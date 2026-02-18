Moldelectrica intră în proces de reorganizare până în 2027

14:40

Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de copii și exploatare sexuală, după ce a trimis în Moscova o adolescentă și două tinere, obligându-le să presteze servicii sexuale împotriva voinței lor. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, în urma unui dosar instrumentat de procurorii Procuratura pentru Combaterea […]