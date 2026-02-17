FOTO | Țigări nedeclarate, ascunse într-un Mitsubishi. Șoferul a fost prins la ieșirea din țară
SafeNews, 17 februarie 2026 09:00
A ascuns 164 de pachete de țigări în plafonul și ușa portbagajului automobilului, însă planul de a le scoate ilegal din țară a fost dejucat la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Potrivit Poliției de Frontieră, un autoturism de model Mitsubishi Lancer, care se deplasa spre Uniunea Europeană, a fost supus unui control amănunțit după […]
• • •
Acum 5 minute
09:10
A fost reținut de poliția poloneză după ce a intervenit în circulația unui tren de marfă și a acționat frâna manuală a unui vagon. Este vorba despre un moldovean de 25 de ani. Incidentul s-a produs pe 16 februarie, în jurul orei 16:00, în stația feroviară Pulawy, din Voievodatul Lublin. Tânărul a fost depistat de […]
Acum 15 minute
09:00
FOTO | Țigări nedeclarate, ascunse într-un Mitsubishi. Șoferul a fost prins la ieșirea din țară # SafeNews
A ascuns 164 de pachete de țigări în plafonul și ușa portbagajului automobilului, însă planul de a le scoate ilegal din țară a fost dejucat la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Potrivit Poliției de Frontieră, un autoturism de model Mitsubishi Lancer, care se deplasa spre Uniunea Europeană, a fost supus unui control amănunțit după […]
Acum 30 minute
08:50
VIDEO | Atac armat într-un patinoar din SUA. Doi morți și trei răniți grav la un meci de liceu # SafeNews
Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite grav după un atac armat produs într-un patinoar din statul american Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Potrivit poliției din orașul Pawtucket, un individ aflat în tribună a deschis focul, iar în incintă s-au auzit cel puțin […]
Acum o oră
08:40
Fondul Rutier scade în 2026 la 1,8 miliarde de lei. Autoritățile cer lucrări mai durabile și execuție mai rapidă # SafeNews
Guvernul a aprobat planul de finanțare pentru drumurile naționale în 2026. Bugetul Fondului Rutier va fi de aproximativ 1,8 miliarde de lei, cu aproape 800 de milioane mai puțin decât în 2025. Anul trecut, pentru reparația și întreținerea drumurilor au fost alocate 2,59 miliarde de lei. Potrivit Agenției de Stat a Drumurilor, 96,7% din sumă […]
08:30
Vremea se înrăutățește în toată Republica Moldova. Pentru astăzi, 17 februarie, meteorologii anunță ninsori puternice, vânt în rafale și formarea troienelor, condiții care pot afecta circulația rutieră și vizibilitatea. În centrul țării sunt prognozate precipitații abundente sub formă de ninsoare și lapoviță, cu cantități între 20 și 35 l/m². Vântul din nord-vest va sufla cu […]
Acum 2 ore
08:10
Moldova intenționează să creeze un mecanism obligatoriu de răspuns urgent la cazurile de identificare a copiilor în situație de risc la punctele de trecere a frontierei de stat. Proiectul de hotărâre de guvern relevant stabilește termene și responsabilități specifice pentru Poliția de Frontieră și autoritățile tutelare. Acesta vizează crearea unui mecanism funcțional pentru identificarea timpurie […]
08:00
Poliția franceză a descins la Institutul Lumii Arabe din Paris pentru a ridica documente privind posibile legături cu Jeffrey Epstein # SafeNews
Poliția franceză a efectuat luni percheziții la Institutul Lumii Arabe din Paris în cadrul unei anchete care îl vizează pe Jack Lang, fostul director al instituției și un fost ministru al culturii, și legăturile acestuia cu finanțistul răposat Jeffrey Epstein, au declarat procurorii citați de Reuters. Parchetul Național Financiar al Franței (PNF) a precizat într-un comunicat […]
07:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a organizat, în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE", o sesiune de instruire online. Sesiunea este dedicată implementării prevederilor Regulamentului privind cerința de fonduri proprii pentru riscul operațional, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, relatează infotag.md. Evenimentul a reunit […]
07:40
UE anunță că va participa la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al lui Trump, însă nu va deveni membru # SafeNews
