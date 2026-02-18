VIDEO // Cu o ruină mai puțin în centru capitalei: Win Capital și Inamstro pot demara proiectul lor imobiliar
Omniapres, 18 februarie 2026 13:00
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, […]
• • •
Acum 30 minute
13:00
13:00
Ministerul Energiei a inițiat procesul de reorganizare a întreprinderii de stat Moldelectrica în societate pe acțiuni. Un ordin în acest sens a fost semnat pe 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Planul de reorganizare prevede toate etapele juridice și contabile necesare transformării, inclusiv transmiterea activelor și transferul personalului. Potrivit autorităților, procesul urmează să fie […]
Acum o oră
12:40
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, părăsește funcția după aproape trei ani de activitate. Decizia a fost confirmată miercuri, 18 februarie, printr-o hotărâre aprobată de Guvernul de la Chișinău. Anunțul privind plecarea sa a fost făcut anterior chiar de Cristina Pereteatcu, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. „Ultimul selfie de la Ministerul […]
12:40
Proiectul Partidului Nostru privind TVA zero la gaz. Cuiumju respinge criticile lui Marian și apără măsura în sprijinul consumatorilor vulnerabili # Omniapres
Proiectul Partidului Nostru privind eliminarea TVA la gaz a fost prezentat de deputatul Constantin Cuiumju la Comisia economie, buget și finanțe. El a argumentat că această iarnă a fost una din cele mai grele, iar cota 0 la TVA la gaz pentru consumatorii casnici ar micșora automat facturile oamenilor. El a argumentat că, pe lângă […]
Acum 2 ore
12:10
Ninge abundent în mai multe regiuni ale țării, iar condițiile de trafic se modifică de la o oră la alta. Autoritățile anunță că, din cauza vremii, circulația camioanelor a fost sistată temporar pe mai multe sectoare de drum național, inclusiv pe traseele R34 Cahul – Giurgiulești, M3 Balabanu – Giurgiulești și R34.3 Hîncești – Sărata […]
11:30
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, susține că, în perioada următoare, prețul la energia electrică ar putea rămâne neschimbat, în pofida solicitărilor de majorare depuse de furnizori la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Oficialul a declarat că instituția urmează să analizeze cererile înaintate de Premier Energy și FEE Nord, însă, în opinia sa, nu există […]
Acum 4 ore
11:20
Igor Dodon, gest de solidaritate – și-a sărbătorit ziua de naștere alături de o familie numeroasă din Călărași # Omniapres
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, și-a început ziua de naștere printr-o vizită în satul Bularda, raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu familia Dubovca, care crește cinci copii cu vârste între un an și 10 ani. Potrivit fostului șef al statului, familia a trecut recent printr-o perioadă dificilă, după ce capul familiei a fost […]
11:10
Autoritățile se pregătesc pentru o posibilă agravare a vremii în următoarele ore. În debutul ședinței de Guvern, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că instituțiile responsabile au fost mobilizate și a cerut ministerelor să acorde sprijin administrațiilor publice locale. Șeful Executivului a precizat că a urmărit evoluția fenomenelor meteo din Ucraina și România și că Republica […]
10:20
Peste 400 de salvatori și pompieri sunt mobilizați în toată țara, în contextul ninsorilor abundente și al vântului puternic. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență se află în gărzi de intervenție și sunt pregătiți să acționeze rapid acolo unde apar situații de risc. În teren sunt pregătite 145 de autospeciale, gata să intervină pentru […]
10:10
Poliția anunță că, la această oră, circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar sistată în mai multe puncte de trecere a frontierei, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. La punctul de trecere a frontierei Giurgiulești–Cahul, circulația este oprită pe sensul de intrare în Republica Moldova pentru camioane. La Palanca–Tudora, traficul pentru vehiculele de mare tonaj este […]
09:40
Diplomat moldovean despre discuția Sandu–Rubio: S-a încercat să se fure o poză, Rubio s-a arătat deranjat de aceasta # Omniapres
Partea americană a fost deranjată de „această tentativă de PR politic", susține diplomata Corina Cojocaru, fost reprezentant al Republicii Moldova la OMC, referindu-se la discuția dintre Maia Sandu și secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, desfășurată în marja Conferinței de Securitate de la München. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Cojocaru […]
Acum 6 ore
09:10
Tauber, după acuzațiile că ar deține sute de milioane în Rusia: „Guvernarea a rămas fără dușman și caută ținte mediatice” # Omniapres
