VIDEO // Scumpiri la energie? Un deputat PAS spune că nu vede temei

17:10

La doar 11 zile după ce și-a obținut permisul de conducere, un tânăr de 18 ani din capitală riscă să rămână fără dreptul de a urca la volan. Poliția s-a autosesizat după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini video în care șoferul unui BMW încalcă mai multe reguli de circulație, punând în pericol ceilalți […]