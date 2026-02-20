Pacea în Ucraina, blocată de ultimatumurile Rusiei: „Stăm unde stăm”, avertizează Zelenski
Realitatea.md, 20 februarie 2026 13:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj ferm referitor la negocierile de pace cu Rusia, subliniind că Ucraina este pregătită pentru compromisuri reale, dar nu cu prețul independenței și suveranității sale. „Suntem gata să discutăm compromisuri cu Statele Unite, dar nu să primim din nou și din nou ultimatumuri de la ruși. Ei sunt […] Articolul Pacea în Ucraina, blocată de ultimatumurile Rusiei: „Stăm unde stăm”, avertizează Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
Elev din clasa IX-a, transportat la spital, după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută. Declarațiile doctorilor # Realitatea.md
Un elev din clasa a IX-a a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în timpul orelor. Tânărul ar fi consumat în pauză o pastilă necunoscută. Incidentul a avut loc recent într-o instituție de învățământ din municipiul Ungheni. Reprezentanții Poliției locale au comunicat pentru expresul.md că adolescentul avea vomă în timpul orei, iar […] Articolul Elev din clasa IX-a, transportat la spital, după ce ar fi consumat o pastilă necunoscută. Declarațiile doctorilor apare prima dată în Realitatea.md.
SBU: O jurnalistă din regiunea transnistreană ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni # Realitatea.md
O jurnalistă din stânga Nistrului ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă, care vizează oficiali și persoane publice din Ucraina. Victime urmau să devină jurnaliști, activiști civili ucraineni și personal militar, inclusiv luptători ai legiunii internaționale. Pentru a elimina potențialele victime, inculpații ar fi planificat diferite metode de atac, de la focuri de armă, […] Articolul SBU: O jurnalistă din regiunea transnistreană ar fi implicată în dosarul omorurilor la comandă a oficialilor ucraineni apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Doi bărbați s-au luat la bătaie în apropierea unei școli din Bălți. Unul dintre ei ar fi polițist # Realitatea.md
Doi bărbați s-au luat la bătaie astăzi dimineața, 20 februarie, în apropierea unei școli din orașul Bălți. Imaginile au fost surprinse de martorii oculari și publicate pe rețelele de socializare. Redacția Realitatea.md a solicitat în acest sens mai multe informații de la poliție. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Bălți, Eugenia Molceanov, a declarat […] Articolul VIDEO Doi bărbați s-au luat la bătaie în apropierea unei școli din Bălți. Unul dintre ei ar fi polițist apare prima dată în Realitatea.md.
Groază la fermă: Poliția anchetează ferma din Cluj după descoperirea a 214 cadavre de animale # Realitatea.md
O situație gravă a fost descoperită la o fermă din județul Cluj, unde autoritățile au găsit 214 cadavre de bizoni, bivoli, cerbi și căprioare, în stare de descompunere. Descoperirea survine după sesizarea unui ONG și confirmă o situație critică pentru animalele rămase în viață, aflate în stare extrem de gravă, scrie presa română. Nereguli asemănătoare […] Articolul Groază la fermă: Poliția anchetează ferma din Cluj după descoperirea a 214 cadavre de animale apare prima dată în Realitatea.md.
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova # Realitatea.md
Natural Gaz D.C. a fost înființată în 2019 cu o misiune clară – de a oferi clienților noștri acces la o sursă de gaze mai ieftine. Modernizarea sectorului energetic, promovarea concurenței loiale, întărirea securității energetice a Republicii Moldova și alinierea la standardele europene sunt principalele obiective ale companiei Natural Gaz D.C, înaintate în cadrul Forumului […] Articolul Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității energetice a Republicii Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Procurorii confirmă eliberarea din penitenciar al complicelui la asasinarea din sectorul Rîșcani din Chișinău # Realitatea.md
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale confirmă că Hasan Toper, complice la organizarea și coordonarea omorului din sectorul Rîșcani al Capitalei, a fost eliberat din penitenciar și transferat în arest la domiciliu. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, procurorii au contestat măsura aplicată, astfel încât acesta să revină în […] Articolul Procurorii confirmă eliberarea din penitenciar al complicelui la asasinarea din sectorul Rîșcani din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
Prietenia s-a transformat în tragedie. Un bărbat a fost condamnat pentru uciderea gazdei sale # Realitatea.md
Un bărbat de 38 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale, periculoasă pentru viață, soldată cu decesul victimei. În perioada 11-12 septembrie 2025, inculpatul a locuit temporar în locuința victimei din orașul Vadul lui Vodă, unde se […] Articolul Prietenia s-a transformat în tragedie. Un bărbat a fost condamnat pentru uciderea gazdei sale apare prima dată în Realitatea.md.
