Cernăuțeanu îi recomandă lui Costiuc „să se apropie de un medic pentru a se informa”: precizări în cazul fetiței care s-a intoxicat
NewsMaker, 19 februarie 2026 09:20
Minora, despre cazul căreia a vorbit deputatul „Democrația Acasă" Vasile Costiuc, nu s-a intoxicat cu droguri, dar cu medicament. Copila a consumat pastile, care generează anumite elemente chimice, dar asta nu înseamnă droguri. Declarațiile au fost făcute de șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, la ediția din 18 februarie a emisiunii Rezoomat de
NM Espresso: Moldova a fost lovită de un ciclon de zăpadă, Moldelectrica va deveni SA, diaspora va obține facilități vamale # NewsMaker
Vreme rea în Moldova Ninsorile abundente care s-au abătut ieri asupra Moldovei au provocat deconectări de energie electrică și blocaje pe drumuri. În raioanele de sud ale țării, aproximativ 6 mii de consumatori au rămas fără lumină. Traseele naționale din centru și sud au fost închise temporar pentru camioane și autobuze. Șoferii aflați în dificultate din cauza zăpezii și poleiului au primit ajutor de la echipele de salvatori. Astfel, pe traseul M3 a fost scos din zăpadă
Se pregătea lichidarea fizică a mai multor persoane publice din Ucraina? Investigație moldo-ucraineană # NewsMaker
Polițiști moldoveni și organe de aplicare a legii din Ucraina desfășoară acțiuni de urmărire penală, în cadrul unei echipe comune de investigație, pe faptul pregătirii lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina. Acțiunile au loc în dimineața zilei de 19 februarie. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a adăugat
Alocațiile românești pentru copiii din Moldova: ce faci dacă după anularea buletinului banii nu mai ajung pe card # NewsMaker
Moldovenii rămași fără cartea de identitate românească, care primesc alocații pentru copiii lor, trebuie să depună o cerere la agenția teritorială pentru a relua plata alocației. Informația a fost comunicată pentru NewsMaker de către Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale din România. La depunerea cererii, părinții sau reprezentanții legali pot alege să primească banii
Elevii din capitală revin la școală cu prezență fizică pe 18 februarie. Anunțul lui Ceban # NewsMaker
Începând de mâine, elevii din Chișinău vor reveni la școală cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut în această seară de primarul general al capitalei, Ion Ceban. Potrivit edilului, decizia a fost luată după analiza situației din teren, a prognozelor meteo și în urma consultărilor cu autoritățile și profesorii. „Astăzi s-a intervenit continuu, pe parcursul
Zaharova a comentat conflictul bisericesc de la Dereneu: „Atac asupra ortodoxiei din Moldova” # NewsMaker
„Un atac asupra ortodoxiei din Moldova", astfel a comentat purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe din Rusia situația din jurul bisericii din Dereneu. În cadrul unei conferințe de presă din 18 februarie, aceasta a declarat că în Republica Moldova ar avea loc un proces de schimbare forțată a jurisdicției unei biserici ortodoxe și a
Confirmat: 37 de decrete și acte semnate de președinta Maia Sandu au fost contestate în instanța de judecată # NewsMaker
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a inițiat nicio acțiune în instanță pe durata exercitării mandatului. Pe de altă parte, 37 de decrete și acte semnate de șefa statului au fost contestate în judecată, în perioada 2021 – 2025, a precizat Președinția într-un răspuns oficial transmis pentru NewsMaker Cele mai multe acțiuni au vizat numiri
O noapte. Un oraș. Un bărbat care rupe toate convențiile și pornește într-o căutare disperată de sens. Prin montarea piesei Edmond de David Mamet, teatrul invită publicul într-o călătorie neliniștitoare prin labirintul identității și al degradării morale. EDMOND de David MametRegia: Nicolae NEGHIN și Bogdan BÎTLANdramă 18+Sâmbătă, 21 februarie, ora 18.30Duminică, 22 februarie, ora 17.30
Dodon, după ce Ceban i-a evitat numele, anunțând că s-a întâlnit „cu reprezentantul PSRM”: „Vanea, eu am intrat personal la tine” # NewsMaker
„Aroganță!" – astfel a calificat liderul PSRM, Igor Dodon, postarea primarului general Ion Ceban, în care edilul a evitat să-i pronunțe numele după întrevederea de la Primăria Chișinău. Dodon susține, chiar și așa, că se află în „relații normale" cu fostul său consilier, care și-a lansat propriul partid, declarat pro-european, după ce a părăsit rândurile
Cum va fi vremea în această noapte și pe 19 februarie? Ultimele prognozele ale meteorologilor # NewsMaker
Începând cu ora 20:00, în Republica Moldova va ninge slab pe arii extinse și moderat pe alocuri. Pe 19 februarie, ziua, nu se vor înregistra precipitații semnificative, însă pe drumuri va fi ghețuș, iar izolat se va forma ceață slabă. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a prezentat prognoza pentru perioada 18 februarie, ora 20:00 – 19
Partidul Nostru atacă Legea cetățeniei la Curtea Constituțională: PAS a refuzat să susțină proiectul nostru # NewsMaker
Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi, a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, pe 18 decembrie. Formațiunea cere ca Legea cetățeniei, care a fost adoptată în vara anului 2025, să fie declarată neconstituțională. Deputatul Alexandr Berlinschii susține că sesizarea este motivată de refuzul partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate de a susține proiectul de lege
Deșeurile din construcții vor fi colectate separat și reciclate. Ministerul Mediului a elaborat regulamentul # NewsMaker
Deșeurile provenite din construcții și demolări vor putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor. Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, aflat în prezent în faza de elaborare, a fost discutat astăzi în cadrul audierilor
Republica Moldova găzduiește în acest an cea de-a treia ediție a conferinței Fintech Future, eveniment strategic dedicat dezvoltării unui ecosistem financiar digital inclusiv, interoperabil și orientat spre economia reală. Sub motto-ul "Fintech for All", conferința reunește lideri ai industriei, autorități publice, investitori, fintech-uri și inovatori digitali, oferind o platformă de dialog și colaborare între toți
Stradela Călărași din Chișinău, care face legătura între străzile Nicolae H. Costin și Calea Ieșilor, este temporar închisă pentru circulație. Măsura a fost luată din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Informațiile au fost comunicate pe 18 februarie de Inspectoratul General al Poliției. Potrivit Inspectoratului, polițiștii se află la fața locului pentru a asigura siguranța în zonă.
Moldova se pregătește pentru standardele Schengen: un nou mecanism de monitorizare la frontieră, aprobat # NewsMaker
Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, 18 februarie, proiectul unei hotărâri de Guvern privind modificarea cadrului de funcționare a Consiliului Național pentru Management Integrat al Frontierei de Stat. Astfel, urmează să fie introdus un mecanism de monitorizare a granițelor după standardele europene. Proiectul introduce un mecanism național de evaluare permanentă a
Pe strada Pădurii, în sectorul Botanica al capitalei, s-a surpat o porțiune de asfalt. Muncitorii care intervin la fața locului au declarat pentru NewsMaker că situația ar fi cauzată de ger. Menționăm că, pe 18 februarie, începând cu ora 02:00 și până la ora 20:00, centrul țării, inclusiv municipiul Chișinău, se află sub cod galben
(VIDEO) Ucraina interzice vinul din Moldova?/Trenul Chișinău–Iași, la nivelul Tokyo?/Lumina nu se scumpește? # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Mii de gospodării fără lumină, zboruri anulate și trasee blocate— Reguli mai stricte pentru străinii care vor să se stabilească în Moldova— Răspunsul ministrului: vor crește sau nu tarifele la energia electrică?— Lecții în clase, contrar dispoziției de a trece online— Ar
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat introducerea sancțiunilor împotriva liderului de la Minsk, Aleksandr Lukașenko. Decizia a fost explicată prin faptul că acesta „contribuie la uciderea ucrainenilor". Potrivit decretului publicat miercuri, 18 februarie, pe site-ul președinției, sancțiunile au fost adoptate la propunerea Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, condus de Rustem Umerov, informează
Zboruri directe între Moldova și Coreea de Sud? Chișinăul dă undă verde inițierii negocierilor # NewsMaker
