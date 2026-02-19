(video) Ion Ceban vrea să ajute Guvernul și-i propune tehnica din oraș pentru intervenții în țară: „Lucrurile stau prost, să nu zic ca e dezastru”

11:10

Politicianul Petr Vlah afirmă că „starea de incertitudine legată de alegerile în Adunarea Populară de la Comrat, dar şi de eventualele alegeri anticipate ale başcanului Găgăuziei se aprofundează tot mai mult şi mai mult. Fiecare tentativă de a debloca situaţia eşuează, iar vidul de putere care s-a format la nivelul conducerii Autonomiei Găgăuze devine tot mai vizibil. Şi mai grav este că nici nu se încearcă măcar identificarea posibilelor soluţii în cadrul unui dialog constructiv între Comrat şi Chişinău. Iar lipsa acestui dialog dă impresia că nici nu se doreşte depăşirea situaţiei, lucru care nu mi se pare normal”.