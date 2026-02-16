Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat în timp ce încerca să iasă din țară
DISINFO.MD, 16 februarie 2026 07:30
Agenția Anticorupție a Ucrainei (NABU) l-a arestat, duminică, pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko, în timp ce încerca să părăsească țara. Galușcenko a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul [...] Articolul Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat în timp ce încerca să iasă din țară apare prima dată în DISINFO.MD.
• • •
Alte ştiri de DISINFO.MD
Acum 5 minute
08:00
Viktor Orban spune că UE e un pericol mai mare pentru Ungaria decât Rusia: „Adversarii noștri sunt stăpânii de la Bruxelles” # DISINFO.MD
Prim-ministrul Viktor Orban a declarat sâmbătă că Uniunea Europeană (UE) reprezintă o amenințare mai mare pentru Ungaria decât Rusia, acuzând Bruxelles-ul că încearcă să submineze guvernul său prin sprijinirea opoziției, potrivit dw.com. Orban, care este prim-ministru din 2010, se confruntă cu cea mai mare provocare internă din ultimii ani, deoarece partidul său naționalist Fidesz a fost în spatele [...] Articolul Viktor Orban spune că UE e un pericol mai mare pentru Ungaria decât Rusia: „Adversarii noștri sunt stăpânii de la Bruxelles” apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum o oră
07:30
Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat în timp ce încerca să iasă din țară # DISINFO.MD
Agenția Anticorupție a Ucrainei (NABU) l-a arestat, duminică, pe fostul ministru al energiei Gherman Galușcenko, în timp ce încerca să părăsească țara. Galușcenko a demisionat anul trecut în urma unui vast scandal de corupție, relatează AFP, potrivit Agerpres. „Astăzi, în timp ce trecea granița, anchetatorii NABU l-au reținut pe fostul ministru al energiei în legătură cu cazul [...] Articolul Fostul ministru al Energiei din Ucraina, Gherman Galușcenko, a fost arestat în timp ce încerca să iasă din țară apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 2 ore
07:00
Prima reacție a Rusiei după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște # DISINFO.MD
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o toxină extrase de la broaște din Ecuador, transmite agenția rusă de presă de stat TASS. „Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, [...] Articolul Prima reacție a Rusiei după ce a fost acuzată că l-a ucis pe Alexei Navalnîi cu o toxină letală extrasă din broaște apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
China a construit și modernizat, în ultimii ani, mai multe instalații nucleare în zone montane din provincia Sichuan, potrivit unei analize publicate de The New York Times, bazată pe imagini din satelit. Activitatea are loc într-un moment în care ultimul tratat major de control al armelor nucleare dintre Statele Unite și Rusia e mort. Imagini [...] Articolul China construiește instalații nucleare în munți de câțiva ani apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 4 ore
06:00
Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat” # DISINFO.MD
Președintele Polonia consideră că amenințarea tot mai agresivă venită dinspre Rusia obligă Varșovia să ia în calcul un pas radical: dezvoltarea propriei arme nucleare. Într-un interviu acordat postului Polsat News, liderul polonez Karol Nawrocki a declarat că țara sa „se află la limita unui conflict armat” și că nu își mai poate permite să ignore [...] Articolul Polonia ia în calcul arma nucleară de frica Rusiei. „Suntem la un pas de conflict armat” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
VIDEO Teroare în rândul trupelor ruse: Comandanții își forțează soldații să participe la asalturi sinucigașe: „Ce dracu’ înseamnă «refuz»?” # DISINFO.MD
Serviciul de informații militare din Ucraina, HUR, a publicat duminică o convorbire telefonică interceptată care arată cum comandanți ruși își amenință și își jignesc subordonații pentru a-i forța să participe la atacuri extrem de periculoase. În înregistrare, un comandant rus țipă la soldați care par reticenți să avanseze pe linia frontului. „Cum adică e «plus-plus» [...] Articolul VIDEO Teroare în rândul trupelor ruse: Comandanții își forțează soldații să participe la asalturi sinucigașe: „Ce dracu’ înseamnă «refuz»?” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance” # DISINFO.MD
Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu traduce mesajul transmis Europei de secretarul de stat american Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la Munchen. Dincolo de limbajul diplomatic, discursul oficialului american este extrem de dur. Analistul în securitate Hari Bucur-Marcu, fost coordonator academic al Centrului de Studii NATO din București, ofițer responsabil cu aspectele miliare ale [...] Articolul Decriptarea mesajului lui Rubio la Munchen: „Le-a spus europenilor lucruri mult mai grave și mai ofensatoare decât a făcut-o J.D. Vance” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare # DISINFO.MD
Kievul se află de aproape două luni într-o situație critică, pe fondul atacurilor intense ale Rusiei asupra infrastructurii energetice, a declarat primarul capitalei ucrainene, Vitalii Kliciko, într-un interviu acordat Financial Times. Potrivit acestuia, orașul a ajuns „în pragul catastrofei”, în timp ce milioane de locuitori se confruntă cu cea mai grea iarnă de la începutul invaziei [...] Articolul Kievul la limita supraviețuirii: Primarul Vitalii Kliciko avertizează că orașul se află „în pragul unei catastrofe” umanitare apare prima dată în DISINFO.MD.
