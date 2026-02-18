Slovacia ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat. Premierul Fico a declarat stare de urgenţă
UNIMEDIA, 18 februarie 2026 19:00
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 30 minute
19:00
Atenție, șoferi! Circulația transportul de mare tonaj, sistată până la ora 22, din cauza condițiilor meteo # UNIMEDIA
Circulația transportului de mare tonaj va fi sistată pe întreg teritoriul țării până la ora 22:00. Oamenii legii anunță că măsura a fost luată în contextul condițiilor meteo nefavorabile.
19:00
Slovacia ameninţă Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă oleoductul Drujba rămâne blocat. Premierul Fico a declarat stare de urgenţă # UNIMEDIA
Premierul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drjuba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP, citată de adevărul.ro.
Acum o oră
18:50
(video) Au pus mâna lopeți și lucrează fără pauze. Sute de muncitori, antrenați în deszăpezire. Ceban: „Sunt oamenii noștri, mereu la datorie” # UNIMEDIA
Sute de muncitori au pus mâna pe lopeți și au intervenit pentru deszăpezirea străzilor din capitală, încă din primele ore ale dimineții. În acest sens, primarul capitalei, Ion Ceban, le-a mulțumit public angajaților implicați în proces.
18:40
(foto/video) „Aleg să merg mai departe”. După ce și-a anunțat retragerea, campionul Nicu Colța a câștigat un nou titlu la Cupa Mondială de Powerlifting. Ce mesaj i-a transmis mamei sale din Egipt # UNIMEDIA
La mai bine de an după ce anunța că se retrage din sport, triplu campion european la powerlifting, Nicu Colța, a revenit surprinzător pe platformă și a cucerit un nou titlu la Cupa Mondială desfășurată în Egipt — competiție care include și calificări pentru prestigiosul turneu Arnold Classic, organizat de Arnold Schwarzenegger.
Acum 2 ore
18:10
Intervenție în regim alert la Grădină Botanică, unde strada a fost transformată în râu. Apă-Canal: A cedat un apeduct vechi de 45 de ani # UNIMEDIA
Imaginile spectaculoase surprinse în zona Grădina Botanică, unde strada s-a transformat într-un adevărat râu, iar mașinile „înotau” prin apă în plină ninsoare, au fost provocate de o avarie majoră la rețeaua de apeduct, anunță Apă-Canal.
18:00
(foto) Haremul militar al „Regelui playboy”, care s-a închis într-o cameră de hotel cu 20 de „soldați sexuali” # UNIMEDIA
Când vine vorba despre avere, extravaganță și notorietate, puțini se compară cu Regele playboy al Thailandei, Maha Vajiralongkorn. Și nici la perversiuni nu-l întrece nimeni, scrie okmagazine.ro.
17:50
Rusia le cere dovezi ţărilor care o acuză că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu toxină de broască # UNIMEDIA
Rusia le-a cerut miercuri ţărilor europene care o acuză că l-a ucis pe activistul opozant rus Alexei Navalnîi otrăvindu-l cu o toxină extrasă din pielea unei broaşte sud-americane să furnizeze date concrete pentru a-şi susţine acuzaţia, transmite Reuters, citată de protv.ro.
17:50
(video) „Jumătate din salariul de deputat.” Ce facturi a primit Igor Dodon la gaz și curent: „Pentru radare care prind șoareci statul are bani, pentru compensații - nu” # UNIMEDIA
Fostul șef de sat, liderul PSRM, Igor Dodon, a dezvăluit ce sume a primit în facturile la gaz și electricitate pentru lunile decembrie și ianuarie. „E mult, practic jumătate din salariul de deputat. Dar ce fac oamenii cu salariu de 6000 -7000 lei nici nu vreau să-mi imaginez”, a menționat politicianul, la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.
17:40
(video) Au pus mâna lopeți și lucrează fără pauze. Sute de muncitori, antrenați în deszăpezirea străzilor din capitală. Ceban: „Sunt oamenii noștri, care de dimineață, sunt la datorie” # UNIMEDIA
Sute de muncitori au pus mâna pe lopeți și au intervenit pentru deszăpezirea străzilor din capitală, încă din primele ore ale dimineții. În acest sens, primarul capitalei, Ion Ceban, le-a mulțumit public angajaților implicați în proces.
