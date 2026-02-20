Curs valutar 20 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar
Realitatea.md, 20 februarie 2026 07:00
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 20 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20 de lei și 17 bani, în creștere cu un ban. Dolarul american urcă la 17 lei și 12 bani, cu 8 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi cotată la 39 de bani, iar leul românesc
• • •
Acum 5 minute
07:20
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Realitatea.md
La această oră, în posturile vamale de pe frontiera moldo-ucraineană Palanca, Larga, Criva și Otaci se atestă imposibilitatea temporară de traversare, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul informațional al autorității vamale din Ucraina. „La moment, nu se atestă formarea rândurilor. Facem apel la înțelegere. Vom reveni cu
Acum 30 minute
07:00
Acum o oră
06:50
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Șoferii, îndemnați la prudență # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Partea carosabilă este, pe alocuri, umedă, iar traficul se desfășoară în regim specific sezonului rece. Pe timpul nopții, drumarii au patrulat în Nord, Centru și Sud și au verificat starea sectoarelor de drum. Astăzi,
06:30
Scandal după primul zbor cu echipaj al Boeing Starliner: Șeful NASA critică problemele tehnice # Realitatea.md
Șeful NASA, Jared Isaacman, numit recent în funcție și considerat apropiat al miliardarului Elon Musk, a revenit asupra dificultăților întâmpinate în 2024 de capsula Boeing Starliner a companiei Boeing în timpul primului său zbor cu echipaj către International Space Station. El a semnalat defecțiuni serioase, pentru care a atribuit responsabilitatea atât constructorului aeronautic, cât și
Acum 12 ore
23:00
Guvernul pregătește adoptarea noii legi a salarizării, care ar urma să prevadă majorări pentru anumite categorii de bugetari, inclusiv profesori și medici, începând cu septembrie 2026, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în timpul unei emisiuni la TV8. „Avem în dezbatere primul proiect al legii salarizării și vom încerca să o adoptăm cât mai curând, astfel
22:40
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că tarifele la energia electrică nu se vor majora, precizând că inflația este în scădere și prețurile se stabilizează, inclusiv cele la energie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. „Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile
22:10
Premierul Alexandru Munteanu promite un raport „altfel decât alții” în fața Parlamentului # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va veni cu un raport în fața Parlamentului la sfârșitul lui martie sau începutul lui aprilie. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Cutia Neagră" de la TV8. „Era o altă formă de prezentare și cu siguranță voi veni și cu un raport. O să discutăm cu deputații când este binevenit, în
21:50
Polonia cere marilor puteri vestice să crească investițiile în armament. Mesaj pentru trei țări europene # Realitatea.md
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi, 19 februarie curent, relatează Digi24. Germania, Polonia şi ţările scandinave au răspuns deja apelurilor preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să îşi asume o
21:20
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Realitatea.md
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure, transmite adevărul.ro. Declarațiile au fost făcute joi, 19 februarie curent, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit
21:10
Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. A fost susținută doar de 38 de deputați # Realitatea.md
Moțiunea simplă privind politicile statului în domeniul energetic, înaintată de trei fracțiuni din opoziție, nu a întrunit numărul necesar de voturi. În cadrul dezbaterilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a răspuns timp de peste șase ore la întrebările deputaților. Discuțiile au vizat tarifele la energia electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din sector, precum și
20:40
Elevii și profesorii pot beneficia de acces gratuit la manuale școlare în format digital, disponibile pe platforma eduresurse.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Platforma reunește o colecție de manuale aliniate curriculumului național și poate fi accesată de toți cei interesați de studiu, oferind resurse multimedia și interactive, adaptate cerințelor educației moderne. Potrivit MEC, la