Un comisar european va participa în această săptămână la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru pace, inițiativă lansată de președintele american Donald Trump, fără ca Uniunea Europeană să adere pentru moment la noua structură, a anunțat luni blocul comunitar european, transmit AFP și Reuters. Comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Suica, se va deplasa la Washington pentru reuniunea […]
07:30
Ambasada Poloniei la Moscova și Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei îndeamnă cetățenii polonezi să „ia în considerare părăsirea teritoriului Federației Ruse" dacă situația lor de viață și de muncă le permite acest lucru. Ministerul Afacerilor Externe recomandă utilizarea tuturor formelor disponibile de transport comercial sau privat. Cetățenii polonezi ar trebui să evite orice călătorie în […]
07:30
Evaluarea manualelor școlare va fi plătită cu minimum 550 de lei pentru o coală de autor, iar cheltuielile pentru expertizarea manuscriselor nu vor putea depăși 15% din valoarea contractului de achiziție. Sunt doar câteva dintre modificările propuse într-un proiect de hotărâre a guvernului care schimbă regulile de elaborare, evaluare și distribuire a manualelor școlare, scrie […]
07:20
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale", informează Agerpres. Instituite în septembrie 2024, aceste controale temporare vor fi extinse până la mijlocul lunii […]
07:20
Vladimir Putin l-a demis pe Serghei Ivanov din Consiliul de Securitate al Federației Ruse. Ivanov, unul dintre cei mai vechi aliați ai liderului de la Kremlin, era membru permanent al structurii. Cei doi au servit împreună în cadrul KGB. Serghei Ivanov, în vârstă de 73 de ani, a fost ministru al Apărării între 2001 și […]
Acum 4 ore
07:10
Ex ministrul ucrainean al Energiei este acuzat de spălare de bani în dosarul „Midas”: A primit peste 7 milioane de dolari în conturi din străinătate # SafeNews
Agenţia anticorupţie din Ucraina l-a acuzat luni pe fostul ministru al Energiei Gherman Galuşcenko de spălarea a milioane de dolari din mita încasată într-un caz de corupţie ce a zguduit guvernul lui Zelenski în plin război. Fostul ministru a fost pus sub acuzare la o zi după ce a fost reţinut în timp ce încerca […]
07:00
Kremlinul afirmă că la negocierile de la Geneva vor fi discutate principalele probleme cu Ucraina, inclusiv cele teritoriale. Un grup de lucru separat se va reuni pe tema economiei # SafeNews
Kremlinul a anunţat luni că ceea ce a numit „principalele probleme", inclusiv chestiunile sensibile legate de teritoriu, vor fi discutate în cadrul negocierilor de pace cu Ucraina, care vor avea loc la Geneva în această săptămână, relatează Reuters, preluat de news.ro. Negocierile – între Rusia, Ucraina şi Statele Unite – vor avea loc marţi şi […]
06:50
Un centru de comandă multinațional al Forțelor Terestre Avansate ale NATO (FLF, după acronimul în limba engleză) urmează să fie amplasat în Rovaniemi, capitala Laponiei, a anunțat luni ministrul apărării finlandez, Antti Hakkanen, citat de agenția EFE, preluată de Agerpres. „Este un pas înainte în consolidarea capacității de descurajare și apărare a NATO în Marele Nord […]
06:40
Republica Moldova își consolidează cooperarea cu Letonia pentru dezvoltarea sectorului IT și întărirea securității cibernetice. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi dintre prim-ministrul Alexandru Munteanu, ambasadorul Letoniei la Chișinău, Edgars Bondars, și reprezentanții companiei letone „Tet". Discuțiile s-au axat pe lansarea unor proiecte comune în domeniul tehnologiilor informaționale, protecției cibernetice și implementării unor […]
06:30
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de „aur negru” ale Moscovei s-au prăbușit # SafeNews
Capacitatea depozitelor de petrol din Rusia se apropie de epuizare, în condițiile în care companiile petroliere întâmpină dificultăți tot mai mari în vânzarea țițeiului către India. Potrivit Reuters, care citează analiștii Kpler și Rystad Energy, exporturile rusești sunt în declin accentuat. India, devenită cel mai mare cumpărător de țiței rusesc livrat pe cale maritimă, a […]
06:20
Directoarea Spitalului din Nisporeni a demisionat după controale. Secția de pediatrie, închisă temporar # SafeNews
