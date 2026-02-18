Fostul prim-ministru Dorin Recean, delegat al Ministerului Educației în cadrul UTM

15:20

Un bărbat de 44 de ani riscă sancțiuni după ce a încercat să introducă în țară trei lingouri, presupuse a fi din aur, fără a le declara la controlul vamal. Cazul a fost documentat de funcționarii vamali în cooperare cu polițiștii de frontieră. Autoturismul, un Renault Megane care venea din Lituania, a fost selectat pentru […] Articolul Trei lingouri presupuse a fi din aur, descoperite la frontieră și ridicate de autorități apare prima dată în DemocracyMD.