Marina Tauber respinge acuzațiile apărute recent în spațiul public potrivit cărora ar deține milioane de euro într-o bancă din Federația Rusă, active care nu ar fi fost declarate, calificând aceste informații drept „pseudo-investigații" și parte a unei campanii de discreditare politică. „Fanii plătiți ai Maiei Sandu din mass-media proguvernamentală cred că, dacă fac niște tabele […]
08:30
Traficul rutier a fost suspendat prin mai multe puncte de trecere a frontierei cu Ucraina, din cauza ninsorilor și viscolului. Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal informează că, din cauza condițiilor meteorologice dificile, au fost instituite restricții de circulație pentru camioane, mijloace de transport de tonaj mare și vehicule destinate transportului de pasageri, pe anumite […]
08:00
În timp ce în Chișinău abia începe să ningă, la București, în această dimineață a fost emis cod roșu de ninsori, valabil până la ora 08:20. Meteorologii români au anunțat că s-au depus deja 30…35 cm de zăpadă și ninsoarea continuă, urmând a se depune un strat nou de zăpadă cu grosimi în general de […]
07:50
În contextul Codului portocaliu emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru mai multe regiuni ale Republicii Moldova, au fost raportate deconectări ale energiei electrice, în special în zona Centru–Sud a țării, anunță Ministerul Energiei. Potrivit datelor prezentate de „Premier Energy Distribution" SA, au fost înregistrate 1 233 de deconectări. Astfel, au fost afectate parțial două […]
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 18 februarie 2026. Câștiguri, negocieri și pași siguri spre echilibru financiar # Omniapres
Ziua vine cu reușite și clarificări importante, mai ales în plan financiar. Intrarea Soarelui în zodia Peștilor schimbă ritmul și aduce mai multă intuiție în decizii, iar pentru multe zodii se conturează stabilitate, câștiguri sau oportunități care pot fi valorificate pe termen lung. PEȘTI O să cheltuiți niște bani ca să puneți lucrurile la punct, […]
Acum 24 ore
23:20
Circulația prin vămile Palanca și Tudora, sistată de la ora 03:00. Restricții extinse în sud din cauza ninsorilor # Omniapres
Circulația prin punctele de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată începând cu ora 03:00, pentru toate categoriile de participanți la trafic. Măsura a fost anunțată de Poliția Națională și este motivată de condițiile meteorologice nefavorabile, care creează riscuri majore pentru siguranța rutieră. Ulterior, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră au informat că, […]
20:00
Primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat ca elevii mâine vor invăța online, în contextul avertizării meteorologice de cod portocaliu de ninsori abundente, anunțate în special pentru ziua de mâine. Anunțul a fost făcut din această seară, pentru ca părinții, profesorii și elevii să își poată organiza din timp programul. Totodată, edilul a dispus ca angajații […]
18:10
Un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu de doi ani pentru tinerii care nu și-au perfectat actele de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani a fost înregistrat în Parlament de fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate. Inițiativa stabilește că persoanele vizate nu vor fi supuse procedurii de recunoaștere a cetățeniei până la […]
17:40
Un autoturism a fost cuprins de flăcări marți după-amiază în capitală, intervenția pompierilor fiind solicitată în curtea unui bloc de locuințe. Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cazul a avut loc pe 17 februarie 2026, pe strada Varșovia 9 din municipiul Chișinău. Un automobil de model Opel Astra a luat foc, […]
17:30
Vreme severă: Școlile pot trece la online, iar instituțiile centrale încep activitatea mai târziu # Omniapres
Instituțiile publice centrale își vor începe activitatea mai târziu mâine, 18 februarie, după ce autoritățile au anunțat cod portocaliu de polei și ninsori. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a semnat pe 17 februarie o decizie prin care ministerele și autoritățile administrative centrale vor începe programul de muncă la ora 09:00. Măsura are scopul de a […]
17:10
Un bărbat de 26 de ani din Nisporeni a fost reținut în flagrant de polițiștii sectorului Centru din capitală, fiind suspectat că a participat la mai multe cazuri de escrocherie. Acesta și alți complici comandau telefoane mobile online folosind datele personale ale unor persoane. Sesizarea a fost făcută de reprezentanții unei companii de telecomunicații, care […]
16:40
VIDEO // Ion Chicu: Propunem amnistie pentru mame, pensionari și veterani amendați pentru corupere electorală # Omniapres
