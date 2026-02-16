Cumătrul lui Andrei Spînu, Iurie Gorea, trimis în judecată pentru corupere pasivă
Democracy.md, 16 februarie 2026 11:00
Gorea Iurie, cumătrul fostului ministru Andrei Spînu, a fost trimis în judecată într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante. Cauza urmează să fie examinată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea, prima ședință fiind programată pentru 4 martie 2026. Dosarul a fost înregistrat în instanță pe 11 februarie 2026. În mai 2025, […] Articolul Cumătrul lui Andrei Spînu, Iurie Gorea, trimis în judecată pentru corupere pasivă apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 10 minute
11:00
Acum o oră
10:20
Marco Rubio: Raportul european privind moartea lui Navalnîi este „îngrijorător” și credibil # Democracy.md
Secretarul de stat al Statele Unite ale Americii, Marco Rubio, a declarat duminică că raportul emis de cinci aliați europeni, care acuză Rusia de uciderea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi cu o toxină provenită de la o specie de broască din America Latină, este „îngrijorător” și nu există motive pentru a-l contesta. Rubio a făcut […] Articolul Marco Rubio: Raportul european privind moartea lui Navalnîi este „îngrijorător” și credibil apare prima dată în DemocracyMD.
Acum 2 ore
10:00
Kievul vrea reluarea rapidă a exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după restricțiile impuse de ANSA # Democracy.md
Ucraina încearcă să identifice o soluție rapidă pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre către Republica Moldova, după ce autoritățile moldovene au suspendat temporar importurile. Anunțul a fost făcut de Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, în urma unei reuniuni online cu reprezentanții Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și ai Agenția […] Articolul Kievul vrea reluarea rapidă a exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după restricțiile impuse de ANSA apare prima dată în DemocracyMD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Siguranța personală și a țărilor, în topul preocupărilor europenilor, arată Eurobarometrul # Democracy.md
Un nou sondaj Eurobarometru, publicat în februarie 2026, arată că 68% dintre europeni consideră că securitatea țării lor este pusă în pericol. Cele mai mari niveluri de percepție a amenințării se înregistrează în Franța (80%), Țările de Jos (77%) și Danemarca (77%), urmate de Cipru și Germania (75%). În privința siguranței personale, 42% dintre respondenți […] Articolul Siguranța personală și a țărilor, în topul preocupărilor europenilor, arată Eurobarometrul apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, s-a aflat astăzi la Dereneu, pentru a-i sprijini pe locuitorii care au intervenit pentru apărarea bisericii din localitate. „Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei persoane reținute, printre care și primarul satului. Au fost impuse anumite restricții, dar sunt convins că acestea vor fi contestate în instanță”, […] Articolul Liderul PSRM susține locuitorii care apără biserica din Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Republica Moldova intenționează să extindă în 2026 accesul pe piața muncii și către cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv din India și Bangladesh, pentru a susține creșterea economică și proiectele din construcții și agricultură. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „În 2026 ne propunem […] Articolul Ministrul Economiei: Piața muncii se va deschide și pentru lucrători din Asia apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Trei lingouri presupuse a fi din aur, descoperite la frontieră și ridicate de autorități # Democracy.md
Un bărbat de 44 de ani riscă sancțiuni după ce a încercat să introducă în țară trei lingouri, presupuse a fi din aur, fără a le declara la controlul vamal. Cazul a fost documentat de funcționarii vamali în cooperare cu polițiștii de frontieră. Autoturismul, un Renault Megane care venea din Lituania, a fost selectat pentru […] Articolul Trei lingouri presupuse a fi din aur, descoperite la frontieră și ridicate de autorități apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Judecătoria Strășeni a decis plasarea primarului localității Dereneu, Vasile Revenco, sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, respingând solicitarea procurorilor de aplicare a arestului preventiv. În cazul avocatului Marin Sardari, reprezentant al preotului afiliat Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, procurorii au cerut aceeași măsură preventivă, iar instanța urmează să se pronunțe. […] Articolul Primarul și avocatul preotului, cercetați după conflictul de la biserica din Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ion Ceban avertizează: conflicte precum cel din Dereneu ar putea continua în toată țara # Democracy.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat astăzi că patru persoane au fost reținute în urma conflictului recent din localitatea Dereneu, subliniind că incidentul ar fi fost creat intenționat cu implicarea unor persoane. „Acesta este doar primul caz, iar alte situații similare pot apărea”, a avertizat Ceban, referindu-se la 656 de biserici și 21 de mănăstiri […] Articolul Ion Ceban avertizează: conflicte precum cel din Dereneu ar putea continua în toată țara apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind tarifele la gaz și facturile sufocante pe care cetățenii sunt nevoiți să le achite. Partidul Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii […] Articolul Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Democracy.md