Guvernul de la Chișinău este interesat de lansarea curselor aeriene directe între Republica Moldova și Coreea de Sud. Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței din 18 februarie, inițierea negocierilor pentru un acord privind serviciile aeriene cu autoritățile sud-coreene. Potrivit unui comunicat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, un acord privind serviciile aeriene cu
Tichete de vacanță în Moldova, în 2026: cine poate beneficia, cum vor fi acordate și cât vor fi valabile # NewsMaker
Guvernul a aprobat regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor de vacanță. Potrivit autorităților, de aceste tichete vor putea beneficia angajații din mediul privat pentru a le utiliza exclusiv în unitățile de cazare din mediul rural din Republica Moldova. Tichetul de vacanță, electronic sau pe suport de hârtie Tichetul de vacanță
Opt pescari au ajuns în pericol, după ce o bucată de gheață pe care se aflau s-a desprins și a fost purtată de curent în aval. Incidentul a avut loc pe 18 februarie, pe râul Nistru, la Bender, anunță așa-numitul minister de interne de la Tiraspol. Conform sursei citate, mai mulți bărbați pescuiau pe gheață,
Trenul de pe cursa Chișinău-București întârzie, din cauza condițiilor meteo: când va ajunge în gară # NewsMaker
Trenul Chișinău–București înregistrează întârzieri de peste șase ore din cauza condițiilor meteorologice severe din România. Anunțul a fost făcut de Calea Ferată din Moldova. Garnitura se află în circulație, însă deplasarea are loc cu restricții pe anumite sectoare de cale ferată. Potrivit întreprinderii, pe teritoriul României sunt semnalate ninsori abundente, viscol și depuneri de zăpadă
Socialiștii cer demisia lui Nosatîi, după decesele din armată: „Nu vorbim de incidente întâmplătoare, ci probleme în sistem” # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) solicită demisia ministrului Apărării, Anatolie Nosatîi, în contextul deceselor recente din rândul militarilor Armatei Naționale. Formațiunea susține că aceste cazuri ar fi rezultatul încălcărilor care au loc în cadrul ministerului și structurilor subordonate. De asemenea, PSRM intenționează să ceară Ministerului Apărării informații despre rezultatele anchetelor de serviciu deschise pe
Ninsoarea dă peste cap zborurile la Aeroportul Internațional Chișinău: curse anulate și întârzieri # NewsMaker
Două curse aeriene au fost anulate, iar alte două înregistrează întârzieri, din cauza ninsorii abundente și a viscolului care afectează activitatea pe Aeroportul Internațional Chișinău. Administrația aeroportului anunță că toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate și intervin fără întrerupere pentru a menține pista, căile de rulare și platforma în condiții sigure. Potrivit reprezentanților aeroportului, au
(VIDEO) Reforma administrativă în Moldova: Consiliul Europei susține, dar primarii se tem # NewsMaker
Consiliul Europei va sprijini Moldova în realizarea reformei administrativ-teritoriale. Declarația a fost făcută de președintele Congresului autorităților locale și regionale, Marc Cools, la întâlnirea cu secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Oficialii au discutat reorganizarea cu primarii, ale căror opinii s-au împărțit. Unii consideră că reforma va necesita investiții serioase în alimentarea cu apă și
Percheziții în Moldova și România: 26 de persoane, învinuite de escrocherii în servicii financiare și criptomonede # NewsMaker
O grupare criminală specializată în escrocherii prin investiții fictive în servicii financiare și criptomonede a fost destructurată în cadrul unei operațiuni comune Republica Moldova–România, desfăș
Copiii preotului de la Dereneu au ajuns acasă, după ce au trăit 2 săptămâni în biserică. Ministră: „Nu este nevoie de intervenție psihopedagogică” # NewsMaker
După aproape două săptămâni în care au stat baricadați în biserică, cei trei copii ai preotului din Dereneu au ieșit împreună cu mama lor și au revenit la o viață cotidiană normală, aflându-se în prezent la domiciliu. Informația a fost comunicată de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, înaintea ședinței Guvernului din 18 februarie. […] The post Copiii preotului de la Dereneu au ajuns acasă, după ce au trăit 2 săptămâni în biserică. Ministră: „Nu este nevoie de intervenție psihopedagogică” appeared first on NewsMaker.
Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică # NewsMaker
Maib, cea mai mare bancă din Republica Moldova și un motor esențial al dezvoltării sectorului financiar și al economiei, se remarcă în mod constant prin atragerea de capital internațional, promovarea inovației financiare și construirea de parteneriate strategice pe termen lung. Prin această abordare, banca direcționează finanțare pe termen lung de înaltă calitate și cu valoare […] The post Maib atrage 20 de milioane EUR de la EFSE pentru a accelera creșterea afacerilor și a susține dezvoltarea economică appeared first on NewsMaker.
Tarifele la lumină nu vor crește, în pofida cererilor furnizorilor? Junghietu: premise pentru o „ajustare semnificativă nu sunt” # NewsMaker
Există posibilitatea ca tarifele la energia electrică să rămână neschimbate, însă, la acest subiect, se va expune Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Declarația a fost făcută pe 18 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în contextul solicitărilor Premier Energy și FEE Nord de a majora tariful. Potrivit ministrului, ANRE urmează să analizeze toate […] The post Tarifele la lumină nu vor crește, în pofida cererilor furnizorilor? Junghietu: premise pentru o „ajustare semnificativă nu sunt” appeared first on NewsMaker.
Cristina Pereteatcu pleacă din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei: „Am rămas un om integru” # NewsMaker
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a fost eliberată din funcție. Aceasta a transmis, într-o postare pe Facebook, că a muncit „mult” cât timp a deținut postul, dar și că cea mai mare reușită a sa este că a rămas „un om integru”. Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, […] The post Cristina Pereteatcu pleacă din funcția de secretar de stat al Ministerului Energiei: „Am rămas un om integru” appeared first on NewsMaker.
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a comparat trenul care circulă pe ruta Iași – Chișinău cu trenurile de mare viteză din Tokyo, Japonia. Oficialul a declarat, la postul N4, că diferențele de confort „nu sunt mari”. „Trenul care circulă azi la Iași nu este mai rău decât altele. Am circulat, spre exemplu, prin […] The post Bolea compară trenul Iași – Chișinău cu cele din Tokyo: „Confortul nu este diferit” appeared first on NewsMaker.
Găgăuzia: Constantinov nu vrea la închisoare / Apa se scumpește / Vânzarea votului va rămâne nepedepsită? # NewsMaker
Ce se întâmplă în Găgăuzia, cu ce probleme se confruntă locuitorii autonomiei și ce soluții propun autoritățile locale și centrale.NewsMaker relatează despre principalele evenimente din autonomie: — La Comrat s-a scumpit apa Apa tehnică în Comrat s-a scumpit cu peste 70%. Majorarea tarifelor îi vizează atât pe consumatorii casnici, cât și pe cei non-casnici. — […] The post Găgăuzia: Constantinov nu vrea la închisoare / Apa se scumpește / Vânzarea votului va rămâne nepedepsită? appeared first on NewsMaker.
Ministru: Un embargou al Ucrainei asupra vinurilor moldovenești ar provoca pierderi de $35 mln # NewsMaker
Un eventual embargou din partea Ucrainei asupra produselor vitivinicole moldovenești ar genera pierderi de circa 35 milioane de dolari pentru Republica Moldova. Estimarea a fost făcută de către ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, în cadrul ediției din 17 februarie a emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1. În același timp, oficialul a precizat […] The post Ministru: Un embargou al Ucrainei asupra vinurilor moldovenești ar provoca pierderi de $35 mln appeared first on NewsMaker.
„Există o grabă, trebuie să fie un proces mai lung”. Directorul executiv CALM critică reforma administrației publice locale # NewsMaker
O reformă este necesară, însă, în acest proces, trebuie să mergem treptat. În prezent, în procesul de reformă a administrației publice locale există o anumită grabă. Declarațiile au fost făcute de directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), Viorel Furdui, la ediția din 17 februarie a emisiunii Rezoomat de la RealitateaTV. Potrivit lui Furdui, în Moldova […] The post „Există o grabă, trebuie să fie un proces mai lung”. Directorul executiv CALM critică reforma administrației publice locale appeared first on NewsMaker.
Lecții online la Chișinău, dar cu excepții. Două instituții au organizat ore cu prezență fizică, în ciuda dispoziției Direcției Educație # NewsMaker
Două instituții de învățământ din municipiul Chișinău desfășoară astăzi, 18 februarie, lecții cu prezență fizică, deși Direcția generală educație a dispus în ajun organizarea orelor în regim online, în contextul avertizării meteo de ninsori și vânt puternic. Informația a fost confirmată pentru NewsMaker de purtătorul de cuvânt al Primăriei Chișinău, Vasile Chirilescu, după ce mai […] The post Lecții online la Chișinău, dar cu excepții. Două instituții au organizat ore cu prezență fizică, în ciuda dispoziției Direcției Educație appeared first on NewsMaker.
VIDEO Transnistria: Livrări suspecte de gaz / Subvenționarea tarifelor / Persona non grata în Moldova # NewsMaker
Cu ce probleme se confruntă locuitorii regiunii transnistrene, care nu este controlată de autoritățile oficiale? Ce inițiative sunt promovate la Tiraspol și cum poate Chișinăul influența evenimentele care au loc acolo? NewsMaker relatează despre principalele știri ale regiunii din 17 februarie: — Reprezentantului Osetiei de Sud în Transnistria i s-a interzis intrarea în Moldova Vitali […] The post VIDEO Transnistria: Livrări suspecte de gaz / Subvenționarea tarifelor / Persona non grata în Moldova appeared first on NewsMaker.
Trimiterile poștale din Moldova spre Italia ar putea înregistra întârzieri până la jumătatea lunii martie. Motivul # NewsMaker
Procesarea și livrarea trimiterilor poștale cu destinație spre Italia ar putea înregistra întârzieri până pe 15 martie, în contextul desfășurării Jocurilor Olimpice de Iarnă și Jocurilor Paralimpice de Iarnă. Anunțul a fost făcut de Poșta Moldovei. „Vă recomandăm să luați în considerare aceste aspecte la planificarea expedierilor către Italia”, a subliniat întreprinderea. Precizăm că în […] The post Trimiterile poștale din Moldova spre Italia ar putea înregistra întârzieri până la jumătatea lunii martie. Motivul appeared first on NewsMaker.
Cod roșu de ninsoare și mesaj RO-Alert în București: zboruri anulate și întârzieri, inclusiv către și dinspre Chișinău # NewsMaker
Viscolul afectează 12 județe din România, inclusiv Bucureștiul, după ce meteorologii au emis o avertizare de cod portocaliu de vreme severă privind ninsoarea și vântul puternic. În București și Ilfov a fost emis cod roșu de ninsoare, cu strat de zăpadă care poate ajunge la 50 de centimetri, iar autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert. […] The post Cod roșu de ninsoare și mesaj RO-Alert în București: zboruri anulate și întârzieri, inclusiv către și dinspre Chișinău appeared first on NewsMaker.
NM Espresso: Cine a inițiat întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio la Munchen, cum va gestiona România portul Giurgiulești și ce se va întâmpla cu limba găgăuză # NewsMaker
Ciclon de zăpadă Astăzi, în Moldova sunt așteptate ninsori, vânt puternic și polei. Principala lovitură o va primi centrul și sudul țării. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat asigurări că serviciile municipale sunt pregătite să curețe străzile și i-a îndemnat pe locuitori «să ocolească sectoarele periculoase». Elevii din capitală vor învăța astăzi online. De asemenea, primarul le-a recomandat să muncească de la distanță acelor chișinăuieni care au această posibilitate. Maia Sandu: Rubio, ambasadori Întâlnirea […] The post NM Espresso: Cine a inițiat întâlnirea Maiei Sandu cu Marco Rubio la Munchen, cum va gestiona România portul Giurgiulești și ce se va întâmpla cu limba găgăuză appeared first on NewsMaker.
Peste 1 200 de gospodării, fără energie electrică din cauza vremii. Cum se circulă pe drumurile din țară # NewsMaker
1 233 de gospodării din Republica Moldova au rămas fără energie electrică. Datele au fost raportate în dimineața zilei de 18 februarie de Ministerul Energiei, care a precizat că echipele din teren intervin pentru restabilirea alimentării. Potrivit Ministerului, au fost afectate parțial două localități din raionul Vulcănești. Menționăm că sudul și sud-estul țării sunt sub cod […] The post Peste 1 200 de gospodării, fără energie electrică din cauza vremii. Cum se circulă pe drumurile din țară appeared first on NewsMaker.
Alertă meteo: circulația la PTF Palanca și Tudora, suspendată pentru toate categoriile de trafic # NewsMaker
Începând cu ora 03:00, activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției. Măsura este valabilă pentru toate categoriile de participanți la trafic și a fost luată din cauza vremii nefavorabile, pentru siguranța șoferilor și a cetățenilor. Conducătorii auto sunt sfătuiți să amâne […] The post Alertă meteo: circulația la PTF Palanca și Tudora, suspendată pentru toate categoriile de trafic appeared first on NewsMaker.
Elevii din Chișinău vor învăța online pe 18 februarie, în contextul ninsorilor prognozate # NewsMaker
Elevii din municipiul Chișinău vor învăța online mâine, 18 februarie. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban, în contextul codului portocaliu de ninsori prognozat pentru mâine. Municipalitatea recomandă ca și angajații care pot lucra de la distanță să facă acest lucru, pentru a permite intervenții mai rapide și sigure pe străzile orașului. Părinții […] The post Elevii din Chișinău vor învăța online pe 18 februarie, în contextul ninsorilor prognozate appeared first on NewsMaker.
VIDEO Moldova, gata pentru stihia albă/ Detalii în dosarul Plahotniuc/ Cine achită gazul pentru Transnistria # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Pregătiri de vreme rea: lecții online și program de lucru de la ora 09:00— Plahotniuc, adus silit în dosarul lui Dodon. Liderul PSRM: „Nu mi-e dor…”— Încă 30 de zile de arest pentru Plahotniuc?— Consiliul Europei sprijină reforma administrativ-teritorială din Moldova— […] The post VIDEO Moldova, gata pentru stihia albă/ Detalii în dosarul Plahotniuc/ Cine achită gazul pentru Transnistria appeared first on NewsMaker.
Ciochină, plasat în arest pentru încă 20 de zile în dosarul în care este acuzat de tortură # NewsMaker
Arestul preventiv al fostului primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost prelungit cu încă 20 de zile în dosarul în care este învinuit de tortură și tratament inuman. Informația a fost confirmată pentru IPN de purtătorul de cuvânt al Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Emil Gaitur. Fostul edil a fost reținut […] The post Ciochină, plasat în arest pentru încă 20 de zile în dosarul în care este acuzat de tortură appeared first on NewsMaker.