Natural Gaz D.C își reafirmă angajamentul pentru modernizarea sectorului energetic și consolidarea securității # Realitatea.md
Premier, despre cererea UE de a retrage trupele ruse din Transnistria: Mă bucur că nu suntem excluși din negocieri # Realitatea.md
Alexandru Munteanu afirmă că nu știe despre intenția UE către Rusia de a retrage trupele din Transnistria. Declarația a fost făcută în studioul TV8, șeful Guvernului precizând că este bucuros pentru că nu suntem excluși din procesul de negocieri. Oficialul și-a amintit că atunci când era copil, mergea să cumpere mere de la Tiraspol. În […] Articolul Premier, despre cererea UE de a retrage trupele ruse din Transnistria: Mă bucur că nu suntem excluși din negocieri apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul prinț Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles al III-lea, a părăsit secția de poliție din Norfolk după ce a fost reținut timp de peste 11 ore, în urma unei arestări efectuate de autoritățile din Marea Britanie. În acest sens, Andrew a fost arestat sub suspiciunea de abuz al funcției publice, fiind anchetat pentru presupuse legături […] Articolul Fostul prinț Andrew, a fost eliberat sub anchetă, pe când perchezițiile continuă apare prima dată în Realitatea.md.
2439,4 kilograme de biscuiți neconformi au fost retrași din comerț de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Uleiul de palmier utilizat în producție conținea un nivel depășit de contaminanți de tip 3-MCPD. Pentru a garanta siguranța cetățenilor, ANSA a dispus interzicerea și retragerea loturilor de biscuiți din comerț, la decizia agentului economic și sub supravegherea […] Articolul FOTO Biscuiți neconformi urmau să ajungă la cetățeni: ANSA a retras 2,4 tone apare prima dată în Realitatea.md.
O delegație a Comisiei pentru politică externă din Danemarca vine la Chișinău. Cu cine se va întâlni # Realitatea.md
În perioada 22-24 februarie 2026, o delegație a Comisiei pentru politică externă din Folketingul Regatului Danemarcei efectuează o vizită în Republica Moldova. Delegația este condusă de președintele Comisiei pentru politică externă, Christian Friis Bach. Parlamentarii danezi se vor întâlni cu președinta Maia Sandu și cu speakerul Parlamentului, Igor Grosu. De asemenea, sunt planificate discuții cu vicepreședinta […] Articolul O delegație a Comisiei pentru politică externă din Danemarca vine la Chișinău. Cu cine se va întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
Sunt patru ani de război de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei. Ucraina, țară vecină cu R. Moldova, a fost invadată la 24 februarie 2022. Patru ani de conflict au însemnat pierderi uriașe de vieți omenești și distrugeri masive ale orașelor și infrastructurii, dar și o transformare profundă a arhitecturii de securitate europene. […] Articolul Patru ani de război în Ucraina! Ce lecții ar trebui să învețe Republica Moldova? apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Munteanu: Investitorii vin și urmează proiecte, dar nu sunt anunțate din cauza superstițiilor # Realitatea.md
În Republica Moldova urmează să vină investitori și să fie demarate proiecte, însă autoritățile nu le anunță din cauza superstițiilor. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu la emisiunea „Cutia Neagră” de la TV8, oficialul precizând că nu vrea „să sperie norocul”. Prim-ministrul a dezvăluit doar că inițiativele se vor referi la diverse domenii, […] Articolul VIDEO Munteanu: Investitorii vin și urmează proiecte, dar nu sunt anunțate din cauza superstițiilor apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei cu 12 autocare spre UE și Rusia, deconspirată: Doi bănuiți # Realitatea.md
O schemă infracțională prin care, în anul 2024, două companii de transport care efectuau curse spre Uniunea Europeană și Rusia au ascuns venituri ce ar fi adus în bugetul statului 2,8 milioane de lei sub formă de impozite a fost destructurată de oamenii legii. Companiile efectuau rute ocazionale cu 12 autocare și acționau prin șase […] Articolul VIDEO Evaziune fiscală de 2,8 milioane de lei cu 12 autocare spre UE și Rusia, deconspirată: Doi bănuiți apare prima dată în Realitatea.md.