Acum 4 ore
17:10
(foto) Misiuni contracronometru: Mai multe ambulanțe, blocate în zapadă în drum spre pacienți. Salvatorii au intervenit # UNIMEDIA
Misiunile de intervenție ale salvatorilor continuă la nivel național, în contextul condițiilor meteo nefavorabile care afectează mai multe regiuni ale țării. Angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit intens pe traseele din raioanele Căușeni, Cahul, Soroca, Orhei, Anenii Noi și Hâncești, unde echipele de salvatori au acordat sprijin șoferilor aflați în dificultate.
17:00
(video) „Madam, unde te crezi?” Încăierare în Parlamentul României. Cine sunt senatorii care s-au luat la harță și de la ce a izbucnit conflictul # UNIMEDIA
Un incident tensionat a avut loc miercuri în plenul Senatului României, unde o dispută între parlamentari a degenerat într-o altercaţie fizică, scrie observatornews.ro.
16:40
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că fostul premier Dorin Recean nu a plecat din politică neoficial. „El ce, s-a dus undeva? El și așa controlează totul, inclusiv Poliția, inclusiv Vama, incluisiv justiția”, a declarat fostul șef de stat la emisiunea UNInterviu de la UNIMEDIA.
16:30
Proces cu miză uriașă pentru Meta: Mark Zuckerberg, interogat despre impactul Instagram asupra sănătății psihice a tinerilor # UNIMEDIA
Directorul general al Meta și fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, va fi interogat miercuri pentru prima dată de un tribunal american cu privire la efectele Instagram asupra sănătății psihice a utilizatorilor tineri, scrie adevarul.ro.
16:30
Insula suedeză numită „ancora NATO” care „stă în calea” lui Vladimir Putin: Alianța vrea să trimită aici 4.000 de soldați # UNIMEDIA
Supranumită „ancora NATO”, insula suedeză Gotland, situată în mijlocul Mării Baltice, a devenit punctul central al strategiei Alianței de descurajare a Rusiei, trecând printr-un proces accelerat de remilitarizare, relatează cotidianul elvețian Blick, parte a grupului Ringier, citat de Libertatea.
16:20
(video) Replici între Marian și Burduja, la Comisia economie: „PAS s-a lăudat în campanie cu 700 km de drumuri. Unde-s? - Cum adică unde? În toată țara” # UNIMEDIA
Discuțiile aprinse pe proiectul de lege propus de socialistul Petru Burduja, privind taxa pe impozitul pe venit pentru băncile comerciale și asociațiile de economii au deviat în întrebări la alte subiecte. Deputatul l-a întrebat pe Radu Marian, unde sunt cele 700 de km de drumuri, pe care PAS le-a invocat în campania electorală: „Haideți să nu ne atacăm, pentru că dacă mă provocați, eu am ce spune.
16:00
Șoferi, evitați stradela Călărași din capitală: Traficul este temporar închis, din cauza ninsorii abundente # UNIMEDIA
Stradela Călărași din capitală, care face legătura între strada Nicolae H. Costin și Calea Ieșilor, este temporar închisă traficului auto, anunță pretura sectorului Buiucani.
16:00
(video) „Putea să plece frumos, dar a pierdut momentul”. Dodon: Nu cred că Sandu vrea al treilea mandat, în schimb anturajul său - da # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon susține că Maia Sandu nu și-ar dori un al treilea mandat la șefia statului, afirmând că aceasta „a pierdut momentul” de a pleca din funcție. „Eu cred că anturajul său dorește ca ea să rămână în politică, dar Maia Sandu s-a săturat de moldovenii ăștia săraci”, a declarat liderul PSRM la UNInterviu pentru UNIMEDIA.
