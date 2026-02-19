Polonia cere marilor puteri vestice să crească investițiile în armament. Mesaj pentru trei țări europene

11:50

Un polițist a fost condamnat la cinci ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe un termen de probă de trei ani, amendă de 210.000 lei și interdicția de a ocupa funcții publice timp de șapte ani. Complicele său a primit patru ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei pe trei ani, amendă de 200.000 lei și […]