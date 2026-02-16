Ambulanțe și camioane blocate din cauza ghețușului. Salvatorii au intervenit în peste 40 de cazuri
Omniapres, 16 februarie 2026 17:00
În ultimele 24 de ore, angajații Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au intervenit în zeci de cazuri provocate de vremea nefavorabilă, marcată de polei, ghețuș și ninsori abundente. În total, salvatorii au gestionat 42 de situații de risc în mai multe localități din țară. Unul dintre cazuri a fost înregistrat în noaptea de 16
• • •
Acum 15 minute
17:10
VIDEO // Mașină căzută într-o groapă pe Milescu Spătaru. Primăria Chișinău arată cu degetul spre Termoelectrica, aflată în gestiunea Guvernului # Omniapres
Un incident a avut loc pe strada Milescu Spătaru din capitală, unde un automobil a căzut într-o groapă săpată pentru lucrări la rețelele termice. În urma impactului, mașina – un Renault Megane – a suferit avarii ușoare. Din imaginile apărute pe rețelele de socializare se vede că porțiunea de drum era în reparație, iar în
Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
16:10
Raportul privind integritatea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, nu a fost aprobat # Omniapres
Rezultatul evaluării integrității Procurorului General interimar va fi publicat în 30 de zile lucrătoare. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat că verdictul în cazul lui Alexandru Machidon va fi făcut public în termenul prevăzut de lege. Potrivit instituției, membrii Completului de evaluare A nu au întrunit unanimitatea necesară pentru aprobarea proiectului de raport privind
15:30
Urmează o noapte și o zi cu ninsori puternice și vânt intens, după ce meteorologii au emis cod portocaliu și cod galben pentru mai multe regiuni ale țării. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat luni, 16 februarie, la ora 15:00, o avertizare valabilă din 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00. În
Acum 4 ore
15:20
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie, transmite IPN. Pentru funcția de rector candidează Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului
14:40
11 ani de închisoare pentru un traficant din Orhei: trei tinere exploatate sexual la Moscova # Omniapres
Un bărbat din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru trafic de copii și exploatare sexuală, după ce a trimis în Moscova o adolescentă și două tinere, obligându-le să presteze servicii sexuale împotriva voinței lor. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, în urma unui dosar instrumentat de procurorii Procuratura pentru Combaterea
14:10
Moldova, pe locul 33 din 35 la impozite pe venit: doar 12% față de media europeană de 38,5% # Omniapres
Cotele maxime ale impozitului pe venitul persoanelor fizice arată o diferență regională clară în Europa. Țările nordice și cele din Europa de Vest aplică cele mai ridicate rate, de regulă între 45% și 60%. La polul opus se află mai multe state din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova, potrivit unei analize realizate de către
13:40
În weekend, polițiștii au înregistrat peste 3 900 de încălcări ale Regulamentului circulației rutiere, în urma controalelor desfășurate pe drumurile din țară. Cea mai gravă situație vizează consumul de alcool la volan. Nu mai puțin de 31 de șoferi au fost înlăturați de la conducere, după ce au fost depistați în stare de ebrietate. Majoritatea
Acum 6 ore
13:10
Tragedie în Orhei: Un bărbat de 55 de ani ar fi murit după ce ambulanța a rămas blocată în zăpadă # Omniapres
O ambulanță care se deplasa la un pacient a rămas blocată pe traseu din cauza ghețușului și a fost tractată, însă din nefericire pacientul a decedat. Tragedia a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 01:12, în proximitatea localității Jora de Jos, din raionul Orhei, notează PulsMedia.MD. Din cauza ghețușului și a faptului că drumul
12:40
Renato Usatîi: Majoritatea parlamentară și opoziția trebuie să susțină legile corecte, indiferent cine e autor # Omniapres
Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, critică faptul că majoritatea parlamentară respinge 99 la sută din inițiativele opoziției, existând consens doar în cazuri rare. El susține că maturitatea politică în Republica Moldova va fi atinsă atunci când atât majoritatea, cât și opoziția vor susține inițiative legislative corecte și bune, indiferent de cine le propune. „Majoritatea parlamentară
12:20
Consumatorii ar putea plăti mai mult pentru curent, în cazul în care solicitările depuse la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) vor fi aprobate. Premier Energy a cerut stabilirea unui nou tarif de 3,83 lei pentru un kilowatt-oră, ceea ce înseamnă o majorare de 24 de bani față de prețul actual. Și FEE Nord
12:10
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. 177 de utilaje au intervenit peste noapte # Omniapres
Traficul pe drumurile naționale se desfășoară în condiții de iarnă, după ninsorile și lapovița înregistrate pe parcursul nopții, anunță Administrația Națională a Drumurilor. Potrivit autorității, temperaturile scăzute și intensificările vântului au dus la formarea stratului de zăpadă pe carosabil, iar pe alocuri s-au format porțiuni de polei și ghețuș. Pentru menținerea drumurilor practicabile, echipele de
11:40
Posibile întârzieri la Aeroportul Chișinău: avioanele trebuie curățate de gheață înainte de decolare # Omniapres
Aeroportul Internațional Chișinău anunță posibile întârzieri ale unor curse aeriene, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile și al codului galben emis pentru aceste zile. Reprezentanții aeroportului precizează că aeronavele aflate la sol necesită efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing), o etapă obligatorie în sezonul rece, menită să asigure desfășurarea zborurilor în condiții de maximă siguranță. Din
Acum 8 ore
11:10
Gorea Iurie, reținut în mai 2025 de ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Bălți într-un dosar de corupere pasivă în circumstanțe agravante, a fost trimis în judecată, scrie Telegraph.md. Cauza penală urmează să fie examinată în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, de magistratul Nicolae Corcea. Dosarul a fost înregistrat în instanță la data
10:30
Se suspendă alocațiile copiilor după pierderea buletinului? Ce spun autoritățile de la București # Omniapres
Copiii cu cetățenie română nu rămân fără alocație chiar dacă părinții lor au rămas fără carte de identitate românească, în urma anulării a peste 160 000 de buletine în România. Autoritățile de la București au invalidat aceste acte după controale privind domiciliile declarate, în baza modificărilor legislative aplicate din 2023. Noile reguli limitează la maximum
09:50
Maia Sandu a declarat că nu are planuri după mandatul de președinte al Republicii Moldova. Ea a făcut această declarație la München, într-un interviu acordat jurnaliștilor români, transmite Știri.md. Răspunzând la o întrebare despre dacă intenționează să înceapă o carieră politică europeană la Bruxelles sau să urmeze politica la București după mandatul de președinte, Sandu
Acum 12 ore
09:20
Peste 40 de mii de consumatori au rămas fără energie electrică în dimineața zilei de 16 februarie 2026, în urma condițiilor meteorologice nefavorabile din noaptea trecută. Potrivit datelor operative din sectorul energetic, la ora 07:00 erau înregistrate 40 066 de deconectări neprogramate la nivel național. Premier Energy Distribution SA a raportat 5 136 de locuri
07:10
Horoscop 16 februarie 2026. Zodia care își consolidează poziția profesională și financiară # Omniapres
Ziua aduce clarificări în plan profesional și financiar, cu șanse de câștig, negocieri reușite și proiecte care încep să prindă contur pentru mai multe zodii. VĂRSĂTOR Sunt multe lucruri de făcut și o să vă dați osteneala să le duceți pe toate la bun sfârșit și o să căpătați credit pe mai departe de la
07:00
Ceban, după ninsorile din această noapte: ”Drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, așa că mergem la școală și la serviciu” # Omniapres
Ploaia s-a transformat peste noapte în ninsoare, iar serviciile municipale au intervenit toată noaptea, fără oprire. Primarul capitalei, Ion Ceban, spune că drumurile sunt practicabile, în condiții de iarnă, așa că "mergem la școală și la serviciu". "Am fost în permanentă legătură cu pretorii, șefii de direcții, alături de toți muncitorii de la toate direcțiile