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […] Articolul Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată recent într-un dosar de finanțare ilegală, a transmis joi membrilor Comitetului Executiv, prin intermediul avocaților săi, că autonomia traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa și că sunt în derulare acțiuni menite să slăbească statutul și instituțiile regiunii. Guțul susține că decizia instanței, pe care o consideră […] Articolul Evghenia Guțul: „Statutul regiunii și instituțiile autonome sunt amenințate” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Alternativa Clinic, în centrul unui litigiu: Veaceslav Moșin, acuzat că și-ar fi exclus un asociat din afacere # Democracy.md
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] Articolul Alternativa Clinic, în centrul unui litigiu: Veaceslav Moșin, acuzat că și-ar fi exclus un asociat din afacere apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Portul Internațional Liber Giurgiulești, preluat de Portul Constanța într-o tranzacție strategică # Democracy.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a finalizat joi, 12 februarie 2026, vânzarea companiei Danube Logistics, care administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, deținută de statul român. Tranzacția marchează un pas important în consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România și susține integrarea Moldovei în rețelele […] Articolul Portul Internațional Liber Giurgiulești, preluat de Portul Constanța într-o tranzacție strategică apare prima dată în DemocracyMD.
10:10
Președinta Maia Sandu l-a numit pe colonelul Alexandru Harea în funcția de director al Serviciul de Protecție și Pază de Stat (SPPS), începând cu 18 februarie 2026. Decizia a fost luată în baza prevederilor Constituția Republicii Moldova și a legislației care reglementează activitatea serviciului. Alexandru Harea a ocupat anterior postul de director adjunct al SPPS, […] Articolul Maia Sandu l-a desemnat pe Alexandru Harea în fruntea SPPS apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Camera Deputaților din Argentina a aprobat reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani # Democracy.md
Camera Deputaților a Argentinei a aprobat joi un proiect de lege inițiat de președintele Javier Milei, care prevede reducerea vârstei răspunderii penale de la 16 la 14 ani. Proiectul a fost adoptat cu 149 de voturi pentru și 100 împotrivă și urmează să fie examinat de Senatul Argentinei, potrivit AFP. Inițiativa legislativă urmărește modificarea unui […] Articolul Camera Deputaților din Argentina a aprobat reducerea vârstei răspunderii penale la 14 ani apare prima dată în DemocracyMD.
12 februarie 2026
17:50
Fostul premier Vlad Filat a anunțat că, la 15 ianuarie 2026, Interpol a anulat darea sa în căutare internațională, emisă anterior la solicitarea instituției care a cerut aplicarea notificării. „Dreptatea, chiar dacă uneori are nevoie de timp, își găsește întotdeauna locul”, a declarat Filat, subliniind că se află în Republica Moldova și că nu s-a […] Articolul Interpol anulează căutarea lui Vlad Filat: fostul premier clarifică situația apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Educația, arma principală împotriva drogurilor: Conferință de amploare organizată de Primăria Chișinău # Democracy.md
Problema consumului de substanțe interzise devine o realitate tot mai prezentă în școli și familii, fiind tema centrală a Conferinței Antidrog „Educația – element esențial în prevenția consumului de droguri”. Evenimentul a subliniat că flagelul drogurilor nu distruge doar indivizi, ci destramă familii, relații și destine, fiind necesară o mobilizare generală pentru a stopa acest […] Articolul Educația, arma principală împotriva drogurilor: Conferință de amploare organizată de Primăria Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Cel puțin șase persoane, printre care doi copii, au fost rănite într-o explozie produsă joi dimineață în orașul Bibbiena, provincia Arezzo, în regiunea Toscana din Italia. Incidentul a avut loc după ce un camion care transporta butelii de oxigen și consumabile medicale a sărit în aer. Flăcările au atins câțiva metri înălțime și au afectat […] Articolul Explozie în Toscana: camion cu oxigen, șase răniți, inclusiv doi copii apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a reacționat după ce ANRE și Energocom au atras atenția asupra informațiilor eronate distribuite online despre facturile la gaz pentru luna ianuarie. Edilul a pus sub semnul întrebării mesajele autorităților și a cerut recalcularea prețurilor pentru ultimele luni. „Dacă ANRE, Ministerul Energiei și Energocom susțin că facturile sunt false, poate nici […] Articolul Primarul Capitalei pune sub semnul întrebării facturile la gaz apare prima dată în DemocracyMD.
15:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat joi că liderii americani cunosc în detaliu situația din Ucraina, inclusiv atacurile rusești asupra infrastructurii civile. „Administrația americană este pe deplin conștientă de situația îngrozitoare din Ucraina”, a afirmat Rutte, citat de European Pravda. Întrebat de jurnaliști dacă Guvernul SUA este informat despre presiunea exercitată asupra Ucrainei […] Articolul NATO: Administrația americană este pe deplin conștientă de presiunea asupra Ucrainei apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet # Democracy.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a solicitat, în cadrul ședinței plenare, ca prim-ministrul Alexandru Munteanu să fie invitat în Parlament până la data de 22 mai. „Pentru că după aceasta el pleacă”, a declarat Renato Usatîi. El a menționat că au existat și alte propuneri de a-l invita pe prim-ministru să prezinte un raport […] Articolul Renato Usatîi: Uneori am impresia că Guvernul nu e în criză, ci „în modul de economisire a energiei” — funcționează, dar fără sunet apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ministrul Educației, Perciun, a justificat intenția de a permite rectorului Universității Tehnice a Moldovei (UTM) să candideze pentru un al treilea mandat, invocând experiența din Uniunea Europeană. „În UE există țări unde nu există limită privind numărul de mandate pentru rectori”, a declarat oficialul. Potrivit ministrului, legislația din Republica Moldova nu prevede în prezent o […] Articolul Perciun susține posibilitatea unui al treilea mandat pentru rectorul UTM apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Fostul lider al Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a fost escortat de mascați din Penitenciarul nr. 13 la judecătorie pentru a fi audiat în dosarul „Frauda Bancară”. Acesta este acuzat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, acuzații pe care le respinge. Plahotniuc a fost adus în Republica Moldova pe 25 septembrie, […] Articolul VIDEO// Vlad Plahotniuc, adus de mascați la judecătorie în dosarul „Frauda Bancară” apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Condamnare pentru fosta șefă a organizației Șoldănești a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală # Democracy.md
Președinta organizației teritoriale Șoldănești a Partidului „Șor”, formațiune declarat neconstituțională, a fost condamnată pentru acceptarea finanțării ilegale a partidului de la un grup criminal organizat. Instanța a dispus și confiscarea a peste 3,8 milioane de lei, bani considerați proveniți din activități ilicite. Judecătoria Chișinău a stabilit că fondurile erau utilizate pentru promovarea intereselor politice și […] Articolul Condamnare pentru fosta șefă a organizației Șoldănești a Partidului „Șor” pentru finanțare ilegală apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Parlamentul Republicii Moldova a aprobat joi, cu 93 de voturi, audierea Danielei Misail-Nichitin, ministra Afacerilor Interne, în legătură cu situația traficului de droguri pe teritoriul țării. Inițiativa a fost propusă de deputații Partidului Socialiștilor și susținută de majoritatea parlamentară, dar și de opoziție. Deputatul PSRM Vladimir Odnostalco a subliniat că Parlamentul trebuie să cunoască rezultatele […] Articolul Parlamentul va audia ministra de Interne pe tema traficului de droguri apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Partidul Mișcarea Alternativa Națională a organizat joi, 12 februarie, un flashmob în fața Parlamentului Republicii Moldova, în cadrul campaniei „Plătește tu!”, pentru a atrage atenția asupra impactului tarifelor la energie asupra cetățenilor și mediului de afaceri. Potrivit reprezentanților MAN, nivelul actual al prețurilor la energia electrică și termică a devenit greu de suportat pentru mii […] Articolul Flashmob MAN: Tarifele la energie, o povară pentru cetățeni și antreprenori apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Scandal în Parlamentul turc: deputații se bat în plen după numirea ministrului Justiției # Democracy.md
Altercații fizice au izbucnit miercuri în Parlamentul din Ankara, când deputați din coaliția de guvernământ și opoziție s-au agresat reciproc în timpul sesiunii consacrate învestirii lui Akın Gürlek ca ministru al Justiției. Evenimentul a avut loc în contextul remanierii guvernamentale anunțate de președintele Recep Tayyip Erdoğan. Deputații opoziției au încercat să blocheze ceremonia, criticând numirea […] Articolul Scandal în Parlamentul turc: deputații se bat în plen după numirea ministrului Justiției apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
PCCOCS trimite în judecată cinci membri ai unei rețele de migrație ilegală din Ucraina spre UE # Democracy.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a anunțat trimiterea în judecată a cinci persoane implicate în organizarea migrației ilegale a peste 100 de cetățeni apți de luptă din Ucraina către Uniunea Europeană, folosind Moldova ca punct de tranzit. Investigațiile au stabilit că activitatea grupului a început în 2022, inițial cu plăți în valută […] Articolul PCCOCS trimite în judecată cinci membri ai unei rețele de migrație ilegală din Ucraina spre UE apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Formațiunea Alternativa Națională cere retragerea proiectului abia publicat în Parlament # Democracy.md
Mișcarea Alternativa Națională (MAN) condamnă includerea în ultimul moment pe ordinea de zi a Parlamentului a unui proiect de modificare a Legii avocaturii, acuzând încălcarea principiilor de transparență și a procedurilor legislative. Formațiunea solicită retragerea inițiativei și organizarea de consultări publice. Potrivit unui comunicat emis de MAN, proiectul de modificare a Legii avocaturii ar fi […] Articolul Formațiunea Alternativa Națională cere retragerea proiectului abia publicat în Parlament apare prima dată în DemocracyMD.
10:30
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 12 februarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
09:40
Președinta Republicii Moldova, prezentă la forumul global de securitate de la München # Democracy.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa în perioada 13–14 februarie la Conferința de Securitate de la München, unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității globale. Șefa statului va avea întrevederi bilaterale cu lideri internaționali și va interveni la un panel privind combaterea amenințărilor hibride. Anunțul privind participarea președintei a fost făcut de […] Articolul Președinta Republicii Moldova, prezentă la forumul global de securitate de la München apare prima dată în DemocracyMD.
11 februarie 2026
17:40
La Cahul, polițiștii au reținut pe 7 februarie un automobil aflat în căutare, ca parte a unui proces de executare silită, și l-au plasat într-o parcare specială, conform legislației. Astăzi, doi deputați din Parlamentul Republicii Moldova, membri ai aceluiași partid, ar fi accesat fără autorizație parcarea, iar unul dintre ei ar fi urcat la volanul […] Articolul Scandal la Cahul: Deputați surprinși la volanul unei mașini reținute de poliție apare prima dată în DemocracyMD.
17:20
Maia Sandu: Alegerile în Găgăuzia trebuie să aducă dezvoltare, dialog și responsabilitate # Democracy.md
Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj important locuitorilor Găgăuziei, aflată într-o vizită la Comrat, cu ocazia apropiatelor alegeri pentru Adunarea Populară. Șefa statului a subliniat că viitorul regiunii trebuie construit prin cooperare, încredere și dialog onest, iar aleșii au responsabilitatea de a transforma Găgăuzia într-o comunitate puternică, modernă și deschisă. „Viitorul nu apare de […] Articolul Maia Sandu: Alegerile în Găgăuzia trebuie să aducă dezvoltare, dialog și responsabilitate apare prima dată în DemocracyMD.
16:40
Roskomnadzor aplică noi restricții asupra Telegram, Kremlinul insistă pe respectarea legii # Democracy.md
Autoritățile ruse au impus restricții asupra platformei de mesagerie Telegram pe 10 februarie, ziua în care la nivel internațional este marcată Ziua Siguranței pe Internet. Primele dificultăți de acces au fost semnalate încă de pe 9 februarie, când Roskomnadzor a încetinit funcționarea aplicației pentru utilizatorii din Rusia, iar măsura oficială a fost justificată prin necesitatea […] Articolul Roskomnadzor aplică noi restricții asupra Telegram, Kremlinul insistă pe respectarea legii apare prima dată în DemocracyMD.
15:50
Reuniunea trilaterală Moldova–România–Ucraina ar putea fi organizată în luna aprilie, a anunțat premierul Alexandru Munteanu. Printre orașele luate în calcul pentru desfășurarea evenimentului se numără Giurgiulești și Cernăuți. Propunerea privind organizarea întâlnirii urmează să fie transmisă autorităților de la București, după vizita efectuată la Kiev de către premierul moldovean și mai mulți miniștri din Guvern. […] Articolul Moldova, România și Ucraina pregătesc o întâlnire la nivel înalt în primăvară apare prima dată în DemocracyMD.
15:00
Partidul Mișcarea Alternativă Națională (MAN) solicită ca informațiile despre persoanele implicate în evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor să fie făcute publice. Echipa de juriști a partidului atrage atenția că reforma lansată în 2022, inițial ca mecanism excepțional, riscă să devină un proces de durată, fără un control public real. Deputatul MAN, Gaik Vartanean, a […] Articolul Reforma justiției, criticată de MAN: „Informațiile nu pot fi secret de stat” apare prima dată în DemocracyMD.
14:50
Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării # Democracy.md
Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala creată de guvernare, pe care aceasta nici măcar nu și-o asumă. Așa a răspuns deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, la încercarea deputatului PAS, Igor Chiriac, de a-l acuza că amendamentele sale la legea cetățeniei ar deschide porțile obținerii cetățeniei Republicii Moldova prin metode frauduloase. Disputa a avut loc în […] Articolul Alexandr Berlinschii l-a prins cu minciuna pe deputatul PAS: Majoritatea parlamentară nu-și asumă erorile. Proiectul Partidului Nostru va repara greșeala guvernării apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 Abonează-te la canalul nostru Telegram pentru știri actualizate direct pe telefonul tău! Articolul LIVE//Ședința Guvernului Republicii Moldova din 11 februarie 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
A furat banii clienților pentru un „iubit” virtual: Șefa unei agenții de turism din Spania a ajuns la închisoare # Democracy.md
Șefa unei renumite agenții de turism din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a transferat 280.000 de euro unui presupus iubit cunoscut pe internet. Banii proveneau atât din economiile personale, cât și din sumele plătite de clienți pentru vacanțe, relatează publicația El Mundo. Femeia, manager al agenției de familie „Florín Viajes” din Málaga, […] Articolul A furat banii clienților pentru un „iubit” virtual: Șefa unei agenții de turism din Spania a ajuns la închisoare apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră anunță dejucarea unei tentative de transport ilegal a unei sume considerabile de valută străină la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău. Incidentul a fost descoperit în timpul formalităților de control pentru cursa „Chișinău – Bratislava”, în cooperare cu funcționarii vamali. Scanarea bagajului de mână al unei pasagere a semnalat […] Articolul Poliția de Frontieră a confiscat 85 000 USD nedeclarați la aeroport apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop # Democracy.md
Wizz Air, lider pe piața aviatică din Republica Moldova, lansează WIZZ Link, o soluție care le permite pasagerilor să combine zborurile Wizz Air și să își planifice călătorii cu mai multe zboruri printr-o singură rezervare. Dezvoltată în parteneriat cu compania de tehnologie de călătorie Dohop, platforma WIZZ Link facilitează accesul către un număr mai mare […] Articolul Wizz Air conectează destinații: Călătorește mai simplu și mai inteligent cu Wizz Link, dezvoltat cu suportul Dohop apare prima dată în DemocracyMD.