Acum 6 ore
04:00
SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi # DISINFO.MD
Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a catalogat ca „tulburător” raportul a cinci țări europene prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe criticul Kremlinului Aleksei Navalnîi folosind o toxină extrasă de la o specie otrăvitoare de broască. „Este un raport tulburător. Suntem la curent cu cazul domnului Navalnîi și în mod sigur [...] Articolul SUA cataloghează „tulburător” raportul prin care Rusia este acuzată că l-a asasinat pe Aleksei Navalnîi apare prima dată în DISINFO.MD.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Dodon minte cu nerușinare la Dereneu? „Asistenții sociali vor să sustragă copiii preotului”. Ministra Plugaru îl contrazice # DISINFO.MD
Deși ministra Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat că se negociază cu familia preotului din Dereneu ca să revină acasă copiii lui, baricadați împreună cu părinții în biserică, Igor Dodon afirmă că asistenții socialie ar fi vrut să sustragă copiii din familie. Miercuri, 11 februarie, Natalia Plugaru susținea că asistenții sociali au intrat în biserică [...] Articolul Dodon minte cu nerușinare la Dereneu? „Asistenții sociali vor să sustragă copiii preotului”. Ministra Plugaru îl contrazice apare prima dată în DISINFO.MD.
16:40
Până în martie, Republica Moldova va mai primi 168 de milioane de euro de la Uniunea Europeană # DISINFO.MD
Următoarea tranșă din Planul de creștere al Uniunii Europene pentru Moldova va avea o valoare de 168 de milioane de euro. Debursarea acesteia este planificată pentru sfârșitul lunii februarie – începutul lunii martie a anului curent. Ministrul Finanțelor Andrian Gavrilița a declarat pentru Moldpres că mijloacele financiare acordate de UE reprezintă oportunitate importantă pentru Republica [...] Articolul Până în martie, Republica Moldova va mai primi 168 de milioane de euro de la Uniunea Europeană apare prima dată în DISINFO.MD.
14:30
Ucraina sancționează 91 de nave din flota-fantomă a Rusiei. Va sesiza partenerii internaționali despre ele # DISINFO.MD
Ucraina a impus sancțiuni asupra a 91 de nave petroliere din „flotă umbră” a Rusiei. Decizia s-a anunțat joi, 12 februarie, de președintele Vladimir Zelenski, în cadrul ședinței Consiliului Național de Securitate și Apărare. Măsura vizează corăbiile folosite de Rusia pentru a transporta petrol și produse petroliere din porturile Novorosiisk, Ust-Luga și Primorsk către țări [...] Articolul Ucraina sancționează 91 de nave din flota-fantomă a Rusiei. Va sesiza partenerii internaționali despre ele apare prima dată în DISINFO.MD.
