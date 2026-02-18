Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al spionajului suedez
Rusia și-a intensificat activitățile de război hibrid și se arată „mai predispusă să își asume riscuri" în Suedia și în regiunea înconjurătoare, potrivit raportului anual al serviciului suedez de informații militare (Must), publicat marți, 17 februarie 2026. Avertismentul vine pe fondul creșterii tensiunilor de securitate în regiunea Mării Baltice. Șeful serviciului suedez de informații militare, […]
• • •
Rata șomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creșterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marți de Oficiul Național de Statistică (ONS),transmite Agerpres cu referire la DPA și Reuters. Excluzând bonusurile, câștigurile au crescut în ritm anual cu 4,2% în perioada octombrie – […]
Procesul de amalgamare a localităților nu este specific doar Republicii Moldova, ci este aplicat în mai multe state europene. Reforma administrației publice locale este necesară pentru creșterea eficienței, îmbunătățirea serviciilor și consolidarea capacității financiare a primăriilor. Declarația a fost făcută de președintele Congresului Autorităților locale și Regionale al Consiliului Europei, Marc Cools, în cadrul unei […]
Rusia și-a intensificat activitățile de război hibrid și se arată „mai predispusă să își asume riscuri" în Suedia și în regiunea înconjurătoare, potrivit raportului anual al serviciului suedez de informații militare (Must), publicat marți, 17 februarie 2026. Avertismentul vine pe fondul creșterii tensiunilor de securitate în regiunea Mării Baltice. Șeful serviciului suedez de informații militare, […]
Maia Sandu, întrevedere cu senatorii americani. Cooperarea bilaterală și consolidarea rezilienței R. Moldova, pe agenda discuției # SafeNews
Președintele Maia Sandu a avut o întrevedere cu o delegație a Senatului Statelor Unite, aflată într-o vizită la Chișinău. Potrivit unui comunicat al Administrației prezidențiale, discuțiile au vizat cooperarea bilaterală, situația din regiune și eforturile statului nostru de a-și consolida reziliența și de a avansa parcursul european. Șeful statului a mulțumit senatorilor democrați pentru sprijinul […]
Denis Cuculescu, condamnat de prima instanță la 15 ani de închisoare pentru trădare de patrie și escrocherie, a părăsit Republica Moldova. Organizația internațională a Poliției Criminale (INTERPOL) a refuzat anunțarea în căutare internațională a acestuia, iar Inspectoratul General al Poliției (IGP) a trimis un demers repetat, scrie RISE Moldova. Conform sursei citate, INTERPOL a refuzat anunțarea în căutare internațională […]
România a exportat banane de 3,4 milioane de euro: Cele mai multe au ajuns în Republica Moldova și Ungaria # SafeNews
În 2024, România a exportat banane în valoare de 3,4 milioane de euro, în ușoară creștere față de anul precedent, arată datele Eurostat. Principalele piețe de desfacere sunt Ungaria și Republica Moldova, cantități mai mici ajungând în Polonia, Slovenia, Bulgaria, Cehia și Germania, notează Ziarul Financiar. Exporturile românești de banane au cunoscut fluctuații în ultimii ani: […]
Activitatea punctelor de trecere a frontierei Palanca și Tudora va fi sistată începând cu ora 03:00 pentru toate categoriile de participanți la trafic, anunță Poliția Națională. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, autoritățile motivând măsura prin necesitatea prevenirii situațiilor de risc și asigurării siguranței cetățenilor. Șoferii sunt îndemnați să evite deplasările pe drumurile […]
ULTIMA ORĂ | Școlile din Chișinău trec online din cauza ninsorilor. Autoritățile cer limitarea deplasărilor # SafeNews
Procesul educațional în municipiul Chișinău se va desfășura online în ziua de mâine, din cauza Codului Portocaliu de ninsori abundente anunțat de meteorologi. Decizia a fost luată de Primăria capitalei, prin Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Măsura vizează toate instituțiile de învățământ primar și secundar. Autoritățile spun că trecerea la lecții online le oferă […]
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3. Ce rută au urmat rușii pentru a merge la negocierile de pace # SafeNews
