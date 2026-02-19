File din trecut: Transferul Crimeei și ecourile sale geopolitice
UNIMEDIA, 19 februarie 2026 09:10
Pe 19 februarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
09:20
„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”: Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare # UNIMEDIA
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a supravegheat prezentarea oficială a unui impunător lansator multiplu de rachete capabil să tragă focoase nucleare, a anunţat presa de stat de la Phenian, potrivit digi24.ro.
Acum 30 minute
09:10
Pe 19 februarie, istoria a fost marcată de evenimente semnificative.
09:10
Consiliul Superior al Procurorilor se întrunește astăzi, 19 februarie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 11 subiecte, printre care și raportul Comisiei de evaluare a procurorilor emis în privința procurorului Vasile Plevan.
Acum o oră
08:50
(video) Cernăuțeanu, despre acuzațiile de șantaj care vizează familia Beregoi: „Societatea va afla mai devreme sau mai târziu. Toți suntem egali în fața legii” # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a făcut mai multe precizări în legătură cu cazul semnalat recent de bloggerița Daniela Costețchi, care a declarat public că ar fi fost șantajată, iar în situație ar fi implicată și familia interpretei Iuliana Beregoi. „Sunt importante două aspecte: dacă persoana este nevinovată, să-și demonstreze nevinovăția, iar dacă instituțiile de drept au bănuieli rezonabile și probele corespunzătoare, să demonstreze acest lucru până la urmă”, a declarat șeful IGP, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
08:40
Parlamentarii peruvieni l-au ales miercuri pe Jose Balcazar în funcția de președinte interimar al țării, înaintea alegerilor generale din aprilie, acesta devenind al optulea președinte din Peru din ultimii opt ani, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
08:30
Nativii Berbec descoperă trădători, iar Gemenii pot primi vești surprinzător de pozitive: Ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce schimbări semnificative în viața fiecărui semn zodiacal. Unele zodii sunt avantajate în plan profesional, în timp ce altele trebuie să gestioneze tensiuni în relații sau situații urgente la locul de muncă.
Acum 2 ore
08:20
Frontiera de stat, deschisă pentru camioane și transport de mare tonaj: Toate restricțiile au fost ridicate # UNIMEDIA
Toate restricțiile privind circulația camioanelor, mijloacelor de transport de tonaj mare și vehiculelor destinate transportului de pasageri au fost ridicate în punctele de trecere a frontierei de stat, atât la frontiera moldo-ucraineană, cât și la cea moldo-română, anunță autoritățile.
08:20
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața principalelor valute de referință, euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
08:20
Începe prima reuniune a Consiliului pentru Pace, la Washington. Participă peste 20 de țări # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump va găzdui joi, la Washington, prima reuniune a nou-înființatului său Consiliu pentru Pace, în cadrul căreia statele participante vor anunța angajamente financiare de peste 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția și eforturile umanitare din Gaza, a transmis miercuri Casa Albă, scrie adevarul.ro.
08:10
Update la frontieră: Cum se circulă și la ce puncte de trecere încă se mențin restricții pentru deplasarea camioanelor # UNIMEDIA
Poliția de Frontieră anunță că punctele de trecere a frontierei de stat activează în regim normal, cu excepția PTF Cișmichioi-Dolinskoe. Fluxul de persoane și mijloace de transport este unul echilibrat.
07:50
(video) Apariție neașteptată la Jocurile Olimpice: Un câine și-a făcut de cap pe pârtia de schi fond și a trecut și el linia de sosire # UNIMEDIA
O scenă neașteptată s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce un câine a apărut pe pârtia de schi fond, în timpul probei feminine de sprint pe echipe, relatează presa română.
07:50
Ultima oră! Plan de asasinare a unor oficiali ucraineni, investigat în Moldova. PCCOCS și INI au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina
07:40
(video) Mai mulți pescari, duși de valurile Nistrului pe o bucată de gheață, care a crăpat și s-a desprins, la Tighina: Patru dintre bărbați au sărit în apă # UNIMEDIA
Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei. Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.
07:40
(video) Nu i-a oprit nici viscolul: Un bărbat cu o plagă, dus de polițiști într-o plapumă către ambulanța care s-a blocat, la Strășeni # UNIMEDIA
Polițiștii din Strășeni au intervenit prompt, în seara de 18 februarie la o solicitare primită prin Serviciul 112, pentru a acorda ajutor unui bărbat de 62 de ani care prezenta o plagă.
