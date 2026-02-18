Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament
Democracy.md, 18 februarie 2026 14:50
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare
• • •
Acum 10 minute
14:50
Proiectul Partidului Nostru, privind extinderea termenului de aflare în Moldova a mașinilor înmatriculate peste hotare, susținut în unanimitate de Comisia securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament
Inițiativa Partidului Nostru de a extinde termenul de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a automobilelor înmatriculate în străinătate a primit avizul Comisiei de securitate națională, apărare și ordine publică din Parlament. Pentru această modificare legislativă, propusă de liderul fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, membrii Comisiei au votat în unanimitate. Inițiativa vizează majorarea perioadei de utilizare
Acum o oră
14:00
Moldova devine mai atractivă pentru investitori și specialiști străini prin noua legislație # Democracy.md
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect de lege care reglementează drepturile și obligațiile străinilor pe teritoriul țării, vizând admisia, șederea și supravegherea acestora. Noua legislație urmărește să facă procesele mai clare, digitale și accesibile, atât pentru cetățenii străini, cât și pentru stat. Ministra de Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat că legea aduce beneficii multiple:
Acum 2 ore
13:20
Noi documente din dosarul Jeffrey Epstein scot la iveală interesul pentru plante asociate cu substanțe periculoase # Democracy.md
Documente recente desecretizate din dosarul lui Jeffrey Epstein relevă detalii alarmante despre interesul fostului finanțist pentru așa-numitele „plante trompetă", suspectate a fi asociate cu scopolamina: o substanță extrem de periculoasă, cunoscută pentru efectele sale asupra comportamentului uman. Potrivit e-mailurilor incluse în cea mai recentă tranșă de documente, Epstein ar fi cerut informații despre „trumpet plants",
Acum 4 ore
12:40
Guvernul aprobă compensarea cheltuielilor pentru tichete de vacanță în sectorul privat # Democracy.md
Începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul privat din Republica Moldova vor avea dreptul să beneficieze de compensarea cheltuielilor pentru tichetele de vacanță, după ce Guvernul a aprobat un Regulament care stabilește procedura de emitere, utilizare și returnare a acestora. Valoarea anuală a facilității poate ajunge la 50% din salariul mediu lunar pe economie,
12:20
Oportunitate unică pentru studenții din Moldova. Wizz Air lansează o nouă ediție a competiției Wizz Youth Challenge # Democracy.md
După șapte ani de pauză, WIZZ Youth Challenge revine! Wizz Air invită studenții curajoși și creativi din universitățile din Europa și din alte regiuni, inclusiv din Moldova, să participe la o competiție internațională dedicată dezvoltării de soluții pentru viitorul aviației. WIZZ Youth Challenge este o competiție cu miză reală pentru studenți. Tinerii de la licență
12:00
Circulație sigură în condiții de iarnă: utilaje, muncitori și verificări în cartierele capitalei # Democracy.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că serviciile municipale rămân active și intervin atât mecanizat, cât și manual, pentru a menține circulația rutieră pe străzile capitalei în condițiile ninsorilor abundente. Regia „Exdrupo" a mobilizat utilaje cu sărărițe, lame și perii, care patrulează pe principalele artere, drumurile secundare, pantele și accesele către suburbii unde operează transportul public. În
11:10
Cristina Pereteatcu demisionează din funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei # Democracy.md
Cristina Pereteatcu a părăsit funcția de secretară de stat la Ministerul Energiei, demisia sa fiind aprobată de cabinetul de miniștri pe 18 februarie. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a precizat că Pereteatcu nu va mai exercita atribuțiile postului începând cu această dată și i-a mulțumit pentru activitatea desfășurată și proiectele în derulare. La scurt timp, Cristina
Acum 6 ore
10:50
Ministerul Energiei: Moldelectrica va fi reorganizată pentru securitatea și integrarea energetică # Democracy.md
Ministerul Energiei a demarat procesul de reorganizare a Moldelectrica, societate pe acțiuni de stat care gestionează sistemul național de transport al energiei electrice și coordonează operativ funcționarea rețelei electroenergetice. Ordinul privind aprobarea Planului de reorganizare a fost semnat la 13 februarie de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Documentul stabilește toate procedurile juridice și contabile necesare, inclusiv
10:20
