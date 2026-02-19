Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei
NewsMaker, 19 februarie 2026 17:10
În arhiva Ministerului Energiei au fost găsite acte care ar demonstra că guvernarea comunistă ar fi dus tratative, în 2005, pentru transmiterea mai multor întreprinderi energetice din Moldova către concernul rus Gazprom, din contul pretinsei datorii la gaz. Declarația a fost făcută de ministrul Dorin Junghietu de la tribuna Parlamentului, în timpul examinării moțiunii depuse
• • •
Acum 10 minute
17:10
Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei
În arhiva Ministerului Energiei au fost găsite acte care ar demonstra că guvernarea comunistă ar fi dus tratative, în 2005, pentru transmiterea mai multor întreprinderi energetice din Moldova către concernul rus Gazprom, din contul pretinsei datorii la gaz. Declarația a fost făcută de ministrul Dorin Junghietu de la tribuna Parlamentului, în timpul examinării moțiunii depuse […] The post Guvernarea comunistă a negociat cedări către Gazprom? Junghietu: când documentele vor fi desecretizate, vom vedea cum au preferat să fie comozi Rusiei appeared first on NewsMaker.
Acum 30 minute
16:50
Cântăreața Iuliana Beregoi a venit cu o primă reacție, pe 19 februarie, la acuzațiile potrivit cărora familia sa ar fi implicată într-un caz de șantaj și amenințare unei bloggerițe. La poarta casei acesteia ar fi fost lăsate un capac de sicriu și o cruce cu data presupusului deces. Artista a confirmat că numele său apare
Acum o oră
16:30
Moldova își va evalua legislația în 2026, după experiența ultimelor alegeri? Grosu: „Avem un mic răgaz"
În 2026 trebuie să aibă loc o evaluare plenară a legislației pentru a vedea ce modificări sunt necesare în contextul următorului scrutin. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, la conferința de analiză post-electorală „Alegerile parlamentare, 28 septembrie 2025". Oficialul a spus că, de la un an la altul, procesul
Acum 2 ore
16:10
Integritatea fostului adjunct al Veronicăi Dragalin va fi reevaluată repetat. CSP a dispus reluarea procesului în cazul Plevan
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a respins, în cadrul ședinței din 19 februarie, concluziile Comisiei de Vetting privind nepromovarea evaluării externe a integrității de către procurorul anticorupție Vasile Plevan. Astfel, Consiliul a dispus reevaluarea lui Plevan. Informațiile au fost comunicate de membrul CSP Andrei Cebotari. Vasile Plevan, ex-adjunct al fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, Veronica
15:20
Grant japonez de 21 mln lei pentru modernizarea „Teleradio-Moldova". Parlamentul a ratificat acordul
Compania „Teleradio-Moldova", care deține posturile publice de televiziune și radio, va fi modernizată cu 21 milioane de lei, fonduri care vor fi oferite de Japonia sub formă de grant. Parlamentul de la Chișinău a ratificat, în cadrul ședinței plenare din 19 februarie, Înțelegerea dintre guvernele Republicii Moldova și Japonia privind acest sprijin financiar. Banii din
15:20
(VIDEO) Usatîi, „primul la karaoke"/ Moldovagaz recuperează datoriile/România construiește un pod peste Prut
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Iarna a lovit în forță: localități fără lumină și drumuri înzăpezite— Moldovagaz: schimbarea furnizorului nu eliberează de obligația de a achita datoriile— Disputa pe legea cetățeniei continuă. Grosu despre „Partidul Nostru": La karaoke erau primii…— Guvernul României a aprobat construcția podului Albița-Leușeni—
Acum 4 ore
15:10
Infecție cu virusul variolei maimuței, confirmată în R. Moldova pentru prima dată după 2022
În Republica Moldova a fost înregistrat un caz de infecție cu virusul variolei maimuței (MPXV), acesta fiind de import. Ultimele două cazuri de infecție cu acest virus în țara noastră au fost înregistrate în 2022. Informațiile au fost comunicate pe 19 februarie de Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), care a precizat că persoana infectată
15:10
Frumusețea nu are filtre, ea are rădăcini. De la prima îngrijire până la eleganța maturității, suntem alături de generații întregi. Ești pregătită să-ți întâlnești cea mai bună versiune? Te așteptăm la standul Farmacia Familiei Group la Beauty Expo in perioada 26 februarie – 1 martie! Profită de oferte de până la 40% la produse de frumusețe, […] The post Frumusețe fără filtre. Din generație în generație appeared first on NewsMaker.
