trecut Prutul din nou. Mănăstirea Hadâmbu din Iași a donat alte patru tone de alimente Episcopiei de Bălți apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Volodimir Zelenski respinge ideea cedării Donbasului către Rusia: „Nu mă vor ierta niciodată” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat publicației Axios că populația Ucrainei nu va accepta un acord de pace care ar presupune retragerea unilaterală a trupelor ucrainene din Donbas și transferul regiunii către Rusia. „Emoțional, oamenii nu vor ierta niciodată acest lucru. Niciodată. Nu mă vor ierta pe mine, nu vor ierta [Statele […] Articolul Volodimir Zelenski respinge ideea cedării Donbasului către Rusia: „Nu mă vor ierta niciodată” apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Restricții în vămi. Circulația camioanelor, sistată prin posturile de la Cahul și Giurgiulești # Ziua
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au decis restricționarea temporară a circulației camioanelor, pentru a preveni blocajele în trafic și apariția situațiilor de risc. Primele sistări au fost anunțate pentru vămile de la Cahul și Giurgiulești. Restricția a fost instituită pe direcția de intrare în Republica Moldova. „Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră informează participanții […] Articolul Restricții în vămi. Circulația camioanelor, sistată prin posturile de la Cahul și Giurgiulești apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Avarii la rețelele electrice din cauza vremii complicate. Peste 1200 de gospodării au rămas fără curent # Ziua
Aturotățile anunță avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor. În această dimineață, peste 1200 de gospodării au rămas fără energie electrică. Ministerul Energiei anunță că satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul și satul Etulia din Găgăuzia au fost deconectate parțial de la rețea, iar echipele de muncitori intervin la fața locului. „Pentru […] Articolul Avarii la rețelele electrice din cauza vremii complicate. Peste 1200 de gospodării au rămas fără curent apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza ninsorilor. Cele mai ample intervenții au loc în raioanele de sud # Ziua
Ninsorile și viscolul fac dificilă circulația pe mai multe drumuri naționale și locale. În raioanele de sud, unde este valabil cod portocaliu, ninsorile au început încă noaptea, iar cele mai multe intervenții ale drumarilor au început în această regiune. Autospecialele au ieșit pe drumul național M3 Chișinău – Giurgiulești, pe traseul Tighina – Căușeni – […] Articolul Circulație dificilă pe drumurile naționale din cauza ninsorilor. Cele mai ample intervenții au loc în raioanele de sud apare prima dată în ZIUA.md.
08:30
Ninsorile abundente paralizează Bucureștiul și sudul României. Autostrăzi închise, zboruri deviate, trenuri cu întârzieri # Ziua
Căderile masive de zăpadă au provocat blocaje majore în București și în sudul României. Autoritățile au închis mai multe autostrăzi și drumuri naționale, traficul aerian este grav afectat, iar trenurile înregistrează întârzieri de până la două ore. Meteorologii estimează că stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri până la prânz. Poliția Română a anunțat, […] Articolul Ninsorile abundente paralizează Bucureștiul și sudul României. Autostrăzi închise, zboruri deviate, trenuri cu întârzieri apare prima dată în ZIUA.md.
17 februarie 2026
20:40
La noapte se închid două vămi din cauza ninsorilor. După 03.00, punctele Palanca și Tudora nu vor activa # Ziua
Autoritățile anunță că, la noapte, din cauza ninsorilor, vor închide vămile de la Palanca și Tudora, cele mai aglomerate de la frontiera mold-ucraineană. Cele două posturi își vor sista activitatea începând cu ora 03.00. „Măsura este dispusă în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și are drept scop prevenirea situațiilor de risc și asigurarea siguranței cetățenilor. Recomandăm […] Articolul La noapte se închid două vămi din cauza ninsorilor. După 03.00, punctele Palanca și Tudora nu vor activa apare prima dată în ZIUA.md.
19:40
Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori # Ziua
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a propus, cu puțin timp în urmă, ca elevii din Capitală să învețe de la distanță, din cauza ninsorilor abundente prognozate pentru miercuri și joi. Ceban a mai dispus ca „angajații și persoanele care pot să muncească la distanță să rămână la distanță”. „Dragi părinți, profesori și elevi, Meteorologii prognozează cod portocaliu […] Articolul Școlile din Chișinău vor fi închise miercuri. Elevii vor învăța on-line, din cauza codului galben de ninsori apare prima dată în ZIUA.md.
18:50
Kremlinul acuză Ucraina de „șantaj energetic” față de Ungaria din cauza opririi livrărilor de petrol prin „Drujba” # Ziua
Autoritățile ruse au acuzat Ucraina că practică „șantaj energetic” față de Ungaria prin blocarea tranzitului petrolului rusesc pe teritoriul său. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Ungaria susține că autoritățile de la Kiev nu reiau în mod deliberat tranzitul, deși conducta „Drujba” este funcțională. „Vedem că are loc un […] Articolul Kremlinul acuză Ucraina de „șantaj energetic” față de Ungaria din cauza opririi livrărilor de petrol prin „Drujba” apare prima dată în ZIUA.md.