Deputata PAS: Moldovenii ar trebui să fie recunoscători pentru siguranța energetică, chiar dacă prețurile sunt ridicate # Democracy.md
Deputata Marcela Adam a comentat critic reacțiile moldovenilor care au publicat pe rețelele sociale facturile la gaz, energie electrică și energie termică, nemulțumiți de sumele ridicate. Într-o intervenție la emisiunea „7 zile" de la Cinema 1, parlamentara a subliniat că, în contextul situației regionale, cetățenii trebuie să fie recunoscători că dispun de resurse energetice. „Vedem
09:50
Cod roșu de ninsoare în București: viscolul paralizează transportul, școli închise și autostrăzi blocate în 12 județe # Democracy.md
Ninsorile abundente și viscolul puternic au pus sub presiune 12 județe din România, inclusiv Capitala, în contextul unei avertizări Cod portocaliu emise de meteorologi pentru fenomene meteo severe. În București și în județul Ilfov a fost instituit Cod roșu de ninsoare, autoritățile avertizând că stratul de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri. Populația a
Acum 24 ore
18:00
Ion Ceban denunță reforma administrației locale: „Se reduce democrația, nu se rezolvă nimic” # Democracy.md
În cadrul ședinței Reuniunii Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei desfășurate astăzi la Chișinău, primarul Ion Ceban a transmis un mesaj ferm cu privire la situația reformei administrației publice locale din Republica Moldova. Potrivit lui Ceban, reforma propusă nu reprezintă o schimbare reală în administrația locală. „În loc de o reformă veritabilă,
16:50
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, vizat în dosarul „Kuliok", a afirmat că nu se teme de declarațiile lui Vlad Plahotniuc și este pregătit să răspundă tuturor întrebărilor procurorilor și judecătorilor. Declarațiile au fost făcute după ședința de marți a Curții Supreme de Justiție, în care Plahotniuc a fost adus silit, dar a refuzat
16:10
Ședință la Primărie: Măsuri speciale pentru gestionarea codului portocaliu în Chișinău # Democracy.md
În contextul avertizării meteo de cod portocaliu emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, primarul Capitalei, Ion Ceban, a condus astăzi o ședință cu executivul municipal, preturile și șefii direcțiilor și întreprinderilor municipale pentru a stabili planul de intervenție în teren. Primarul a subliniat că, potrivit datelor de ultimă oră, începând din această noapte vor fi
15:30
Hillary Clinton susține că actuala administrație de la Washington ar bloca publicarea unor informații relevante din ancheta legată de rețeaua lui Jeffrey Epstein, insinuând că demersul ar avea ca scop protejarea președintelui Donald Trump. Afirmațiile au fost făcute într-un cadrul unui interviu pentru BBC. Fosta șefă a diplomației americane a cerut desecretizarea integrală a documentelor,
Ieri
14:30
Aproape jumătate dintre elevi se confruntă cu violență sau hărțuire în școlile din Moldova # Democracy.md
Barometrul școlar, prezentat recent de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), arată că aproape 50% dintre elevi au trecut în ultimul an prin experiențe neplăcute la școală, fiind ținta bârfelor sau a derâderilor colegilor. De asemenea, unul din patru elevi a fost agresat fizic, exclus din activități sau a suferit distrugerea obiectelor personale. Potrivit studiului, cele
13:50
Un consilier apropiat al președintelui Vladimir Putin a avertizat că Rusia ar putea desfășura forțe navale pentru a împiedica puterile europene să confiște nave rusești și ar putea lua măsuri de represalii împotriva navelor europene, dacă astfel de acțiuni vor avea loc. Declarațiile au fost făcute marți de Nikolai Patrușev, președintele Consiliului maritim al Rusiei
12:30
Dosarul „kuliok”: Procurorii afirmă că probele strânse sunt solide, Plahotniuc a participat la audiere # Democracy.md
În dosarul „kuliok", care investighează presupuse acte de corupție din 2019, procurorii afirmă că dețin probe suficiente pentru a susține vinovăția persoanelor vizate. Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc a refuzat însă să depună declarații în cadrul ședinței de judecată de la Curtea Supremă de Justiție din 17 februarie. Avocații săi au explicat că refuzul este
11:50
Fostul ministru ucrainean al Energiei, reținut pentru spălare de bani: procurorii cer cauțiune uriașă # Democracy.md
Parchetul Specializat Anticorupție din Ucraina (SAP) a cerut o cauțiune de 425 de milioane de grivne (peste 8 milioane de euro) pentru fostul ministru al Energiei, Herman Halushcenko, acuzat de spălare de bani, informează RBK Ucraina. Purtătoarea de cuvânt a SAP, Olha Postoliuk, a precizat că procurorii vor solicita instanței arest preventiv, cu posibilitatea eliberării
11:20