Delegația Moscovei a făcut 9 ore cu avionul până la Geneva, în loc de 3, din cauza restricțiilor de zbor impuse Rusiei de statele membre NATO și UE. Deplasarea delegației ruse pentru discuțiile de pace de la Geneva a implicat un traseu lung cu avionul, unde majoritatea statelor europene au fost ocolite. Italia a fost […]
SUA investește în securitatea energetică a Moldovei, discuții la Chișinău cu doi senatori americani # SafeNews
Republica Moldova va primi sprijin financiar din partea Statelor Unite pentru consolidarea securității energetice. Subiectul a fost discutat la întrevederea dintre premierul Alexandru Munteanu și senatorii americani Jeanne Shaheen și Chris Coons, aflați într-o vizită la Chișinău. Oficialii au analizat evoluția parteneriatului moldo-american, proiectele comune și situația de securitate din regiune. Prim-ministrul a mulțumit pentru […]
Parlamentul Rusiei a adoptat o lege care permite FSB să ordone blocarea comunicațiilor în condițiile stabilite de Putin # SafeNews
Legiuitorii ruși au adoptat o lege care permite Serviciului Federal de Securitate (FSB) să ordone întreruperea comunicațiilor, chiar dacă nu există o presupusă amenințare la adresa securității. Duma de Stat a Rusiei a aprobat marți, în a doua și a treia lectură, amendamentele la legea „Cu privire la comunicații", care impun operatorilor de telefonie mobilă […]
Vremea severă afectează traficul la frontieră. Poliția de Frontieră anunță posibile limitări pentru TIR-uri # SafeNews
Circulația camioanelor prin punctele de trecere a frontierei ar putea fi restricționată temporar, în funcție de evoluția condițiilor meteo. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră, în contextul ninsorilor și vântului puternic prognozate pentru perioada următoare. Autoritățile precizează că măsura va fi aplicată împreună cu celelalte instituții de control, dacă drumurile spre și dinspre […]
Iranul a închis parțial Strâmtoarea Ormuz, artera de petrol a lumii, în timpul negocierilor cu SUA # SafeNews
Iranul va închide parțial Strâmtoarea Ormuz, o rută vitală de aprovizionare globală cu petrol, a relatat marți presa de stat de la Teheran, în timp ce o delegație guvernamentală purta discuții cu Statele Unite privind programul nuclear iranian, Washingtonul trimițând o forță militară în Golf pentru a presa Republica Islamistă să facă concesii, transmite Reuters. Președintele […]
VIDEO | Ghinion pentru un şofer: Maşina acestuia a fost mistuită de flăcări pe o stradă din Chişinău # SafeNews
Un automobil de marca Opel Astra a fost cuprins de flăcări pe strada Varșovia din sectorul Botanica al Capitalei. Incendiul s-a produs marţi, 17 febuarie, iar focul a distrus motorul și interiorul mașinii, lăsând șoferul fără autovehicul. Apelul la Serviciul 901 a fost recepționat la ora 14:32, iar la fața locului a intervenit un echipaj […]
Moratoriu de doi ani pentru tinerii fără buletin. Ce schimbări propune PAS în legea cetățeniei # SafeNews
Tinerii care nu și-au perfectat actele până la împlinirea vârstei de 18 ani ar putea primi un răgaz până în 2028 pentru a-și clarifica statutul. Guvernarea propune un moratoriu de doi ani, care să evite situațiile în care aceștia riscă să rămână fără documente sau să intre în proceduri complicate de recunoaștere a cetățeniei. Un […]
Fostul primar al comunei Boldurești, Nicanor Ciochină, a fost arestat preventiv pentru 20 de zile, fiind învinuit de tortură. Decizia a fost luată de instanță, care a admis demersul procurorilor PCCOCS. Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada în care acesta exercita funcția de primar. Procurorii susțin că edilul ar fi agresat un […]
DOC | Autoritățile schimbă programul instituțiilor și pregătesc lecții online, după Codurile Galben și Portocaliu de ninsori și vânt # SafeNews
Autoritățile au luat măsuri speciale după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben și Cod Portocaliu de ninsori și vânt. Premierul Alexandru Munteanu a anunțat ajustarea programului de lucru, posibilitatea lecțiilor online și mobilizarea echipelor de intervenție. Potrivit prim-ministrului, instituțiile publice își vor începe activitatea la ora 09:00. Conducătorii ministerelor și ai autorităților […]