12 februarie 2026
20:20
RISE Moldova este prima organizație din Republica Moldova a cărei activitate a fost declarată indezirabilă pe teritoriul Federației Ruse, anunță echipa de jurnaliști. Hotărârea a fost adoptată de Procuratura Generală a Federației Ruse pe 29 ianuarie 2026 și publicată de Ministerul Justiției pe 10 februarie 2026. Se interzice activitatea publicației în Rusia, iar cetățenii ruși [...] Articolul Kremlinul se teme de presa din Moldova? A declarat publicația Rise indezirabilă apare prima dată în DISINFO.MD.
19:10
Putin și Lukașenko spun că au agenda prea încărcată, ca să ajungă la Consiliul Păcii: Invitația a venit târziu # DISINFO.MD
Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko nu vor merge la Washington, la reuniunea Consiliului Păcii, organizată de Donald Trump. Cei doi afirmă că au agenda prea încărcată. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a spus jurnaliștilor că în agenda lui Vladimir Putin nu este inclusă o vizită în SUA. La rândul său, purtătoarea de cuvânt [...] Articolul Putin și Lukașenko spun că au agenda prea încărcată, ca să ajungă la Consiliul Păcii: Invitația a venit târziu apare prima dată în DISINFO.MD.
19:00
Maia Sandu va vorbi despre securitatea europeană și instabilitatea globală la Conferința de la Munchen # DISINFO.MD
Maia Sandu va vorbi despre securitatea europeană și instabilitatea globală. Președinta Moldovei participă în perioada 13-14 februarie la Conferința de Securitate de la München. Evenimentul este unul dintre cele mai importante forumuri internaționale dedicate securității. Lidera de la Chișinău are planificate întrevederi bilaterale cu mai mulți omologi și oficiali de rang înalt, în cadrul cărora [...] Articolul Maia Sandu va vorbi despre securitatea europeană și instabilitatea globală la Conferința de la Munchen apare prima dată în DISINFO.MD.
18:00
Tokaev ia exemplu de la Putin? Schimbă 84% din Constituția Kazahstanului în doar trei luni # DISINFO.MD
Pe 31 ianuarie, în Kazahstan a fost prezentat proiectul unei noi Constituții. Printre prevederile noi se numără faptul că nu va fi permisă „încălcarea onoarei și demnității altora, sănătatea cetățenilor și moralitatea societății sau încălcarea ordinii publice. Tratatele internaționale ratificate de Kazahstan își vor pierde prioritatea automată față de legile interne ale țării. Căsătoria va [...] Articolul Tokaev ia exemplu de la Putin? Schimbă 84% din Constituția Kazahstanului în doar trei luni apare prima dată în DISINFO.MD.
17:40
„Balanța înclină spre nu a merge”. Nicușor Dan se gândește dacă va participa sau nu la reuniunea „Consiliului pentru Pace” # DISINFO.MD
Nicușor Dan nu a decis încă dacă va participa la reuniunea „Consiliului pentru Pace”, creat Donald Trump. Evenimentul urmează să se desfășoare pe 19 februarie, la Washington. Sursele de la Palatul Cotroceni au relatat că „balanța înclină spre a nu merge”, conform Antena 3 CNN. Deși există argumente pro și contra, deocamdată nu este clar [...] Articolul „Balanța înclină spre nu a merge”. Nicușor Dan se gândește dacă va participa sau nu la reuniunea „Consiliului pentru Pace” apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Un bărbat din Rusia care și-a luat numele de Iisus Hristos a fost forțat de instanță să revină la identitatea sa reală # DISINFO.MD
Tribunalul Districtual Novo‑Savinovsky din Kazan a decis că un localnic care și‑a schimbat oficial numele în „Iisus Hristos” trebuie să revină la identitatea sa inițială. Instanța a stabilit că autoritățile de stare civilă sunt obligate să îi restabilească numele real – Evgheni Cekulaev – bărbatului care și-a schimbat identitatea în „Isus Petrovici Hristos”., relatează publicația business-gazeta.ru. [...] Articolul Un bărbat din Rusia care și-a luat numele de Iisus Hristos a fost forțat de instanță să revină la identitatea sa reală apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Zelenski, după împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: „Acesta este exact semnalul care trebuie trimis agresorului” # DISINFO.MD