20:00
Igor Grosu, despre tragediile din Armata Națională: „Aș ruga politicienii să se abțină…” # Realitatea.md
Speakerul Igor Grosu îndeamnă politicienii să nu își facă vizibilitate pe seama tragediilor care s-au produs recent în Armata Națională. Este vorba despre moartea a doi militari care s-au stins din viață după ce s-au rănit cu arma din dotare. Speakerul consideră că trebuie analizate circumstanțele aceste incidente. În opinia sa, este vorba despre evenimente
19:30
CtEDO declară Rusia vinovată pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria. Trebuie să plătească despăgubiri # Realitatea.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) constată a declarat în premieră Rusia vinovată pentru încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Mai exact, este vorba despre cazul Zubco și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse. CtEDO a stabilit că apărătorii drepturilor omului care își desfășurau activitatea în regiunea transnistreană, aflată sub controlul Federației Ruse, au
19:00
Peste 5 miliarde de lei pentru educație, rezervați în bugetul Capitalei: Pentru salarii, reparații și extindere # Realitatea.md
Peste 5 miliarde de lei vor fi alocate în bugetul Capitalei pentru domeniul Educației. Din acești bani se vor achita salarii, se vor extinde instituțiile, se vor amenaja teritoriile adiacente și vor fi efectuate lucrări de reparație și mentenanță. Potrivit primarului Ion Ceban, suma cuprinde salariile pentru cei circa 17.000 de angajați din instituțiile de
18:30
Krasnoselski se laudă că a fost decorat de patriarhul rus: „…recunoașterea meritelor mele modeste” # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol a fost decorat de patriarhul rus. Șeful bisericii de la Moscova a fost distins cu ordinul cneazului Daniel al Moscovei. Krasnoselski a scris pe rețelele de socializare că astfel i-au fost recunoscute „meritele modeste". Oficialul din regiunea autoproclamată a Republicii Moldova i-a mulțumit patriarhului Kiril pentru distincție. „Cu deosebită emoție am
Acum 24 ore
18:10
Fostul șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi evaluat repetat de către Comisia vetting. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu a acceptat raportul care a constatat că acuzatorul de stat nu îndeplinește criteriile de integritate etică și a recomandat nepromovarea acestuia. Subiectul a fost examinat în ședință închisă, iar după deliberări, s-a propus
18:00
Rețeaua națională de drumuri este practicabilă! Drumarii au intervenit în mai multe raioane # Realitatea.md
La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Pentru a menține drumurile în siguranță, drumarii au continuat pe parcursul zilei lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe traseele din nord, centru și sudul țării. Intervențiile au avut loc în mai multe raioane,
17:40
FOTO Peste 500 de percheziții în Ucraina, în cea mai amplă operațiune antidrog din ultimii ani # Realitatea.md
Poliția Națională din Ucraina a desfășurat, în dimineața zilei de 19 februarie, o amplă operațiune specială denumită „Rubicon", în 21 de regiuni ale țării. Acțiunea este descrisă de autorități drept cea mai puternică lovitură aplicată traficului de droguri din ultimii ani. În acest sens, oamenii legii au efectuat peste 500 de percheziții simultane, fiind lichidate
17:10
În prezent, 761 de copii din Republica Moldova, care au statut de copil adoptabil, își așteaptă familia. Potrivit Ministerul Muncii și Protecției Sociale, persoanele care doresc să adopte pot consulta lista și pot depune o cerere la autoritatea tutelară de la locul de domiciliu pentru a obține atestatul de adoptator. Procedura de adopție include etapa de
16:50
Un grup de deputați moldoveni pleacă la Kiev pe 24 februarie. Igor Grosu va comemora victimele războiului la film # Realitatea.md
Un grup de deputați moldoveni pleacă la Kiev pe 24 februarie. Aceștia sunt reprezentanți ai majorității parlamentare, potrivit speakerului Igor Grosu. Șeful Parlamentului susține că va comemora personal victimele războiului la Chișinău. Speakerul urmează să participe la un eveniment organizat de ambasada Ucrainei într-un local din Capitală. „Deja am semnat delegarea colegilor din Parlament, deputați.
16:50
Energia regenerabilă, în vizorul ANRE: Tarifele ar putea fi ajustate din 1 martie 2026 # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii mici, scrie BANI.MD. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de administrație al instituției, iar noile tarife ar putea intra în vigoare la 1 martie 2026.
16:40
VIDEO Numele martorului sub acoperire din dosarul lui Plahotniuc va fi divulgat judecătorilor # Realitatea.md
Numele martorului sub acoperire din dosarul „furtul miliardului", în care este vizat Vladimir Plahotniuc, va fi prezentat judecătorilor într-un plic sigilat, care ulterior va fi returnat procurorului. Procedura, explicată astăzi, 19 februarie, are scopul de a confirma că martorul nu se află în țară. „Aceste declarații sunt ultima probă a acuzării și noi insistăm ca
16:20
Junghietu: Prețul mediu de achiziție a gazului este estimat la 38,74 euro/MWh în 2026 # Realitatea.md
Prețul mediu ponderat de achiziție a gazului natural pentru perioada septembrie – decembrie 2025 a constituit 39,6 euro per megawatt-oră, iar pentru ianuarie – februarie 2026 este estimat la circa 38,74 euro per megawatt-oră, transmite IPN. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, unde este dezbătută moțiunea simplă împotriva instituției
16:10
Vladimir Plahotniuc este așteptat luni, 23 februarie, în fața instanței pentru a face declarații. Ședința are loc după ce, săptămâna trecută, audierea programată a fost amânată din cauza îmbolnăvirii acestuia. „Da, domnul Vladimir Plahotniuc va veni luni în instanță pentru a depune declarații. Dar sunteți siguri că se face bine? Era apt, dar totuși starea
16:10
VIDEO „Sunt nevinovată!” Iuliana Beregoi reacționează după acuzațiile de șantaj cu capac de sicriu # Realitatea.md
Iuliana Beregoi rupe tăcerea și reacționează la acuzațiile că familia sa ar fi responsabilă de șantajarea și amenințarea Instagram bloggeriței, Daniela Costețchi, căreia i s-a lăsat la poarta casei părintești un capac de sicriu și o cruce cu data presupusului deces, scrie Cancan.md. Cântăreața confirmă că numele său este vizat într-o anchetă în derulare, dar
16:00
15:40
Rezervele de gaze se epuizează. Moldova a ajuns la doar 7,8 milioane metri cubi în depozite # Realitatea.md
Stocurile de gaze naturale ale Republicii Moldova au fost puternic reduse în sezonul rece 2025–2026, potrivit datelor prezentate de Eugen Buzatu, șeful Energocom la ședința Parlamentului, transmite Bani.md. Conform datelor prezentate, la începutul perioadei de extracție (1 noiembrie 2025), în depozite se aflau 1.077,10 mii MWh, echivalentul a 101,23 milioane m³ de gaze. Pe parcursul iernii,
15:30
Japonia va continua să susțină dezvoltarea economică a țării: Ministrul Munteanu s-a întâlnit cu Ambasadorul Takeuchi # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu noul Ambasador al Japoniei în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, pe care l-a felicitat cu prilejul preluării mandatului. Oficialii au remarcat relațiile de prietenie dintre cele două țări și au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării moldo-nipone. În cadrul întrevederii, șeful Executivului a apreciat faptul că Japonia este un partener
15:10
Fratele regelui Charles, Andrew, arestat. Sechestrări și percheziții la casa fostului prinț din Norfolk # Realitatea.md
Poliția britanică l-a arestat astăzi, 19 februarie, pe fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, în Norfolk, pe baza suspiciunilor de abuz în exercitarea unei funcții publice. Autoritățile britanice precizează că reținerea survine într-un context mai amplu de investigații privind legăturile lui Andrew cu controversatul finanțator Jeffrey Epstein, scrie BBC. „Ca parte a investigației, astăzi
14:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a comentat cererile depuse de furnizorii de energie electrică și a sublin
14:40
Un caz de variola maimuței, confirmat în Moldova. ANSP a inițiat ancheta epidemiologică # Realitatea.md
Un caz de import de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV) a fost confirmat în Republica Moldova, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP). Diagnosticul a fost stabilit în urma investigațiilor efectuate în cadrul Laboratorului Național de Referință al instituției. Persoana infectată s-a adresat pentru asistență medicală, acuzând slăbiciune generală, febră și erupții cutanate. În […] Articolul Un caz de variola maimuței, confirmat în Moldova. ANSP a inițiat ancheta epidemiologică apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Arestul preventiv, prelungit! Plahotniuc își va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13 # Realitatea.md
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul „Frauda Bancară”, va petrece următoarele 30 de zile în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. Decizia a fost luată astăzi, 19 februarie, de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Jurnaliștii de la Realitatea.md au relatat că Vladimir Plahotniuc nu a fost prezent la ședință […] Articolul Arestul preventiv, prelungit! Plahotniuc își va petrece următoarele 30 de zile în Penitenciarul nr.13 apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
VIDEO „Nu mă interesează istoria!” – Zelenski: discuțiile cu Putin vor fi doar despre încheierea războiului # Realitatea.md
