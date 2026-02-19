Moldovenii cu cetățenie UE au nevoie de ETA pentru a ajunge în Marea Britanie
Omniapres, 19 februarie 2026 12:30
Moldovenii care dețin dublă cetățenie, dintre care una a unui stat membru al Uniunii Europene, vor trebui să obțină o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra în Regatul Unit, începând cu 25 februarie 2026. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Aeronautică Civilă, care citează informațiile comunicate de autoritățile britanice privind modificarea sistemului […] The post Moldovenii cu cetățenie UE au nevoie de ETA pentru a ajunge în Marea Britanie appeared first on Omniapres.
• • •
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:00
Irina Vlah cere răspundere penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova # Omniapres
Irina Vlah, liderul Partidului „Inima Moldovei”, spune că „este inadmisibil” faptul că „pentru apelurile la lichidarea Moldovei încă nu există răspundere penală. Ca urmare, împotriva independenței țării se exprimă deja deschis persoane din cele mai înalte funcții”. În context, ea a lansat un apel către Parlament: „să extindă articolul 337 din Codul penal și să […] The post Irina Vlah cere răspundere penală pentru declarațiile și inițiativele împotriva statalității Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
11:30
A dat lovitura în ultima zi a anului: Un bărbat din Copceac s-a pricopsit cu 500 000 de lei la loterie # Omniapres
O vizită la poștă, în ultima zi a anului 2025, a culminat cu un câștig de o jumătate de milion de lei la loterie. Ghiorghi Tatar din Copceac, raionul Ceadîr-Lunga a cumpărat un bilet, care s-a dovedit a fi câștigător, notează ziua.md. Gheorghi, împreună cu soția, au mers la cumpărături pe 31 decembrie, căutau cadouri […] The post A dat lovitura în ultima zi a anului: Un bărbat din Copceac s-a pricopsit cu 500 000 de lei la loterie appeared first on Omniapres.
11:10
„Vreau să aflu adevărul”: mama soldatului împușcat în timpul serviciului cere explicații # Omniapres
Durere și întrebări fără răspuns în satul de baștină a soldatului care s-ar fi împușcat în timpul serviciului militar. Tânărul de 24 de ani executa serviciul militar în cadrul Armatei Naționale din anul 2020. Mama sa spune că nimic nu anunța tragedia. Cu doar câteva zile înainte de incident, băiatul fusese acasă, transmite tvn.md. Mama […] The post „Vreau să aflu adevărul”: mama soldatului împușcat în timpul serviciului cere explicații appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
10:40
Maia Sandu, sub asediu juridic: zeci de decizii contestate în judecată în doar câțiva ani # Omniapres
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, nu a inițiat nicio acțiune în instanță pe durata exercitării mandatului. Pe de altă parte, 37 de decrete și acte semnate de șefa statului au fost contestate în judecată, în perioada 2021 – 2025, a precizat Președinția, notează NewsMaker. Cele mai multe acțiuni au vizat numiri și eliberări din funcție […] The post Maia Sandu, sub asediu juridic: zeci de decizii contestate în judecată în doar câțiva ani appeared first on Omniapres.
10:10
Pentru joi, 19 februarie 2026, sunt programate întreruperi ale energiei electrice în mai multe localități din Republica Moldova, potrivit informațiilor publicate de Premier Energy. Deconectările vizează atât municipiul Chișinău, cât și suburbiile capitalei și numeroase raioane din țară, fiind necesare pentru lucrări de reparație, reconstrucție, manevre operative sau defrișarea crengilor din apropierea liniilor electrice. În […] The post Deconectări de curent, apă și gaze pe 19 februarie în capitală. Vezi adresele appeared first on Omniapres.
09:30
Toate drumurile publice naționale din Republica Moldova sunt deschise circulației, fără restricții sau blocaje cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile, informează Administrația Națională a Drumurilor. Traficul pentru transportul de mare tonaj a fost reluat, după intervențiile desfășurate de echipele de drumari. În teren au acționat 230 de utilaje speciale și 155 de muncitori rutieri, care au […] The post Traficul pentru camioane, reluat pe drumurile naționale appeared first on Omniapres.
