Ce pot aduce moldovenii din diasporă fără să plătească taxe vamale: Lista, aprobată de Guvern

17:40

„Nu am nicio treabă cu achiziția dată", susține deputatul PAS Radu Marian, după ce a fost întrebat dacă ar fi fost suspicios în cazul în care rudele unui parlamentar ar fi câștigat, în calitate de unic participant, contracte de milioane cu statul. Întrebarea a fost adresată în cadrul emisiunii „Cu sens", în contextul în care, […]