Se vor scumpi serviciile și produsele din restaurante și hoteluri? Premierul anunță ”un plan de unificare fiscală” # Realitatea.md
Serviciile din restaurante, cafenele, baruri și unități de cazare ar putea deveni mai scumpe în perioada următoare. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat, la emisiunea Cutia Neagră de la TV8, că Executivul pregătește ”un plan de unificare fiscală”. Șeful Guvernului a explicat că autoritățile urmăresc armonizarea cotelor reduse de TVA, drept exemplu Munteanu a adus actualul […] Articolul Se vor scumpi serviciile și produsele din restaurante și hoteluri? Premierul anunță ”un plan de unificare fiscală” apare prima dată în Realitatea.md.
Dorin Recean controlează din umbră actualul Guvern? Răspunsul lui Alexandru Munteanu # Realitatea.md
„Credeți că un student poate să își controleze profesorul” – așa răspunde Alexandru Munteanu, întrebat dacă Dorin Recean controlează din umbră Guvernul. Declarația a fost făcută în studioul TV8, șeful Executivului precizând că o parte din echipa predecesorului său a rămas în cabinetul de miniștri. Oficialul a precizat că atunci cânt și „Nu știu de […] Articolul Dorin Recean controlează din umbră actualul Guvern? Răspunsul lui Alexandru Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
2 milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului în școală: Circa 2.200 de profesori vor fi instruiți # Realitatea.md
Procedura de achiziție publică pentru serviciile de intervenție și prevenire a cazurilor de bullying în instituțiile de învățământ primar și secundar, realizată prin licitație deschisă, a fost finalizată. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) a fost desemnat câștigător al concursului, întrunind criteriile de eligibilitate și […] Articolul 2 milioane de lei pentru prevenirea bullying-ului în școală: Circa 2.200 de profesori vor fi instruiți apare prima dată în Realitatea.md.
Drumurile care s-au făcut „de ceva timp” arată îngrozitor, iar autoritățile intenționează să reconstruiască traseul Chișinău – Leușeni, imediat ce vor permite condițiile meteo, anunță premierul Alexandru Munteanu. Șeful cabinetului de miniștri a declarat în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8 că în perioada următoare se vor plomba provizoriu gropile. Conform prim-ministrului, soluția este […] Articolul Prim-ministrul Munteanu: „Îngrozitor arată drumurile care s-au făcut de ceva timp” apare prima dată în Realitatea.md.
Un atac aerian a lovit, în noaptea de 20 februarie, Ucraina, fiind vizată în principal regiunea Dnipropetrovsk. În urma loviturilor, cel puțin trei persoane au fost grav rănite, potrivit informațiilor transmise de autorități. În acest sens, oficialii ucraineni au precizat că, în ultimele 24 de ore, inclusiv în cursul nopții precedente, asupra localităților din regiunea […] Articolul Noapte de foc în Ucraina: trei persoane rănite în regiunea Dnipropetrovsk apare prima dată în Realitatea.md.