09:00
O amplă operațiune a fost declanșată în această dimineață, începând cu ora 06:00, de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”. Acțiunile au loc în cadrul unei echipe comune de investigație, constituită din polițiști […] The post Complot de asasinare a unor persoane publice din Ucraina, investigat în Moldova appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
07:10
Este o zi a revelațiilor și a concluziilor necesare. Unele situații se clarifică brusc, iar adevărul iese la suprafață acolo unde au existat îndoieli sau judecăți pripite. Pentru mai multe zodii, apar recuperări financiare, decizii legate de bani și repoziționări importante atât în plan profesional, cât și personal. PEȘTI E posibil să luați bani de […] The post Horoscop 19 februarie 2026. Ziua în care se fac dreptăți și se recuperează pierderi appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
20:00
De joi, elevii școlilor din Chișinău revin la lecții cu prezență fizică. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban. ”Deciziile pe care le luăm în acțiunile noastre sunt bazate pe analiza situației din teren, pe prognozele meteo, pe recomandările autorităților centrale și pe consultările din diverse domenii. Astăzi s-a intervenit continuu, pe parcursul […] The post Primarul anunță de când elevii din Chișinău revin la lecții cu prezență fizică appeared first on Omniapres.
18:10
O femeie, prinsă cu 60 000 de dolari tăinuiți în buzunare speciale, la cursa Chișinău – Erevan # Omniapres
O femeie în vârstă de 66 de ani a fost prinsă pe Aeroportul Internațional Chișinău cu 60 000 de dolari SUA ascunși în haine, într-o tentativă de a scoate ilegal banii din țară. Cazul a fost descoperit de funcționarii postului vamal Aeroport, în colaborare cu polițiștii de frontieră, în timpul verificărilor efectuate la pasagerii cursei […] The post O femeie, prinsă cu 60 000 de dolari tăinuiți în buzunare speciale, la cursa Chișinău – Erevan appeared first on Omniapres.
17:30
Republica Moldova a pierdut 28 656 de locuitori într-un singur an – arată datele oficiale publicate de Biroul Național de Statistică. Dacă la 1 ianuarie 2024 populația cu reședință obișnuită era de 2 415 549 persoane, la 1 ianuarie 2025 aceasta a ajuns la 2 386 893, scrie bani.md. Scăderea se vede clar și pe […] The post Moldova se micșorează: aproape 29 de mii de locuitori pierduți într-un an appeared first on Omniapres.
17:10
Mii de corespondențe, mai puține anchete, rețineri și dosare expediate în instanță. Redacția Omniapres a analizat raportul anual al Procuraturii Anticorupție pentru anul 2025. Urmând recomandarea președintei Maia Sandu, din 5 februarie, exprimată în cadrul unei emisiuni de la TV8, am expediat un demers detaliat către Procuratură pentru a afla câte și ce dosare penale […] The post Activitatea Procuraturii Anticorupție în 2025: mai puține dosare, mai puține rețineri appeared first on Omniapres.
17:10
O avarie la o conductă magistrală de apeduct a lăsat temporar mai multe străzi din Chișinău fără apă. Incidentul s-a produs la intersecția străzilor Grădina Botanică și Pădurii, unde o țeavă cu diametrul de 500 mm a cedat. Potrivit S.A. „Apă-Canal Chișinău”, conducta avariată a fost construită în anul 1980 și este din fontă cenușie. […] The post VIDEO // Apeduct spart în plină iarnă la Chișinău! Apă sistată pe mai multe străzi appeared first on Omniapres.
16:40
Frigul persistă: temperaturi de până la –12 grade în următoarele zile. Când scăpăm de ger # Omniapres
O ușoară încălzire a vremii este așteptată abia în intervalul 23–25 februarie, au declarat reprezentanții Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Până atunci, temperaturile rămân scăzute, iar precipitațiile vor continua, deși în cantități mai mici, notează realitatea.md. Potrivit meteorologilor, avertizarea meteo actualizată privind precipitațiile și intensificările vântului rămâne valabilă până în seara zilei de astăzi, ora […] The post Frigul persistă: temperaturi de până la –12 grade în următoarele zile. Când scăpăm de ger appeared first on Omniapres.
16:10
VIDEO // Nicușor Dan despre Maia Sandu: „O apreciez, avem simpatie și același profil psihologic” # Omniapres
Președintele României, Nicușor Dan, o apreciază pe șefa statului Maia Sandu și susține că relația dintre București și Chișinău va continua să se consolideze, atât pe plan politic, cât și economic. Într-o emisiune TV, președintele Nicușor Dan a vorbit despre colaborarea cu șefa statului moldovean, Maia Sandu, și despre evoluția Republicii Moldova în ultimii ani. […] The post VIDEO // Nicușor Dan despre Maia Sandu: „O apreciez, avem simpatie și același profil psihologic” appeared first on Omniapres.