15:00
27 de milioane de doze de droguri, confiscate în Ucraina. Poliția: un curier, reținut în Moldova (VIDEO)
Oamenii legii din Ucraina, în colaborare cu organele de drept din Republica Moldova și Polonia, au realizat o operațiune antidrog, în cadrul căreia au fost capturate peste 27 de milioane de doze cu o valoare estimată de circa 400 milioane de grivne (echivalentul a €7,8 milioane, conform cursul valutar actual) pe piața neagră. Substanțele narcotice
14:20
Ex-liderul Partidului Democrat Vladimir Plahotniuc, judecat în dosarul „Frauda Bancară", rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile. Decizia a fost luată pe 19 februarie de magistraţii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani. Magistrații au admis demersul procurorului Alexandru Cernei din 16 februarie privind prelungirea măsurii preventive – arestul preventiv. Astfel, măsura a fost prelungită pentru un termen
14:20
Comerțul dintre Moldova și Israel s-a dublat în 2025: Importurile au depășit exporturile de 4 ori
Exporturile de produse și mărfuri moldovenești către Israel au înregistrat o creștere semnificativă în 2025. Valoarea totală a exporturilor a ajuns la 10,66 milioane de dolari, cu 32% mai mult față de 2024 (8,07 milioane de dolari). Datele au fost prezentate de Ambasada Republicii Moldova în Israel într-un comunicat. În același timp, importurile din Israel
13:50
(VIDEO) „Moldova își va găsi calea". Interviu cu Mathieu Mori despre amalgamare, polarizare, Găgăuzia și UE
Reforma administrației publice locale este dezbătută intens în Republica Moldova: de la comasarea localităților până la autonomia financiară a primăriilor. Secretarul General al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Mathieu Mori, a explicat într-un interviu pentru NewsMaker de ce descentralizarea nu este finalizată nici măcar în țările din UE, de ce este necesar
13:50
27 de milioane de doze de droguri, confiscate în Ucraina. Poliția: un curier, reținut în timp ce încerca să intre în Moldova (VIDEO) # NewsMaker
Oamenii legii din Ucraina, în colaborare cu organele de drept din Republica Moldova și Polonia, au realizat o operațiune antidrog, în cadrul căreia au fost capturate peste 27 de milioane de doze cu o valoare estimată de circa 400 milioane de grivne (echivalentul a €7,8 milioane, conform cursul valutar actual) pe piața neagră. Substanțele narcotice […] The post 27 de milioane de doze de droguri, confiscate în Ucraina. Poliția: un curier, reținut în timp ce încerca să intre în Moldova (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
13:40
Nosatîi, chemat la raport în Parlament. Reacția ministerului apărării la moțiunea înaintată de opoziție
Ministrul Anatolie Nosatîi este chemat la raport în Parlament. Fracțiunea „Alternativa" a depus, pe 19 februarie, o moțiune simplă împotriva activității Ministerului Apărării. Opoziția califică drept „îngrijorătoare" situația, după ce, doar de la începutul anului, doi militari și-au pierdut viața în timpul serviciului. Documentul este susținut de 42 de deputați, inclusiv de socialiști. Ion Chicu
13:30
(VIDEO) „Veneția Chișinăului": Spargerea unei țevi la Botanica a provocat surparea asfaltului
Pe strada Pădurii din sectorul Botanica al capitalei, s-a format un crater cu adâncimea de peste un metru. Cauza este spargerea unei țevi vechi din fontă, instalată încă în 1980: din cauza variațiilor de temperatură aceasta a crăpat, apa a spălat solul, iar asfaltul s-a surpat. Strada a fost parțial închisă, circulația a fost blocată
Acum 6 ore
13:00
Fratele regelui Charles, Andrew Mountbatten-Windsor, căruia i-a fost retras titlul de prinț în urma dezvăluirilor din dosarul Epstein, a fost arestat. Acesta este suspectat de abuz al funcției publice, scrie BBC. Potrivit poliției britanice, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani din Norfolk a fost reținut în cadrul unei investigații privind posibile fapte
12:40
„La vârsta asta să umbli pe dealuri, nu știu pe unde… vino acasă": Grosu, reacție la mesajul lui Constantinov (VIDEO)
Dmitri Constantinov, ex-președintele Adunării Populare a Găgăuziei (APG), este așteptat acasă. Nu este un argument să te acoperi cu faptul că ai o vârstă înaintată și să mai fugi în Transnistria. Declarațiile au fost făcute pe 19 februarie de președintele Parlamentului și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în reacție la
12:10
Iute Group și-a majorat veniturile la 124,6 milioane EUR, iar profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR
Iute Group, un grup de banking digital care operează în Europa de Sud-Est, a generat venituri totale de 124,6 milioane EUR în 2025, în timp ce profitul net a crescut la 9,9 milioane EUR. Bilanțul consolidat al Grupului a ajuns la 511 milioane EUR, depășind ținta anuală. Potrivit CEO-ului Tarmo Sild, compania avansează constant către
12:00
Guvernul de la București a aprobat construcția podului Albița-Leușeni. Investiții de 257 mln de lei românești
Guvernul de la București a dat undă verde începerii lucrărilor la noul pod rutier peste râul Prut, în zona punctului de trecere a frontierei Albița–Leușeni. Investiția, estimată la aproximativ 257 milioane de lei românești, vizează un coridor rutier esențial pentru circulația persoanelor și transportul de mărfuri dintre România și Republica Moldova, transmite Moldpres. Hotărârea Executivului
11:50
Moldovagaz avertizează consumatorii datornici: „Schimbarea furnizorului nu îi eliberează de achitare"
Peste 23 de mii de consumatori casnici și peste 450 de consumatori non-casnici aveau datorii la data de 31 ianuarie 2026 față de Moldovagaz. Cifrele au fost comunicate de compania Moldovagaz pe 19 februarie, care a precizat că datoriile au rămas neachitate pentru gazele naturale livrate până la 1 septembrie 2025, când furnizarea a fost
11:20
PAS, după ce deputații din echipa lui Usatîi au atacat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: „Nicio logică legislativă"
Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) califică drept „lipsit de logică legislativă" sesizarea depusă de deputații „Partidului Nostru" (PN) la Curtea Constituțională cu privire la Legea cetățeniei, în condițiile în care aceeași fracțiune a înaintat un proiect de modificare a legii. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt PAS, Adriana Vlas, pe 19
Acum 8 ore
11:10
PAS, după ce deputații din echipa lui Usatîi au atacat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: „Nu are nicio logică” # NewsMaker
Partidul de guvernământ Acțiune și Solidaritate (PAS) califică drept „lipsit de logică legislativă” sesizarea depusă de deputații „Partidului Nostru” (PN) la Curtea Constituțională cu privire la Legea cetățeniei, în condițiile în care aceeași fracțiune a înaintat un proiect de modificare a legii. Declarația a fost făcută de purtătoarea de cuvânt PAS, Adriana Vlas, pe 19 […] The post PAS, după ce deputații din echipa lui Usatîi au atacat la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: „Nu are nicio logică” appeared first on NewsMaker.
10:40
Fracțiunea PSRM din CMC cere convocarea consilierilor în ședință marți și includerea, cu prioritate, a patru subiecte pe ordinea de zi. Între acestea: bugetul municipiului Chișinău pentru 2026. Socialiștii au anunțat, pe 19 februarie, că sunt gata să voteze bugetul în ambele lecturi, însă cu o condiție. Aceștia cheamă chișinăuienii să participe la ședință, pentru
10:40
În actualul context economic, antreprenorii mizează pe parteneri care să-i susțină cu soluții reale, nu cu promisiuni. Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestionarea financiară. În perioada 9 februarie – 31 august 2026, clienții noi pot beneficia de Pachetul Nelimitat + SEPA […] The post Victoriabank susține IMM-urile cu 6 luni de plăți SEPA gratuite appeared first on NewsMaker.
10:30
În total, numărul victimelor din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, ar fi șase. Trei dintre acestea au fost stabilite clar, iar în cazul altor trei victime încă se lucrează. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 18 februarie a emisiunii Rezoomat de la RealitateaTV. Cernăuțeanu a fost
10:00
„Car Vertical" cu fete goale din Moldova a revenit? Organizație: „Cel mai probabil, distribuit fără consimțământul fetelor"
Pe rețelele de socializare au reapărut conturi care publică conținut intim cu fete din Republica Moldova, care poate fi cumpărat contra cost, precum și promovează servicii de escortaj. Anunțul a fost făcut pe 19 februarie de Coaliția Națională „Viața fără Violență", care a precizat că este vorba despre conturi de pe Telegram și TikTok. Organizația
09:50
VIDEO Transnistria: Livrări instabile de gaz / Școli online / Pescari luați de o bucată de gheață
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker prezintă principalele știri din regiune: — Opt pescari au fost luați de o bucată de gheață pe râul NistruOpt pescari au fost purtați […] The post VIDEO Transnistria: Livrări instabile de gaz / Școli online / Pescari luați de o bucată de gheață appeared first on NewsMaker.