07:30
(foto) Ivanka Trump gafă de proporții, la sărbătorirea Anului Nou Chinezesc: „Întotdeauna nepotrivit” # UNIMEDIA
Ivanka Trump, fiica președintelui american, a stârnit o reacții negative, după ce postat pe Instagram, de Anul Nou Chinezesc, fotografii în care apare într-un costum de culoare deschisă, potrivit protv.ro.
Acum 4 ore
07:20
Vremea în Republica Moldova va fi caracterizată astăzi de un amestec de condiții meteo tipice pentru această perioadă a anului, cu cer variabil și temperaturi în creștere.
07:10
Acuzații împotriva lui Volodimir Zelenski, făcute de fostul șef al armatei ucrainene: De ce spune că a eșuat contraofensiva din 2023 # UNIMEDIA
Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a menționat că biroul său a fost supus unui raid al agenților SBU în septembrie 2022, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) Cernăuțeanu, despre fuga condamnaților Pînzari și Constantinov: „Există bănuiala că sunt în regiunea transnistreană” # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există bănuieli potrivit cărora fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
22:00
Examen auto „aranjat” contra 900€: Un instructor din Bălți, reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.
22:00
Escrocherie spectaculoasă în Spania: Un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent. Prejudiciul se ridică la peste 20.000 de euro # UNIMEDIA
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat în Spania după ce a reușit să păcălească sistemul unui site de rezervări hoteliere, cazându-se în camere de lux în Madrid și în Insulele Canare, care costau până la 1.000 de euro pe noapte, dar pentru care a plătit doar un cent, scrie adevărul.ro.
21:40
(foto) Performanță pe tatami: Renat Croitoru și Ghenadi Chizhevschi au devenit campioni naționali la judo # UNIMEDIA
Sportivii Renat Croitoru și Ghenadi Chizhevschi au devenit campioni naționali la judo, rezervat sportivilor sub vârsta de 21 de ani. Anunțul a fost făcut de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
21:10
Examen auto „aranjat” contra 900€: Un instructor auto din Bălți, reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.
20:40
Mai mulți consumatori din capitală vor rămâne temporar fără apă potabilă joi, 19 februarie. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
Acum 24 ore
20:20
SUA, tot mai aproape de un război cu Iranul. 50 de avioane de luptă au fost trimise în Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Administrația Trump se află mai aproape de un conflict major în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, oficialii avertizând că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea avea loc în curând. Sursele apropiate situației spun că o astfel de campanie ar semăna mai degrabă cu un război la scară largă decât cu o operațiune țintită, de scurtă durată, relatează Axios, citată de adevărul.ro.
20:10
(foto) Campionii Moldovei la lupte: Iată sportivii care ne vor reprezenta la Europene și Mondiale, în acest an # UNIMEDIA
Peste 200 de sportivi din întreaga țară au concurat pentru titlul intern la Campionatul Național de Lupte, rezervat seniorilor, desfășurat la Institutul de Educație Fizică și Sport. Aceștia au participat la probele de lupte libere, greco-romane și feminine, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
19:50
Șeful adjunct al poliției spaniole a demisionat, acuzat de viol de o colegă polițistă. Premierul Sanchez, în pericol # UNIMEDIA
Un nou scandal sexual zguduie guvernul socialist spaniol: șeful adjunct al poliției naționale a demisionat marți seara, acuzat de viol de o colegă polițistă, în timp ce opoziția conservatoare acuză executivul Pedro Sánchez de mușamalizare, scrie protv.ro.
19:50
Ultima oră! Elevii din capitală revin de mâine la lecții, după ce vremea rea a suspendat procesul educațional pentru o zi # UNIMEDIA
Elevii din municipiul Chișinău revin de mâine la ore cu prezența fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.
19:30
(stop cadru) Bolea: „Confortul din trenul care merge la Iași nu este diferit față de cel care circulă în Tokyo” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a comparat trenul care circulă pe ruta Iași - Chișinău cu cele din Tokyo, Japonia. Acesta a declarat la emisiunea „Puterea a patra” de la N4, că facilitățile și confortul „nu sunt diferite”.