Șoferi, atenție! Pe traseul național M3, sectorul Cimișlia-Comrat, vizibilitatea este redusă din cauza ceții # Realitatea.md
Pe traseul național M3, sectorul Cimișlia-Comrat, se menține ceață densă, iar vizibilitatea este redusă până la aproximativ 50 de metri. Administrația Națională a Drumurilor (AND) recomandă șoferilor să reducă viteza, să folosească luminile de întâlnire și de ceață, să păstreze distanța de siguranță și să evite depășirile riscante. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Șoferi, atenție! Pe traseul național M3, sectorul Cimișlia-Comrat, vizibilitatea este redusă din cauza ceții apare prima dată în Realitatea.md.
Investiții record în Chișinău: Milioane de lei alocate pentru întreținerea grupelor cu program prelungit # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, precizează că anul curent au fost alocate 82,3 milioane de lei pentru întreținerea grupelor cu program prelungit și 103 milioane de lei pentru programele claselor cu profil. Totodată, edilul a adăugat că astfel de proiecte sunt realizate doar în Chișinău, nefiind implementate în alte localități din Republica Moldova. Serviciile și […] Articolul Investiții record în Chișinău: Milioane de lei alocate pentru întreținerea grupelor cu program prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Iată cum te influențează astrele în plan financiar # Realitatea.md
Astrele anunță o zi plină de oportunități și surprize. Energia Lunii în Berbec amplifică emoțiile și intuițiile, iar atenția la detalii te va ajuta să treci cu bine peste răsturnările neașteptate. Fii receptivă, ascultă-ți inima și nu neglija valorile în care crezi. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Sentimentele și dorințele neexprimate până acum ies […] Articolul Horoscopul zilei de 20 februarie 2026. Iată cum te influențează astrele în plan financiar apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Escrocherii online și telefonice în creștere. Maia Sandu: Tot mai mulți cetățeni devin victime # Realitatea.md
Tot mai mulți oameni au căzut victime escrocheriilor telefonice și online, ceea ce a dus la pierderi financiare semnificative. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a emis un avertisment către populație. Șefa statului a atras atenția că escrocii folosesc metode tot mai sofisticate pentru a câștiga încrederea victimelor. „Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători”, a […] Articolul VIDEO Escrocherii online și telefonice în creștere. Maia Sandu: Tot mai mulți cetățeni devin victime apare prima dată în Realitatea.md.
Consiliul de administrație al Fondul Monetar Internațional urmează să anunțe, la sfârșitul acestei luni, inițierea negocierilor pentru un nou program cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu, care a precizat că viitorul acord va contribui la consolidarea credibilității externe a țării, fără a presupune un nou pachet de finanțare. În contextul […] Articolul FMI pregătește la sfârșitul lunii un nou program cu Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, 20 februarie, vom avea parte de cer variabil. Pe parcursul zilei sunt prognozate precipitații mixte, sub formă de ploi și ninsori. Pe alocuri se va forma ghețuș, iar izolat sunt posibile ceață și polei. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor atinge +3 grade Celsius, în timp ce noaptea valorile vor coborî până la -6 grade. […] Articolul Cum va fi vremea astăzi, 20 februarie: Iată ce au prognozat meteorologii apare prima dată în Realitatea.md.
Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice # Realitatea.md
La această oră, în posturile vamale de pe frontiera moldo-ucraineană Palanca, Larga, Criva și Otaci se atestă imposibilitatea temporară de traversare, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, din cauza unor defecțiuni tehnice la sistemul informațional al autorității vamale din Ucraina. „La moment, nu se atestă formarea rândurilor. Facem apel la înțelegere. Vom reveni cu […] Articolul Activitatea posturilor vamale moldo-ucrainene, temporar suspendată din cauza unor probleme tehnice apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 20 februarie 2026. Astfel, euro ajunge la 20 de lei și 17 bani, în creștere cu un ban. Dolarul american urcă la 17 lei și 12 bani, cu 8 bani mai mult. Hrivna ucraineană va fi cotată la 39 de bani, iar leul românesc […] Articolul Curs valutar 20 februarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Șoferii, îndemnați la prudență # Realitatea.md
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe rețeaua drumurilor publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă. Partea carosabilă este, pe alocuri, umedă, iar traficul se desfășoară în regim specific sezonului rece. Pe timpul nopții, drumarii au patrulat în Nord, Centru și Sud și au verificat starea sectoarelor de drum. Astăzi, […] Articolul Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale: Șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în Realitatea.md.