09:20
Cernăuțeanu îi recomandă lui Costiuc „să se apropie de un medic pentru a se informa”: precizări în cazul fetiței care s-a intoxicat # NewsMaker
Minora, despre cazul căreia a vorbit deputatul „Democrația Acasă” Vasile Costiuc, nu s-a intoxicat cu droguri, dar cu medicament. Copila a consumat pastile, care generează anumite elemente chimice, dar asta nu înseamnă droguri. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 18 februarie a emisiunii Rezoomat de […] The post Cernăuțeanu îi recomandă lui Costiuc „să se apropie de un medic pentru a se informa”: precizări în cazul fetiței care s-a intoxicat appeared first on NewsMaker.
Acum 12 ore
08:20
NM Espresso: Moldova a fost lovită de un ciclon de zăpadă, Moldelectrica va deveni SA, diaspora va obține facilități vamale # NewsMaker
Vreme rea în Moldova Ninsorile abundente care s-au abătut ieri asupra Moldovei au provocat deconectări de energie electrică și blocaje pe drumuri. În raioanele de sud ale țării, aproximativ 6 mii de consumatori au rămas fără lumină. Traseele naționale din centru și sud au fost închise temporar pentru camioane și autobuze. Șoferii aflați în dificultate din cauza zăpezii și poleiului au primit ajutor de la echipele de salvatori. Astfel, pe traseul M3 a fost scos din zăpadă […] The post NM Espresso: Moldova a fost lovită de un ciclon de zăpadă, Moldelectrica va deveni SA, diaspora va obține facilități vamale appeared first on NewsMaker.
08:10
Se pregătea lichidarea fizică a mai multor persoane publice din Ucraina? Investigație moldo-ucraineană # NewsMaker
Polițiști moldoveni și organe de aplicare a legii din Ucraina desfășoară acțiuni de urmărire penală, în cadrul unei echipe comune de investigație, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Acțiunile au loc în dimineața zilei de 19 februarie. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a adăugat […] The post Se pregătea lichidarea fizică a mai multor persoane publice din Ucraina? Investigație moldo-ucraineană appeared first on NewsMaker.
Acum 24 ore
21:00
Alocațiile românești pentru copiii din Moldova: ce faci dacă după anularea buletinului banii nu mai ajung pe card # NewsMaker
Moldovenii rămași fără cartea de identitate românească, care primesc alocații pentru copiii lor, trebuie să depună o cerere la agenția teritorială pentru a relua plata alocației. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România. La depunerea cererii, părinții sau reprezentanții legali pot alege să primească banii […] The post Alocațiile românești pentru copiii din Moldova: ce faci dacă după anularea buletinului banii nu mai ajung pe card appeared first on NewsMaker.
20:10
Elevii din capitală revin la școală cu prezență fizică pe 18 februarie. Anunțul lui Ceban # NewsMaker
Începând de mâine, elevii din Chișinău vor reveni la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut în această seară de primarul general al capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, decizia a fost luată după analiza situației din teren, a prognozelor meteo și în urma consultărilor cu autoritățile și profesorii. „Astăzi s-a intervenit continuu, pe parcursul […] The post Elevii din capitală revin la școală cu prezență fizică pe 18 februarie. Anunțul lui Ceban appeared first on NewsMaker.
19:50
Zaharova a comentat conflictul bisericesc de la Dereneu: „Atac asupra ortodoxiei din Moldova” # NewsMaker
„Un atac asupra ortodoxiei din Moldova”, astfel a comentat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe din Rusia situația din jurul bisericii din Dereneu. În cadrul unei conferințe de presă din 18 februarie, aceasta a declarat că în Republica Moldova ar avea loc un proces de schimbare forțată a jurisdicției unei biserici ortodoxe și a […] The post Zaharova a comentat conflictul bisericesc de la Dereneu: „Atac asupra ortodoxiei din Moldova” appeared first on NewsMaker.
19:00
Confirmat: 37 de decrete și acte semnate de președinta Maia Sandu au fost contestate în instanța de judecată # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a inițiat nicio acțiune în instanță pe durata exercitării mandatului. Pe de altă parte, 37 de decrete și acte semnate de șefa statului au fost contestate în judecată, în perioada 2021 – 2025, a precizat Președinția într-un răspuns oficial transmis pentru NewsMaker Cele mai multe acțiuni au vizat numiri […] The post Confirmat: 37 de decrete și acte semnate de președinta Maia Sandu au fost contestate în instanța de judecată appeared first on NewsMaker.