Directoarea Spitalului Raional Nisporeni și-a depus demisia în urma unui control inițiat de Ministerul Sănătății, după ce în spațiul public au apărut imagini care arătau condiții necorespunzătoare în secția de pediatrie. Verificările au fost efectuate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate. Inspectorii au confirmat mai multe […]
06:10
Un fost operator de drone în unitatea de elită rusă Rubicon a dezertat din armata rusă și s-a predat forțelor ucrainene prin intermediul proiectului guvernamental „Vreau să trăiesc", relatează Kyiv Post. Soldatul rus Miroslav Simonov a declarat pentru proiectul ucrainean „Vreau să trăiesc" că a luat această decizie din cauza a ceea ce a descris ca fiind […]
Acum 12 ore
22:00
Premierul Albaniei propune protejarea miniștrilor anchetați penal. Opoziția: „Nu este nimic altceva decât o încercare a lui Rama de a se proteja” # SafeNews
Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat că guvernul său va modifica legea pentru a-i proteja pe miniștri de suspendare pe durata unei anchete penale, ceea ce a determinat opoziția să îl acuze că încearcă să se protejeze și că afectează independența justiției, potrivit Reuters. În noiembrie, o instanță a suspendat-o din funcție pe vicepremierul Belinda Balluku, […]
22:00
Cea mai puternică contraofensivă ucraineană din 2023 încoace, după ce armata rusă a rămas fără acces la Starlink # SafeNews
Armata ucraineană a recucerit 201 kilometri pătrați de la armata rusă de miercuri şi până duminică, potrivit unei analize a AFP plecând de la date ale Institutul pentru studiul războiului (ISW), citat de Digi24.ro, în timp ce observatorii militari ruşi semnalează o întrerupere a antenelor Starlink utilizate de Moscova pe front. Forţele Kievului nu au […]
21:50
Mașină ajunsă într-o groapă la Ciocana. „Termoelectrica” spune că zona era semnalizată, iar șoferul a ignorat restricțiile # SafeNews
Un automobil a ajuns într-o groapă săpată pentru lucrări tehnice într-o curte de pe strada Nicolae Milescu Spătarul din sectorul Ciocana al capitalei. Reprezentanții „Termoelectrica" susțin că incidentul s-a produs din cauza neatenției conducătorului auto, care a pătruns într-o zonă cu acces restricționat. Potrivit companiei, perimetrul lucrărilor era semnalizat conform normelor, iar accesul era interzis. […]
21:40
România a decis să crească vârsta minimă de acces la jocurile de noroc la 21 de ani, ca parte a eforturilor de protejare a copiilor și tinerilor de efectele nocive ale acestora. Proiectul a fost aprobat luni de Senat. Inițiativa, împreună cu un alt proiect care limitează publicitatea online pentru jocurile de noroc și care […]
20:30
Asociația Producătorilor de Carne de Porc avertizează că suspendarea vânătorii de mistreți ar putea agrava situația epidemiologică a pestei porcine africane. Reprezentanții sectorului susțin că, în lipsa unor măsuri pentru reducerea populației de mistreți — considerați principala sursă de răspândire a virusului — riscul pentru ferme și gospodării rămâne ridicat. Președintele Asociației, Andrian Burduja, afirmă […]
Acum 24 ore
19:00
VIDEO | Un copil de 3 ani, găsit la Cahul după patru luni de căutări. Tatăl, reținut și propus pentru extrădare # SafeNews
Un bărbat de 43 de ani, cetățean ucrainean, a fost reținut în Republica Moldova după ce și-a scos ilegal din țară fiica de 3 ani. Copilul a fost identificat în siguranță pe teritoriul municipiului Cahul și predat mamei. Potrivit Inspectoratului General pentru Migrație, cazul datează din octombrie 2025. Bărbatul, aflat în conflict cu soția în […]
18:30
Noua realitate de securitate globală: Expert IPRE avertizează că Moldova trebuie să-și consolideze rapid poziția strategică # SafeNews
Schimbările discutate la Conferința de Securitate de la München arată că mediul internațional devine mai competitiv și mai imprevizibil, iar Republica Moldova trebuie să-și întărească poziția și capacitatea de adaptare. Opinia aparține expertului Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Daniel Vodă. Potrivit acestuia, liderii occidentali au transmis un mesaj clar: securitatea nu mai poate fi […]
18:00
Petrolul rusesc rămâne fără cumpărători. Exporturile scad, iar companiile reduc producția # SafeNews
Industria petrolieră din Rusia intră într-o
16:30
