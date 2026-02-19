Moldovenii cu cetățenie UE au nevoie de ETA pentru a ajunge în Marea Britanie

14:10

Un bărbat în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de poliția poloneză într-o gară din estul Poloniei, după ce ar fi acționat frâna de mână a unui tren de marfă care se deplasa spre Dorohusk, la granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc în stația Puławy, din regiunea Lubelskie, […]