Volodimir Zelenski a mulțumit Parlamentului European pentru împrumutul record de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis mulțumiri Parlamentului European pentru decizia de a acorda țării un împrumut de sprijin în valoare de 90 de miliarde de euro El a spus că aceste fonduri vor ajuta Ucraina să supraviețuiască [...] Articolul Zelenski, după împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina: „Acesta este exact semnalul care trebuie trimis agresorului” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Planurile de a integra Ucraina în Uniunea Europeană înainte de finalizarea tuturor reformelor necesare, precum și discuțiile despre ocolirea veto-ului Ungariei, indică un sentiment tot mai accentuat de urgență la Bruxelles, scrie politico.eu. Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare parțială încă de anul viitor, potrivit [...] Articolul Planurile UE pentru a depăși vetoul premierului Ungariei asupra aderării Ucrainei apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Trump spune că a majorat tarifele pentru Elveția cu încă 9%, nemulțumit de tonul unui lider elvețian: „A fost foarte agresivă, dar politicoasă” # DISINFO.MD
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că a ordonat o creștere suplimentară de 9% a tarifelor vamale aplicate Elveției, ajungând la 39%, după ce nu i-a plăcut modul în care un lider elvețian i s-a adresat în timpul unei convorbiri telefonice în care îi cerea eliminarea taxelor. Trump a afirmat că tonul lui Karin [...] Articolul Trump spune că a majorat tarifele pentru Elveția cu încă 9%, nemulțumit de tonul unui lider elvețian: „A fost foarte agresivă, dar politicoasă” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Un militar rus îl contrazice pe Peskov în legătură cu importanța Telegram pe câmpul de luptă. Critici și din partea bloggerilor pro-război # DISINFO.MD
Restricționarea aplicației Telegram în Rusia a generat critici și preocupări privind potențialele prejudicii aduse propriilor forțe armate proprii, au avertizat bloggeri militari pro-război, dar și soldați, în contextul refuzului fondatorului platformei de a ceda presiunilor exercitate de Moscova, relatează The Guardian. Instituția de supraveghere a comunicațiilor din Rusia a anunțat miercuri o potențială încetinire a [...] Articolul Un militar rus îl contrazice pe Peskov în legătură cu importanța Telegram pe câmpul de luptă. Critici și din partea bloggerilor pro-război apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Fost șef MI6: Pierderile Rusiei în Ucraina sunt „uluitoare”, 30.000 de soldați uciși într-o lună # DISINFO.MD
Rusia ar fi pierdut, doar în luna decembrie 2025, aproximativ de două ori mai mulți soldați decât a pierdut Uniunea Sovietică pe parcursul întregului război sovieto-afgan, a declarat pe 10 februarie fostul șef al serviciului britanic de informații externe. Sir Richard Moore a făcut declarațiile într-un interviu acordat jurnalistei Yalda Hakim, în cadrul podcastului World [...] Articolul Fost șef MI6: Pierderile Rusiei în Ucraina sunt „uluitoare”, 30.000 de soldați uciși într-o lună apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Surse militare interne atribuie parțial eficiența scăzută a apărării aeriene ucrainene unei perioade insuficiente de pregătire a noilor recruți, relatează Euromaidan Press. Institutul pentru Știință și Securitate Internațională indică o scădere a ratei de interceptare ucrainene, de la 96,58% în ianuarie 2025, la 82,7% în decembrie, în timp ce atacurile rusești cu drone și rachete s-au [...] Articolul De ce a scăzut eficiența apărării antiaeriene a Ucrainei. Explicațiile unui expert apare prima dată în DISINFO.MD.