19:00
Atenție, șoferi! Circulația transportul de mare tonaj, sistată până la ora 22, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Circulația transportului de mare tonaj va fi sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00. Oamenii legii anunță că măsura a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
19:00
Slovacia ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat. Premierul Fico a declarat stare de urgenţă # UNIMEDIA
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
18:50
(video) Au pus mâna lopeți și lucrează fără pauze. Sute de muncitori, antrenați în deszăpezire. Ceban: „Sunt oamenii noștri, mereu la datorie” # UNIMEDIA
Sute de muncitori au pus mâna pe lopeți și au intervenit pentru deszăpezirea străzilor din capitală, încă din primele ore ale dimineții. În acest sens, primarul capitalei, Ion Ceban, le-a mulțumit public angajaților implicați în proces.
18:40
(foto/video) „Aleg să merg mai departe”. După ce și-a anunțat retragerea, campionul Nicu Colța a câștigat un nou titlu la Cupa Mondială de Powerlifting. Ce mesaj i-a transmis mamei sale din Egipt # UNIMEDIA
La mai bine de an după ce anunța că se retrage din sport, triplu campion european la powerlifting, Nicu Colța, a revenit surprinzător pe platformă și a cucerit un nou titlu la Cupa Mondială desfășurată în Egipt — competiție care include și calificări pentru prestigiosul turneu Arnold Classic, organizat de Arnold Schwarzenegger.
18:10
Intervenție în regim alert la Grădină Botanică, unde strada a fost transformată în râu. Apă-Canal: A cedat un apeduct vechi de 45 de ani # UNIMEDIA
Imaginile spectaculoase surprinse în zona Grădina Botanică, unde strada s-a transformat într-un adevărat râu, iar mașinile „înotau” prin apă în plină ninsoare, au fost provocate de o avarie majoră la rețeaua de apeduct, anunță Apă-Canal.
18:00
(foto) Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali” # UNIMEDIA
Când vine vorba despre avere, extravaganță și notorietate, puțini se compară cu Regele playboy al Thailandei, Maha Vajiralongkorn. Și nici la perversiuni nu-l întrece nimeni, scrie okmagazine.ro.
17:50
Rusia le cere dovezi ţărilor care o acuză că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască # UNIMEDIA
Rusia le-a cerut miercuri ţărilor europene care o acuză că l-a ucis pe activistul opozant rus Alexei Navalnîi otrăvindu-l cu o toxină extrasă din pielea unei broaşte sud-americane să furnizeze date concrete pentru a-şi susţine acuzaţia, transmite Reuters, citată de protv.ro.
17:50
(video) „Jumătate din salariul de deputat.” Ce facturi a primit Igor Dodon la gaz și curent: „Pentru radare care prind șoareci statul are bani, pentru compensații - nu” # UNIMEDIA
Fostul șef de sat, liderul PSRM, Igor Dodon, a dezvăluit ce sume a primit în facturile la gaz și electricitate pentru lunile decembrie și ianuarie. „E mult, practic jumătate din salariul de deputat. Dar ce fac oamenii cu salariu de 6000 -7000 lei nici nu vreau să-mi imaginez”, a menționat politicianul, la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.
17:40
(video) Au pus mâna lopeți și lucrează fără pauze. Sute de muncitori, antrenați în deszăpezirea străzilor din capitală. Ceban: „Sunt oamenii noștri, care de dimineață, sunt la datorie” # UNIMEDIA
Sute de muncitori au pus mâna pe lopeți și au intervenit pentru deszăpezirea străzilor din capitală, încă din primele ore ale dimineții. În acest sens, primarul capitalei, Ion Ceban, le-a mulțumit public angajaților implicați în proces.
17:10
(foto) Misiuni contracronometru: Mai multe ambulanțe, blocate în zapadă în drum spre pacienți. Salvatorii au intervenit # UNIMEDIA
Misiunile de intervenție ale salvatorilor continuă la nivel național, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care afectează mai multe regiuni ale țării. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit intens pe traseele din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești, unde echipele de salvatori au acordat sprijin șoferilor aflați în dificultate.
17:00
(video) „Madam, unde te crezi?” Încăierare în Parlamentul României. Cine sunt senatorii care s-au luat la harță și de la ce a izbucnit conflictul # UNIMEDIA
Un incident tensionat a avut loc miercuri în plenul Senatului României, unde o dispută între parlamentari a degenerat într-o altercaţie fizică, scrie observatornews.ro.
16:40
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că fostul premier Dorin Recean nu a plecat din politică neoficial. „El ce, s-a dus undeva? El și așa controlează totul, inclusiv Poliția, inclusiv Vama, incluisiv justiția”, a declarat fostul șef de stat la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.
16:30
Proces cu miză uriașă pentru Meta: Mark Zuckerberg, interogat despre impactul Instagram asupra sănătății psihice a tinerilor # UNIMEDIA
Directorul general al Meta și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, scrie adevarul.ro.
16:30
Insula suedeză numită „ancora NATO” care „stă în calea” lui Vladimir Putin: Alianța vrea să trimită aici 4.000 de soldați # UNIMEDIA
Supranumită „ancora NATO”, insula suedeză Gotland, situată în mijlocul Mării Baltice, a devenit punctul central al strategiei Alianței de descurajare a Rusiei, trecând printr-un proces accelerat de remilitarizare, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier, citat de Libertatea.
16:20
(video) Replici între Marian și Burduja, la Comisia economie: „PAS s-a lăudat în campanie cu 700 km de drumuri. Unde-s? - Cum adică unde? În toată țara” # UNIMEDIA
Discuțiile aprinse pe proiectul de lege propus de socialistul Petru Burduja, privind taxa pe impozitul pe venit pentru băncile comerciale și asociațiile de economii au deviat în întrebări la alte subiecte. Deputatul l-a întrebat pe Radu Marian, unde sunt cele 700 de km de drumuri, pe care PAS le-a invocat în campania electorală: „Haideți să nu ne atacăm, pentru că dacă mă provocați, eu am ce spune.
16:00
Șoferi, evitați stradela Călărași din capitală: Traficul este temporar închis, din cauza ninsorii abundente # UNIMEDIA
Stradela Călărași din capitală, care face legătura între strada Nicolae H. Costin și Calea Ieșilor, este temporar închisă traficului auto, anunță pretura sectorului Buiucani.
16:00
(video) „Putea să plece frumos, dar a pierdut momentul”. Dodon: Nu cred că Sandu vrea al treilea mandat, în schimb anturajul său - da # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon susține că Maia Sandu nu și-ar dori un al treilea mandat la șefia statului, afirmând că aceasta „a pierdut momentul” de a pleca din funcție. „Eu cred că anturajul său dorește ca ea să rămână în politică, dar Maia Sandu s-a săturat de moldovenii ăștia săraci”, a declarat liderul PSRM la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
15:40
(video) Mai mulți pescari, duși de valurile Nistrului pe o bucată de gheață, care s-a crăpat și s-a desprins, la Tighina: Patru dintre bărbați au sărit în apă # UNIMEDIA
Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei. Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.
15:00
(video) „Veneția” la Grădina Botanică: Strada a fost transformată într-un râu, iar mașinile „înoată” prin apă, în plină ninsoare # UNIMEDIA
Strada Grădina Botanică din sectorul Botanica al capitalei a fost transformată într-un adevărat râu, în această după-amiază. Apa acumulată pe carosabil a făcut ca mai multe automobile să se deplaseze cu dificultate, „înotând” printre șuvoaie și zăpadă.
15:00
Scandal şi acuzaţii de rasism, la meciul Benfica - Real Madrid din Liga Campionilor: „Prestianni m-a făcut maimuță” # UNIMEDIA
Marţi s-au jucat primele meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar derby-ul serii, duelul dintre Benfica Lisabona şi Real Madrid, a fost plin de momente controversate, scrie observatorul.ro.
14:50
(video) Băi în apă rece la 6 dimineața și plimbări matinale prin parc. Rutina lui Igor Dodon la 51 de ani: „Cu 10 ani în urmă, nu-mi permiteam” # UNIMEDIA
La împlinirea a 51 de ani, ex-președintele Igor Dodon afirmă că se simte mai sigur și mai bine decât în urmă cu un deceniu, atât din punct de vedere politic, cât și personal. Liderul PSRM a dezvăluit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, cine l-a felicitat primul de ziua sa, ce cadou i-a făcut soția, dar și obiceiul neobișnuit pe care îl are în fiecare dimineață. „Mesajele au început să vină la miezul nopții”, a spus Igor Dodon.
14:30
(foto/video) China construiește submarine nucleare într-un ritm fără precedent: A depășit chiar și SUA, avertizează experții # UNIMEDIA
China construiește submarine nucleare într-un ritm record, depășind Statele Unite în ultimii cinci ani, potrivit unui raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), citat de CNN, transmite Libertatea. Această evoluție pune în pericol avantajul istoric al SUA în domeniul puterii maritime.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.