Ieri
12:40
Roman Burlaca, despre descinderile polițiștilor într-un local de unde au fost ridicate droguri: „BRMG nu gestionează acest spațiu” # Omniapres
Descinderile Poliției din noapte de 13 spre 14 februarie, soldate cu verificarea mai multor persoane și ridicarea unor substanțe narcotice, au fost efectuate într-un spațiu învecinat cu studiourile BR Media Group (BRMG), care însă nu se află în gestiunea companiei. Precizările au fost făcute de regizorul Roman Burlaca, cel care administrează BRMG, scrie Ziarul de
12:30
VIDEO // Un taximetrist, amenințat cu arma de un client. Făptașul a fost reținut de mascații de la ”Fulger” # Omniapres
Un taximetrist din capitală a sesizat Poliția, în dimineața zilei de 14 februarie, după ce a avut un conflict verbal cu un pasager pe care îl transporta de pe bulevardul Moscova spre sectorul Centru. Potrivit declarațiilor șoferului, în timpul deplasării, pasagerul ar fi scos o armă de model necunoscut și ar fi îndreptat-o spre acesta,
10:50
Creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului secului de carne înainte de Postul Paștelui # Omniapres
Toți creștinii ortodocși prăznuiesc azi Duminica Înfricoșatei Judecăți sau a Lăsatului sec de carne, perioadă ce reprezintă prima etapă a pregătirii pentru Postul Paștelui. Tot azi, 15 februarie, ortodocșii de stil vechi sărbătoresc Întâmpinarea Domnului, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale creștinătății, marcată la 40 de zile după Nașterea Domnului. Duminica Înfricoșatei Judecăți sau Duminica
10:30
Circulația transportului public va fi redirecționată în centrul Capitalei pe 15 și 22 februarie 2026. Măsura a fost luată din cauza filmărilor unui proiect cinematografic. Potrivit unui comunicat emis de Regia Transport Electric (RTEC), citat de TV 8, interdicția va fi valabilă în data de 15.02.2026, între orele 08:00–12:00, și în data de 22.02.2026, între
09:20
Reacția femeii, dată în judecată de Maia Sandu: ”Scuzele și pagubele morale, plus materiale eu le aștept de la tine” # Omniapres
Anna Mihalachi, femeia care a fost dată în judecată de Maia Sandu, refuză să prezinte scuze publice președintei, așa cum a stabilit instanța. Amintim că Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a obligat-o pe Mihalachi, săptămâna aceasta, să prezinte scuze publice și să plătească 450 de lei într-un proces intentat de Sandu. "Scuze pentru ce, pentru adevăr?
08:50
Ziua aduce clarificări și schimbări de perspectivă. Ies la iveală adevăruri care ne ajută să privim altfel anumite persoane și situații, iar deciziile luate acum pot avea efecte pe termen lung. Pentru unele zodii, se anunță câștiguri financiare sau confirmări așteptate, în timp ce altele vor simți nevoia să-și reorganizeze prioritățile și relațiile. VĂRSĂTOR E
14 februarie 2026
19:40
Atenționare meteo: Revin ploile, lapovița și poleiul. Codul galben e valabil pentru toată țara # Omniapres
După o zi cu vreme însorită, se anunță două zile cu vreme adversă. Duminică, de la 08:00, intră în vigoare codul galben de schimbare bruscă a vremii, valabil pentru toată țara, până luni, ora 09:00. În intervalul menționat, pe teritoriul țării vor cădea ploi, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare, predominant
Mai mult de 2 zile în urmă
16:00
Expert: Dacă băncile ar oferi mai multe credite companiilor de construcții, apartamentele s-ar putea ieftini # Omniapres
Accesul deficitar al dezvoltatorilor la credite bancare majorează costurile construcțiilor în Republica Moldova și prețurile apartamentelor, avertizează expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Lipsa finanțării directe obligă companiile să apeleze la investitori privați, care cumpără locuințe în fază incipientă și le revând ulterior la prețuri mult mai mari, afectând astfel accesul populației la locuințe. Veaceslav
14:00
Moldovenii au cheltuit pentru turism peste 5 miliarde de lei, în 2025. Datele Biroului Național de Statistică arată că, prin intermediul agențiilor de turism, cetățenii țării noastre au plătit 4,8 miliarde de lei pentru odihna peste hotare și aproape 234 de milioane de lei pe turismul intern. Mai exact, peste 400 de mii de moldoveni
13:40