11 februarie 2026
16:10
Cum renunță azerii la moștenirea sovietică: Examene la limba de stat și excluderea manualelor rusești # DISINFO.MD
De la redobândirea independenței în 1991, Azerbaidjanul a implementat o serie de măsuri pentru a respinge moștenirea sa sovietică. Primii pași s-au referit la modificarea simbolurilor statului și ale toponimiei. Până în 2025, în Azerbaidjan nu a mai rămas vreun monument de pe vremea URSS. Comisia de Terminologie din Azerbaidjan a impus restricții privind atribuirea [...] Articolul Cum renunță azerii la moștenirea sovietică: Examene la limba de stat și excluderea manualelor rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
10 februarie 2026
22:10
VIDEO „Valorile creștine” au luat razna la Dereneu. Rețineri cu mascați, pentru a calma spiritele # DISINFO.MD
Mascații de la batalionul cu destinație specială „Fulger” au intervenit la Dereneu, pentru a calma spiritele. Poliția anunță că manifestanții ar fi ultragiat oamenii legii și carabinierii și ar fi încercat să-i deposedeze de echipamente speciale. Au fost reținute cel puțin șase persoane pentru 72 de ore. Printre ei se numără primarul socialist din Dereneu [...] Articolul VIDEO „Valorile creștine” au luat razna la Dereneu. Rețineri cu mascați, pentru a calma spiritele apare prima dată în DISINFO.MD.
20:30
VIDEO Circa 150 de oameni au rupt cordonul Poliției la Dereneu. Predică în biserică, cu fraze șoptite pe la spate # DISINFO.MD
La Dereneu, unde de mai multe zile a izbucnit un scandal între preoți din Mitropolia Basarabiei și cea a Moldovei pentru biserica din localitate, manifestanții au rupt cordonul Poliției. Unii dintre ei se aflau la fața locului cu copii minori, în timp ce în interiorul bisericii era baricadat un cleric cu familia. Manifestanții susțin că [...] Articolul VIDEO Circa 150 de oameni au rupt cordonul Poliției la Dereneu. Predică în biserică, cu fraze șoptite pe la spate apare prima dată în DISINFO.MD.
17:30
Sportiva care a purtat drapelul Moldovei la Milano este fana lui Putin? Ar urmări mai multe grupuri rusești pro-război # DISINFO.MD
După ce s-a aflat că patru dintre cei cinci sportivi moldoveni care reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de la Milano sunt ruși, a izbucnit un nou scandal. Presa a descoperit că Elizaveta Hlusovici, care a purtat drapelul țării, urmări pe rețelele de socializare la grupuri rusești pro-război. Biatlonista ar fi fost abonată la publicații precum [...] Articolul Sportiva care a purtat drapelul Moldovei la Milano este fana lui Putin? Ar urmări mai multe grupuri rusești pro-război apare prima dată în DISINFO.MD.
15:30
Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale # DISINFO.MD
Liderul separatist de la Tiraspol a cerut Chișinăului calificare juridică a războiului de pe Nistru. Vadim Krasnoselski susține că administrația constituțională ar îndreptăți persoanele care se fac vinovate de conflictul militar din 1992. Oficialul din regiunea autoproclamă afirmă că în acea perioadă au avut loc crime. În opinia sa, asemenea evenimente „s-ar putea repeta”, dacă [...] Articolul Separatistul Krasnoselski vrea să explice Chișinăul de ce Rusia a provocat războiul de pe Nistru. Răspunsul autorităților constituționale apare prima dată în DISINFO.MD.
15:20
Interzis pentru copiii din Moldova pe rețelele de socializare! Perciun anunță că decizia va fi luată până la sfârșitul anului # DISINFO.MD
Decizia privind interzicerea accesului copiilor din Moldova, care au până la 16 ani, pe rețelele de socializare va fi luată până la sfârșitul anului 2026. Ministrul Educației a anunțat la TVR Moldova că vor fi consultați profesori, psihologi și părinți. Dan Perciun consideră că dezbaterea este între a instrui populația despre pericolul social media și [...] Articolul Interzis pentru copiii din Moldova pe rețelele de socializare! Perciun anunță că decizia va fi luată până la sfârșitul anului apare prima dată în DISINFO.MD.
