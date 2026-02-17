Circulația prin vămile Palanca și Tudora, sistată de la ora 03:00. Restricții extinse în sud din cauza ninsorilor

12:30

Un taximetrist din capitală a sesizat Poliția, în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta, […] The post VIDEO // Un taximetrist, amenințat cu arma de un client. Făptașul a fost reținut de mascații de la ”Fulger” appeared first on Omniapres.