Siguranța personală și a țărilor, în topul preocupărilor europenilor, arată Eurobarometrul

09:40

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intenționează să prezinte pe 24 februarie un plan care vizează organizarea alegerilor prezidențiale, concomitent cu un referendum privind un posibil acord de pace cu Rusia. Potrivit unor surse ucrainene și occidentale citate de Financial Times și preluate de Reuters, autoritățile de la Kiev au început pregătiri preliminare pentru cele două procese