VIDEO | Misha Miller, de Ziua Îndrăgostiților – un cadou incomparabil oferit de PORT MALL comunității sale! Ⓟ # SafeNews
De Ziua Îndrăgostiților, Misha Miller a oferit publicului de acasă un spectacol memorabil, într-un concert 100% gratuit organizat de PORT MALL. 14 februarie a fost ziua în care muzica, emoția și recunoștința au bătut la unison cu inimile a mii de spectatori. 100% emoție. 100% energie. 100% recunoștință. Cunoscută pentru hiturile sale moderne, cu rezonanță […] Articolul VIDEO | Misha Miller, de Ziua Îndrăgostiților – un cadou incomparabil oferit de PORT MALL comunității sale! Ⓟ apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
16:00
Cod Portocaliu și Galben de vreme severă în Moldova. Ninsori abundente, viscol și risc de polei # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță o deteriorare semnificativă a vremii. Meteorologii au emis Cod Portocaliu și Cod Galben de ninsori și vânt puternic, valabile în perioada 17 februarie, ora 20:00, până pe 18 februarie, ora 17:00. Potrivit prognozei, în zonele aflate sub Cod Portocaliu sunt așteptate ninsori și lapoviță abundentă, cu acumulări de 20–35 l/m². […] Articolul Cod Portocaliu și Galben de vreme severă în Moldova. Ninsori abundente, viscol și risc de polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:10
Fondul rutier 2025, executat în proporție de 96,7%. Pentru 2026 sunt prevăzute 1,8 miliarde de lei pentru drumurile naționale # SafeNews
Consiliul Fondului Rutier a analizat modul în care au fost utilizate resursele pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale în anul 2025, precum și prioritățile de finanțare pentru 2026. Ședința a fost prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu. Potrivit Administrației de Stat a Drumurilor, în 2025 au fost alocate aproximativ 2,59 miliarde de lei pentru lucrări […] Articolul Fondul rutier 2025, executat în proporție de 96,7%. Pentru 2026 sunt prevăzute 1,8 miliarde de lei pentru drumurile naționale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:00
Rezultatul evaluării integrității Procurorului General interimar, Alexandru Machidon, va fi anunțat în cel mult 30 de zile lucrătoare. Anunțul a fost făcut de Comisia de evaluare a procurorilor, după ce membrii completului responsabil nu au ajuns la un vot unanim asupra proiectului de raport. Potrivit instituției, în lipsa unanimității, documentul urmează să fie examinat și […] Articolul Evaluarea lui Alexandru Machidon, amânată, decizia finală în cel mult 30 de zile apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
15:00
De la 1 aprilie, marile companii trec obligatoriu pe piața liberă a gazelor. ANRE: fără contract, livrarea poate fi sistată # SafeNews
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor cumpăra gaze naturale exclusiv de pe piața liberă. Măsura face parte din calendarul de liberalizare aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 564 din 30 septembrie 2025. Potrivit ANRE, întreprinderile vizate trebuie să își aleagă un furnizor […] Articolul De la 1 aprilie, marile companii trec obligatoriu pe piața liberă a gazelor. ANRE: fără contract, livrarea poate fi sistată apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Kievul a încheiat noi acorduri de asistenţă energetică şi militară cu aliaţii săi europeni, în apropierea datei care marchează patru ani de la începutul războiului declanşat de Rusia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Ucraina încearcă să obţină un sprijin mai puternic din partea aliaţilor săi, în timp ce se luptă să […] Articolul Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi, anunţă Zelenski apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:30
Republica Moldova se numără printre țările din Europa cu cele mai mici cote ale impozitului pe venit # SafeNews
Țările nordice și cele din Europa de Vest aplică cele mai ridicate rate, de regulă între 45% și 60%. La polul opus se află mai multe state din Europa de Est, inclusiv Republica Moldova. Acest lucru este menționat într-o analiză realizată de Euronews, transmite bani.md. Potrivit datelor pentru 2026, cota maximă variază între 10% în România și […] Articolul Republica Moldova se numără printre țările din Europa cu cele mai mici cote ale impozitului pe venit apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
