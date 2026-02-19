Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente

11:30

Un angajat al sectorului de poliție IP Centru din municipiul Chișinău a fost reținut de ofițerii SPIA și procurorii Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit anchetei, polițistul ar fi cerut 4 000 de hrivne, aproximativ 1500 de lei, de la un cetățean care ar fi comis […] Articolul SPIA și PCCOCS au reținut un polițist de la IP Centru pentru o mită de 4 mii de hrivne apare prima dată în Realitatea.md.