15:40
(video) Mai mulți pescari, duși de valurile Nistrului pe o bucată de gheață, care s-a crăpat și s-a desprins, la Tighina: Patru dintre bărbați au sărit în apă # UNIMEDIA
Mai mulți bărbați care pescuiau pe Nistru, în zona podului feroviar din Tighina, au trecut prin clipe de panică, după ce gheața s-a crăpat sub ei. Opt pescari s-au trezit pe un bloc de gheață desprins, purtat de curentul apei.
Acum 6 ore
15:00
(video) „Veneția” la Grădina Botanică: Strada a fost transformată într-un râu, iar mașinile „înoată” prin apă, în plină ninsoare # UNIMEDIA
Strada Grădina Botanică din sectorul Botanica al capitalei a fost transformată într-un adevărat râu, în această după-amiază. Apa acumulată pe carosabil a făcut ca mai multe automobile să se deplaseze cu dificultate, „înotând” printre șuvoaie și zăpadă.
15:00
Scandal şi acuzaţii de rasism, la meciul Benfica - Real Madrid din Liga Campionilor: „Prestianni m-a făcut maimuță” # UNIMEDIA
Marţi s-au jucat primele meciuri din prima manşă a play-off-ului pentru optimile de finală din Liga Campionilor la fotbal, iar derby-ul serii, duelul dintre Benfica Lisabona şi Real Madrid, a fost plin de momente controversate, scrie observatorul.ro.
14:50
(video) Băi în apă rece la 6 dimineața și plimbări matinale prin parc. Rutina lui Igor Dodon la 51 de ani: „Cu 10 ani în urmă, nu-mi permiteam” # UNIMEDIA
La împlinirea a 51 de ani, ex-președintele Igor Dodon afirmă că se simte mai sigur și mai bine decât în urmă cu un deceniu, atât din punct de vedere politic, cât și personal. Liderul PSRM a dezvăluit, la UNInterviu pentru UNIMEDIA, cine l-a felicitat primul de ziua sa, ce cadou i-a făcut soția, dar și obiceiul neobișnuit pe care îl are în fiecare dimineață. „Mesajele au început să vină la miezul nopții”, a spus Igor Dodon.
14:30
(foto/video) China construiește submarine nucleare într-un ritm fără precedent: A depășit chiar și SUA, avertizează experții # UNIMEDIA
China construiește submarine nucleare într-un ritm record, depășind Statele Unite în ultimii cinci ani, potrivit unui raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS), citat de CNN, transmite Libertatea. Această evoluție pune în pericol avantajul istoric al SUA în domeniul puterii maritime.
14:20
(video) O ruină se va transforma într-o clădire modernă! Win Capital și Inamstro anunță pregătirea proiectului imobiliar din „inima” capitalei # UNIMEDIA
Situația unei clădiri sovietice nefinalizate, este pe cale să se elucideze, vom avea o ruină mai puțin în centru capitalei. În acest context, compania cu capital românesc Win Capital, în parteneriat cu firma locală Inamstro, a reușit să deblocheze un impas care viza valorificarea unui bun imobil situat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, 169.
14:10
(video) „Mă irită că îi numiți pe toți hoți!” Discuții aprinse între Belous și Costiuc, la Comisia economie din Parlament # UNIMEDIA
Discuții aprinse între deputații din PAS și cei din opoziție, la proiectul de lege propus de socialistul Petru Burduja, privind taxa pe impozitul pe venit pentru băncile comerciale și asociațiile de economii. Victoria Belous s-a arătat deranjată de faptul că Vasile Costiuc a întrebat dacă banii obținuți în urma adoptării legii și redirecționați în buget nu vor fi furați: „Să avem un pic de respect, deoarece bugetul îl gestionează nu doar MF și miniștrii, dar și fiecare Primărie și oamenii care lucrează. Voi chiar considerați că toți în țara asta fură? Mă irită faptul că pe toți îi facem hoți”. „Bugetul îl administrează PAS dacă nu știți”, i-a răspuns liderul Partidului Democrația Acasă.