Locuitorii mai multor sate din raionul Soroca au raportat astăzi o bubuitură puternică, resimțită pe teritoriul localităților, transmite Poliția. Verificările preliminare și schimbul de informații cu autoritățile ucrainene au arătat că sunetul a fost cauzat de o deflagrație produsă într-o localitate din Ucraina. Oamenii legii fac apel la populație să își păstreze calmul și să
10:40
Ucraina și Rusia se întâlnesc la Geneva pentru noi negocieri de pace, pe fondul continuării conflictului # Democracy.md
O nouă rundă de discuții între Ucraina și Rusia, mediată de Statele Unite, a început luni, când delegația ucraineană a plecat spre Geneva, la doar câteva zile înainte de împlinirea a patru ani de la invazia rusească pe scară largă în Ucraina. Președintele american Donald Trump a calificat întâlnirile programate marți drept „foarte importante", insistând
09:50
Dmitri Constantinov contestă condamnarea la 12 ani de închisoare și cere reevaluarea dosarului # Democracy.md
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, anunță că va contesta în instanță condamnarea la 12 ani de închisoare, pronunțată de Judecătoria Comrat la 26 decembrie 2025. Acesta este vizat într-un dosar ce ține de abuz de putere și presupusa delapidare a peste 46 de milioane de lei. Întrucât nu s-a prezentat la
16 februarie 2026
17:40
În 2025, numărul persoanelor care au apelat la serviciile agențiilor de turism din Republica Moldova a atins un record de 604,1 mii, în creștere cu 8,7% față de 2024, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Majoritatea activităților au fost generate de turismul emițător, cu 401,8 mii de moldoveni care au călătorit peste hotare, în creștere
17:10
Iubirea, sărbătorită la mii de metri înălțime. Ce surpriză a pregătit Wizz Air pentru 16 cupluri # Democracy.md
Ziua Îndrăgostiților este momentul ideal pentru a petrece clipe frumoase alături de cei dragi și pentru a sărbători iubirea. În acest an, Wizz Air a adus un plus de romantism în timpul zborurilor sale europene, iar 16 cupluri de pe diferite rute au fost surprinse cu cadouri speciale din partea echipajului. Printre acestea s-a numărat
17:10
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că nu s-a luat încă decizia privind prezența fostului lider democrat la ședința de marți, 17 februarie, în dosarul „Sacoșa", în care este inculpat și fostul președinte Igor Dodon. „Nu știu, nu am discutat, o să discut astăzi după amiază despre poziția dumnealui", a spus Rogac pentru
16:30
Renato Usatîi: Reforma teritorial-administrativă și comasarea localităților sunt gândite de guvernare nu pentru bunăstarea cetățenilor, ci din interese politice ale PAS # Democracy.md
Autoritățile au lansat consultări privind reforma administrativ-teritorială, dar urmăresc interese politice ale PAS: vor să lase aproximativ 12 raioane, „lipite" după propriile criterii. Declarația a fost făcută de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, la postul de televiziune „Cinema 1". El a mai precizat că pe aceleași principii este promovată și comasarea localităților. "Vă dau un
16:30
Guvernul va stabili lista bunurilor personale care pot fi aduse din străinătate fără taxe # Democracy.md
Moldovenii care revin acasă după ani petrecuți peste hotare ar putea aduce cu ei bunuri personale fără plata taxelor de import, inclusiv electrocasnice, electronice sau obiecte de uz personal, potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie examinat de Guvern pe 18 februarie. Documentul stabilește clar ce și cât pot aduce cetățenii care revin
15:20
LOC propune o reformă a administrației locale bazată pe amalgamare voluntară și autonomie financiară extinsă # Democracy.md
Liga Orașelor și Comunelor (LOC) a prezentat un concept de reformă a administrației publice locale care pune accent pe amalgamarea voluntară a localităților, stimulente financiare clare și transferul unor competențe sporite către primării. Potrivit formațiunii, procesul de unificare ar urma să aibă loc exclusiv cu acordul comunităților implicate. Conceptul a fost expus de copreședintele LOC,
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Cu jumătate de miliard de lei mai mult la buget: noi investiții pentru dezvoltarea capitalei # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a anunțat că bugetul orașului pentru anul 2026 este mai mare cu 500 de m
14:00
Inspectoratul General pentru Migrație (IGM) informează că, la 15 februarie, o femeie de cetățenie rusă a fost escortată și îndepărtată de pe teritoriul Republicii Moldova, după ce a depășit termenul legal de ședere și nu a părăsit voluntar țara. Femeia a fost identificată în raionul Rezina, în cadrul unei verificări efectuate de ofițerii Direcției Regionale […] Articolul Cetățeană rusă, expulzată din R. Moldova după ședere ilegală prelungită apare prima dată în DemocracyMD.