09:00
La începutul anului 2026, Rusia s-a apropiat de mai multe țări ale Uniunii Europene în ceea ce privește nivelul prețurilor la produsele alimentare, iar la unele categorii le-a depășit deja. Concluzia reiese dintr-o analiză realizată de „Vajnîe istorii”, bazată pe datele Rosstat și ale serviciului Numbeo. Potrivit analizei, în zece țări europene — România, Polonia, [...] Articolul Prețuri europene, venituri rusești: contrastul de pe rafturi apare prima dată în DISINFO.MD.
08:30
Uniunea Europeană încearcă să își reducă dependența de sistemele americane de plăți Visa și Mastercard, de teama că acestea ar putea deveni instrumente de presiune geopolitică din partea Statelor Unite. Informația este relatată de Financial Times, care o citează pe directoarea generală a European Payments Initiative (EPI), Martina Weimert. Potrivit acesteia, dominația companiilor americane reprezintă [...] Articolul Dependență riscantă: Europa caută alternativă la sistemele de plăți americane apare prima dată în DISINFO.MD.
08:20
Președintele Curții Supreme a Rusiei, Igor Krasnov, a dispus transmiterea către Procuratura Generală a materialelor privind doi judecători ai Curții Regionale din Nijni Novgorod — președinții colegiilor pentru cauze administrative și civile, Viktor Fomin și Veaceslav Sapega. La aceștia și la membrii familiilor lor au fost identificate active care nu corespund veniturilor declarate, relatează publicația [...] Articolul Confiscări și demiteri posibile: scandal de corupție în justiția rusă apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Rusia nu reușește să se desprindă de tehnologiile occidentale, în pofida apelurilor repetate ale lui Vladimir Putin și a declarațiilor sale potrivit cărora acest obiectiv ar fi fost deja atins. Țara rămâne în continuare puternic dependentă de importuri în domenii esențiale pentru războiul pe care îl poartă, inclusiv construcția de mașini, producția de drone și [...] Articolul Financial Times: planurile Moscovei de substituire a importurilor nu funcționează apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Uniunea Europeană intenționează să introducă, pentru prima dată, sancțiuni împotriva porturilor maritime din țări terțe pentru operațiuni legate de petrolul rusesc. Potrivit agenției Reuters, care citează un proiect de document al Comisia Europeană, în cadrul celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei ar putea fi vizate portul Kulevi din Georgia și portul Karimun din [...] Articolul De la petroliere la porturi: sancțiunile UE se extind dincolo de Rusia apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Trupe speciale americane coboară din elicopter la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Rusiei. Nava a fost sechestrată de SUA # DISINFO.MD
Armata americană a capturat luni, în Oceanul Indian, petrolierul Aquila II, parte a „flotei din umbră” ruse folosite de Rusia lui Putin pentru a ocoli sancțiunile internaționale, informează The Moscow Times. Ministerul Războiului din SUA a anunţat că nava încălca restricţiile impuse de administraţia preşedintelui Donald Trump pentru transferurile de ţiţei în Caraibe, restricţii ce [...] Articolul Trupe speciale americane coboară din elicopter la bordul unui petrolier din flota-fantomă a Rusiei. Nava a fost sechestrată de SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Război și „prosperitate”: Rosstat susține cea mai mare creștere a veniturilor din ultimele decenii # DISINFO.MD
În timpul războiului cu Ucraina, cetățenii ruși ar fi înregistrat o creștere a nivelului de trai la scară nemaiîntâlnită în statisticile ultimilor aproximativ 20 de ani, susține Rosstat. Potrivit datelor oficiale, anul trecut veniturile reale disponibile ale rușilor au crescut cu 7,4%. Cu un an înainte, acestea au avansat cu 8,2%, iar în 2023 — [...] Articolul Război și „prosperitate”: Rosstat susține cea mai mare creștere a veniturilor din ultimele decenii apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem” # DISINFO.MD
