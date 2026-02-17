Recomandările IGSU pentru cetățeni, în contextul codului portocaliu și galben de ninsori
Radio Chisinau, 17 februarie 2026 10:25
În contextul avertizării meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat (IGSU) privind ninsori puternice, viscol și formarea ghețușului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte o serie de măsuri de siguranță pentru a preveni situațiile de risc.
Acum 15 minute
10:25
Acum 30 minute
10:10
„Vom restabili justiția”: Zelenski sancționează 10 sportivi ruși după scandalul de la Jocurile Olimpice # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat sancțiuni împotriva a 10 sportivi ruși acuzați că au susținut agresiunea Moscovei în Ucraina, la scurt timp după scandalul izbucnit la Jocurile Olimpice, unde un sportiv ucrainean a fost descalificat pentru un gest de solidaritate cu victimele războiului.
Acum o oră
09:55
Ambasadorul Vlad Kulminsk: Întrevederea Maiei Sandu cu Marco Rubio a avut loc la inițiativa SUA # Radio Chisinau
Întrevederea dintre președinta Maia Sandu și secretarul de stat american, Marco Rubio, a avut loc la inițiativa Statelor Unite ale Americii. Declarația a fost făcută de ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, care a precizat că această întrevedere va fi urmată de alte discuții importante pe domenii strategice.
09:50
Acum 2 ore
09:30
Ce se întâmplă la Dereneu după retragerea Poliției din curtea bisericii (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău analizează posibile soluții pentru reglementarea conflictului transnistrean și relatează despre ce se întâmplă la Dereneu după incidentele de săptămâna trecută.
09:20
Încasările la impozitul pe venit de la persoanele fizice care transmit în locațiune bunuri imobile au crescut cu 18,4% în perioada ianuarie 2026 și constituie 9,7 milioane lei, comparativ cu perioada similară a anului 2025.
09:00
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a afirmat că Ucraina trebuie să negocieze și să ajungă la un acord „rapid”, în timp ce negociatorii ruși, ucraineni și americani urmează să înceapă o nouă rundă de discuții la Geneva, marți, notează AFP.
08:45
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 17 februarie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru astăzi, 17 februarie, un curs de 20 lei și 13 bani pentru euro. Dolarul american este cotat la 16 lei și 97 bani.
Acum 4 ore
08:25
Republica Moldova găzduiește Reuniunea Biroului Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei # Radio Chisinau
Republica Moldova va găzduiește Reuniunea Biroului Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRE), structură executivă a Consiliul Europei care asigură coordonarea activităților Congresului între sesiunile plenare. Evenimentul se desfășoară la Palatul Republicii, transmite MOLDPRES.
08:10
Circulație în condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții pe mai multe sectoare de drum # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor informează că, în această dimineață, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții de iarnă.
Acum 24 ore
21:05
Patru ani de război în Ucraina, comemorați la Chișinău prin proiecția peliculei „Porcelain War” # Radio Chisinau
Delegația Uniunii Europene la Chișinău va comemora patru ani de la începutul războiului de agresiune pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei prin proiecția documentarului „Porcelain War” (Războiul de porțelan), care va avea loc la Teatrul Fără Nume (Ginta Latină), pe 23 februarie. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.
20:45
AIPA a autorizat subvenții de peste 63 de milioane de lei pentru agricultură, în ultima săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a autorizat subvenții în valoare totală de 63,01 milioane de lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, prin două mecanisme de sprijin. Cea mai mare parte a sumei, 62,11 milioane de lei, a fost destinată plăților postinvestiții pentru 150 de cereri.
20:20
Ministerul Sănătății confirmă nereguli la spitalul din Nisporeni: activitatea secției este oprită temporar, iar directoarea și-a dat demisia # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate au confirmat existența unor nereguli privind normele sanitaro-igienice și organizarea proceselor interne într-o secție a spitalului din Nisporeni. Anunțul a fost făcut de ministrul Sănătății, Emil Ceban, care a precizat că activitatea secției vizate în imaginile apărute în presă a fost sistată temporar, iar directoarea spitalului a depus cerere de demisie, comunică MOLDPRES.
20:00
Fiscul a încasat, săptămâna trecută, la bugetul public național circa 860 milioane de lei # Radio Chisinau
Săptămâna precedentă încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) au constituit circa 860 milioane de lei.