15:30
PN atacă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: guvernarea a creat o gravă problemă în societate # Omniapres
Fracțiunea Partidul Nostru a sesizat Curtea Constituțională a Republicii Moldova, solicitând declararea neconstituționalității Legii cetățeniei, adoptată în vara anului 2025. Anunțul a fost făcut de deputatul Alexandr Berlinschii, care a precizat că motivul este refuzul PAS de a susține proiectul de lege al Partidului Nostru. „Fracțiunea Partidului Nostru a solicitat Curții Constituționale să declare neconstituțională […] The post PN atacă la Curtea Constituțională Legea cetățeniei: guvernarea a creat o gravă problemă în societate appeared first on Omniapres.
15:20
VIDEO // „Ne datorezi 9 000 de euro!”: Doi frați din Chișinău, arestați pentru șantaj și amenințări cu moartea # Omniapres
Doi frați gemeni din Chișinău sunt cercetați penal după ce ar fi șantajat un tânăr de 22 de ani, cerându-i 9.000 de euro și amenințându-l cu moartea, în urma unor partide de poker jucate împreună. Potrivit ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate și celor de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii […] The post VIDEO // „Ne datorezi 9 000 de euro!”: Doi frați din Chișinău, arestați pentru șantaj și amenințări cu moartea appeared first on Omniapres.
15:20
Peste 4 200 de oameni din sudul țării au rămas fără electricitate după ce ninsorile abundente și vântul puternic au provocat avarii la rețelele electrice. Potrivit situației operative de la ora 13:30, în aria de gestiune a Premier Energy Distribution, energia electrică lipsește parțial în opt localități. Sunt afectați aproximativ 4.222 de consumatori din raioanele […] The post Opt localități afectate: peste 4 200 de consumatori fără lumină appeared first on Omniapres.
14:40
Ce pot aduce moldovenii din diasporă fără să plătească taxe vamale: Lista, aprobată de Guvern # Omniapres
Moldovenii care revin cu traiul permanent în Republica Moldova vor putea aduce cu ei bunurile personale fără să achite taxe vamale, în baza unei liste clare aprobate de Guvern. Cabinetul de miniștri a adoptat hotărârea care stabilește exact ce obiecte pot fi introduse în țară cu scutire de la plata drepturilor de import. Documentul a […] The post Ce pot aduce moldovenii din diasporă fără să plătească taxe vamale: Lista, aprobată de Guvern appeared first on Omniapres.
14:10
VIDEO // Fraudă online în Moldova și România: peste 1 milion de lei pagubă, 9 milioane de lei – avere pusă sub sechestru # Omniapres
O amplă schemă de escrocherie prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare online, activă din iulie 2025, a fost destructurată în urma unei anchete comune desfășurate de autoritățile din Republica Moldova și România, cu sprijinul Europol și sub egida Eurojust. Dosarul vizează o grupare criminală organizată, specializată în fraude de tip „investment scam”, care […] The post VIDEO // Fraudă online în Moldova și România: peste 1 milion de lei pagubă, 9 milioane de lei – avere pusă sub sechestru appeared first on Omniapres.
13:40
Angajații sectorului privat pot beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță. Guvernul a aprobat Regulamentul care stabilește modul de acordare, utilizare și returnare a tichetelor. Astfel, beneficiarilor tichetelor de vacanță le vor fi compensate cheltuielile suportate, în mărime anuală de până la 50% din salariul mediu lunar pe economie. […] The post Guvernul introduce compensarea tichetelor de vacanță pentru salariații din privat appeared first on Omniapres.
13:00
VIDEO // Cu o ruină mai puțin în centru capitalei: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul lor imobiliar # Omniapres
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, […] The post VIDEO // Cu o ruină mai puțin în centru capitalei: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul lor imobiliar appeared first on Omniapres.
13:00
Ministerul Energiei a inițiat procesul de reorganizare a întreprinderii de stat Moldelectrica în societate pe acțiuni. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Planul de reorganizare prevede toate etapele juridice și contabile necesare transformării, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. Potrivit autorităților, procesul urmează să fie […] The post Moldelectrica intră în proces de reorganizare până în 2027 appeared first on Omniapres.