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a răspuns luni concluziilor raportului premergător al Conferinţei de Securitate de la Munchen (MSC), ale cărei lucrări se vor deschide vineri. Acesta a spus că „respinge complet tot ceea ce tocmai a auzit”, după ce autorii raportului au avertizat că principala provocare pentru ordinea internaţională liberală „vine din interior”, și anume prin [...] Articolul Ambasadorul SUA la NATO răspunde raportului Conferinţei de Securitate de la Munchen: „Încercăm să întărim Alianța, nu să ne retragem” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Europa a ajuns la „concluzia dureroasă” că trebuie să se despartă de SUA. De ce „privește cu groază declinul Statelor Unite” # DISINFO.MD
Europa se vede obligată să își regândească rolul strategic și să își consolideze autonomia militară în fața unei administrații americane percepute ca fiind tot mai autoritare și tot mai puțin atașate valorilor democratice liberale, potrivit unui raport al MSC, analizat de The Guardian. Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu [...] Articolul Europa a ajuns la „concluzia dureroasă” că trebuie să se despartă de SUA. De ce „privește cu groază declinul Statelor Unite” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Ce se întâmplă cu separatiștii după pierderea teritoriului: lecția Azerbaijanului pentru Republica Moldova # DISINFO.MD
Tribunalul din Baku a pronunțat condamnări grele pentru liderii separatiști din Nagorno-Karabah, inclusiv închisoare pe viață pentru cinci dintre ei, în urma unui proces care a început în 2025, potrivit Reuters. În data de 5 februarie 2026, Curtea Militară de la Baku a dictat pedepse cu închisoarea pentru mai mulți foști oficiali din fosta administrație [...] Articolul Ce se întâmplă cu separatiștii după pierderea teritoriului: lecția Azerbaijanului pentru Republica Moldova apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Forțele ruse încearcă să ademenească cu sume de bani cetățeni ucraineni să înregistreze terminale Starlink, după ce guvernul ucrainean și compania Spacex a antreprenorului american Elon Musk a luat măsuri pentru a bloca accesul trupelor ruse la internetul prin satelit de mare viteză necesar pe front. Potrivit lui Serhii „Flash” Beskrestnov, noul consilier al ministrului [...] Articolul Cum încearcă armata rusă să obțină din nou acces la internetul prin satelit Starlink apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB, dezvăluie jurnalistul de investigatie Grozev # DISINFO.MD
Serviciile secrete rusești au anunțat arestarea a doi cetățeni ai Federației Ruse, bănuiți că ar fi pus la cale tentativa de asasinat asupra generalului GRU Vladimir Aleksiev. Surpriza a venit când s-a aflat că unul dintre suspecți lucra chiar în cadrul FSB. Incidentul a avut loc dimineața zilei de 6 februarie, în interiorul blocului în [...] Articolul Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB, dezvăluie jurnalistul de investigatie Grozev apare prima dată în DISINFO.MD.
9 februarie 2026
17:10
Scandalul de la Dereneu: Arhiepiscopul Petru, în genunchi în fața Poliției, deși un preot din Mitropolia Moldovei s-a baricadat în biserică # DISINFO.MD
Imaginea arhiepiscopului Petru din Mitropolia Moldovei, care a îngenuncheat în fața Poliției și a citit rugăciuni, a devenit virală pe canalele de Telegram pro-ruse din Republica Moldova. Oamenii legii erau acuzați că nu permit accesul în biserică. Inspectoratul General al Poliției susține că în interior, de fapt, s-a baricadat un preot din Mitropolia Moldovei. Clericul [...] Articolul Scandalul de la Dereneu: Arhiepiscopul Petru, în genunchi în fața Poliției, deși un preot din Mitropolia Moldovei s-a baricadat în biserică apare prima dată în DISINFO.MD.
16:10
Monopoly by Ilan Șor: Cum a introdus fugarul moldovean monede virtuale care ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile # DISINFO.MD
Bancnotele emise de A7, companie lansată de banca rusească Promsvyazbank și oligarhul Ilan Șor din Republica Moldova, ajută Moscova să ocolească sancțiunile occidentale, după ce băncile au fost deconectate de la sistemul Swift. O serie de documente interne ale A7, postate recent pe internet după atac cibernetic, dezvăluie cum funcționează rețeaua pusă la cale pentru [...] Articolul Monopoly by Ilan Șor: Cum a introdus fugarul moldovean monede virtuale care ajută Kremlinul să ocolească sancțiunile apare prima dată în DISINFO.MD.
