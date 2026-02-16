Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare

20:30

La Dereneu, unde de mai multe zile a izbucnit un scandal între preoți din Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei pentru biserica din localitate, manifestanții au rupt cordonul Poliției. Unii dintre ei se aflau la fața locului cu copii minori, în timp ce în interiorul bisericii era baricadat un cleric cu familia. Manifestanții susțin că [...]