Ieri
12:40
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, părăsește funcția după aproape trei ani de activitate. Decizia a fost confirmată miercuri, 18 februarie, printr-o hotărâre aprobată de Guvernul de la Chișinău. Anunțul privind plecarea sa a fost făcut anterior chiar de Cristina Pereteatcu, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. „Ultimul selfie de la Ministerul […] The post VIDEO // Demisie la Ministerul Energiei: Cristina Pereteatcu își încheie mandatul appeared first on Omniapres.
12:40
Proiectul Partidului Nostru privind TVA zero la gaz. Cuiumju respinge criticile lui Marian și apără măsura în sprijinul consumatorilor vulnerabili # Omniapres
Proiectul Partidului Nostru privind eliminarea TVA la gaz a fost prezentat de deputatul Constantin Cuiumju la Comisia economie, buget și finanțe. El a argumentat că această iarnă a fost una din cele mai grele, iar cota 0 la TVA la gaz pentru consumatorii casnici ar micșora automat facturile oamenilor. El a argumentat că, pe lângă […] The post Proiectul Partidului Nostru privind TVA zero la gaz. Cuiumju respinge criticile lui Marian și apără măsura în sprijinul consumatorilor vulnerabili appeared first on Omniapres.
12:10
Ninge abundent în mai multe regiuni ale țării, iar condițiile de trafic se modifică de la o oră la alta. Autoritățile anunță că, din cauza vremii, circulația camioanelor a fost sistată temporar pe mai multe sectoare de drum național, inclusiv pe traseele R34 Cahul – Giurgiulești, M3 Balabanu – Giurgiulești și R34.3 Hîncești – Sărata […] The post Ninsori abundente în țară: camioanele, oprite pe mai multe trasee naționale appeared first on Omniapres.
11:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că, în perioada următoare, prețul la energia electrică ar putea rămâne neschimbat, în pofida solicitărilor de majorare depuse de furnizori la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Oficialul a declarat că instituția urmează să analizeze cererile înaintate de Premier Energy și FEE Nord, însă, în opinia sa, nu există […] The post VIDEO // Se va scumpi curentul? Junghietu: „Ajustarea semnificativă nu este prevăzută” appeared first on Omniapres.
11:20
Igor Dodon, gest de solidaritate – și-a sărbătorit ziua de naștere alături de o familie numeroasă din Călărași # Omniapres
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a început ziua de naștere printr-o vizită în satul Bularda, raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu familia Dubovca, care crește cinci copii cu vârste între un an și 10 ani. Potrivit fostului șef al statului, familia a trecut recent printr-o perioadă dificilă, după ce capul familiei a fost […] The post Igor Dodon, gest de solidaritate – și-a sărbătorit ziua de naștere alături de o familie numeroasă din Călărași appeared first on Omniapres.
11:10
Autoritățile se pregătesc pentru o posibilă agravare a vremii în următoarele ore. În debutul ședinței de Guvern, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că instituțiile responsabile au fost mobilizate și a cerut ministerelor să acorde sprijin administrațiilor publice locale. Șeful Executivului a precizat că a urmărit evoluția fenomenelor meteo din Ucraina și România și că Republica […] The post VIDEO // Vremea se înrăutățește: premierul cere sprijin pentru autoritățile locale appeared first on Omniapres.
10:20
Peste 400 de salvatori și pompieri sunt mobilizați în toată țara, în contextul ninsorilor abundente și al vântului puternic. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se află în gărzi de intervenție și sunt pregătiți să acționeze rapid acolo unde apar situații de risc. În teren sunt pregătite 145 de autospeciale, gata să intervină pentru […] The post VIDEO // Microbuz cu pasageri, scos din zăpadă de salvatori appeared first on Omniapres.
10:10
Poliția anunță că, la această oră, circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar sistată în mai multe puncte de trecere a frontierei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Cahul, circulația este oprită pe sensul de intrare în Republica Moldova pentru camioane. La Palanca–Tudora, traficul pentru vehiculele de mare tonaj este […] The post Poliția anunță restricții temporare la frontieră pentru TIR-uri appeared first on Omniapres.
