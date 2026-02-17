SUA investește în securitatea energetică a Moldovei, discuții la Chișinău cu doi senatori americani

21:40

România a decis să crească vârsta minimă de acces la jocurile de noroc la 21 de ani, ca parte a eforturilor de protejare a copiilor și tinerilor de efectele nocive ale acestora. Proiectul a fost aprobat luni de Senat. Inițiativa, împreună cu un alt proiect care limitează publicitatea online pentru jocurile de noroc și care […]