13:30
Noul Comitet municipal din Chișinău va supraveghea urbanismul, mobilitatea orașului și gestionarea fondurilor publice # Democracy.md
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat că în scurt timp va fi creat un Comitet municipal de planificare, monitorizare și evaluare strategică, care va avea rol esențial în gestionarea dezvoltării capitalei. Inițiativa vine în contextul implementării reformelor administrative locale și a posibilelor modificări ale granițelor municipiului. Potrivit primarului, noul comitet va supraveghea realizarea și […] Articolul Noul Comitet municipal din Chișinău va supraveghea urbanismul, mobilitatea orașului și gestionarea fondurilor publice apare prima dată în DemocracyMD.
13:20
În dimineața zilei de 16 februarie, un autoturism a fost distrus în urma unei explozii într-un cartier din Odesa, incident soldat cu rănirea unui bărbat în vârstă de 56 de ani, fost colonel în Forțele Armate ale Ucrainei. Potrivit informațiilor preliminare și declarațiilor martorilor, explozia s-ar fi declanșat în momentul în care victima a apăsat […] Articolul Explozie la un autoturism în Odesa: fost colonel rănit în incident apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
Începând de luni, 16 februarie, Comisia Electorală Centrală (CEC) marchează startul perioadei electorale pentru alegerile locale noi și referendumul local ce vor avea loc pe 17 mai 2026. Aceasta presupune demararea tuturor pregătirilor necesare pentru organizarea și desfășurarea corectă a scrutinului. Pe parcursul perioadei electorale, autoritățile vor înregistra candidații pentru funcțiile de primar și consilier […] Articolul Încep pregătirile pentru alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026 apare prima dată în DemocracyMD.
12:50
VIDEO// Imagini emoționante cu un pui de maimuță abandonat de mama sa, care și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș # Democracy.md
Un pui de macac de șase luni, pe nume „Punch”, de la grădina zoologică din orașul Ichikawa, Japonia, a devenit viral pe rețelele de socializare în urma poveștii sale emoționante. După ce a fost abandonat de mama sa, Punch a găsit alinare într-o jucărie de pluș, un urangutan, pe care îl tratează ca pe propria […] Articolul VIDEO// Imagini emoționante cu un pui de maimuță abandonat de mama sa, care și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Ion Ceban critică reforma APL: „Un truc electoral prin care se pregătește închiderea a 600 de primării” # Democracy.md
Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că pregătește o reformă a Administrației Publice Locale (APL) fără nicio bază documentară oficială, calificând-o drept un „truc electoral”. Edilul susține că, sub paravanul amalgamării, se urmărește de fapt închiderea a circa 600 de primării și reorganizarea țării în doar 10 raioane, proces care ar fi […] Articolul Ion Ceban critică reforma APL: „Un truc electoral prin care se pregătește închiderea a 600 de primării” apare prima dată în DemocracyMD.
12:20
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat în cadrul ședinței Primăriei din 16 februarie cifrele orientative ale bugetului pentru anul 2026, care, potrivit edilului, este perfect legal, deși dezbaterea sa este temporar suspendată din cauza blocajului la Consiliul Municipal. Bugetul propus pentru 2026 este cu 500 de milioane de lei mai mare decât cel neaprobat […] Articolul Bugetul Chișinăului va fi mai mare cu 500 milioane lei decât anul trecut apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Marina franceză a ridicat 2,4 tone de cocaină de pe o navă în Polinezia Franceză, în cadrul unei operațiuni desfășurate în cooperare cu autoritățile americane, au anunțat autoritățile locale din Pacificul de Sud. Operațiunea a avut loc joi, cu sprijinul unui avion militar, și aduce cantitatea totală de droguri confiscate în apele polineziene în ultimele […] Articolul Trafic de droguri interceptat în Polinezia: 2,4 tone de cocaină distruse pe mare apare prima dată în DemocracyMD.