09:40
Diplomat moldovean despre discuția Sandu–Rubio: S-a încercat să se fure o poză, Rubio s-a arătat deranjat de aceasta # Omniapres
Partea americană a fost deranjată de „această tentativă de PR politic”, susține diplomata Corina Cojocaru, fost reprezentant al Republicii Moldova la OMC, referindu-se la discuția dintre Maia Sandu și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, desfășurată în marja Conferinței de Securitate de la München. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojocaru […] The post Diplomat moldovean despre discuția Sandu–Rubio: S-a încercat să se fure o poză, Rubio s-a arătat deranjat de aceasta appeared first on Omniapres.
09:10
Tauber, după acuzațiile că ar deține sute de milioane în Rusia: „Guvernarea a rămas fără dușman și caută ținte mediatice” # Omniapres
Marina Tauber respinge acuzațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora ar deține milioane de euro într-o bancă din Federația Rusă, active care nu ar fi fost declarate, calificând aceste informații drept „pseudo-investigații” și parte a unei campanii de discreditare politică. „Fanii plătiți ai Maiei Sandu din mass-media proguvernamentală cred că, dacă fac niște tabele […] The post Tauber, după acuzațiile că ar deține sute de milioane în Rusia: „Guvernarea a rămas fără dușman și caută ținte mediatice” appeared first on Omniapres.
08:30
Traficul rutier a fost suspendat prin mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, din cauza ninsorilor și viscolului. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite […] The post Trafic suspendat prin vămile din sudul țării, la hotar cu Ucraina appeared first on Omniapres.
08:00
În timp ce în Chișinău abia începe să ningă, la București, în această dimineață a fost emis cod roșu de ninsori, valabil până la ora 08:20. Meteorologii români au anunțat că s-au depus deja 30…35 cm de zăpadă și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de […] The post București, sub cod portocaliu de ninsori: stratul de zăpadă este de 35 de cm appeared first on Omniapres.
07:50
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost raportate deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării, anunță Ministerul Energiei. Potrivit datelor prezentate de „Premier Energy Distribution” SA, au fost înregistrate 1 233 de deconectări. Astfel, au fost afectate parțial două […] The post Două localități din sudul țării, fără curent din cauza intemperiei appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 18 februarie 2026. Câștiguri, negocieri și pași siguri spre echilibru financiar # Omniapres
Ziua vine cu reușite și clarificări importante, mai ales în plan financiar. Intrarea Soarelui în zodia Peștilor schimbă ritmul și aduce mai multă intuiție în decizii, iar pentru multe zodii se conturează stabilitate, câștiguri sau oportunități care pot fi valorificate pe termen lung. PEȘTI O să cheltuiți niște bani ca să puneți lucrurile la punct, […] The post Horoscop 18 februarie 2026. Câștiguri, negocieri și pași siguri spre echilibru financiar appeared first on Omniapres.
17 februarie 2026
23:20
Circulația prin vămile Palanca și Tudora, sistată de la ora 03:00. Restricții extinse în sud din cauza ninsorilor # Omniapres
Circulația prin punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată începând cu ora 03:00, pentru toate categoriile de participanți la trafic. Măsura a fost anunțată de Poliția Națională și este motivată de condițiile meteorologice nefavorabile, care creează riscuri majore pentru siguranța rutieră. Ulterior, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au informat că, […] The post Circulația prin vămile Palanca și Tudora, sistată de la ora 03:00. Restricții extinse în sud din cauza ninsorilor appeared first on Omniapres.
20:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca elevii mâine vor invăța online, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu de ninsori abundente, anunțate în special pentru ziua de mâine. Anunțul a fost făcut din această seară, pentru ca părinții, profesorii și elevii să își poată organiza din timp programul. Totodată, edilul a dispus ca angajații […] The post Elevii din Chișinău vor învăța miercuri online appeared first on Omniapres.
18:10
Un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu de doi ani pentru tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani a fost înregistrat în Parlament de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Inițiativa stabilește că persoanele vizate nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până la […] The post PAS propune moratoriu de doi ani pentru tinerii fără acte de identitate appeared first on Omniapres.
17:40
Un autoturism a fost cuprins de flăcări marți după-amiază în capitală, intervenția pompierilor fiind solicitată în curtea unui bloc de locuințe. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cazul a avut loc pe 17 februarie 2026, pe strada Varșovia 9 din municipiul Chișinău. Un automobil de model Opel Astra a luat foc, […] The post VIDEO // Opel Astra, cuprins de flăcări în curtea unui bloc din capitală appeared first on Omniapres.
