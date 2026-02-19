Jurnalistul american Tucker Carlson, reținut pe aeroport în Israel. Autoritățile susțin că a fost un control de rutină

09:20

Aturotățile anunță avarii la rețelele electrice din cauza vântului și ninsorilor. În această dimineață, peste 1200 de gospodării au rămas fără energie electrică. Ministerul Energiei anunță că satul Alexandru Ioan Cuza din raionul Cahul și satul Etulia din Găgăuzia au fost deconectate parțial de la rețea, iar echipele de muncitori intervin la fața locului.