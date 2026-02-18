Teatrului Național Eugène Ionesco prezintă

14:30

Atunci când ne imaginăm un spital performant, deseori ne gândim la clădiri moderne, echipamente și tehnologii avansate. Și toate sunt importante. Dar ceea ce face cu adevărat diferența nu se construiește din beton, metal sau sticlă, ci din alegerile pe care le facem în fiecare zi. De 15 ani, Medpark rămâne consecvent în alegerile sale, în timp […]