Scandal după primul zbor cu echipaj al Boeing Starliner: Șeful NASA critică problemele tehnice # Realitatea.md
Șeful NASA, Jared Isaacman, numit recent în funcție și considerat apropiat al miliardarului Elon Musk, a revenit asupra dificultăților întâmpinate în 2024 de capsula Boeing Starliner a companiei Boeing în timpul primului său zbor cu echipaj către International Space Station. El a semnalat defecțiuni serioase, pentru care a atribuit responsabilitatea atât constructorului aeronautic, cât și […] Articolul Scandal după primul zbor cu echipaj al Boeing Starliner: Șeful NASA critică problemele tehnice apare prima dată în Realitatea.md.
Guvernul pregătește adoptarea noii legi a salarizării, care ar urma să prevadă majorări pentru anumite categorii de bugetari, inclusiv profesori și medici, începând cu septembrie 2026, a declarat premierul Alexandru Munteanu, în timpul unei emisiuni la TV8. „Avem în dezbatere primul proiect al legii salarizării și vom încerca să o adoptăm cât mai curând, astfel […] Articolul Salarii mai mari pentru bugetari din septembrie 2026, anunță premierul apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul Alexandru Munteanu a declarat că tarifele la energia electrică nu se vor majora, precizând că inflația este în scădere și prețurile se stabilizează, inclusiv cele la energie. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Statistica arată că inflația scade. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prețurile se stabilizează, inclusiv prețurile […] Articolul Alexandru Munteanu: Nu există motive pentru majorarea prețului la electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul Alexandru Munteanu promite un raport „altfel decât alții” în fața Parlamentului # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu va veni cu un raport în fața Parlamentului la sfârșitul lui martie sau începutul lui aprilie. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „Era o altă formă de prezentare și cu siguranță voi veni și cu un raport. O să discutăm cu deputații când este binevenit, în […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu promite un raport „altfel decât alții” în fața Parlamentului apare prima dată în Realitatea.md.
Polonia cere marilor puteri vestice să crească investițiile în armament. Mesaj pentru trei țări europene # Realitatea.md
Ministrul polonez al Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a cerut Spaniei, Franţei şi Italiei să îşi suplimenteze cheltuielile militare pentru a consolida capacităţile UE şi NATO, într-un interviu acordat AFP joi, 19 februarie curent, relatează Digi24. Germania, Polonia şi ţările scandinave au răspuns deja apelurilor preşedintelui american Donald Trump, care a cerut Europei să îşi asume o […] Articolul Polonia cere marilor puteri vestice să crească investițiile în armament. Mesaj pentru trei țări europene apare prima dată în Realitatea.md.
Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente # Realitatea.md
Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure, transmite adevărul.ro. Declarațiile au fost făcute joi, 19 februarie curent, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit […] Articolul Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente apare prima dată în Realitatea.md.
Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. A fost susținută doar de 38 de deputați # Realitatea.md
Moțiunea simplă privind politicile statului în domeniul energetic, înaintată de trei fracțiuni din opoziție, nu a întrunit numărul necesar de voturi. În cadrul dezbaterilor, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a răspuns timp de peste șase ore la întrebările deputaților. Discuțiile au vizat tarifele la energia electrică și gaze, proiectele majore de infrastructură din sector, precum și […] Articolul Moțiunea simplă împotriva Ministerului Energiei a fost respinsă. A fost susținută doar de 38 de deputați apare prima dată în Realitatea.md.