11:00
Gorea Iurie, cumătrul fostului ministru Andrei Spînu, a fost trimis în judecată într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante. Cauza urmează să fie examinată la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de judecătorul Nicolae Corcea, prima ședință fiind programată pentru 4 martie 2026. Dosarul a fost înregistrat în instanță pe 11 februarie 2026. În mai 2025, […] Articolul Cumătrul lui Andrei Spînu, Iurie Gorea, trimis în judecată pentru corupere pasivă apare prima dată în DemocracyMD.
10:20
Marco Rubio: Raportul european privind moartea lui Navalnîi este „îngrijorător” și credibil # Democracy.md
Secretarul de stat al Statele Unite ale Americii, Marco Rubio, a declarat duminică că raportul emis de cinci aliați europeni, care acuză Rusia de uciderea liderului opoziției ruse Aleksei Navalnîi cu o toxină provenită de la o specie de broască din America Latină, este „îngrijorător” și nu există motive pentru a-l contesta. Rubio a făcut […] Articolul Marco Rubio: Raportul european privind moartea lui Navalnîi este „îngrijorător” și credibil apare prima dată în DemocracyMD.
10:00
Kievul vrea reluarea rapidă a exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după restricțiile impuse de ANSA # Democracy.md
Ucraina încearcă să identifice o soluție rapidă pentru reluarea exporturilor de carne de pasăre către Republica Moldova, după ce autoritățile moldovene au suspendat temporar importurile. Anunțul a fost făcut de Ministerul Economiei, Mediului și Agriculturii al Ucrainei, în urma unei reuniuni online cu reprezentanții Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și ai Agenția […] Articolul Kievul vrea reluarea rapidă a exporturilor de carne de pasăre către Moldova, după restricțiile impuse de ANSA apare prima dată în DemocracyMD.
13 februarie 2026
17:30
Siguranța personală și a țărilor, în topul preocupărilor europenilor, arată Eurobarometrul # Democracy.md
Un nou sondaj Eurobarometru, publicat în februarie 2026, arată că 68% dintre europeni consideră că securitatea țării lor este pusă în pericol. Cele mai mari niveluri de percepție a amenințării se înregistrează în Franța (80%), Țările de Jos (77%) și Danemarca (77%), urmate de Cipru și Germania (75%). În privința siguranței personale, 42% dintre respondenți […] Articolul Siguranța personală și a țărilor, în topul preocupărilor europenilor, arată Eurobarometrul apare prima dată în DemocracyMD.
16:50
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor, s-a aflat astăzi la Dereneu, pentru a-i sprijini pe locuitorii care au intervenit pentru apărarea bisericii din localitate. „Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei persoane reținute, printre care și primarul satului. Au fost impuse anumite restricții, dar sunt convins că acestea vor fi contestate în instanță”, […] Articolul Liderul PSRM susține locuitorii care apără biserica din Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
16:00
Republica Moldova intenționează să extindă în 2026 accesul pe piața muncii și către cetățenii din afara Uniunii Europene, inclusiv din India și Bangladesh, pentru a susține creșterea economică și proiectele din construcții și agricultură. Declarația a fost făcută de ministrul Economiei, Eugen Osmocehscu, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8. „În 2026 ne propunem […] Articolul Ministrul Economiei: Piața muncii se va deschide și pentru lucrători din Asia apare prima dată în DemocracyMD.
15:20
Trei lingouri presupuse a fi din aur, descoperite la frontieră și ridicate de autorități # Democracy.md
Un bărbat de 44 de ani riscă sancțiuni după ce a încercat să introducă în țară trei lingouri, presupuse a fi din aur, fără a le declara la controlul vamal. Cazul a fost documentat de funcționarii vamali în cooperare cu polițiștii de frontieră. Autoturismul, un Renault Megane care venea din Lituania, a fost selectat pentru […] Articolul Trei lingouri presupuse a fi din aur, descoperite la frontieră și ridicate de autorități apare prima dată în DemocracyMD.
