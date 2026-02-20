2 milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului în școală: Circa 2.200 de profesori vor fi instruiți

13:40

A fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În cadrul ședinței de miercuri, 18 februarie, membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat Regulamentul de desfășurare a concursului, iar dosarele pot fi depuse până la data de 23 martie