14:10
Madridul, blocat de 500 de tractoare: Fermierii spanioli protestează împotriva politicilor UE # Democracy.md
Mii de fermieri din toate provinciile Spaniei au pornit miercuri dimineață într-un marș istoric spre Madrid, utilizând 500 de tractoare pentru a protesta împotriva politicilor agricole ale Uniunii Europene. Deși inițial agricultorii ceruseră permisiunea pentru 1.000 de utilaje, autoritățile au permis intrarea a doar jumătate dintre acestea, care au pătruns în capitală organizat, pe cinci […] Articolul Madridul, blocat de 500 de tractoare: Fermierii spanioli protestează împotriva politicilor UE apare prima dată în DemocracyMD.
13:50
Un pensionar din Australia a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat de un cangur în timp ce încerca să își salveze câinele de ghearele animalului. Incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul a intervenit pentru a-și scoate animalul de companie dintr-un lac, unde cangurul încerca să îl înece. Bărbatul, […] Articolul Un pensionar a fost atacat cu brutalitate de un cangur în timp ce își salva câinele apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională # Democracy.md
Cu majoritatea voturilor, Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională a susținut proiectul Hotărârii Parlamentului, înaintat de Partidul Nostru, privind elaborarea Conceptului național „Digitalizarea proceselor electorale”. Potrivit președintelui Comisiei, Liliana Iaconi, acest proiect reprezintă primul pas în consolidarea măsurilor menite să elimine carențele în evidența și gestionarea sistemelor informaționale. Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru, […] Articolul Proiectul Partidului Nostru pentru inițierea discuțiilor privind digitalizarea proceselor electorale, susținut în Comisia pentru administrație publică și dezvoltare regională apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
Fost adjunct SIS, Alexandru Bălan, cere eliberarea: Acuzat de transmiterea de secrete către Belarus # Democracy.md
Alexandru Bălan, fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de divulgarea de secrete de stat ale României către serviciile de informații din Belarus, a fost adus în această dimineață la Curtea Supremă, unde solicită o măsură mai blândă și cercetarea în stare de libertate. Potrivit procurorilor, Bălan reprezintă un pericol […] Articolul Fost adjunct SIS, Alexandru Bălan, cere eliberarea: Acuzat de transmiterea de secrete către Belarus apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Bărbat din Telenești, reținut pentru spargerea unui magazin de telefoane din Chișinău # Democracy.md
Polițiștii sectorului Ciocana au identificat și reținut un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Telenești, suspectat de comiterea a două furturi dintr-un magazin de telefoane din Capitală. Potrivit anchetei, în ambele cazuri, suspectul a pătruns în incintă prin spargerea geamului. În urma primului incident, au fost sustrase mai multe telefoane mobile, provocând un […] Articolul Bărbat din Telenești, reținut pentru spargerea unui magazin de telefoane din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
12:00
Primarul Capitalei acuză guvernarea de manipulare în problema parcărilor din Chișinău # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, a lansat un apel către Parlament, solicitând adoptarea de urgență a unei legi clare cu privire la parcări. Edilul a calificat drept „manipulare publică” afirmațiile reprezentanților guvernării, conform cărora un simplu regulament intern ar fi suficient pentru gestionarea acestui sector. Potrivit lui Ceban, deși municipalitatea a creat și continuă […] Articolul Primarul Capitalei acuză guvernarea de manipulare în problema parcărilor din Chișinău apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Un atac armat într-o școală din Tumbler Ridge, Canada, a dus la moartea a 10 persoane, inclusiv presupusul atacator, și la rănirea a cel puțin 27. Poliția Regală Canadiană a raportat că șase victime au fost găsite în incinta școlii, două la o locuință care ar avea legătură cu incidentul, iar o persoană a decedat […] Articolul Atac armat la o școală din Canada: 10 morți și cel puțin 27 de răniți apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
UE analizează un plan fără precedent pentru aderarea parțială a Ucrainei începând cu 2027 # Democracy.md
Uniunea Europeană ia în considerare un plan inovator care ar putea permite Ucrainei să înceapă o integrare parțială în UE din 2027, potrivit publicației Politico, citând surse de la Bruxelles. Inițiativa ar urma să se desfășoare în cinci etape, care includ accelerarea negocierilor de aderare și acordarea treptată a drepturilor și obligațiilor unui stat membru, […] Articolul UE analizează un plan fără precedent pentru aderarea parțială a Ucrainei începând cu 2027 apare prima dată în DemocracyMD.