14:10
VIDEO | Cetățeană a Rusiei, expulzată din Moldova după ce a depășit termenul legal de ședere # SafeNews
O cetățeană a Federației Ruse a fost expulzată din Republica Moldova după ce a încălcat regimul de ședere, anunță Inspectoratul General pentru Migrație (IGM). Potrivit instituției, femeia nu a părăsit voluntar teritoriul țării după expirarea termenului legal de aflare. Aceasta a fost depistată în raionul Rezina, în urma verificărilor efectuate de ofițerii Direcției Regionale Nord. […] Articolul VIDEO | Cetățeană a Rusiei, expulzată din Moldova după ce a depășit termenul legal de ședere apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Iarna se întoarce peste România: A fost emis Cod Galben de ninsori și ger în jumătate din țară # SafeNews
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni cod galben de ninsori, viscol şi ger în jumătate din România. Vremea severă începe de marţi dimineaţa şi, potrivit meteorologilor, până joi va ninge abundent, iar vântul va viscoli zăpada depusă. În unele zone ale ţării, ninsorile se vor opri miercuri după-amiaza. Specialiştii au precizat că în […] Articolul Iarna se întoarce peste România: A fost emis Cod Galben de ninsori și ger în jumătate din țară apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Președintele leton, Edgars Rinkevics, a declarat la Conferința de Securitate de la Munchen că, dacă Ucraina aderă la UE, ar trebui să fie admisă și Moldova, iar atunci ar putea avea loc „cel mai mare act de reunificare europeană”. Președintele Letoniei a declarat că în problema extinderii „nu trebuie să uităm de Moldova”, scrie logos-pres.md. „Trebuie […] Articolul Președintele Letoniei: Dacă Ucraina aderă la UE, trebuie să fie acceptată și Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:50
Start oficial pentru alegerile locale noi din 17 mai. Unde vor avea loc scrutinul și referendumul # SafeNews
Perioada electorală pentru alegerile locale noi și referendumul local din 17 mai 2026 începe luni, 16 februarie, anunță Comisia Electorală Centrală. Alegătorii vor fi chemați la urne în mai multe localități din țară. Alegeri locale noi vor avea loc în satul Costești și comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, satul Mașcăuți din Criuleni, comuna Sărătenii […] Articolul Start oficial pentru alegerile locale noi din 17 mai. Unde vor avea loc scrutinul și referendumul apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:40
FOTO | Două ceasuri Rolex de peste 28.000 de euro, depistate la Leușeni. Șoferul a ales culoarul „nimic de declarat” # SafeNews
Funcționarii postului vamal Leușeni au descoperit două ceasuri de lux nedeclarate în bagajele unui tânăr de 28 de ani, care încerca să intre în Republica Moldova din România. Pentru verificări a fost stopat un automobil Mercedes GLA, condus de cetățeanul moldovean. La traversarea frontierei, acesta a ales culoarul verde, destinat persoanelor care nu au bunuri […] Articolul FOTO | Două ceasuri Rolex de peste 28.000 de euro, depistate la Leușeni. Șoferul a ales culoarul „nimic de declarat” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Trei candidați s-au înscris în cursa pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova, iar campania electorală a început și se va desfășura până la 1 martie. Potrivit instituției, pentru această funcție candidează Otilia Dandara, Dumitru Dodul și Florentin Palade. Biografiile și programele manageriale ale acestora au fost publicate pe pagina oficială a […] Articolul Trei candidați în cursa pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:20
Peste 70 de grupuri pentru drepturile omului avertizează că noile reguli propuse de Comisia Europeană vor permite poliției să efectueze percheziții în locuințe private fără mandat judiciar. Măsurile sunt comparate de organizații cu metodele folosite de serviciul de imigrație din SUA (ICE), potrivit The Guardian. Planul UE privind deportările riscă să fie aplicat în stilul ICE, […] Articolul Zeci de organizații avertizează: Noile măsuri UE privind migrația pot duce la abuzuri apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de apreciere angajaților Casei Naționale de Asigurări Sociale, cu ocazia marcării a 25 de ani de activitate a instituției, subliniind rolul esențial al sistemului pentru sute de mii de cetățeni. Șeful Guvernului a mulțumit celor aproximativ o mie de specialiști din toate raioanele țării pentru menținerea funcțională a […] Articolul FOTO | Munteanu: Contribuțiile sociale de azi asigură protecția de mâine apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:10
