(foto) Ivanka Trump gafă de proporții, la sărbătorirea Anului Nou Chinezesc: „Întotdeauna nepotrivit”

La împlinirea a 51 de ani, ex-președintele Igor Dodon afirmă că se simte mai sigur și mai bine decât în urmă cu un deceniu, atât din punct de vedere politic, cât și personal. Liderul PSRM a dezvăluit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, cine l-a felicitat primul de ziua sa, ce cadou i-a făcut soția, dar și obiceiul neobișnuit pe care îl are în fiecare dimineață. „Mesajele au început să vină la miezul nopții”, a spus Igor Dodon.