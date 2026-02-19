Israelul, în alertă maximă de război pe fondul unui posibil atac al SUA asupra Iranului. Armata americană, pregătită să atace pe 21 februarie

16:50

Tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la 18 ani ar putea beneficia de un moratoriu timp de doi ani. PAS a înregistrat un proiect în Parlament, în care stipulează că persoanele respective nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până pe 1 ianuarie 2028. Dacă vor fi adoptate, reglementările vor viza […]