Serviciile secrete ruse și-au intensificat operațiunile în Europa, folosind rețelele foștilor membri ai Gruparea Wagner pentru a recruta agenți implicați în misiuni de sabotaj. Potrivit unor surse occidentale citate de Financial Times, este vorba despre utilizarea așa-numiților „agenți unici”. Conform informațiilor, serviciile ruse, inclusiv FSB, apelează tot mai des la foști recrutori Wagner – persoane […] Articolul Gruparea Wagner a primit o nouă misiune: FSB pregătește operațiuni speciale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
13:00
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, Marc Cools, despre reforma administrației publice locale, considerată una dintre cele mai importante schimbări pentru comunitățile din Republica Moldova. Potrivit șefului Legislativului, reforma vizează modernizarea sistemului administrativ la nivel local, astfel încât satele și orașele să se poată dezvolta […] Articolul Igor Grosu a discutat cu Marc Cools despre reforma administrației publice locale apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:30
Semnal de alarmă dat de șefii armatelor britanică și germană. „Rusia s-a deplasat decisiv spre vest” # SafeNews
Într-un apel comun, șefii armatei germane și britanice au îndemnat populațiile țărilor lor și celelalte țări europene să susțină efortul de înarmare, aducând un argument „moral”, pe fondul amenințării reprezentate de Rusia, scrie Deutsche Welle. Şeful armatei germane, generalul Carsten Breuer, și șeful Statului Major al apărării din Marea Britanie, mareșalul Richard Knighton, au redactat o […] Articolul Semnal de alarmă dat de șefii armatelor britanică și germană. „Rusia s-a deplasat decisiv spre vest” apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Un șofer a fost oprit de polițiști, în această dimineață, după ce a fost depistat circulând cu anvelope de vară în condiții de polei și ninsoare. Oamenii legii au dispus sistarea deplasării, deoarece autoturismul nu era echipat corespunzător pentru sezonul rece. Potrivit Inspectoratului Național de Securitate Publică, cazul a fost documentat de angajații Secției escortă […] Articolul Șofer oprit de poliție după ce a circulat cu anvelope de vară pe polei apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:20
Tarifele la energia electrică ar putea crește din nou, după ce principalii furnizori au solicitat ajustarea prețurilor la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Premier Energy a cerut majorarea tarifului pentru consumatorii din centrul și sudul țării cu 24 de bani pentru un kilowatt-oră. Astfel, prețul pentru clienții casnici ar putea crește de la 3,59 […] Articolul Tarifele la electricitate ar putea crește în toată țara apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
„Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari # SafeNews
Rusia, țara agresor în războiul împotriva Ucraina, depinde tot mai mult de luptători străini, pe fondul pierderilor ridicate suferite pe front. Declarația a fost făcută de ministrul britanic al apărării, John Healey, într-un interviu acordat Bloomberg. Potrivit oficialului britanic, armata rusă se bazează din ce în ce mai mult pe mercenari din state precum India, […] Articolul „Putin este mai slab decât era”. Ministrul Apărării din Marea Britanie dezvăluie de unde importă dictatorul rus mercenari apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
12:00
Două persoane au fost reținute fiind suspectate că au ucis în bătaie un bărbat. Cazul a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 14 spre 15 februarie curent, în jurul orei 03:20, pe o stradă din localitatea Ciorești, din raionul Nisporeni, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în […] Articolul Ucis cu pumnii și picioarele. Cadavrul unui bărbat, găsit pe o stradă din Nisporeni apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.
