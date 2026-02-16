Cetățeană rusă, expulzată din R. Moldova după ședere ilegală prelungită

14:40

Șefa unei renumite agenții de turism din Spania a fost condamnată la închisoare după ce a transferat 280.000 de euro unui presupus iubit cunoscut pe internet. Banii proveneau atât din economiile personale, cât și din sumele plătite de clienți pentru vacanțe, relatează publicația El Mundo. Femeia, manager al agenției de familie „Florín Viajes" din Málaga,