Un proiect de lege privind aplicarea amnistiei pentru anumite categorii de persoane sancționate în baza Legii privind coruperea electorală din 2024 a fost înregistrat în Parlament de deputații Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, din fracțiunea „Alternativa". Inițiativa a fost prezentată de deputatul Ion Chicu, care a declarat că proiectul vizează exclusiv persoanele din grupuri vulnerabile. […]
16:40
Până pe 25 iunie 2027, traficul rutier va fi suspendat pe tronsonul cuprins între străzile Columna și Alexandru cel Bun, anunță Primăria Chișinău. Restricția este impusă din cauza lucrărilor de reconstrucție a unui imobil din zonă. Pentru siguranța șantierului, va fi instalată o îngrădire provizorie pe strada Columna, nr. 90. Pe durata lucrărilor, antreprenorul va […]
15:40
O fetiță a venit pe lume în ambulanță, cu ajutorul unei echipe de medici din Telenești, după ce travaliul mamei a avansat rapid și nu a mai permis ajungerea la timp la maternitate. Totul s-a întâmplat pe 16 februarie 2026, la ora 13:21, când Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a primit un apel […]
15:10
VIDEO // Descinderi într-un dosar de 5 milioane: vin moldovenesc exportat ilegal în SUA ca marcă franceză # Omniapres
O companie din Republica Moldova este suspectată că ar fi produs și exportat, începând cu anul 2020, vinuri care purtau denumirea unei mărci franceze protejate internațional, fără a avea dreptul legal de utilizare. Valoarea totală a livrărilor către Statele Unite ale Americii este estimată la aproximativ 5 milioane de lei. Cazul a fost semnalat de […]
14:30
Avertizare meteo actualizată: Zăpadă multă în sud și centru, vânt puternic în toată țara # Omniapres
Meteorologii au actualizat avertizarea pentru 18 februarie, iar harta publicată arată mai clar cum va fi împărțită țara în funcție de intensitatea fenomenelor. Sudul și sud-estul Republicii Moldova rămân sub Cod Portocaliu. În aceste zone – inclusiv în raioane precum Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Căușeni, Ștefan Vodă și în UTA Găgăuzia – sunt […]
14:10
Un bărbat în vârstă de 25 de ani, cetățean al Republicii Moldova, a fost reținut de poliția poloneză într-o gară din estul Poloniei, după ce ar fi acționat frâna de mână a unui tren de marfă care se deplasa spre Dorohusk, la granița cu Ucraina. Incidentul a avut loc în stația Puławy, din regiunea Lubelskie, […]
13:30
102 primării au depus cereri pentru finanțarea creșelor, investițiile vor depăși 136 milioane de lei în 2026 # Omniapres
102 primării s-au înregistrat pentru finanțare în cadrul celei de-a treia ediții a Programului național „Părinți angajați – copii la creșe", ceea ce deschide calea pentru cele mai mari investiții în creșele publice din Republica Moldova din ultim
Ieri
13:10
Autoritățile din ministerele și alte instituții din Republica Moldova vor efectua o serie vizite în Statele Unite ale Americii, după negocierile dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Munchen. Inițiativa acestei întâlniri a venit din partea americană, a declarat ambasadorul Moldovei în SUA, Vladislav Kulminski, în cadrul unei emisiuni […] The post Vlad Kulminski: Întâlnirea Sandu–Rubio a fost propusă de partea americană appeared first on Omniapres.
12:50
Partidul Nostru cere informații de la Procuratură privind anchetele legate de achizițiile de gaze, păcură și energie # Omniapres
Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru” a transmis un demers oficial către Procuratura Generală și Procuratura Anticorupție, cerând informații despre existența și stadiul cauzelor penale privind achiziția gazelor naturale, păcurii și alte contracte energetice pentru perioada 2021–2025. Vicepreședinta fracțiunii, Elena Grițco, a declarat la briefingul de presă că oamenii vor răspunsuri clare și responsabilitate pentru scumpirile facturilor […] The post Partidul Nostru cere informații de la Procuratură privind anchetele legate de achizițiile de gaze, păcură și energie appeared first on Omniapres.
12:40
Un autoturism a fost găsit scufundat sub gheață pe Lacul Ghidighici, după ce un bărbat care filma cu drona a observat vehiculul și a alertat autoritățile. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciile de urgență a fost recepționat pe 16 februarie 2026, la ora 17:21. Un cameraman amator, care survola zona cu […] The post VIDEO // Alertă pe Lacul Ghidighici: un autoturism prăbușit sub gheață appeared first on Omniapres.
12:10
Încasările din chirii cresc cu 18%: aproape 10 milioane de lei ajung la buget într-o lună # Omniapres
Încasările din impozitul pe venit achitat de persoanele fizice care dau în chirie bunuri imobile au crescut semnificativ la începutul anului 2026. În luna ianuarie, la buget au fost acumulate 9,7 milioane de lei, cu 18,4% mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cea mai mare parte a sumelor provine din municipiul Chișinău, […] The post Încasările din chirii cresc cu 18%: aproape 10 milioane de lei ajung la buget într-o lună appeared first on Omniapres.
