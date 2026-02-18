O stradă din Chișinău, închisă temporar din cauza vremii

14:10

Aproape șase din zece elevi spun că, în ultimul an școlar, au asistat la cel puțin un caz de discriminare în școală. În același timp, nivelul de acceptare rămâne scăzut pentru mai multe categorii vulnerabile: copiii din comunitatea LGBT+, cei cu dizabilități, copiii de etnie romă sau cei din familii cu venituri mici.