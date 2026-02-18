Moldova se pregătește pentru standardele Schengen: un nou mecanism de monitorizare la frontieră, aprobat

13:40

Locuitorii municipiului Comrat vor plăti cu peste 70% mai mult pentru apa tehnologică furnizată de ÎM „SU-Canal", după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat noile tarife, în ședința din 17 februarie. Potrivit deciziei, consumatorii casnici vor achita, începând cu 2026, 31,09 lei pentru un metru cub de apă tehnologică, cu 13,09 […]