11:40
DOC // Maia Sandu a încasat peste 67 de mii de lei în urma unui proces de defăimare cu Ilan Șor # Omniapres
Președinta Maia Sandu a încasat 67 190,69 lei drept compensații pentru prejudiciu moral într-un dosar de defăimare intentat împotriva lui Ilan Șor, după declarațiile făcute de acesta pe rețelele sociale, în 2018. Suma este indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, depusă recent, unde șefa statului menționează că banii au fost […] The post DOC // Maia Sandu a încasat peste 67 de mii de lei în urma unui proces de defăimare cu Ilan Șor appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Bubuitură auzită în raionul Soroca: Poliția spune că deflagrația a avut loc în Ucraina # Omniapres
Mai mulți locuitori din satele raionului Soroca au anunțat astăzi Poliția după ce au auzit o bubuitură puternică. Potrivit IGP, în urma verificărilor preliminare efectuate de autorități și a schimbului de informații cu instituțiile din țara vecină, s-a stabilit că zgomotul a fost provocat de o deflagrație produsă pe teritoriul Ucrainei. Reprezentanții Poliției îndeamnă cetățenii […] The post VIDEO // Bubuitură auzită în raionul Soroca: Poliția spune că deflagrația a avut loc în Ucraina appeared first on Omniapres.
10:40
Președintele Partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, fost procuror anticorupție, a comentat discursul susținut de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München, criticând reacțiile oficialilor europeni și ale președintelui Maia Sandu. În declarația sa, Furtună a afirmat că lideri europeni și reprezentanți ai conducerii Republicii Moldova ar fi aplaudat […] The post Victoria Furtună: Maia Sandu ar fi în „hold diplomatic” la Washington appeared first on Omniapres.
10:30
„Nu sunt premise pentru majorarea tarifelor la energia electrică”, susține deputatul PAS Sergiu Lazarecu, în contextul solicitărilor depuse la autoritatea de reglementare de către furnizori. Invitat la Jurnal TV, parlamentarul a declarat că nu ar trebui anunțată pripit o eventuală scumpire a energiei electrice, chiar dacă două companii au cerut ajustarea tarifelor. „Eu nu m-aș […] The post VIDEO // Scumpiri la energie? Un deputat PAS spune că nu vede temei appeared first on Omniapres.
10:10
Ninsori puternice și vânt intens sunt așteptate pe 17–18 februarie, iar autoritățile anunță că sunt pregătite să intervină în teren, în contextul codului portocaliu emis pentru această perioadă. Pentru intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 17:00, sunt prognozate precipitații abundente sub formă de ninsoare și lapoviță, cu acumulări estimate între 20 și […] The post Viscol și troiene prognozate. Șoferii, îndemnați la prudență appeared first on Omniapres.
09:40
VIDEO // Dmitri Constantinov, primele declarații după condamnare: „Nu vreau să merg la închisoare” # Omniapres
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei a contestat sentința prin care a fost condamnat la 12 ani de închisoare. Acesta a anunțat într-un video publicat pe rețelele de socializare că a depus apel împotriva hotărârii de condamnare la 9 ianuarie 2026, la peste o lună după pronunțarea verdictului. „Nu ascund faptul că nu vreau […] The post VIDEO // Dmitri Constantinov, primele declarații după condamnare: „Nu vreau să merg la închisoare” appeared first on Omniapres.
09:10
„Termoelectrica” susține că zona era semnalizată și că șoferul ar fi ignorat restricțiile, după ce un automobil a ajuns într-o groapă săpată pentru lucrări la rețelele termice pe strada Nicolae Milescu Spătarul din Chișinău. Într-o reacție publică, Termoelectrica a venit cu precizări privind incidentul produs într-o curte din capitală, unde un Renault Megane a căzut […] The post Automobil căzut într-o groapă săpată pentru rețele termice. Reacția Termoelectrica appeared first on Omniapres.
07:10
Horoscop 17 februarie 2026. Lună nouă, decizii mari și vești neașteptate pentru toate zodiile # Omniapres
Luna nouă aduce surprize, răspunsuri așteptate și decizii care pot schimba direcția vieții, fie că vorbim despre carieră, bani sau relații, iar pentru multe zodii ziua de 17 februarie vine cu confirmări clare și începuturi promițătoare. VĂRSĂTOR O veste bună, o confirmare că vă puteți continua un drum profesional, că puteți cumpăra o locuință, dacă […] The post Horoscop 17 februarie 2026. Lună nouă, decizii mari și vești neașteptate pentru toate zodiile appeared first on Omniapres.