19:35
Zestrea Neamului | Dana Dăncilă: „În casa bunicii mele am văzut prima dată camerele de luat vederi și acolo am îndrăgit cântecul” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
19:15
Fostul șef al Biroului Vamal Centru a fost trimis în judecată, fiind acuzat de corupere pasivă. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, procesul va începe pe 4 martie la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.
18:55
Un bărbat din Orhei a decedat până la sosirea ambulanței blocate în zăpadă. CNAMUP vine cu detalii # Radio Chisinau
Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a venit astăzi cu precizări despre pacientul care a decedat noaptea trecută, înainte de sosirea ambulanței, blocată în zăpadă.
18:30
Reforma administrației publice locale, discutată de Igor Grosu și președintele CALRE, Marc Cools # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale (CALRE) al Consiliului Europei, Marc Cools. În cadrul discuțiilor, șeful legislativului a menționat că Republica Moldova se pregătește pentru una dintre cele mai importante reforme destinate satelor și orașelor din țară – reforma administrației publice locale.
18:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a instruit conducerea Forțelor Aeriene, Ministerul Apărării și Ukrenergo să pregătească măsuri suplimentare de protecție, având în vedere informațiile furnizate de serviciile de informații despre pregătirea de către Rusia a unui nou atac masiv, relatează Ukrainskaia Pravda.
17:55
Misiune de afaceri R. Moldova–Grecia, organizată la Chișinău: oportunitate pentru consolidarea relațiilor economice și investiționale # Radio Chisinau
Agenția de Investiții a Republicii Moldova, în parteneriat cu Enterprise Greece, organizează pe 2 martie 2026, la Chișinău, o Misiune de Afaceri Moldova–Grecia, dedicată consolidării relațiilor economice și comerciale bilaterale și promovării oportunităților investiționale, transmite MOLDPRES.
17:40
Ministrul Energiei explică motivele solicitărilor de creștere a tarifelor la energia electrică: „Am fost nevoiți să accesăm energie electrică de avarie, mai scumpă” # Radio Chisinau
Creșterea tarifelor la energia electrică este legată de procurarea energiei de avarie, consumul sporit în regiune și de disponibilitate, a declarat pentru Radio Chișinău, ministrul Energiei Dorin Junghietu, precizând că a vorbit despre aceste riscuri încă în decembrie anul trecut.
17:20
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
17:00
Ambulanțe blocate și camioane derapate: Peste 40 de intervenții ale IGSU în ultimele 24 de ore, din cauza poleiului și ninsorilor # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, salavatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit în mai multe situații generate de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin polei, ghețuș și ninsori.
16:40
Drumarii continuă intervențiile pe mai multe trasee din raioanele din nordul R. Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Drumarii intervin și astăzi pe mai multe sectoare de drum din nordul țării, unde se circulă în condiții de iarnă. Rețeaua de drumuri naționale rămâne practicabilă, însă pe anumite porțiuni se mențin zone cu zăpadă frământată și, izolat, polei.
16:20
MALURI DE PRUT | Despre răspunsurile poeziei lui Ion Vatamanu - dialog cu cantautorul Alic Mereuță (VIDEO) # Radio Chisinau
Poet, publicist, savant, deputat în Primul Parlament al Rep. Moldova, semnatar al Declarației de Independență al Rep. Moldova, Ion Vatamanu rămâne în memoria noastră prin creația sa poetică în care iubirea, pământul, limba și destinul național se împletesc cu o profundă frământare existențială, un poet al verticalității, al cuvântului rostit cu responsabilitate, pentru care poezia a fost o formă de adevăr.
16:05
Evaluarea integrității etice și financiare a procurorului general interimar, Alexandru Machidon, nu a fost finalizată. Membrii Comisiei de evaluare a procurorilor nu au ajuns la consens asupra raportului de specialitate.
15:50
Ninsori puternice, lapoviță și vânt. Cod portocaliu și galben pe întreg teritoriul R. Moldova # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben și cod portocaliu de ninsori puternice, lapoviță și vânt. Avertizarea este valabilă de mâine, 17 februarie, ora 20.00 și până joi, 18 februarie, ora 17.00, pe întreg teritoriul R. Moldova.
15:35
Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie, ignorând criticile țărilor vecine privind Schengen # Radio Chisinau
Germania va prelungi cu șase luni controalele la frontiere, a anunțat luni Ministerul de Interne de la Berlin, considerându-le necesare în pofida criticilor venite din partea țărilor vecine până la punerea în aplicare a unei „politici migratorii europene funcționale”.
