Fostul ministru ucrainean al Energiei, reținut pentru spălare de bani: procurorii cer cauțiune uriașă

Un pui de macac de șase luni, pe nume „Punch”, de la grădina zoologică din orașul Ichikawa, Japonia, a devenit viral pe rețelele de socializare în urma poveștii sale emoționante. După ce a fost abandonat de mama sa, Punch a găsit alinare într-o jucărie de pluș, un urangutan, pe care îl tratează ca pe propria […] Articolul VIDEO// Imagini emoționante cu un pui de maimuță abandonat de mama sa, care și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș apare prima dată în DemocracyMD.