ODA schimbă strategia pentru 2026: Mai puține granturi, mai multe credite și garanții pentru IMM-uri # SafeNews
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) își schimbă strategia pentru 2026 și mută accentul de la granturi la instrumente financiare care să ajute companiile să investească și să se dezvolte pe termen lung. În total, Guvernul va aloca peste 1,045 miliarde de lei pentru susținerea mediului de afaceri, o sumă mai mare decât anul trecut. Bugetul […]
O locuință din orașul Sîngerei a fost cuprinsă de flăcări de două ori, la un interval de mai puțin de trei ore. În urma celui de-al doilea incendiu, casa și bunurile din interior au ars în totalitate. Primul apel la Serviciul 112 a fost recepționat pe 16 februarie 2026, la ora 18:00. Flăcările au izbucnit […]
O femeie însărcinată din raionul Telenești a născut într-o ambulanță, după o intervenție rapidă a echipei de asistență medicală urgentă. Mama și nou-născutul au ajuns în siguranță la spital. Cazul a avut loc pe 16 februarie 2026, la ora 13:21. Dispeceratul IMSP CNAMUP a primit un apel de urgență de la o gravidă care avea […]
Un tânăr de 26 de ani din Nisporeni a fost reținut de polițiștii din sectorul Centru al capitalei, fiind suspectat de implicare într-o schemă de escrocherie cu telefoane mobile comandate online pe identități străine. Potrivit Poliției, cazul a ieșit la iveală după ce reprezentanții unei companii de telecomunicații au raportat mai multe tentative suspecte de […]
Atac masiv înainte de discuțiile de la Geneva. Ucraina: Rusia a lansat 29 de rachete și 396 de drone # SafeNews
Rusia "dispreţuieşte eforturile de pace", acuză marţi ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga, prin lansarea a sute de drone şi zeci de rachete în noaptea de luni spre marţi, înaintea reluării unor negocieri, la Geneva în vederea opririi celor aproape patru ani de Război din Ucraina, relateză AFP. "Amploarea dispreţului Rusiei faţă de eforturile de […]
Duminică dimine
Criptomonedele joacă un rol tot mai mare în reţelele de trafic de persoane, arată un raport Chainalysis # SafeNews
Plăţile în criptomonede către sindicate suspectate de trafic de persoane au crescut cu 85% în 2025, ajungând la sute de milioane de dolari tranzacţionaţi pe blockchainuri publice, potrivit unui nou raport al Chainalysis, citat de CNBC. Firma americană de analiză blockchain arată că majoritatea activităţilor au fost legate de un ecosistem infracţional în expansiune în […] Articolul Criptomonedele joacă un rol tot mai mare în reţelele de trafic de persoane, arată un raport Chainalysis apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Zeci de nave și avioane de vânătoare trimise de SUA lângă Iran: Intimidare și opțiuni de atac înaintea negocierilor nucleare de la Geneva # SafeNews
Armata SUA mobilizează forțe aeriene și navale în Orientul Mijlociu pentru a intimida Teheranul și a pregăti opțiuni de atac în cazul eșecului negocierilor de marți de la Geneva, potrivit CNN. Deși Donald Trump susține că schimbarea regimului „ar fi cel mai bun lucru”, oficialii americani admit că „nimeni nu știe” cine ar prelua puterea în […] Articolul Zeci de nave și avioane de vânătoare trimise de SUA lângă Iran: Intimidare și opțiuni de atac înaintea negocierilor nucleare de la Geneva apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O bubuitură puternică, auzită în mai multe localități din raionul Soroca, a pus pe alertă locuitorii, care au sesizat Poliția. Potrivit oamenilor legii, sunetul a fost raportat de cetățeni din mai multe sate. În urma verificărilor preliminare și a schimbului de informații cu autoritățile din Ucraina, s-a stabilit că zgomotul a fost provocat de o […] Articolul VIDEO | Bubuitură puternică auzită în raionul Soroca, autoritățile explică cauza apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Cetățean moldovean, arestat în Polonia. Autoritățile au găsit documente rusești și dispozitive electronice # SafeNews