15:00
Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare # DISINFO.MD
Aproape 100.000 de copii ruși învață la domiciliu, potrivit datelor Ministerului Educației din Federația Rusă. Conform statisticilor citate de RBK, în 2025, 14.300 de elevi au fost transferați la această formă de învățământ, ceea ce reprezintă o creștere de 16,8% față de anul precedent. În total, în școlile din Rusia învață aproximativ 18 milioane de [...] Articolul Mii de ruși își retrag copiii din școli și aleg educația la domiciliu pe fondul propagandei militare apare prima dată în DISINFO.MD.
14:50
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic # DISINFO.MD
Rusia pierde treptat unul dintre cei mai mari și tradiționali clienți ai industriei sale de apărare din Asia. Vietnamul, care timp de decenii s-a bazat aproape exclusiv pe armament sovietic și rusesc, își accelerează orientarea către furnizori occidentali, într-un efort clar de diversificare a achizițiilor militare. Un semnal puternic al acestui viraj îl reprezintă negocierile [...] Articolul Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic apare prima dată în DISINFO.MD.
14:40
DOC Dodon, generos la acordat cetățenia Moldovei sportivilor ruși. Din mâna lui au primit-o și olimpicii de la Milano # DISINFO.MD
Patru sportivi ruși reprezintă Moldova la Jocurile Olimpice de iarnă, desfășurate la Milano. Este vorba despre Elizaveta Hlustovici, Maxim Makarov, Pavel Magazeev și Alina Stremous. Pe 3 februarie 2020, cetățenia le-a fost acordată lui Pavel Magazaev, Alina Stremous și lui Andrei Usov. Primii doi sunt sportivi, iar ultimul – jurnalist sportiv. Decretul a fost semnat [...] Articolul DOC Dodon, generos la acordat cetățenia Moldovei sportivilor ruși. Din mâna lui au primit-o și olimpicii de la Milano apare prima dată în DISINFO.MD.
14:30
Ucraina își schimbă strategia în plin război: zece centre de export de armament vor fi deschise în Europa din 2026 # DISINFO.MD
Ucraina va deschide, începând din 2026, zece centre de export de armament pe teritoriul Europei, inclusiv în statele baltice și în nordul continentului, a anunțat pe 8 februarie președintele Volodimir Zelenski. Decizia marchează o schimbare majoră de politică într-un context de război prelungit cu Rusia și reflectă ambiția Kievului de a-și internaționaliza industria de apărare. [...] Articolul Ucraina își schimbă strategia în plin război: zece centre de export de armament vor fi deschise în Europa din 2026 apare prima dată în DISINFO.MD.
14:20
Rusia face pași concreți pentru a integra centrala nucleară de la Zaporojie în sistemul său energetic, încercând să legitimeze controlul asupra instalației ocupate. O analiză a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) arată că Moscova creează cadrul necesar pentru reluarea producției de energie și conectarea centralei la rețeaua electrică rusă. Potrivit experților ISW, autoritățile ruse încearcă să [...] Articolul Planul Moscovei pentru centrala de la Zaporojie, dezvăluit de experții ISW apare prima dată în DISINFO.MD.
14:00
Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale compromițătoare despre Donald Trump, susține un fost ofițer KGB # DISINFO.MD
Un fost ofițer KGB și fost șef al serviciilor de securitate din Kazahstan susține că atât Kremlinul, cât și autoritățile de la Astana ar deține materiale compromițătoare despre președintele american Donald Trump. Afirmațiile îi aparțin lui Alnur Mussaiev, care a activat în structurile KGB la Moscova în anii ’80 și care, ulterior, a condus serviciile [...] Articolul Kremlinul și Kazahstanul ar deține materiale compromițătoare despre Donald Trump, susține un fost ofițer KGB apare prima dată în DISINFO.MD.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.