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat recent că discuțiile cu liderul rus, Vladimir Putin, se vor concentra exclusiv pe încheierea războiului și nu vor aborda probleme istorice invocate de Kremlin. Declarațiile sale au fost făcute într-un interviu acordat jurnalistului britanic Piers Morgan. Zelenski a reafirmat că dialogul cu Putin trebuie să fie strict orientat spre […] Articolul VIDEO „Nu mă interesează istoria!” – Zelenski: discuțiile cu Putin vor fi doar despre încheierea războiului apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat lansarea procedurii de achiziție pentru finalizarea Stației de epurare a apelor uzate. Edilul a precizat că municipalitatea a reluat acest proiect după mulți ani de muncă, menționând că contractul semnat cu un an înainte de a veni la primărie, a fost unul cu multe carente și abateri. „Este […] Articolul Ion Ceban: Am lansat achiziția pentru finisarea Stației de epurare a apelor uzate din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
VIDEO Dodon s-a împrietenit cu americanii? Motivul pentru care a vizitat reședința ambasadorului SUA # Realitatea.md
Igor Dodon a vizitat marți reședința din Chișinău a ambasadorului Statelor Unite ale Americii. Liderul socialiștilor susține că a fost invitat de însărcinatul cu afaceri Nick Pietrowicz. Liderul PSRM afirmă că are relații bune cu Pietrowicz, motiv pentru care a acceptat invitația. Deputatul afirmă că a făcut schimb de opinii cu senatorii democrați din SUA, […] Articolul VIDEO Dodon s-a împrietenit cu americanii? Motivul pentru care a vizitat reședința ambasadorului SUA apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
A fost lansat concursul pentru selectarea candidatului la funcția de director al Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În cadrul ședinței de miercuri, 18 februarie, membrii Comisiei pentru economie, buget și finanțe au aprobat Regulamentul de desfășurare a concursului, iar dosarele pot fi depuse până la data de 23 martie […] Articolul ANRE caută un nou director! Salariul este puțin peste 100 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Moldovagaz anunță că mii de consumatori riscă măsuri legale pentru neachitarea datoriilor acumulate înainte de schimbarea furnizorului de gaze naturale. Potrivit companiei, schimbarea furnizorului nu îi scutește pe datornici de obligația de a-și achita integral restanțele. Conform datelor actualizate la 31 ianuarie 2026, datoria totală a consumatorilor casnici față de SA „Moldovagaz” constituie 51,8 milioane […] Articolul Circa 24 de mii de consumatori casnici au datorii la Moldovagaz. Ce riscă aceștia apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Renato Usatîi nu știe despre problemele Iulianei Beregoi: Am încercat să o contactez, n-am reușit să discutăm # Realitatea.md
Renato Usatîi susține că nu știe despre problemele Iulianei Beregoi, căreia i-a promis să îi fie naș. Politicianul apropiat de familia vedetei declară că a încercat să o contacteze, dar nu a reușit să discute cu tânăra. Întrebat despre zvonurile precum că ar intenționa să se implice și să mușamalizeze cazul, liderul „Partidului Nostru” a […] Articolul Renato Usatîi nu știe despre problemele Iulianei Beregoi: Am încercat să o contactez, n-am reușit să discutăm apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
O rețea de traficanți de droguri, lichidată în Ucraina și Polonia după condamnarea unui suspect în Moldova # Realitatea.md
În urma unei capturi de 13 kg de droguri sintetice de la un cetățean ucrainean, care le-a adus în țară prin Briceni în luna mai 2025, în Ucraina și Polonia au fost desfășurate în prezent peste 500 percheziții, iar 100 de persoane au fost reținute. Bărbatul a fost condamnat și trimis după gratii de autoritățile […] Articolul O rețea de traficanți de droguri, lichidată în Ucraina și Polonia după condamnarea unui suspect în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Numărul turiștilor cazați în structurile de cazare din Republica Moldova a ajuns la 525,1 mii în 2025, în creștere cu 10,7% față de anul precedent, potrivit Biroul Național de Statistică. Dintre aceștia, 238,9 mii au fost moldoveni, iar 286,2 mii – străini. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiunile turistice și agroturistice (+30,6%) și […] Articolul Numărul turiștilor cazați în Moldova a crescut în 2025. Majoritatea aleg Chișinăul apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Premierul Munteanu a avut o întâlnire cu 16 primari din suburbiile Chișinăului. Despre ce au discutat # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a discutat astăzi cu 16 primari din suburbiile Chișinăului despre proiectele mari de infrastructură și investițiile guvernamentale vizibile pentru locuitori. „În ultimii ani, Guvernul a alocat peste 185 de milioane de lei pentru proiecte în suburbii, a investit 950 de milioane de lei în spitalele din oraș, a oferit alimentație gratuită pentru […] Articolul Premierul Munteanu a avut o întâlnire cu 16 primari din suburbiile Chișinăului. Despre ce au discutat apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
VIDEO Patru frați din România, exploatați la cerșetorie de familie: mai multe persoane au reținute # Realitatea.md