15:20
Peste 2,5 miliarde de lei, valorificate din Fondul rutier în 2025. Prioritățile pentru anul 2026, discutate la Guvern # Radio Chisinau
Modul de utilizare a mijloacelor Fondului rutier în anul 2025, precum și bugetarea pentru 2026 au fost examinate în cadrul ședinței Consiliului Fondului Rutier, prezidată de prim-ministrul Alexandru Munteanu.
15:00
ANRE avertizează: De la 1 aprilie 2026, consumatorii non-casnici fără contract încheiat cu un furnizor pe piața liberă riscă să rămână fără gaze naturale # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță că, începând cu 1 aprilie 2026, toți consumatorii non-casnici mari vor activa exclusiv în condițiile pieței libere a gazelor naturale. Astfel, consumatorii care nu vor avea un contract valabil încheiat cu un furnizor riscă să rămână fără livrarea gazelor naturale.
14:40
R. Moldova se află sub influența unor cicloane sudice care determină un regim instabil. Meteorologii anunță ninsori puternice și viscol în următoarele zile # Radio Chisinau
Condițiile meteorologice dificile din această noapte au afectat sectorul energetic, lăsând fără câteva localități din zona centrală. Pentru asigurarea circulației rutiere, pe drumurile naționale au fost mobilizate 177 de utilaje pentru deszăpezire, iar Poliția a intensificat controalele pentru depistarea șoferilor care circulă cu anvelope necorespunzătoare sezonului rece. Meteorologii avertizează că situația se va agrava în zilele următoare, când sunt așteptate ninsori puternice și viscol, transmite Radio Chișinău.
14:15
Luna Sculptorilor Români, la Chișinău. ICR Mihai Eminescu este partener al expoziției de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor” # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău este partener al evenimentului de sculptură contemporană „INFINIT – Brâncuși și transgresarea hotarelor”, organizat la Centrul Expozițional „Constantin Brâncuși” din Chișinău, în perioada 19 februarie – 19 martie 2026, vernisajul având loc în data de 19 februarie 2026, ora 16.00.
14:00
Ce se întâmplă cu alocațiile copiilor cetățenilor români din R. Moldova cărora le-a fost anulată cartea de identitate românească. Precizările Ministerului Muncii de la București # Radio Chisinau
O modificare legislativă aplicată în anul 2023 în România, care vizează evidența populației, a dus la pierderea valabilității cărților de identitate în cazul a peste 160 de mii de persoane. Aproximativ 66% (peste 100.000) aparțineau persoanelor născute în Republica Moldova.
13:45
Experți: Delegația noastră prezentă la Conferința de Securitate de la Munchen a fost impresionantă. Republica Moldova a ajuns să joace un rol strategic prin localizarea sa geografică # Radio Chisinau
Prin participarea la Conferința de Securitate de la München din 13-15 februarie, Rep. Moldova arată că a devenit un actor vizibil pe harta geopolitică a continentului și că țara este percepută drept un succes în contracararea războiului hibrid, afirmă analiștii de la Chișinău. Totodată, întâlnirea președintei Maia Sandu cu secretarul de stat american, Marco Rubio, în marja acestei conferințe, demonstrează că în pofida schimbărilor de administrație de la Washington, parteneriatul moldo-american rămâne pragmatic și stabil, inclusiv în domenii precum securitatea energetică, transmite Radio Chișinău.
13:30
Istoria unui interpret român, supranumit ”Ray Charles a României”
13:25
Rectorul USM va fi ales pe 3 martie. Cine sunt cei trei candidați care concurează pentru funcție # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova își va alege rectorul pe 3 martie. Trei candidați au fost admiși pentru această funcție. Ei își pot face campanie de promovare până pe 1 martie.
13:10
Furnizorii de energie electrică cer majorarea tarifelor. Cât vom plăti pe un kWh, dacă ANRE va aproba solicitarea # Radio Chisinau
Premier Energy și FEE Nord, principalii furnizori de energie eletrică din Republica Moldova, solicită ANRE majorarea tarifelor pentru populație.
12:55
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru ziua de 17 februarie.
