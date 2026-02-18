România a exportat banane de 3,4 milioane de euro: Cele mai multe au ajuns în Republica Moldova și Ungaria

07:00

Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme", inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, relatează Reuters, preluat de news.ro. Negocierile – între Rusia, Ucraina şi Statele Unite – vor avea loc marţi şi […]