Poliția poloneză a reținut un tânăr moldovean de 25 de ani într-o gară din estul Poloniei, după ce acesta a acționat frâna de mână a unui tren de marfă care circula spre Dorohusk, la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile. Incidentul a avut loc la stația din Puławy, în regiunea estică Lubelskie. Potrivit oamenilor […] Articolul Cetățean moldovean, arestat în Polonia. Autoritățile au găsit documente rusești și dispozitive electronice apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii strategice, transmite IPN. „A fost o întrevedere […] Articolul Întâlnirea Sandu, Rubio a fost solicitată de partea americană, anunță Vlad Kulminski apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
O companie din Republica Moldova este vizată într-un dosar penal, după ce ar fi produs și exportat ilegal în Statele Unite vinuri sub denumirea unei mărci franceze protejate internațional. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 5 milioane de lei. Potrivit Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, schema a fost documentată de ofițerii Direcției investigare criminalitate […] Articolul VIDEO | Schema de utilizare ilegală a unui brand de vin, investigată de IGPF și PCCOCS apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Cristina Gherasimov, la Dublin, discuții despre negocierile de aderare ale Moldovei la UE # SafeNews
Viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, efectuează o vizită de lucru în Irlanda, unde a discutat despre progresele Republicii Moldova pe calea aderării la Uniunea Europeană și despre prioritățile de reformă pentru perioada următoare. La Dublin, oficialul a participat la o masă rotundă dedicată extinderii UE și parcursului european al Moldovei. Evenimentul a reunit analiști, […] Articolul FOTO | Cristina Gherasimov, la Dublin, discuții despre negocierile de aderare ale Moldovei la UE apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Avertizare meteo de vreme severă în Republica Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod portocaliu și galben de ninsori, valabil în perioada 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00. Potrivit meteorologilor, sunt prognozate precipitații abundente sub formă de ninsoare și intensificări ale vântului de până la 15–20 m/s. Pe arii extinse […] Articolul IGSU avertizează: Evitați deplasările în timpul codului de ninsoare și viscol apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Bilanț CNAMUP. Mii de urgențe cardiovasculare și sute de transporturi la spital într-o săptămână # SafeNews
Urgențele cardiovasculare au reprezentat cele mai frecvente intervenții ale echipelor de asistență medicală urgentă în perioada 9–15 februarie 2026, fiind înregistrate 4.378 de cazuri, dintre care 64 cu sindrom coronarian acut. Potrivit IMSP CNAMUP, în total, ambulanța a intervenit la 16.465 de solicitări, dintre care 2.249 au vizat copii. După acordarea primului ajutor la etapa […] Articolul Bilanț CNAMUP. Mii de urgențe cardiovasculare și sute de transporturi la spital într-o săptămână apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
CONDAMNARE | Fraudă într-un centru de plasament: A făcut cumpărături de 18 mii lei pe TEMU cu cardul unei persoane vulnerabile # SafeNews
A utilizat fără permisiune datele cardului bancar al unei beneficiare a centrului unde lucra și a făcut cumpărături online în valoare de peste 18 mii de lei. O femeie de 28 de ani din Bălți a fost condamnată pentru efectuarea ilegală a operațiunilor de transfer de fonduri. Potrivit Procuraturii Bălți, faptele au avut loc în […] Articolul CONDAMNARE | Fraudă într-un centru de plasament: A făcut cumpărături de 18 mii lei pe TEMU cu cardul unei persoane vulnerabile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
CONDAMNARE | A ademenit o minoră și două tinere cu joburi false și le-a exploatat sexual în Moscova # SafeNews
A recrutat o adolescentă și două tinere din familii vulnerabile, le-a promis locuri de muncă bine plătite peste hotare și le-a trimis în Moscova, unde au fost obligate să presteze servicii sexuale. Pentru aceste fapte, un bărbat de 45 de ani din Orhei a fost condamnat la 11 ani de închisoare, în urma unui dosar […] Articolul CONDAMNARE | A ademenit o minoră și două tinere cu joburi false și le-a exploatat sexual în Moscova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
