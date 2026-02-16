Încep pregătirile pentru alegerile locale noi și referendumul din 17 mai 2026

13:50

Un pensionar din Australia a ajuns la spital cu răni grave după ce a fost atacat de un cangur în timp ce încerca să își salveze câinele de ghearele animalului. Incidentul s-a produs în momentul în care bărbatul a intervenit pentru a-și scoate animalul de companie dintr-un lac, unde cangurul încerca să îl înece. Bărbatul, […]