VIDEO // Petrecere întreruptă de mascații de la ”Fulger”: Poliția a depistat droguri la un eveniment corporativ cu peste 100 de participanți # Omniapres
Polițiștii Inspectoratului Centru au intervenit, noaptea trecută, într-un local de agrement din Chișinău, unde, potrivit informațiilor operative, mai multe persoane ar fi consumat substanțe narcotice în timpul unui eveniment organizat de un agent economic. Polițiștii, cu suportul colegilor din BPDS „Fulger" au intervenit prompt, iar o parte dintre persoanele prezente au încercat să scape de
13:10
De Ziua Îndrăgostiților, un cuplu din Republica Moldova, surprins cu gesturi de atenție, în timpul zborului # Omniapres
Ziua Îndrăgostiților a fost sărbătorită cu romantism la altitudinea de mii de metri. O companie aeriană a selectat 16 cupluri care în data de 14 februarie au fost surprinse cu cadouri speciale din partea echipaj
12:50
Ministrul Educației și Cercetării recunoaște că a greșit în privința unei școli: „Îmi pare sincer rău pentru confuzie” # Omniapres
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a recunoscut public o greșeală pe care a comis-o în plenul Parlamentului, când a descris o școala din Trifăuți ca fiind cu acoperișul deteriorat și toaleta în curte. Într-o postare pe rețele de socializare, ministrul scrie că satul Trifăuți din raionul Soroca se numără printre localitățile în care, conform […] The post Ministrul Educației și Cercetării recunoaște că a greșit în privința unei școli: „Îmi pare sincer rău pentru confuzie” appeared first on Omniapres.
12:20
Viețuitoarele sălbatice preferă să evite, de regulă, aglomerațiile urbane. În Chișinău, însă, trecătorii au observat o vidră și egretă pe malul râului Bâc. Imaginile publicitate pe rețele de socializare au devenit virale. Albia râului Bâc a fost curățată pe o porțiune de 2 km, în 2020. Atunci au fost evacuate peste 30 de mii de […] The post VIDEO // O vidră și o egretă, surprinse chiar în inima Chișinăului appeared first on Omniapres.
12:10
Poliția din Găgăuzia a oprit vineri seara un șofer pentru verificări. În urma controlului, s-a constatat că la volan se afla un deputat din Adunarea Populară a autonomiei, care în decembrie anul trecut a fost lipsit de permis pentru că a urcat beat la volan. Automobilul de serviciu, pe care îl conducea alesul, a fost […] The post VIDEO // Un deputat din Găgăuzia, prins fără permis la volan appeared first on Omniapres.
11:10
Gafă sau schimbare de planuri? Premierul vorbește despre o indexare a pensiilor mai mică decât a fost promisă # Omniapres
Pensiile vor fi indexate în luna aprilie cu aproximativ 6%. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, la o emisiune de la Moldova 1. Demnitarul prezintă ajustarea pensiilor drept ”o creștere reală a veniturilor, raportate la inflație”. „Indexarea cu aproximativ 6% este un pas pozitiv fiindcă vă dați seama că rata de inflație deja […] The post Gafă sau schimbare de planuri? Premierul vorbește despre o indexare a pensiilor mai mică decât a fost promisă appeared first on Omniapres.
09:00
VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident # Omniapres
Tânărul de 18 ani, care deține permis de conducere de doar două săptămâni și care recent a încălcat grav regulile de circulație, pare de neoprit. Potrivit martorilor online, în seara zilei de vineri, 13 februarie, acesta a intrat cu mașina în niște arbuști de pe Bulevardul Traian, în sectorul Botanica al Capitalei. Incidentul a atras […] The post VIDEO // Tânărul șofer, deja cunoscut pentru încălcări grave, a provocat un nou accident appeared first on Omniapres.
08:50
Administraţia Națională a Drumurilor atenționează de ceață densă pe drumuri: codul galben, valabil până la amiază # Omniapres
Administraţia Națională a Drumurilor (AND) recomandă participanților la trafic să fie prudenți la volan din cauza condițiilor meteo nefavorabile. În această dimineață, circulația se desfășoară în continuare în condiții de ceață densă, cu vizibilitate redusă de până la 200 m. Codul galben de ceață a fost prelungit și este valabil până la amiaza zilei de […] The post Administraţia Națională a Drumurilor atenționează de ceață densă pe drumuri: codul galben, valabil până la amiază appeared first on Omniapres.