14:00
(video) „Profund, intens și... dureros”. Tania Turtureanu revine cu o piesă încărcată de emoție: Cum sună „Ea niciodată”, imnul iubirilor de neînlocuit # UNIMEDIA
Tania Turtureanu, artista care a cucerit publicul prin sinceritatea sa debordantă și timbrul vocal inconfundabil, revine în atenția fanilor cu o nouă piesă introspectivă: „Ea niciodată”. Melodia promite să devină rapid refugiul celor care au trăit experiența dureroasă a comparațiilor într-o relație, transmite SHOK.md.
14:00
(video) Irina Vlah solicită MAE să analizeze aderarea la Consiliul Păcii inițiat de Donald Trump: „Republica Moldova trebuie să fie acolo unde-i dictează interesele sale” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Republica „Inima Moldovei”, Irina Vlah, i-a adresat o solicitare publică viceprim-ministrului și ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, cerând analizarea oportunității de aderare a Republicii Moldova la Consiliul al Păcii, inițiativă atribuită președintelui SUA, Donald Trump.
13:50
Experţi ONU: Dosarele Epstein sugerează fapte care ar putea constitui crime împotriva umanităţii # UNIMEDIA
Milioane de documente privind cazul infractorului sexual Jeffrey Epstein indică existența unei „rețele criminale globale”, responsabilă de fapte ce ar putea fi încadrate drept crime împotriva umanității, potrivit The Guardian, citat de presa română.
13:40
(video) Zboruri întârziate și anulate la Aeroportul Chișinău, din cauza viscolului: Călătorii, atenționați că pot apărea și alte rețineri # UNIMEDIA
Aeroportul Internațional Chișinău se confruntă cu ninsoare abundentă și viscol, iar toate utilajele de deszăpezire sunt mobilizate pentru a menține pista, căile de rulare și platforma sigure pentru zboruri.
13:30
(video) „Sunt 47 mii euro”. Daniela Costețchi, noi dezvăluiri despre cine ar fi șantajat-o: „I-am spus că telefonul pe care îl are e din banii mei” # UNIMEDIA
Noi detalii ies la iveală în scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova, după ce influencerița Daniela Costețchi a făcut publice acuzații grave de șantaj și amenințare. Bloggerița a dezvăluit că ar fi fost terorizată de un băiat de 24 de ani, din Cricova, căruia i-ar fi dat aproximativ 47 mii euro. Mai mult, tânăra a făcut publice poze cu presupusul făptaș, surprins, din spusele acesteia, și în preajma interpretei Iuliana Beregoi.
13:30
(foto) MAI și-a scos efectivul în stradă: Peste 1000 de polițiști cu 400 de mașini, gata să intervină în caz de urgențe # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne informează că monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.
Acum 8 ore
13:20
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia de securitate din Parlament # UNIMEDIA
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate.
13:00
Crimă șocantă la Comrat: Un cioban a fost ucis în bătaie de doi tineri și aruncat într-o râpă. Suspecții, reținuți # UNIMEDIA
Doi bărbați, de 28 și 39 de ani, au fost reținuți pe data de 17 februarie, în Comrat, după ce ar fi ucis un cioban în satul Svetlîi, iar cadavrul l-au ascuns într-o râpă. Potrivit informațiilor, în noaptea de 13 spre 14 decembrie 2025.
13:00
De ziua sa, la UNIMEDIA. UNInterviu cu Igor Dodon despre cum se simte la 51 de ani, „pensia” politică, dosarul kuliok-palton, cifre din facturi, scuze și greșeli: Niciodată nu e târziu să regreți, doar că e inutil # UNIMEDIA
Al cincilea președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a venit în studioul UNIMEDIA, de ziua sa de naștere, unde a vorbit despre regrete și planuri de viitor, la ai săi 51 de ani. Aflați din UNInterviu cine a fost primul care l-a felicitat, ce schimbări în familie, dar și în cariera politică așteaptă în acest an, despre vizita la Moscova de săptămâna trecută, dosare, al treilea mandat pe care „nu-l vrea” Maia Sandu, situația din Primăria Chișinău și revenirea lui Dorin Recean.