A fost reținut de poliția poloneză după ce a intervenit în circulația unui tren de marfă și a acționat frâna manuală a unui vagon. Este vorba despre un moldovean de 25 de ani. Incidentul s-a produs pe 16 februarie, în jurul orei 16:00, în stația feroviară Pulawy, din Voievodatul Lublin. Tânărul a fost depistat de […] Articolul A oprit un tren de marfă în Polonia. Un moldovean de 25 de ani, reținut de poliție apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
FOTO | Țigări nedeclarate, ascunse într-un Mitsubishi. Șoferul a fost prins la ieșirea din țară # SafeNews
A ascuns 164 de pachete de țigări în plafonul și ușa portbagajului automobilului, însă planul de a le scoate ilegal din țară a fost dejucat la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Potrivit Poliției de Frontieră, un autoturism de model Mitsubishi Lancer, care se deplasa spre Uniunea Europeană, a fost supus unui control amănunțit după […] Articolul FOTO | Țigări nedeclarate, ascunse într-un Mitsubishi. Șoferul a fost prins la ieșirea din țară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
VIDEO | Atac armat într-un patinoar din SUA. Doi morți și trei răniți grav la un meci de liceu # SafeNews
Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite grav după un atac armat produs într-un patinoar din statul american Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Potrivit poliției din orașul Pawtucket, un individ aflat în tribună a deschis focul, iar în incintă s-au auzit cel puțin […] Articolul VIDEO | Atac armat într-un patinoar din SUA. Doi morți și trei răniți grav la un meci de liceu apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Fondul Rutier scade în 2026 la 1,8 miliarde de lei. Autoritățile cer lucrări mai durabile și execuție mai rapidă # SafeNews
Guvernul a aprobat planul de finanțare pentru drumurile naționale în 2026. Bugetul Fondului Rutier va fi de aproximativ 1,8 miliarde de lei, cu aproape 800 de milioane mai puțin decât în 2025. Anul trecut, pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost alocate 2,59 miliarde de lei. Potrivit Agenției de Stat a Drumurilor, 96,7% din sumă […] Articolul Fondul Rutier scade în 2026 la 1,8 miliarde de lei. Autoritățile cer lucrări mai durabile și execuție mai rapidă apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Vremea se înrăutățește în toată Republica Moldova. Pentru astăzi, 17 februarie, meteorologii anunță ninsori puternice, vânt în rafale și formarea troienelor, condiții care pot afecta circulația rutieră și vizibilitatea. În centrul țării sunt prognozate precipitații abundente sub formă de ninsoare și lapoviță, cu cantități între 20 și 35 l/m². Vântul din nord-vest va sufla cu […] Articolul METEO | Cod de iarnă în toată țara: ninsori abundente, viscol și ghețuș pe drumuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Moldova intenționează să creeze un mecanism obligatoriu de răspuns urgent la cazurile de identificare a copiilor în situație de risc la punctele de trecere a frontierei de stat. Proiectul de hotărâre de guvern relevant stabilește termene și responsabilități specifice pentru Poliția de Frontieră și autoritățile tutelare. Acesta vizează crearea unui mecanism funcțional pentru identificarea timpurie […] Articolul Moldova va consolida protecția copiilor la frontieră apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Poliția franceză a descins la Institutul Lumii Arabe din Paris pentru a ridica documente privind posibile legături cu Jeffrey Epstein # SafeNews
Poliția franceză a efectuat luni percheziții la Institutul Lumii Arabe din Paris în cadrul unei anchete care îl vizează pe Jack Lang, fostul director al instituției și un fost ministru al culturii, și legăturile acestuia cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein, au declarat procurorii citați de Reuters. Parchetul Național Financiar al Franței (PNF) a precizat într-un comunicat […] Articolul Poliția franceză a descins la Institutul Lumii Arabe din Paris pentru a ridica documente privind posibile legături cu Jeffrey Epstein apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat, în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, o sesiune de instruire online. Sesiunea este dedicată implementării prevederilor Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, relatează infotag.md. Evenimentul a reunit […] Articolul BNM își consolidează cadrul de reglementare în domeniul riscului operațional apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, însă nu va deveni membru # SafeNews
