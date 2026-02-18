Faceți rezerve de apă: Se anunță sistări pe mai multe străzi din capitală, mâine

14:10

Discuții aprinse între deputații din PAS și cei din opoziție, la proiectul de lege propus de socialistul Petru Burduja, privind taxa pe impozitul pe venit pentru băncile comerciale și asociațiile de economii. Victoria Belous s-a arătat deranjată de faptul că Vasile Costiuc a întrebat dacă banii obținuți în urma adoptării legii și redirecționați în buget nu vor fi furați: „Să avem un pic de respect, deoarece bugetul îl gestionează nu doar MF și miniștrii, dar și fiecare Primărie și oamenii care lucrează. Voi chiar considerați că toți în țara asta fură? Mă irită faptul că pe toți îi facem hoți”. „Bugetul îl administrează PAS dacă nu știți”, i-a răspuns liderul Partidului Democrația Acasă.