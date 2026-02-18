Moldova se micșorează: aproape 29 de mii de locuitori pierduți într-un an

11:40

Președinta Maia Sandu a încasat 67 190,69 lei drept compensații pentru prejudiciu moral într-un dosar de defăimare intentat împotriva lui Ilan Șor, după declarațiile făcute de acesta pe rețelele sociale, în 2018. Suma este indicată în declarația de avere și interese personale pentru anul 2025, depusă recent, unde șefa statului menționează că banii au fost […]