Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei

15:00

Opt pescari au ajuns în pericol, după ce o bucată de gheață pe care se aflau s-a desprins și a fost purtată de curent în aval. Incidentul a avut loc pe 18 februarie, pe râul Nistru, la Bender, anunță așa-numitul minister de interne de la Tiraspol. Conform sursei citate, mai mulți bărbați pescuiau pe gheață, […] The post Opt pescari în pericol, după ce s-au pomenit pe o insulă de gheață pe Nistru VIDEO appeared first on NewsMaker.