Elevii și profesorii pot beneficia de acces gratuit la manuale școlare în format digital, disponibile pe platforma eduresurse.md, lansată de Ministerul Educației și Cercetării. Platforma reunește o colecție de manuale aliniate curriculumului național și poate fi accesată de toți cei interesați de studiu, oferind resurse multimedia și interactive, adaptate cerințelor educației moderne. Potrivit MEC, la […] Articolul Manuale școlare digitale, disponibile gratuit pentru elevi și profesori apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Grosu, despre tragediile din Armata Națională: „Aș ruga politicienii să se abțină…” # Realitatea.md
Speakerul Igor Grosu îndeamnă politicienii să nu își facă vizibilitate pe seama tragediilor care s-au produs recent în Armata Națională. Este vorba despre moartea a doi militari care s-au stins din viață după ce s-au rănit cu arma din dotare. Speakerul consideră că trebuie analizate circumstanțele aceste incidente. În opinia sa, este vorba despre evenimente […] Articolul Igor Grosu, despre tragediile din Armata Națională: „Aș ruga politicienii să se abțină…” apare prima dată în Realitatea.md.
CtEDO declară Rusia vinovată pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria. Trebuie să plătească despăgubiri # Realitatea.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) constată a declarat în premieră Rusia vinovată pentru încălcarea drepturilor omului în stânga Nistrului. Mai exact, este vorba despre cazul Zubco și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse. CtEDO a stabilit că apărătorii drepturilor omului care își desfășurau activitatea în regiunea transnistreană, aflată sub controlul Federației Ruse, au […] Articolul CtEDO declară Rusia vinovată pentru încălcarea drepturilor omului în Transnistria. Trebuie să plătească despăgubiri apare prima dată în Realitatea.md.
Peste 5 miliarde de lei pentru educație, rezervați în bugetul Capitalei: Pentru salarii, reparații și extindere # Realitatea.md
Peste 5 miliarde de lei vor fi alocate în bugetul Capitalei pentru domeniul Educației. Din acești bani se vor achita salarii, se vor extinde instituțiile, se vor amenaja teritoriile adiacente și vor fi efectuate lucrări de reparație și mentenanță. Potrivit primarului Ion Ceban, suma cuprinde salariile pentru cei circa 17.000 de angajați din instituțiile de […] Articolul Peste 5 miliarde de lei pentru educație, rezervați în bugetul Capitalei: Pentru salarii, reparații și extindere apare prima dată în Realitatea.md.
Krasnoselski se laudă că a fost decorat de patriarhul rus: „…recunoașterea meritelor mele modeste” # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol a fost decorat de patriarhul rus. Șeful bisericii de la Moscova a fost distins cu ordinul cneazului Daniel al Moscovei. Krasnoselski a scris pe rețelele de socializare că astfel i-au fost recunoscute „meritele modeste”. Oficialul din regiunea autoproclamată a Republicii Moldova i-a mulțumit patriarhului Kiril pentru distincție. „Cu deosebită emoție am […] Articolul Krasnoselski se laudă că a fost decorat de patriarhul rus: „…recunoașterea meritelor mele modeste” apare prima dată în Realitatea.md.
Fostul șef-adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție, Vasile Plevan, va fi evaluat repetat de către Comisia vetting. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) nu a acceptat raportul care a constatat că acuzatorul de stat nu îndeplinește criteriile de integritate etică și a recomandat nepromovarea acestuia. Subiectul a fost examinat în ședință închisă, iar după deliberări, s-a propus […] Articolul CSP nu acceptă raportul Comisiei vetting. Vasile Plevan va fi evaluat repetat apare prima dată în Realitatea.md.
Rețeaua națională de drumuri este practicabilă! Drumarii au intervenit în mai multe raioane # Realitatea.md
La această oră, rețeaua națională de drumuri este practicabilă, iar circulația rutieră se desfășoară în condiții specifice sezonului rece. Pentru a menține drumurile în siguranță, drumarii au continuat pe parcursul zilei lucrările de patrulare, deszăpezire și combatere a lunecușului pe traseele din nord, centru și sudul țării. Intervențiile au avut loc în mai multe raioane, […] Articolul Rețeaua națională de drumuri este practicabilă! Drumarii au intervenit în mai multe raioane apare prima dată în Realitatea.md.
FOTO Peste 500 de percheziții în Ucraina, în cea mai amplă operațiune antidrog din ultimii ani # Realitatea.md
Poliția Națională din Ucraina a desfășurat, în dimineața zilei de 19 februarie, o amplă operațiune specială denumită „Rubicon”, în 21 de regiuni ale țării. Acțiunea este descrisă de autorități drept cea mai puternică lovitură aplicată traficului de droguri din ultimii ani. În acest sens, oamenii legii au efectuat peste 500 de percheziții simultane, fiind lichidate […] Articolul FOTO Peste 500 de percheziții în Ucraina, în cea mai amplă operațiune antidrog din ultimii ani apare prima dată în Realitatea.md.
În prezent, 761 de copii din Republica Moldova, care au statut de copil adoptabil, își așteaptă familia. Potrivit Ministerul Muncii și Protecției Sociale, persoanele care doresc să adopte pot consulta lista și pot depune o cerere la autoritatea tutelară de la locul de domiciliu pentru a obține atestatul de adoptator. Procedura de adopție include etapa de […] Articolul 761 de copii din Moldova așteaptă să fie adoptați apare prima dată în Realitatea.md.
Un grup de deputați moldoveni pleacă la Kiev pe 24 februarie. Igor Grosu va comemora victimele războiului la film # Realitatea.md
Un grup de deputați moldoveni pleacă la Kiev pe 24 februarie. Aceștia sunt reprezentanți ai majorității parlamentare, potrivit speakerului Igor Grosu. Șeful Parlamentului susține că va comemora personal victimele războiului la Chișinău. Speakerul urmează să participe la un eveniment organizat de ambasada Ucrainei într-un local din Capitală. „Deja am semnat delegarea colegilor din Parlament, deputați. […] Articolul Un grup de deputați moldoveni pleacă la Kiev pe 24 februarie. Igor Grosu va comemora victimele războiului la film apare prima dată în Realitatea.md.
Energia regenerabilă, în vizorul ANRE: Tarifele ar putea fi ajustate din 1 martie 2026 # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat un proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor fixe la energia electrică produsă din surse regenerabile de către producătorii mici, scrie BANI.MD. Documentul urmează să fie examinat și aprobat de Consiliul de administrație al instituției, iar noile tarife ar putea intra în vigoare la 1 martie 2026. […] Articolul Energia regenerabilă, în vizorul ANRE: Tarifele ar putea fi ajustate din 1 martie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Numele martorului sub acoperire din dosarul lui Plahotniuc va fi divulgat judecătorilor # Realitatea.md
Numele martorului sub acoperire din dosarul „furtul miliardului”, în care este vizat Vladimir Plahotniuc, va fi prezentat judecătorilor într-un plic sigilat, care ulterior va fi returnat procurorului. Procedura, explicată astăzi, 19 februarie, are scopul de a confirma că martorul nu se află în țară. „Aceste declarații sunt ultima probă a acuzării și noi insistăm ca […] Articolul VIDEO Numele martorului sub acoperire din dosarul lui Plahotniuc va fi divulgat judecătorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Junghietu: Prețul mediu de achiziție a gazului este estimat la 38,74 euro/MWh în 2026 # Realitatea.md
Prețul mediu ponderat de achiziție a gazului natural pentru perioada septembrie – decembrie 2025 a constituit 39,6 euro per megawatt-oră, iar pentru ianuarie – februarie 2026 este estimat la circa 38,74 euro per megawatt-oră, transmite IPN. Datele au fost prezentate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în plenul Parlamentului, unde este dezbătută moțiunea simplă împotriva instituției […] Articolul Junghietu: Prețul mediu de achiziție a gazului este estimat la 38,74 euro/MWh în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
