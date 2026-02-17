12:00

Rusia, țara agresor în războiul împotriva Ucraina, depinde tot mai mult de luptători străini, pe fondul pierderilor ridicate suferite pe front. Declarația a fost făcută de ministrul britanic al apărării, John Healey, într-un interviu acordat Bloomberg. Potrivit oficialului britanic, armata rusă se bazează din ce în ce mai mult pe mercenari din state precum India, […] Articolul „Putin este mai slab decât era". Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari