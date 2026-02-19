Krasnoselski, decorat de patriarhul Rusiei: „pentru meritele modeste”

08:20

Vreme rea în Moldova Ninsorile abundente care s-au abătut ieri asupra Moldovei au provocat deconectări de energie electrică și blocaje pe drumuri. În raioanele de sud ale țării, aproximativ 6 mii de consumatori au rămas fără lumină. Traseele naționale din centru și sud au fost închise temporar pentru camioane și autobuze. Șoferii aflați în dificultate din cauza zăpezii și poleiului au primit ajutor de la echipele de salvatori. Astfel, pe traseul M3 a fost scos din zăpadă […] The post NM Espresso: Moldova a fost lovită de un ciclon de zăpadă, Moldelectrica va deveni SA, diaspora va obține facilități vamale appeared first on NewsMaker.