Un fapt de groază a ieșit la iveală în România, unde patru frați, cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani, ar fi fost obligați de părinți și de doi unchi să cerșească în diferite zone ale capitalei București. Totodată, anchetatorii susțin că în cauză ar fi implicată și o altă persoană, care ar fi […] Articolul VIDEO Patru frați din România, exploatați la cerșetorie de familie: mai multe persoane au reținute apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Mii de solicitări, accidente soldate cu victime și ambulanțe blocate: Intervențiile echipelor AMU în condiții meteo # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de miercuri, 18 februarie, Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat 2.075 de solicitări. În urma intervențiilor, 894 de pacienți au fost duși la spitalele din țară pentru îngrijiri suplimentare, iar din numărul total, 66 de solicitări au fost inutile. Tipurile de urgențe deservite de echipele AMU au fost: 581 cazuri […] Articolul Mii de solicitări, accidente soldate cu victime și ambulanțe blocate: Intervențiile echipelor AMU în condiții meteo apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
12:30
Ludmila Catlabuga: „Industria vitivinicolă a Moldovei ar putea pierde aproximativ 35 de milioane de dolari” # Realitatea.md
Din cauza interdicției temporare totale privind importul de carne de pasăre din Ucraina și a posibilelor măsuri de răspuns ale Ucrainei, care ar putea închide piața sa pentru exporturile produselor vinificatorilor moldoveni, pierderile acestora ar putea ajunge la „aproximativ 35 de milioane de dolari”. Acest lucru a fost recunoscut de ministra agriculturii, Ludmila Catlabuga, în […] Articolul Ludmila Catlabuga: „Industria vitivinicolă a Moldovei ar putea pierde aproximativ 35 de milioane de dolari” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
PSRM încă caută semnături pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului? O vor chema la raport și pe ministra Plugaru # Realitatea.md
Partidul Socialiștilor încă nu a înregistrat în Legislativ moțiunea de cenzură împotriva Guvernului. Vlad Bătrîncea a declarat pentru Realitatea că se mai discută cu opoziția, fiind necesare semnăturile a 40 de deputați. În același timp, socialiștii susțin moțiunea simplă contra ministrului Apărării Anatolie Nosatîi. Deputații din fracțiunea PSRM urmează să înainteze și alte moțiuni simple, […] Articolul PSRM încă caută semnături pentru moțiunea de cenzură contra Guvernului? O vor chema la raport și pe ministra Plugaru apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
FOTO Avaria de miercuri la rețeaua de apeduct din Chișinău, remediată: Livrarea apei a fost reluată # Realitatea.md
Avaria la rețeaua de apeduct de la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii din Chișinău, produsă miercuri, 18 februarie, a fost remediată, iar livrarea apei a fost reluată. S.A. „Apă-Canal Chișinău” precizează că, imediat ce defecțiunea a fost constatată, două echipe de specialiști au intervenit în regim alert, utilizând tehnică specializată. „Pentru înlăturarea avariei au […] Articolul FOTO Avaria de miercuri la rețeaua de apeduct din Chișinău, remediată: Livrarea apei a fost reluată apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
UE ar putea cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria, ca parte a acordului de pace în Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană ar putea cere Rusiei să își retragă trupele din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, în contextul unui posibil acord de pace în Ucraina, conform unui documentat consultat de Europa Liberă. Prevederile au fost transmise spre consultare reprezentanților statelor membre ale UE de către Kaja Kallas. Proiectul intitulat „Interesele fundamentale ale Europei în asigurarea […] Articolul UE ar putea cere Rusiei retragerea trupelor din Transnistria, ca parte a acordului de pace în Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: „Militarii se simt presați” # Realitatea.md
Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, din numele „tuturor deputaților din opoziție”. Potrivit moțiunii simple citite de deputatul Ion Chicu, în ultimii doi ani în Armată Națională au murit, inclusiv prin sinucidere, 7 militari. „Militarii acolo se simt presați și mulți din păcate aleg să-și pună capăt zilelor”, […] Articolul Deputatul Ion Chicu a înaintat o moțiune simplă împotriva ministrului Apărării: „Militarii se simt presați” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Călători, atenție! Circulația rutei de autobuz nr. 24, limitată temporar din cauza condițiilor meteorologice # Realitatea.md
Circulația rutei suburbane de autobuz nr. 24 ”strada Tighina – satul Colonița” este afectată din cauza condițiilor meteorologice actuale. Ruta circulă pe traseul stabilit până la fosta stație terminus strada Budești, iar ruta nu ajunge până la stația terminus actuală. „Personalul liniar este disponibil pentru a oferi informații privind staționările sau redirecționările neprevăzute. Pentru informații […] Articolul Călători, atenție! Circulația rutei de autobuz nr. 24, limitată temporar din cauza condițiilor meteorologice apare prima dată în Realitatea.md.