Sandu și Munteanu s-au întâlnit cu senatori americani: Securitatea și linia electrică care va conecta direct Moldova de România, în discuție # NewsMaker
Președinta Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au avut pe 17 februarie întrevederi separate cu un grup de senatori americani. Printre temele discutate s-au numărat situația din regiune, provocările cu care se confruntă Republica Moldova și parcursul european al țării. Un subiect important a fost și dezvoltarea proiectelor comune, în special construcția liniei de transport […] The post Sandu și Munteanu s-au întâlnit cu senatori americani: Securitatea și linia electrică care va conecta direct Moldova de România, în discuție appeared first on NewsMaker.
Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, scapă de urmărirea internațională: precizările INTERPOL # NewsMaker
INTERPOL a refuzat anunțarea în căutare internațională a lui Denis Cuculescu, condamnat de prima instanță la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, pe 26 ianuarie 2026, potrivit RISE Moldova. Instituția și-a motivat decizia prin faptul că statutul său interzice implicarea în dosare cu caracter politic sau care țin de securitatea statelor. […] The post Denis Cuculescu, condamnat pentru trădare de patrie, scapă de urmărirea internațională: precizările INTERPOL appeared first on NewsMaker.
Program scurt pentru instituțiile publice, iar școlile pot lucra online. Premierul anunță măsuri din cauza vremii (DOC) # NewsMaker
Programul de muncă în ministere și alte instituții publice va începe la ora 09:00, iar încheierea activității sau posibilitatea muncii la distanță vor fi stabilite de conducătorii instituțiilor, în funcție de necesitate. Decizia a fost anunțată de premier în contextul avertizărilor meteo Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori, lapoviță și intensificări ale vântului, valabile […] The post Program scurt pentru instituțiile publice, iar școlile pot lucra online. Premierul anunță măsuri din cauza vremii (DOC) appeared first on NewsMaker.
Dodon, chemat să-și ceară scuze, după ce și-a lăsat haina în brațele unei jurnaliste. Reacție: „A fost un gest prietenos” VIDEO # NewsMaker
Gestul deputatului socialist Igor Dodon, care și-a lăsat haina în brațele unei jurnaliste de la redacția „Cu Sens”, după ședința în dosarul „Kuliok”, a provocat reacții publice. Redacția a condamnat comportamentul liderului PSRM față de colega sa și i-a cerut scuze publice. Într-o reacție pentru NewsMaker, Dodon a declarat că regretă situația. Parlamentarul spune că […] The post Dodon, chemat să-și ceară scuze, după ce și-a lăsat haina în brațele unei jurnaliste. Reacție: „A fost un gest prietenos” VIDEO appeared first on NewsMaker.
Japonia, Coreea și alte șapte țări și-au acreditat ambasadorii în Moldova. Maia Sandu a primit scrisorile # NewsMaker
Nouă ambasadori agreați în Republica Moldova au fost acreditați, oficial, pe 17 februarie. Președinta Maia Sandu a primit scrisorile de acreditare în cadrul unei ceremonii oficiale, la sediul președinției. Șefa statului a acceptat acreditarea următorilor diplomați: The post Japonia, Coreea și alte șapte țări și-au acreditat ambasadorii în Moldova. Maia Sandu a primit scrisorile appeared first on NewsMaker.
Zăcăminte din Groenlanda vor ajunge în România. Bucureștiul a semnat un acord cu o companie americană # NewsMaker
Autoritățile României și o companie din SUA au semnat un acord pentru construirea unei rafinării de minerale rare la Brașov. Întreprinderea va procesa zăcămintele extrase de firma americană în Groenlanda. Precizările au fost făcute de ministrul Energiei al României, Bogdan Ivan, pe 16 februarie într-un interviu pentru Antena 3 CNN. Potrivit ministrului, noul proiect va […] The post Zăcăminte din Groenlanda vor ajunge în România. Bucureștiul a semnat un acord cu o companie americană appeared first on NewsMaker.
