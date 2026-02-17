O fetiță a venit pe lume în ambulanță. Intervenție rapidă a echipei SAMU Telenești

14:30

Kievul a încheiat noi acorduri de asistenţă energetică şi militară cu aliaţii săi europeni, în apropierea datei care marchează patru ani de la începutul războiului declanşat de Rusia, a declarat duminică preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Reuters. Ucraina încearcă să obţină un sprijin mai puternic din partea aliaţilor săi, în timp ce se luptă să […] Articolul Ucraina a încheiat noi acorduri de ajutor militar cu aliaţii săi, anunţă Zelenski apare prima dată în SafeNews este un portal de știri din Republica Moldova care reflectă evenimentele la zi, din țară și din întreaga lume, cu accent pe justiție, politică și integritate socială.