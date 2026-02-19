„Nimeni nu poate spera să fie protejat de Dumnezeu”: Coreea de Nord a prezentat un lansator multiplu de focoase nucleare

09:40

La mii de kilometri distanță, Valeria Dupceac își încheia ziua de muncă fără să știe că viața ei urma să se schimbe în câteva minute. Un apel a anunțat-o că fiica ei de 12 ani, Delia, a fost grav rănită într-un accident la Strășeni, iar băiatul care o însoțea a decedat. Femeia a vorbit, pentru prima dată, despre momentul în care a aflat că viața copilului ei atârnă de un fir de ață, dar și despre încercările care o așteptau în continuare. „Avea traumă cranio-cerebrală și traumatisme grave ale picioarelor, iar medicul mi-a spus că nu se știe ce va urma”, a povestit mama fetei la LIFE MD DOCUMENTARY.