17:50
O noapte. Un oraș. Un bărbat care rupe toate convențiile și pornește într-o căutare disperată de sens. Prin montarea piesei Edmond de David Mamet, teatrul invită publicul într-o călătorie neliniștitoare prin labirintul identității și al degradării morale. EDMOND de David MametRegia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLANdramă 18+Sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30Duminică, 22 februarie, ora 17.30 […] The post Teatrului Național Eugène Ionesco prezintă appeared first on NewsMaker.
Ieri
17:10
Dodon, după ce Ceban i-a evitat numele, anunțând că s-a întâlnit „cu reprezentantul PSRM”: „Vanea, eu am intrat personal la tine” # NewsMaker
„Aroganță!” – astfel a calificat liderul PSRM, Igor Dodon, postarea primarului general Ion Ceban, în care edilul a evitat să-i pronunțe numele după întrevederea de la Primăria Chișinău. Dodon susține, chiar și așa, că se află în „relații normale” cu fostul său consilier, care și-a lansat propriul partid, declarat pro-european, după ce a părăsit rândurile […] The post Dodon, după ce Ceban i-a evitat numele, anunțând că s-a întâlnit „cu reprezentantul PSRM”: „Vanea, eu am intrat personal la tine” appeared first on NewsMaker.
17:00
Cum va fi vremea în această noapte și pe 19 februarie? Ultimele prognozele ale meteorologilor # NewsMaker
Începând cu ora 20:00, în Republica Moldova va ninge slab pe arii extinse și moderat pe alocuri. Pe 19 februarie, ziua, nu se vor înregistra precipitații semnificative, însă pe drumuri va fi ghețuș, iar izolat se va forma ceață slabă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prezentat prognoza pentru perioada 18 februarie, ora 20:00 – 19 […] The post Cum va fi vremea în această noapte și pe 19 februarie? Ultimele prognozele ale meteorologilor appeared first on NewsMaker.
17:00
Partidul Nostru atacă Legea cetățeniei la Curtea Constituțională: PAS a refuzat să susțină proiectul nostru # NewsMaker
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, pe 18 decembrie. Formațiunea cere ca Legea cetățeniei, care a fost adoptată în vara anului 2025, să fie declarată neconstituțională. Deputatul Alexandr Berlinschii susține că sesizarea este motivată de refuzul partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate de a susține proiectul de lege […] The post Partidul Nostru atacă Legea cetățeniei la Curtea Constituțională: PAS a refuzat să susțină proiectul nostru appeared first on NewsMaker.
17:00
Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate. Ministerul Mediului a elaborat regulamentul # NewsMaker
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, aflat în prezent în faza de elaborare, a fost discutat astăzi în cadrul audierilor […] The post Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate. Ministerul Mediului a elaborat regulamentul appeared first on NewsMaker.
16:30
Republica Moldova găzduiește în acest an cea de-a treia ediție a conferinței Fintech Future, eveniment strategic dedicat dezvoltării unui ecosistem financiar digital inclusiv, interoperabil și orientat spre economia reală. Sub motto-ul “Fintech for All”, conferința reunește lideri ai industriei, autorități publice, investitori, fintech-uri și inovatori digitali, oferind o platformă de dialog și colaborare între toți […] The post Fintech Future Conference: De la tehnologie la economie reală appeared first on NewsMaker.
16:20
Stradela Călărași din Chișinău, care face legătura între străzile Nicolae H. Costin și Calea Ieșilor, este temporar închisă pentru circulație. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informațiile au fost comunicate pe 18 februarie de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit Inspectoratului, polițiștii se află la fața locului pentru a asigura siguranța în zonă. […] The post O stradă din Chișinău, închisă temporar din cauza vremii appeared first on NewsMaker.
16:10
Moldova se pregătește pentru standardele Schengen: un nou mecanism de monitorizare la frontieră, aprobat # NewsMaker
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 18 februarie, proiectul unei hotărâri de Guvern privind modificarea cadrului de funcționare a Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat. Astfel, urmează să fie introdus un mecanism de monitorizare a granițelor după standardele europene. Proiectul introduce un mecanism național de evaluare permanentă a […] The post Moldova se pregătește pentru standardele Schengen: un nou mecanism de monitorizare la frontieră, aprobat appeared first on NewsMaker.
