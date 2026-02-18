VIDEO // Se va scumpi curentul? Junghietu: „Ajustarea semnificativă nu este prevăzută”

13:40

În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3 900 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară. Cea mai gravă situație vizează consumul de alcool la volan. Nu mai puțin de 31 de șoferi au fost înlăturați de la conducere, după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Majoritatea […]