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat luni blocul comunitar european, transmit AFP și Reuters. Comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, se va deplasa la Washington pentru reuniunea […] Articolul UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, însă nu va deveni membru apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ambasada Poloniei la Moscova și Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei îndeamnă cetățenii polonezi să „ia în considerare părăsirea teritoriului Federației Ruse” dacă situația lor de viață și de muncă le permite acest lucru. Ministerul Afacerilor Externe recomandă utilizarea tuturor formelor disponibile de transport comercial sau privat. Cetățenii polonezi ar trebui să evite orice călătorie în […] Articolul Ministerul polonez de Externe face apel la cetățenii săi să părăsească imediat Rusia apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Evaluarea manualelor școlare va fi plătită cu minimum 550 de lei pentru o coală de autor, iar cheltuielile pentru expertizarea manuscriselor nu vor putea depăși 15% din valoarea contractului de achiziție. Sunt doar câteva dintre modificările propuse într-un proiect de hotărâre a guvernului care schimbă regulile de elaborare, evaluare și distribuire a manualelor școlare, scrie […] Articolul Manualele gratuite vor fi acordate pe criterii noi: ce elevi vor avea dreptul la ele apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”, informează Agerpres. Instituite în septembrie 2024, aceste controale temporare vor fi extinse până la mijlocul lunii […] Articolul Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Vladimir Putin l-a demis pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov, unul dintre cei mai vechi aliați ai liderului de la Kremlin, era membru permanent al structurii. Cei doi au servit împreună în cadrul KGB. Serghei Ivanov, în vârstă de 73 de ani, a fost ministru al Apărării între 2001 și […] Articolul Putin îl demite pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Rusiei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Ex ministrul ucrainean al Energiei este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas”: A primit peste 7 milioane de dolari în conturi din străinătate # SafeNews
Agenţia anticorupţie din Ucraina l-a acuzat luni pe fostul ministru al Energiei Gherman Galuşcenko de spălarea a milioane de dolari din mita încasată într-un caz de corupţie ce a zguduit guvernul lui Zelenski în plin război. Fostul ministru a fost pus sub acuzare la o zi după ce a fost reţinut în timp ce încerca […] Articolul Ex ministrul ucrainean al Energiei este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas”: A primit peste 7 milioane de dolari în conturi din străinătate apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Kremlinul afirmă că la negocierile de la Geneva vor fi discutate principalele probleme cu Ucraina, inclusiv cele teritoriale. Un grup de lucru separat se va reuni pe tema economiei # SafeNews
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme”, inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, relatează Reuters, preluat de news.ro. Negocierile – între Rusia, Ucraina şi Statele Unite – vor avea loc marţi şi […] Articolul Kremlinul afirmă că la negocierile de la Geneva vor fi discutate principalele probleme cu Ucraina, inclusiv cele teritoriale. Un grup de lucru separat se va reuni pe tema economiei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
Un centru de comandă multinațional al Forțelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunțat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de agenția EFE, preluată de Agerpres. „Este un pas înainte în consolidarea capacității de descurajare și apărare a NATO în Marele Nord […] Articolul NATO va înființa un centru de comandă în Laponia, în apropierea Cercului polar arctic apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