16 februarie 2026
18:00
Câțiva elevi au fost observați mergând pe marginea unui pod pietonal acoperit de apă, peste râul Răut, în municipiul Bălți. Imaginile au apărut după ce nivelul apei a crescut semnificativ în urma topirii zăpezii din ultimele zile, iar construcția a fost parțial inundată. Situația a stârnit îngrijorare, întrucât zona poate deveni periculoasă, mai ales pentru […] The post VIDEO // Scene periculoase la Bălți: copii traversează pe funii un pod acoperit de apă appeared first on Omniapres.
17:40
„Ați fi fost suspicios?” Reacția lui Radu Marian după ce asociația condusă de mama sa a câștigat 3,3 milioane de lei # Omniapres
„Nu am nicio treabă cu achiziția dată”, susține deputatul PAS Radu Marian, după ce a fost întrebat dacă ar fi fost suspicios în cazul în care rudele unui parlamentar ar fi câștigat, în calitate de unic participant, contracte de milioane cu statul. Întrebarea a fost adresată în cadrul emisiunii „Cu sens”, în contextul în care, […] The post „Ați fi fost suspicios?” Reacția lui Radu Marian după ce asociația condusă de mama sa a câștigat 3,3 milioane de lei appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Mașină căzută într-o groapă pe Milescu Spătaru. Primăria Chișinău arată cu degetul spre Termoelectrica, aflată în gestiunea Guvernului # Omniapres
Un incident a avut loc pe strada Milescu Spătaru din capitală, unde un automobil a căzut într-o groapă săpată pentru lucrări la rețelele termice. În urma impactului, mașina – un Renault Megane – a suferit avarii ușoare. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede că porțiunea de drum era în reparație, iar în […] The post VIDEO // Mașină căzută într-o groapă pe Milescu Spătaru. Primăria Chișinău arată cu degetul spre Termoelectrica, aflată în gestiunea Guvernului appeared first on Omniapres.
17:00
Ambulanțe și camioane blocate din cauza ghețușului. Salvatorii au intervenit în peste 40 de cazuri # Omniapres
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit în zeci de cazuri provocate de vremea nefavorabilă, marcată de polei, ghețuș și ninsori abundente. În total, salvatorii au gestionat 42 de situații de risc în mai multe localități din țară. Unul dintre cazuri a fost înregistrat în noaptea de 16 […] The post Ambulanțe și camioane blocate din cauza ghețușului. Salvatorii au intervenit în peste 40 de cazuri appeared first on Omniapres.
16:10
Raportul privind integritatea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, nu a fost aprobat # Omniapres
Rezultatul evaluării integrității Procurorului General interimar va fi publicat în 30 de zile lucrătoare. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că verdictul în cazul lui Alexandru Machidon va fi făcut public în termenul prevăzut de lege. Potrivit instituției, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea proiectului de raport privind […] The post Raportul privind integritatea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, nu a fost aprobat appeared first on Omniapres.
15:30
Urmează o noapte și o zi cu ninsori puternice și vânt intens, după ce meteorologii au emis cod portocaliu și cod galben pentru mai multe regiuni ale țării. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat luni, 16 februarie, la ora 15:00, o avertizare valabilă din 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00. În […] The post Alertă meteo: ninsori masive și vânt puternic începând de marți seara appeared first on Omniapres.
15:20
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie, transmite IPN. Pentru funcția de rector candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului […] The post USM își alege rectorul pe 3 martie: trei candidați au intrat în cursă appeared first on Omniapres.
14:40
11 ani de închisoare pentru un traficant din Orhei: trei tinere exploatate sexual la Moscova # Omniapres
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de copii și exploatare sexuală, după ce a trimis în Moscova o adolescentă și două tinere, obligându-le să presteze servicii sexuale împotriva voinței lor. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, în urma unui dosar instrumentat de procurorii Procuratura pentru Combaterea […] The post 11 ani de închisoare pentru un traficant din Orhei: trei tinere exploatate sexual la Moscova appeared first on Omniapres.
14:10
Moldova, pe locul 33 din 35 la impozite pe venit: doar 12% față de media europeană de 38,5% # Omniapres
Cotele maxime ale impozitului pe venitul persoanelor fizice arată o diferență regională clară în Europa. Țările nordice și cele din Europa de Vest aplică cele mai ridicate rate, de regulă între 45% și 60%. La polul opus se află mai multe state din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, potrivit unei analize realizate de către […] The post Moldova, pe locul 33 din 35 la impozite pe venit: doar 12% față de media europeană de 38,5% appeared first on Omniapres.