17:30
Vreme severă: Școlile pot trece la online, iar instituțiile centrale încep activitatea mai târziu # Omniapres
Instituțiile publice centrale își vor începe activitatea mai târziu mâine, 18 februarie, după ce autoritățile au anunțat cod portocaliu de polei și ninsori. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a semnat pe 17 februarie o decizie prin care ministerele și autoritățile administrative centrale vor începe programul de muncă la ora 09:00. Măsura are scopul de a […] The post Vreme severă: Școlile pot trece la online, iar instituțiile centrale încep activitatea mai târziu appeared first on Omniapres.
17:10
Un bărbat de 26 de ani din Nisporeni a fost reținut în flagrant de polițiștii sectorului Centru din capitală, fiind suspectat că a participat la mai multe cazuri de escrocherie. Acesta și alți complici comandau telefoane mobile online folosind datele personale ale unor persoane. Sesizarea a fost făcută de reprezentanții unei companii de telecomunicații, care […] The post VIDEO // Comenzi online cu date furate: un bărbat de 26 de ani, reținut în Capitală appeared first on Omniapres.
16:40
VIDEO // Ion Chicu: Propunem amnistie pentru mame, pensionari și veterani amendați pentru corupere electorală # Omniapres
Un proiect de lege privind aplicarea amnistiei pentru anumite categorii de persoane sancționate în baza Legii privind coruperea electorală din 2024 a fost înregistrat în Parlament de deputații Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, din fracțiunea „Alternativa”. Inițiativa a fost prezentată de deputatul Ion Chicu, care a declarat că proiectul vizează exclusiv persoanele din grupuri vulnerabile. […] The post VIDEO // Ion Chicu: Propunem amnistie pentru mame, pensionari și veterani amendați pentru corupere electorală appeared first on Omniapres.
16:40
Până pe 25 iunie 2027, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, anunță Primăria Chișinău. Restricția este impusă din cauza lucrărilor de reconstrucție a unui imobil din zonă. Pentru siguranța șantierului, va fi instalată o îngrădire provizorie pe strada Columna, nr. 90. Pe durata lucrărilor, antreprenorul va […] The post Circulația va fi sistată până în vara anului 2027 pe o stradă din centrul Chișinăului appeared first on Omniapres.
15:40
O fetiță a venit pe lume în ambulanță, cu ajutorul unei echipe de medici din Telenești, după ce travaliul mamei a avansat rapid și nu a mai permis ajungerea la timp la maternitate. Totul s-a întâmplat pe 16 februarie 2026, la ora 13:21, când Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a primit un apel […] The post Naștere pe drum spre spital: o fetiță a venit pe lume în ambulanță, la Telenești appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Descinderi într-un dosar de 5 milioane: vin moldovenesc exportat ilegal în SUA ca marcă franceză # Omniapres
O companie din Republica Moldova este suspectată că ar fi produs și exportat, începând cu anul 2020, vinuri care purtau denumirea unei mărci franceze protejate internațional, fără a avea dreptul legal de utilizare. Valoarea totală a livrărilor către Statele Unite ale Americii este estimată la aproximativ 5 milioane de lei. Cazul a fost semnalat de […] The post VIDEO // Descinderi într-un dosar de 5 milioane: vin moldovenesc exportat ilegal în SUA ca marcă franceză appeared first on Omniapres.
14:30
Avertizare meteo actualizată: Zăpadă multă în sud și centru, vânt puternic în toată țara # Omniapres
Meteorologii au actualizat avertizarea pentru 18 februarie, iar harta publicată arată mai clar cum va fi împărțită țara în funcție de intensitatea fenomenelor. Sudul și sud-estul Republicii Moldova rămân sub Cod Portocaliu. În aceste zone – inclusiv în raioane precum Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă și în UTA Găgăuzia – sunt […] The post Avertizare meteo actualizată: Zăpadă multă în sud și centru, vânt puternic în toată țara appeared first on Omniapres.
14:10
Un bărbat în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de poliția poloneză într-o gară din estul Poloniei, după ce ar fi acționat frâna de mână a unui tren de marfă care se deplasa spre Dorohusk, la granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc în stația Puławy, din regiunea Lubelskie, […] The post Moldovean de 25 de ani, reținut în Polonia după ce a acționat frâna unui tren de marfă appeared first on Omniapres.
