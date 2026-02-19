(VIDEO) Usatîi, „primul la karaoke”/ Moldovagaz recuperează datoriile/România construiește un pod peste Prut

13:00

După aproape două săptămâni în care au stat baricadați în biserică, cei trei copii ai preotului din Dereneu au ieșit împreună cu mama lor și au revenit la o viață cotidiană normală, aflându-se în prezent la domiciliu. Informația a fost comunicată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie.