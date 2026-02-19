(video) Nu i-a oprit nici viscolul: Un bărbat cu o plagă, dus de polițiști într-o plapumă către ambulanța care s-a blocat, la Strășeni
UNIMEDIA, 19 februarie 2026 07:40
Polițiștii din Strășeni au intervenit prompt, în seara de 18 februarie la o solicitare primită prin Serviciul 112, pentru a acorda ajutor unui bărbat de 62 de ani care prezenta o plagă.
Acum 5 minute
07:50
(video) Apariție neașteptată la Jocurile Olimpice: Un câine și-a făcut de cap pe pârtia de schi fond și a trecut și el linia de sosire # UNIMEDIA
O scenă neașteptată s-a petrecut la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, după ce un câine a apărut pe pârtia de schi fond, în timpul probei feminine de sprint pe echipe, relatează presa română.
07:50
Ultima oră! Plan de asasinare a unor oficiali ucraineni, investigat în Moldova. PCCOCS și INI au descins cu percheziții # UNIMEDIA
Ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS, și cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger”, desfășoară, începând cu ora 06:00, acțiuni de urmărire penală într-o cauză ce vizează pregătirea lichidării fizice a mai multor persoane publice din Ucraina
Acum 15 minute
07:40
(video) Mai mulți pescari, duși de valurile Nistrului pe o bucată de gheață, care a crăpat și s-a desprins, la Tighina: Patru dintre bărbați au sărit în apă # UNIMEDIA
Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei. Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.
07:40
Acum 30 minute
07:30
(foto) Ivanka Trump gafă de proporții, la sărbătorirea Anului Nou Chinezesc: „Întotdeauna nepotrivit” # UNIMEDIA
Ivanka Trump, fiica președintelui american, a stârnit o reacții negative, după ce postat pe Instagram, de Anul Nou Chinezesc, fotografii în care apare într-un costum de culoare deschisă, potrivit protv.ro.
Acum o oră
07:20
Vremea în Republica Moldova va fi caracterizată astăzi de un amestec de condiții meteo tipice pentru această perioadă a anului, cu cer variabil și temperaturi în creștere.
07:10
Acuzații împotriva lui Volodimir Zelenski, făcute de fostul șef al armatei ucrainene: De ce spune că a eșuat contraofensiva din 2023 # UNIMEDIA
Generalul Valeri Zalujnîi, comandantul armatei ucrainene până în februarie 2024, acum ambasador la Londra, a afirmat, într-un interviu pentru Associated Press, că președintele Volodimir Zelesnki poartă responsabilitatea pentru eșecul contraofensivei ucrainene din 2023 și a menționat că biroul său a fost supus unui raid al agenților SBU în septembrie 2022, transmite Reuters, potrivit hotnews.ro.
Acum 12 ore
22:10
(video) Cernăuțeanu, despre fuga condamnaților Pînzari și Constantinov: „Există bănuiala că sunt în regiunea transnistreană” # UNIMEDIA
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că există bănuieli potrivit cărora fostul președinte al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, și ex-șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânzari, ambii condamnați la închisoare, s-ar afla în regiunea transnistreană. Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea.
22:00
Examen auto „aranjat” contra 900€: Un instructor din Bălți, reținut în flagrant într-un dosar de trafic de influență # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii Procuraturii mun. Bălți au reținut în flagrant un bărbat bănuit de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit mijloace ilicite pentru perfectarea unui permis de conducere.
22:00
Escrocherie spectaculoasă în Spania: Un tânăr s-a cazat la hoteluri de lux și a plătit doar un cent. Prejudiciul se ridică la peste 20.000 de euro # UNIMEDIA
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat în Spania după ce a reușit să păcălească sistemul unui site de rezervări hoteliere, cazându-se în camere de lux în Madrid și în Insulele Canare, care costau până la 1.000 de euro pe noapte, dar pentru care a plătit doar un cent, scrie adevărul.ro.
21:40
(foto) Performanță pe tatami: Renat Croitoru și Ghenadi Chizhevschi au devenit campioni naționali la judo # UNIMEDIA
Sportivii Renat Croitoru și Ghenadi Chizhevschi au devenit campioni naționali la judo, rezervat sportivilor sub vârsta de 21 de ani. Anunțul a fost făcut de Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
21:10
20:40
Mai mulți consumatori din capitală vor rămâne temporar fără apă potabilă joi, 19 februarie. Sistările sunt anunțate de S.A. „Apă-Canal Chișinău” și sunt cauzate de desfășurarea unor lucrări planificate la rețelele de alimentare cu apă.
20:20
SUA, tot mai aproape de un război cu Iranul. 50 de avioane de luptă au fost trimise în Orientul Mijlociu # UNIMEDIA
Administrația Trump se află mai aproape de un conflict major în Orientul Mijlociu decât realizează majoritatea americanilor, oficialii avertizând că o acțiune militară împotriva Iranului ar putea avea loc în curând. Sursele apropiate situației spun că o astfel de campanie ar semăna mai degrabă cu un război la scară largă decât cu o operațiune țintită, de scurtă durată, relatează Axios, citată de adevărul.ro.
20:10
(foto) Campionii Moldovei la lupte: Iată sportivii care ne vor reprezenta la Europene și Mondiale, în acest an # UNIMEDIA
Peste 200 de sportivi din întreaga țară au concurat pentru titlul intern la Campionatul Național de Lupte, rezervat seniorilor, desfășurat la Institutul de Educație Fizică și Sport. Aceștia au participat la probele de lupte libere, greco-romane și feminine, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC).
19:50
Șeful adjunct al poliției spaniole a demisionat, acuzat de viol de o colegă polițistă. Premierul Sanchez, în pericol # UNIMEDIA
Un nou scandal sexual zguduie guvernul socialist spaniol: șeful adjunct al poliției naționale a demisionat marți seara, acuzat de viol de o colegă polițistă, în timp ce opoziția conservatoare acuză executivul Pedro Sánchez de mușamalizare, scrie protv.ro.
19:50
Ultima oră! Elevii din capitală revin de mâine la lecții, după ce vremea rea a suspendat procesul educațional pentru o zi # UNIMEDIA
Elevii din municipiul Chișinău revin de mâine la ore cu prezența fizică. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei, Ion Ceban.
19:30
(stop cadru) Bolea: „Confortul din trenul care merge la Iași nu este diferit față de cel care circulă în Tokyo” # UNIMEDIA
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a comparat trenul care circulă pe ruta Iași - Chișinău cu cele din Tokyo, Japonia. Acesta a declarat la emisiunea „Puterea a patra” de la N4, că facilitățile și confortul „nu sunt diferite”.
19:00
Atenție, șoferi! Circulația transportul de mare tonaj, sistată până la ora 22, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Circulația transportului de mare tonaj va fi sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00. Oamenii legii anunță că măsura a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
19:00
Slovacia ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat. Premierul Fico a declarat stare de urgenţă # UNIMEDIA
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
Acum 24 ore
18:50
(video) Au pus mâna lopeți și lucrează fără pauze. Sute de muncitori, antrenați în deszăpezire. Ceban: „Sunt oamenii noștri, mereu la datorie” # UNIMEDIA
Sute de muncitori au pus mâna pe lopeți și au intervenit pentru deszăpezirea străzilor din capitală, încă din primele ore ale dimineții. În acest sens, primarul capitalei, Ion Ceban, le-a mulțumit public angajaților implicați în proces.
18:40
(foto/video) „Aleg să merg mai departe”. După ce și-a anunțat retragerea, campionul Nicu Colța a câștigat un nou titlu la Cupa Mondială de Powerlifting. Ce mesaj i-a transmis mamei sale din Egipt # UNIMEDIA
La mai bine de an după ce anunța că se retrage din sport, triplu campion european la powerlifting, Nicu Colța, a revenit surprinzător pe platformă și a cucerit un nou titlu la Cupa Mondială desfășurată în Egipt — competiție care include și calificări pentru prestigiosul turneu Arnold Classic, organizat de Arnold Schwarzenegger.
18:10
Intervenție în regim alert la Grădină Botanică, unde strada a fost transformată în râu. Apă-Canal: A cedat un apeduct vechi de 45 de ani # UNIMEDIA
Imaginile spectaculoase surprinse în zona Grădina Botanică, unde strada s-a transformat într-un adevărat râu, iar mașinile „înotau” prin apă în plină ninsoare, au fost provocate de o avarie majoră la rețeaua de apeduct, anunță Apă-Canal.
18:00
(foto) Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali” # UNIMEDIA
Când vine vorba despre avere, extravaganță și notorietate, puțini se compară cu Regele playboy al Thailandei, Maha Vajiralongkorn. Și nici la perversiuni nu-l întrece nimeni, scrie okmagazine.ro.
17:50
Rusia le cere dovezi ţărilor care o acuză că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască # UNIMEDIA
Rusia le-a cerut miercuri ţărilor europene care o acuză că l-a ucis pe activistul opozant rus Alexei Navalnîi otrăvindu-l cu o toxină extrasă din pielea unei broaşte sud-americane să furnizeze date concrete pentru a-şi susţine acuzaţia, transmite Reuters, citată de protv.ro.
17:50
(video) „Jumătate din salariul de deputat.” Ce facturi a primit Igor Dodon la gaz și curent: „Pentru radare care prind șoareci statul are bani, pentru compensații - nu” # UNIMEDIA
Fostul șef de sat, liderul PSRM, Igor Dodon, a dezvăluit ce sume a primit în facturile la gaz și electricitate pentru lunile decembrie și ianuarie. „E mult, practic jumătate din salariul de deputat. Dar ce fac oamenii cu salariu de 6000 -7000 lei nici nu vreau să-mi imaginez”, a menționat politicianul, la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.
17:40
17:10
(foto) Misiuni contracronometru: Mai multe ambulanțe, blocate în zapadă în drum spre pacienți. Salvatorii au intervenit # UNIMEDIA
Misiunile de intervenție ale salvatorilor continuă la nivel național, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care afectează mai multe regiuni ale țării. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit intens pe traseele din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești, unde echipele de salvatori au acordat sprijin șoferilor aflați în dificultate.
17:00
(video) „Madam, unde te crezi?” Încăierare în Parlamentul României. Cine sunt senatorii care s-au luat la harță și de la ce a izbucnit conflictul # UNIMEDIA
Un incident tensionat a avut loc miercuri în plenul Senatului României, unde o dispută între parlamentari a degenerat într-o altercaţie fizică, scrie observatornews.ro.
16:40
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că fostul premier Dorin Recean nu a plecat din politică neoficial. „El ce, s-a dus undeva? El și așa controlează totul, inclusiv Poliția, inclusiv Vama, incluisiv justiția”, a declarat fostul șef de stat la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.
16:30
Proces cu miză uriașă pentru Meta: Mark Zuckerberg, interogat despre impactul Instagram asupra sănătății psihice a tinerilor # UNIMEDIA
Directorul general al Meta și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, scrie adevarul.ro.
16:30
Insula suedeză numită „ancora NATO” care „stă în calea” lui Vladimir Putin: Alianța vrea să trimită aici 4.000 de soldați # UNIMEDIA
Supranumită „ancora NATO”, insula suedeză Gotland, situată în mijlocul Mării Baltice, a devenit punctul central al strategiei Alianței de descurajare a Rusiei, trecând printr-un proces accelerat de remilitarizare, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier, citat de Libertatea.
16:20
(video) Replici între Marian și Burduja, la Comisia economie: „PAS s-a lăudat în campanie cu 700 km de drumuri. Unde-s? - Cum adică unde? În toată țara” # UNIMEDIA
Discuțiile aprinse pe proiectul de lege propus de socialistul Petru Burduja, privind taxa pe impozitul pe venit pentru băncile comerciale și asociațiile de economii au deviat în întrebări la alte subiecte. Deputatul l-a întrebat pe Radu Marian, unde sunt cele 700 de km de drumuri, pe care PAS le-a invocat în campania electorală: „Haideți să nu ne atacăm, pentru că dacă mă provocați, eu am ce spune.
16:00
Șoferi, evitați stradela Călărași din capitală: Traficul este temporar închis, din cauza ninsorii abundente # UNIMEDIA
Stradela Călărași din capitală, care face legătura între strada Nicolae H. Costin și Calea Ieșilor, este temporar închisă traficului auto, anunță pretura sectorului Buiucani.
16:00
(video) „Putea să plece frumos, dar a pierdut momentul”. Dodon: Nu cred că Sandu vrea al treilea mandat, în schimb anturajul său - da # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon susține că Maia Sandu nu și-ar dori un al treilea mandat la șefia statului, afirmând că aceasta „a pierdut momentul” de a pleca din funcție. „Eu cred că anturajul său dorește ca ea să rămână în politică, dar Maia Sandu s-a săturat de moldovenii ăștia săraci”, a declarat liderul PSRM la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
15:40
(video) Mai mulți pescari, duși de valurile Nistrului pe o bucată de gheață, care s-a crăpat și s-a desprins, la Tighina: Patru dintre bărbați au sărit în apă # UNIMEDIA
Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei. Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.
15:00
(video) „Veneția” la Grădina Botanică: Strada a fost transformată într-un râu, iar mașinile „înoată” prin apă, în plină ninsoare # UNIMEDIA
Strada Grădina Botanică din sectorul Botanica al capitalei a fost transformată într-un adevărat râu, în această după-amiază. Apa acumulată pe carosabil a făcut ca mai multe automobile să se deplaseze cu dificultate, „înotând” printre șuvoaie și zăpadă.
15:00
Scandal şi acuzaţii de rasism, la meciul Benfica - Real Madrid din Liga Campionilor: „Prestianni m-a făcut maimuță” # UNIMEDIA
Marţi s-au jucat primele meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar derby-ul serii, duelul dintre Benfica Lisabona şi Real Madrid, a fost plin de momente controversate, scrie observatorul.ro.
14:50
(video) Băi în apă rece la 6 dimineața și plimbări matinale prin parc. Rutina lui Igor Dodon la 51 de ani: „Cu 10 ani în urmă, nu-mi permiteam” # UNIMEDIA
La împlinirea a 51 de ani, ex-președintele Igor Dodon afirmă că se simte mai sigur și mai bine decât în urmă cu un deceniu, atât din punct de vedere politic, cât și personal. Liderul PSRM a dezvăluit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, cine l-a felicitat primul de ziua sa, ce cadou i-a făcut soția, dar și obiceiul neobișnuit pe care îl are în fiecare dimineață. „Mesajele au început să vină la miezul nopții”, a spus Igor Dodon.
14:30
(foto/video) China construiește submarine nucleare într-un ritm fără precedent: A depășit chiar și SUA, avertizează experții # UNIMEDIA
China construiește submarine nucleare într-un ritm record, depășind Statele Unite în ultimii cinci ani, potrivit unui raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), citat de CNN, transmite Libertatea. Această evoluție pune în pericol avantajul istoric al SUA în domeniul puterii maritime.
14:20
(video) O ruină se va transforma într-o clădire modernă! Win Capital și Inamstro anunță pregătirea proiectului imobiliar din „inima” capitalei # UNIMEDIA
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 169.
14:10
(video) „Mă irită că îi numiți pe toți hoți!” Discuții aprinse între Belous și Costiuc, la Comisia economie din Parlament # UNIMEDIA
Discuții aprinse între deputații din PAS și cei din opoziție, la proiectul de lege propus de socialistul Petru Burduja, privind taxa pe impozitul pe venit pentru băncile comerciale și asociațiile de economii. Victoria Belous s-a arătat deranjată de faptul că Vasile Costiuc a întrebat dacă banii obținuți în urma adoptării legii și redirecționați în buget nu vor fi furați: „Să avem un pic de respect, deoarece bugetul îl gestionează nu doar MF și miniștrii, dar și fiecare Primărie și oamenii care lucrează. Voi chiar considerați că toți în țara asta fură? Mă irită faptul că pe toți îi facem hoți”. „Bugetul îl administrează PAS dacă nu știți”, i-a răspuns liderul Partidului Democrația Acasă.
14:00
(video) „Profund, intens și... dureros”. Tania Turtureanu revine cu o piesă încărcată de emoție: Cum sună „Ea niciodată”, imnul iubirilor de neînlocuit # UNIMEDIA
Tania Turtureanu, artista care a cucerit publicul prin sinceritatea sa debordantă și timbrul vocal inconfundabil, revine în atenția fanilor cu o nouă piesă introspectivă: „Ea niciodată”. Melodia promite să devină rapid refugiul celor care au trăit experiența dureroasă a comparațiilor într-o relație, transmite SHOK.md.
14:00
(video) Irina Vlah solicită MAE să analizeze aderarea la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump: „Republica Moldova trebuie să fie acolo unde-i dictează interesele sale” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Republica „Inima Moldovei”, Irina Vlah, i-a adresat o solicitare publică viceprim-ministrului și ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, cerând analizarea oportunității de aderare a Republicii Moldova la Consiliul al Păcii, inițiativă atribuită președintelui SUA, Donald Trump.
13:50
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii # UNIMEDIA
Milioane de documente privind cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein indică existența unei „rețele criminale globale”, responsabilă de fapte ce ar putea fi încadrate drept crime împotriva umanității, potrivit The Guardian, citat de presa română.
13:40
(video) Zboruri întârziate și anulate la Aeroportul Chișinău, din cauza viscolului: Călătorii, atenționați că pot apărea și alte rețineri # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional Chișinău se confruntă cu ninsoare abundentă și viscol, iar toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate pentru a menține pista, căile de rulare și platforma sigure pentru zboruri.
13:30
(video) „Sunt 47 mii euro”. Daniela Costețchi, noi dezvăluiri despre cine ar fi șantajat-o: „I-am spus că telefonul pe care îl are e din banii mei” # UNIMEDIA
Noi detalii ies la iveală în scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova, după ce influencerița Daniela Costețchi a făcut publice acuzații grave de șantaj și amenințare. Bloggerița a dezvăluit că ar fi fost terorizată de un băiat de 24 de ani, din Cricova, căruia i-ar fi dat aproximativ 47 mii euro. Mai mult, tânăra a făcut publice poze cu presupusul făptaș, surprins, din spusele acesteia, și în preajma interpretei Iuliana Beregoi.
13:30
(foto) MAI și-a scos efectivul în stradă: Peste 1000 de polițiști cu 400 de mașini, gata să intervină în caz de urgențe # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne informează că monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.
13:20
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia de securitate din Parlament # UNIMEDIA
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate.
13:00
Crimă șocantă la Comrat: Un cioban a fost ucis în bătaie de doi tineri și aruncat într-o râpă. Suspecții, reținuți # UNIMEDIA
Doi bărbați, de 28 și 39 de ani, au fost reținuți pe data de 17 februarie, în Comrat, după ce ar fi ucis un cioban în satul Svetlîi, iar cadavrul l-au ascuns într-o râpă. Potrivit informațiilor, în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025.
