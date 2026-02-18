METEO | Ninsori și viscol în toată țara. Cod portocaliu în sud și temperaturi sub zero

08:50

Două persoane au murit, iar alte trei au fost rănite grav după un atac armat produs într-un patinoar din statul american Rhode Island, în timpul unui meci de hochei pe gheață între elevi de liceu. Potrivit poliției din orașul Pawtucket, un individ aflat în tribună a deschis focul, iar în incintă s-au auzit cel puțin […] Articolul VIDEO | Atac armat într-un patinoar din SUA. Doi morți și trei răniți grav la un meci de liceu apare prima dată în SafeNews