13:00
(foto) MAI și-a scos efectivul în stradă: Peste 1000 de polițiști cu 400 de mașini, gata să sară în ajutorul oamenilor aflați în situații de risc, din cauza viscolului # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne informează că monitorizează permanent evoluția condițiilor meteo, iar în contextul prognozei nefavorabile de ninsori și viscol, toate structurile de intervenție sunt în stare de pregătire. 1.000 de angajați, cu peste 400 de mijloace de transport, sunt gata să intervină pentru gestionarea situațiilor de urgență, menținerea siguranței publice și sprijinirea cetățenilor.
12:50
(foto) Igor Dodon își sărbătorește astăzi ziua de naștere: Ex-președintele a vizitat familia bărbatului reținut la Dereneu, care crește 5 copii # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, este omagiat astăzi, 18 februarie, marcând frumoasa vârstă de 51 de ani. Liderul PSRM și-a început ziua început într-un mod special.
12:50
Moldovenii care călătoresc în Regatul Unit cu pașaport românesc vor avea nevoie de ETA: Ce este, de când intră în vigoare și cât costă # UNIMEDIA
Schimbare majoră pentru românii și moldovenii cu cetățenie română care vizitează Regatul Unit, de la 25 februarie 2026. Pașaportul simplu nu mai este suficient pentru a trece granița britanică. Toți cetățenii români care călătoresc în scop turistic sau de afaceri vor trebui să obțină în prealabil o autorizație electronică de călătorie (ETA), informează Libertatea.
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit noile prețuri maximale de referință pentru carburanți, valabile pentru mâine, 19 februarie 2026.
12:30
Telegram, interzis în Rusia: Autoritățile explică de ce au decis blocarea totală a aplicației # UNIMEDIA
Autoritățile ruse au decis să restricționeze funcționarea Telegram în Rusia, deoarece aplicația de mesagerie dezvăluie corespondența serviciilor secrete străine, a declarat ministrul dezvoltării digitale al Federației Ruse, Maksut Shadaev. „Dacă la începutul conflictului, Telegram era considerat un serviciu destul de anonim, utilizat de armata noastră, acum există multe fapte confirmate de autoritățile noastre care arată că serviciile secrete străine au acces la corespondența din Telegram”, a declarat Shadaev în timpul discursului său din Duma de Stat. Potrivit lui, datele obținute de serviciile secrete sunt utilizate împotriva armatei ruse în Ucraina, scrie digi24.ro.
12:30
(video) „S-au adunat 47 mii euro”. Daniela Costețchi, noi dezvăluiri despre cine ar fi șantajat-o și întâlnirea cu „fata” căreia îi cumpăra cadouri: „I-am spus că telefonul pe care îl are e din banii mei” # UNIMEDIA
Noi detalii ies la iveală în scandalul care zguduie comunitatea creatorilor de conținut din Republica Moldova, după ce influencerița Daniela Costețchi a făcut publice acuzații grave de șantaj și amenințare. Bloggerița a dezvăluit că ar fi fost terorizată de un băiat de 24 de ani, din Cricova, căruia i-ar fi dat aproximativ 47 mii euro. Mai mult, tânăra a făcut publice poze cu presupusul făptaș, surprins, din spusele acesteia, și în preajma interpretei Iuliana Beregoi.
12:20
Platforma Google, acuzată că induce în eroare utilizatorii. Avertismentele pentru sfaturile medicale generate cu AI, greu de observat # UNIMEDIA
Google îi expune pe oameni riscului de a fi afectați, diminuând importanța avertismentelor de siguranță care semnalează că sfaturile medicale generate de inteligența artificială ar putea fi greșite, scrie adevarul.ro.
12:10
(foto/video) Peste 400 de salvatori și pompieri, mobilizați să intervină în situații de risc: Două mașini și un microbuz cu pasageri, deblocate din nămeți # UNIMEDIA
Peste 400 de angajații ai Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sunt concentrați în gărzi, astăzi 18 februarie, gata să intervină în situații de risc. Salvatorii și pompierii cu 145 unități de tehnică sunt pregătiți pentru a gestiona riscurile și a ajuta oamenii în situații dificile.
12:00
„Idioți!” Derapaj la Fox News: Un prezentator este ținta criticilor după o declarație revoltătoare despre Jeffrey Epstein # UNIMEDIA
Televiziunea americană Fox News este criticată după ce prezentatorii emisiunii The Five au luat în derâdere acuzațiile aduse lui Jeffrey Epstein în timpul ediției de vineri seară a emisiunii.
11:50
„Pregătită” de zbor: O pasageră străină a încercat să treacă de ochii vameșilor 60 mii $, pe Aeroportul Chișinău. Unde i-a ascuns # UNIMEDIA
O tentativă de scoatere ilegală din țară a 60.000 de dolari SUA a fost dejucată pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde o femeie nerezidentă, în vârstă de 66 de ani, a fost depistată cu suma ascunsă în buzunare special adaptate ale îmbrăcămintei. Descoperirea a fost făcută în urma unui control amănunțit efectuat de polițiștii de frontieră și funcționarii vamali, la cursa Chișinău–Erevan, iar banii au fost ridicați pentru investigații, anunță funcționarii vamali.
11:40
(video) „Mâinile la spate!” Doi frați din capitală, reținuți după ce au amenințat un tânăr cu moartea și au cerut 9.000 de euro pentru datorii la poker # UNIMEDIA
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, anunță cercetarea penală a doi frați din Chișinău, care ar fi cerut suma de 9.000 de euro de la un tânăr de 22 ani, amenințându-l cu moartea, după ce au jucat împreună poker (joc de noroc interzis în Republica Moldova).
11:40
Moscova cere direct anularea deciziei NATO de la summitul din București: Ce înseamnă acest lucru # UNIMEDIA
În cadrul negocierilor pentru încheierea războiului din Ucraina, Rusia intenționează să obțină de la NATO o promisiune „pe hârtie” că nu se va extinde spre est, a declarat pentru „Izvestia” ambasada Federației Ruse în Belgia. De asemenea, potrivit reprezentantului misiunii diplomatice, autoritățile ruse insistă asupra anulării deciziei summitului de la București din 2008, la care țările NATO au convenit că Ucraina și Georgia ar trebui să devină membre ale alianței în viitor, scrie digi24.ro.
11:30
În actualul context economic, antreprenorii mizează pe parteneri care să-i susțină cu soluții reale, nu cu promisiuni. Victoriabank vine în sprijinul IMM-urilor cu o ofertă special gândită pentru a reduce costurile operaționale și pentru a simplifica gestionarea financiară.
11:30
Vehiculele de mare tonaj, interzise temporar și pe traseul R-30, Căușeni – Anenii Noi, din cauza vremii: Șoferii, rugați să respecte restricțiile # UNIMEDIA
Circulația vehiculelor de mare tonaj este temporar sistată pe traseul R-30 (Căușeni – Anenii Noi), comunică Poliția.
Acum 12 ore
11:20
Demisie la Ministerul Energiei: Unul dintre cei trei secretari de stat, eliberat din funcție. Mesajul pe care i l-a transmis Junghietu # UNIMEDIA
Secretara de stat a Ministerului Energiei, Cristina Pereteatcu, a fost eliberată din funcție, după aproape 3 ani de activitate. Decizia a fost aprobată la ședința de astăzi a Guvernului.
11:10
Posturile vamale Leușeni și Sculeni, blocate pentru camioane, pe sensul de intrare în țară: Restricțiile se mențin și la Cahul și Giurgiulești # UNIMEDIA
Autoritățile naționale au restricționat temporar traversarea camioanelor prin posturile vamale Leușeni și Sculeni, pe sensul de intrare în țară, la această oră, pentru a asigura siguranța pe traseu, comunică Serviciul Vamal al RM.
11:10
(video) Philip Morris Moldova, Angajator de Top pentru a cincea oară. Ce spune Marin Ceban despre parcursul său în companie și investiția în oameni # UNIMEDIA
Philip Morris Moldova a obținut, pentru a cincea oară, titlul de Angajator de Top, consolidându-și poziția de companie ce investește în oameni și în cultura organizațională. Cele trei decenii de activitate pe piața din Republica Moldova reflectă dedicarea companiei față de angajați, inovare și parteneriate sustenabile.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.