08:40
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit la Munchen cu secretarul de stat al Statelor Unite ale Americii, Marco Rubio, în marja Conferinței de Securitate, care se desfășoară în perioada 13–15 februarie. În aceeași zi, șefa statului a mai avut întrevederi bilaterale și cu prim-ministrul Estoniei, Kristen Michal, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. […] The post VIDEO // Maia Sandu, întâlnire cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, la Munchen appeared first on Omniapres.
08:00
Horoscop 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților aduce clarificări și surprize pentru zodii # Omniapres
Ziua Îndrăgostiților vine cu reconfirmări și răspunsuri așteptate. Apar oameni și situații care ne ajută să înțelegem mai bine ce ne dorim și ce drum avem de urmat. Pentru unii nativi, este o zi a întâlnirilor importante și a reluării unor relații, iar pentru alții – un prilej de apropiere, bucurie și decizii luate din […] The post Horoscop 14 februarie 2026. Ziua Îndrăgostiților aduce clarificări și surprize pentru zodii appeared first on Omniapres.
13 februarie 2026
20:00
Arcul de Triumf din Capitală a fost iluminat decorativ, vineri seara, în roșu. Primăria anunță că acțiunea e prilejuită de celebrarea Anului Nou chinezesc, iar roșu este culoarea simbolică a norocului și prosperității. ”Iluminarea festivă va fi activată în perioada 13-18 februarie, zilnic, între 17:45 și 06:53, iar în noaptea de 17 spre 18 februarie, […] The post Arcul de Triumf din Chișinău, iluminat în roșu, cu ocazia Anului Nou chinezesc appeared first on Omniapres.
18:00
VIDEO // Concurs inedit la Grădina Zoologică din Chișinău: botează un gândac cu numele fostului și vezi cum e mâncat # Omniapres
De Ziua Îndrăgostiților, la Grădina Zoologică din Chișinău nu se oferă flori și inimioare, ci… gândaci. Iar nu orice gândaci, ci unii cu nume sonore – exact ca ale foștilor iubiți. Instituția a lansat un concurs inedit dedicat fetelor care au rămas singure pe 14 februarie. Conceptul este simplu și terapeutic: participantele pot boteza un […] The post VIDEO // Concurs inedit la Grădina Zoologică din Chișinău: botează un gândac cu numele fostului și vezi cum e mâncat appeared first on Omniapres.
17:20
Primarul satului Dereneu, raionul Călărași, Vasile Revenco, a fost eliberat din arest și plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. Decizia a fost pronunțată vineri, 13 februarie, de Judecătoria Strășeni, după ce edilul fusese reținut în urma incidentelor produse la biserica din localitate. Potrivit hotărârii instanței, Vasile Revenco are obligația să se prezinte la […] The post VIDEO // Primarul din Dereneu, plasat sub control judiciar pentru 30 de zile appeared first on Omniapres.
17:10
VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu # Omniapres
La doar 11 zile după ce și-a obținut permisul de conducere, un tânăr de 18 ani din capitală riscă să rămână fără dreptul de a urca la volan. Poliția s-a autosesizat după ce, pe rețelele sociale, au apărut imagini video în care șoferul unui BMW încalcă mai multe reguli de circulație, punând în pericol ceilalți […] The post VIDEO // Permis obținut de 11 zile, aproape pierdut: un tânăr de 18 ani din Chișinău, filmat trecând pe roșu appeared first on Omniapres.
16:40
Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință # Omniapres
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, a fost astăzi alături de locuitorii din Dereneu. “Prin eforturi comune, am reușit să obținem eliberarea a trei locuitori ai satului Dereneu, reținuți pentru faptul că au ieșit în apărarea bisericii lor. Printre ei se află și primarul localității. În privința celor eliberați au fost impuse anumite […] The post Igor Dodon: Este dureros să realizăm că am ajuns în punctul în care, în Moldova, oamenii sunt practic pedepsiți pentru credință appeared first on Omniapres.
16:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea a fost emisă pe 13 februarie 2026, la ora 13:00, și este valabilă până pe 14 februarie, ora 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va menține ceață densă, iar vizibilitatea va scădea la 200 de metri și, izolat, […] The post Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă până pe 14 februarie appeared first on Omniapres.
15:50
„Bani aruncați pe drumuri”: Chironda reclamă lucrări de peste 100 de milioane lei cu rezultate temporare în Chișinău # Omniapres
Expertul în urbanism Victor Chironda acuză autoritățile municipale că ar fi cheltuit peste 100 de milioane de lei, în ultimii trei ani, pentru aplicarea unui strat subțire de asfalt lichid peste drumurile din Chișinău, o metodă destinată doar întreținerii preventive, nu reparațiilor capitale. Potrivit acestuia, tehnologia ar fi fost folosită pe bulevarde cu trafic intens […] The post „Bani aruncați pe drumuri”: Chironda reclamă lucrări de peste 100 de milioane lei cu rezultate temporare în Chișinău appeared first on Omniapres.
15:10
VIDEO // Otrăvire narcotică în școală? Costiuc cere demiterea lui Cernăuțeanu. Poliția: „Fals!” # Omniapres
Deputatul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, a publicat un video pe TikTok în care a vorbit despre „un caz șocant” care s-ar fi produs într-un liceu din Ștefan Vodă, susținând că o copilă ar fi ajuns în reanimare în urma consumului de droguri. „Un caz șocant s-a întâmplat la Ștefan Vodă, într-un liceu. O fetiță […] The post VIDEO // Otrăvire narcotică în școală? Costiuc cere demiterea lui Cernăuțeanu. Poliția: „Fals!” appeared first on Omniapres.
14:40
Furtună, după un nou incident tragic în Armată: ”Sunt deja mai multe decese și traumatisme grave în Armata Națională, toate pe timp de pace” # Omniapres
Lidera Partidului Politic „Moldova Mare”, Victoria Furtună, a publicat un mesaj critic în contextul mai multor decese înregistrate în Armata Națională a Republicii Moldova. Aceasta a făcut referire la cazul unui militar de 24 de ani din Florești, care s-ar fi împușcat cu arma din dotare în ianuarie 2026 și a decedat ulterior la spital, […] The post Furtună, după un nou incident tragic în Armată: ”Sunt deja mai multe decese și traumatisme grave în Armata Națională, toate pe timp de pace” appeared first on Omniapres.
14:10
Slalom printre craterele formate pe drumurile din Chișinău! Autoritățile intervin cu reparații provizorii # Omniapres
Gropile apărute în urma condițiilor meteo severe sunt reparate în mai multe sectoare ale capitalei, anunță autoritățile municipale. Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile de profil desfășoară lucrări de întreținere a infrastructurii rutiere, după ce temperaturile scăzute și variațiile climatice din această iarnă au afectat carosabilul. Echipele Regiei „Exdrupo” intervin pentru remedierea avariilor de pe […] The post Slalom printre craterele formate pe drumurile din Chișinău! Autoritățile intervin cu reparații provizorii appeared first on Omniapres.
13:40
Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: modificările la Codul Penal intră în vigoare pe 14 februarie # Omniapres
Modificările la Codul Penal care incriminează persecuția, inclusiv în mediul online, intră în vigoare pe 14 februarie. Noile prevederi permit sancționarea clară a comportamentelor de hărțuire repetată și intruzivă. Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de schimbări legislative, menite să consolideze protecția victimelor violenței și să adapteze cadrul legal la noile forme de abuz, […] The post Persecuția, inclusiv online, devine infracțiune: modificările la Codul Penal intră în vigoare pe 14 februarie appeared first on Omniapres.
13:10
Unul dintre cei patru credincioși reținuți în biserica din Dereneu a fost eliberat, însă nu va putea părăsi țara timp de 30 de zile, potrivit deciziei instanței. Magistrații de la Judecătoria Strășeni au dispus cercetarea în libertate a bărbatului, tată a cinci copii, reținut pe 10 februarie în urma incidentelor din biserica „Adormirea Maicii Domnului” […] The post VIDEO // Tată a cinci copii, eliberat din arest în dosarul bisericii din Dereneu appeared first on Omniapres.