14:40
Judecătoria Strășeni a decis plasarea primarului localității Dereneu, Vasile Revenco, sub control judiciar pentru o perioadă de 30 de zile, respingând solicitarea procurorilor de aplicare a arestului preventiv. În cazul avocatului Marin Sardari, reprezentant al preotului afiliat Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, procurorii au cerut aceeași măsură preventivă, iar instanța urmează să se pronunțe. […] Articolul Primarul și avocatul preotului, cercetați după conflictul de la biserica din Dereneu apare prima dată în DemocracyMD.
14:20
Ion Ceban avertizează: conflicte precum cel din Dereneu ar putea continua în toată țara # Democracy.md
Primarul capitalei, Ion Ceban, a declarat astăzi că patru persoane au fost reținute în urma conflictului recent din localitatea Dereneu, subliniind că incidentul ar fi fost creat intenționat cu implicarea unor persoane. „Acesta este doar primul caz, iar alte situații similare pot apărea”, a avertizat Ceban, referindu-se la 656 de biserici și 21 de mănăstiri […] Articolul Ion Ceban avertizează: conflicte precum cel din Dereneu ar putea continua în toată țara apare prima dată în DemocracyMD.
13:40
Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației # Democracy.md
Fracțiunea parlamentară a Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind tarifele la gaz și facturile sufocante pe care cetățenii sunt nevoiți să le achite. Partidul Nostru insistă asupra recalculării tarifelor cu efect retroactiv și asupra eliminării TVA la gaz, măsuri care ar proteja populația în fața cheltuielilor excesive. Despre acestea a vorbit deputatul Alexandr Berlinschii […] Articolul Fracțiunea Partidului Nostru trage semnal de alarmă privind facturile sufocante și insistă asupra măsurilor sale de protejare a populației apare prima dată în DemocracyMD.
13:00
Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori # Democracy.md
Sala Palatului Național s-a transformat pentru o zi într-un adevărat cinematograf, unde aproape 2000 de spectatori au trăit intens fiecare scenă și au râs împreună la momentele comice ale producției. Filmul, realizat de creatorii hitului cinematografic CARBON, a fost proiectat pe un ecran imens, care a pus în valoare jocul actorilor și fiecare detaliu al […] Articolul Premieră spectaculoasă la Palatul Național „Nicolae Sulac”. Filmul HOTARUL a fost urmărit de aproape 2000 de spectatori apare prima dată în DemocracyMD.
12:40
Bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul, condamnată recent într-un dosar de finanțare ilegală, a transmis joi membrilor Comitetului Executiv, prin intermediul avocaților săi, că autonomia traversează una dintre cele mai dificile perioade din istoria sa și că sunt în derulare acțiuni menite să slăbească statutul și instituțiile regiunii. Guțul susține că decizia instanței, pe care o consideră […] Articolul Evghenia Guțul: „Statutul regiunii și instituțiile autonome sunt amenințate” apare prima dată în DemocracyMD.
11:40
Alternativa Clinic, în centrul unui litigiu: Veaceslav Moșin, acuzat că și-ar fi exclus un asociat din afacere # Democracy.md
Un dosar aflat pe rolul instanțelor scoate la iveală un conflict intern grav în cadrul SRL „Fertil Med”, companie care deține Alternativa Clinic, în care unul dintre asociați, Chira Constantin, acuză că a fost exclus din firmă printr-o schemă juridică bazată pe revocarea unilaterală a unei donații, notificări formale și blocarea accesului la drepturile sale […] Articolul Alternativa Clinic, în centrul unui litigiu: Veaceslav Moșin, acuzat că și-ar fi exclus un asociat din afacere apare prima dată în DemocracyMD.
10:40
Portul Internațional Liber Giurgiulești, preluat de Portul Constanța într-o tranzacție strategică # Democracy.md
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a finalizat joi, 12 februarie 2026, vânzarea companiei Danube Logistics, care administrează Portul Internațional Liber Giurgiulești, către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, deținută de statul român. Tranzacția marchează un pas important în consolidarea parteneriatului strategic dintre Republica Moldova și România și susține integrarea Moldovei în rețelele […] Articolul Portul Internațional Liber Giurgiulești, preluat de Portul Constanța într-o tranzacție strategică apare prima dată în DemocracyMD.