16:00
Pe strada Pădurii, în sectorul Botanica al capitalei, s-a surpat o porțiune de asfalt. Muncitorii care intervin la fața locului au declarat pentru NewsMaker că situația ar fi cauzată de ger. Menționăm că, pe 18 februarie, începând cu ora 02:00 și până la ora 20:00, centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, se află sub cod galben […] The post Asfalt surpat pe o stradă din sectorul Botanica: ce spun muncitorii (FOTO/VIDEO) appeared first on NewsMaker.
15:30
(VIDEO) Ucraina interzice vinul din Moldova?/Trenul Chișinău–Iași, la nivelul Tokyo?/Lumina nu se scumpește? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Mii de gospodării fără lumină, zboruri anulate și trasee blocate— Reguli mai stricte pentru străinii care vor să se stabilească în Moldova— Răspunsul ministrului: vor crește sau nu tarifele la energia electrică?— Lecții în clase, contrar dispoziției de a trece online— Ar […] The post (VIDEO) Ucraina interzice vinul din Moldova?/Trenul Chișinău–Iași, la nivelul Tokyo?/Lumina nu se scumpește? appeared first on NewsMaker.
15:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat introducerea sancțiunilor împotriva liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko. Decizia a fost explicată prin faptul că acesta „contribuie la uciderea ucrainenilor”. Potrivit decretului publicat miercuri, 18 februarie, pe site-ul președinției, sancțiunile au fost adoptate la propunerea Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, condus de Rustem Umerov, informează […] The post Lukașenko, pe lista neagră a Ucrainei. Zelenski: contribuie la uciderea ucrainenilor appeared first on NewsMaker.
15:10
Zboruri directe între Moldova și Coreea de Sud? Chișinăul dă undă verde inițierii negocierilor # NewsMaker
Guvernul de la Chișinău este interesat de lansarea curselor aeriene directe între Republica Moldova și Coreea de Sud. Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 18 februarie, inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu autoritățile sud-coreene. Potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, un acord privind serviciile aeriene cu […] The post Zboruri directe între Moldova și Coreea de Sud? Chișinăul dă undă verde inițierii negocierilor appeared first on NewsMaker.
15:10
Tichete de vacanță în Moldova, în 2026: cine poate beneficia, cum vor fi acordate și cât vor fi valabile # NewsMaker
Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor de vacanță. Potrivit autorităților, de aceste tichete vor putea beneficia angajații din mediul privat pentru a le utiliza exclusiv în unitățile de cazare din mediul rural din Republica Moldova. Tichetul de vacanță, electronic sau pe suport de hârtie Tichetul de vacanță […] The post Tichete de vacanță în Moldova, în 2026: cine poate beneficia, cum vor fi acordate și cât vor fi valabile appeared first on NewsMaker.
15:00
Opt pescari au ajuns în pericol, după ce o bucată de gheață pe care se aflau s-a desprins și a fost purtată de curent în aval. Incidentul a avut loc pe 18 februarie, pe râul Nistru, la Bender, anunță așa-numitul minister de interne de la Tiraspol. Conform sursei citate, mai mulți bărbați pescuiau pe gheață, […] The post Opt pescari în pericol, după ce s-au pomenit pe o insulă de gheață pe Nistru VIDEO appeared first on NewsMaker.
14:30
Trenul de pe cursa Chișinău-București întârzie, din cauza condițiilor meteo: când va ajunge în gară # NewsMaker
Trenul Chișinău–București înregistrează întârzieri de peste șase ore din cauza condițiilor meteorologice severe din România. Anunțul a fost făcut de Calea Ferată din Moldova. Garnitura se află în circulație, însă deplasarea are loc cu restricții pe anumite sectoare de cale ferată. Potrivit întreprinderii, pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă […] The post Trenul de pe cursa Chișinău-București întârzie, din cauza condițiilor meteo: când va ajunge în gară appeared first on NewsMaker.
14:20
Socialiștii cer demisia lui Nosatîi, după decesele din armată: „Nu vorbim de incidente întâmplătoare, ci probleme în sistem” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul deceselor recente din rândul militarilor Armatei Naționale. Formațiunea susține că aceste cazuri ar fi rezultatul încălcărilor care au loc în cadrul ministerului și structurilor subordonate. De asemenea, PSRM intenționează să ceară Ministerului Apărării informații despre rezultatele anchetelor de serviciu deschise pe […] The post Socialiștii cer demisia lui Nosatîi, după decesele din armată: „Nu vorbim de incidente întâmplătoare, ci probleme în sistem” appeared first on NewsMaker.
