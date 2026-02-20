Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice

12:30

Din cauza interdicției temporare totale privind importul de carne de pasăre din Ucraina și a posibilelor măsuri de răspuns ale Ucrainei, care ar putea închide piața sa pentru exporturile produselor vinificatorilor moldoveni, pierderile acestora ar putea ajunge la „aproximativ 35 de milioane de dolari". Acest lucru a fost recunoscut de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în […]