12:30
Peste 3900 de șoferi au încălcat legislația rutieră în weekend. Depășirea limitei de viteză, cea mai frecventă abatere # Radio Chisinau
Peste 3 900 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. Circa 30 de conducători auto au rămas fără permis, fiind depistați sub influența alcoolului, transmite MOLDPRES.
12:15
Tot mai mulți turiști apelează la agențiile de profil. Creștere semnificativă în 2025 # Radio Chisinau
Numărul persoanelor care au apelat la agențiile de turism din Republica Moldova a depășit, anul trecut, 604 mii, mai mulți cu circa 9% față de anul precedent. Avansul a fost determinat în principal de majorarea cu 34% a numărului de străini, majoritatea fiind excursioniști de o zi, veniți pentru odihnă și agrement, transmite IPN cu referire la raportul Biroului Național de Statistică.
11:55
Expertul IPRE Daniel Vodă, după Conferința de Securitate de la Munchen: „Republica Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali” # Radio Chisinau
Conferința de Securitate de la München a arătat limpede: lumea intră într-o etapă mai dură, mai fragmentată. Iar Republica Moldova are nevoie să fie poziționată în linie cu partenerii occidentali.Un prim mesaj puternic a venit din Europa. Tonul a fost mai ferm decât în alți ani. Cancelarul german Friedrich Merz a spus direct că „vechea ordine internațională nu mai există”. Subtextul este clar: Europa nu-și mai permite să fie doar un actor economic. Vorbim tot mai mult despre apărare, reziliență, capacitatea de a produce și de a proteja, a scris expertul IPRE Daniel Vodă, într-un material publicat după derularea Conferinței de Securitate de la Munchen.
11:40
Apel comun al șefilor armatelor din Regatul Unit și Germania: Securitatea nu este apanajul exclusiv al forțelor armate # Radio Chisinau
Șeful Statului Major al armatei britanice, Richard Knighton, și omologul său german, generalul Carsten Breuer, consideră că Europa trebuie să-și crească investițiile în domeniul apărării și să se reînarmeze în fața amenințărilor venite dinspre Rusia și fac apel către liderii politici ai națiunilor europene să poarte un dialog onest cu populația pentru a aduce la cunoștința publicului larg că securitatea nu este apanajul exclusiv al forțelor armate, informează luni dpa, potrivit Agerpres.
11:25
Finanțare nerambursabilă de 300 de milioane de lei pentru antreprenori, în 2026. ODA relansează apelurile de granturi # Radio Chisinau
Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) relansează apelurile de granturi destinate antreprenorilor autohtoni prin programele de suport financiar nerambursabil gestionate de instituție. În anul curent, pentru instrumentele de suport financiar nerambursabil destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii este prevăzut un buget de 300 milioane lei, transmite MOLDPRES.
11:05
Vladimir Plahotniuc nu s-au prezentat la ședința de judecată de luni, 16 februarie, în dosarul în care este inculpat, pe un episod din frauda bancară. El urma să fie audiat și facă declarații.
10:45
Condițiile meteo nefavorabile impun proceduri speciale. „Programul zborurilor poate suporta modificări”, anunță Aeroportul Chișinău # Radio Chisinau
Condițiile meteo nefavorabile impun efectuarea procedurii speciale de degivrare (de-icing) a aeronavelor aflate la sol. Din această cauză, unele rute pot înregistra întârzieri, iar programul zborurilor poate suferi modificări, informează MOLDPRES.
Ieri
10:25
Încasări de peste 748 de milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână. Unde vor ajunge banii # Radio Chisinau
În perioada 9 - 15 februarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 748,80 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 4,25 miliarde de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 102,0%.
10:10
„Un semnal puternic de încredere”. Norvegia va deschide o ambasadă la Chișinău, anunță MAE # Radio Chisinau
La Conferința de Securitate de la München, viceprim‑ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Regatului Norvegiei, Espen Barth Eide, în cadrul căreia a fost discutată decizia Guvernului norvegian de a deschide o ambasadă rezidentă la Chișinău.
09:50
Mai mulți deputați greci vin în Republica Moldova, într-o vizită oficială de 4 zile # Radio Chisinau
O delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Moldova din cadrul Parlamentului Republicii Elene efectuează, în perioada 16–19 februarie, o vizită în Republica Moldova.
09:35
Presa de la Chișinău scrie cum au scăpat de pe lista neagră oamenii lui Plahotniuc, și Șor. De asemenea, jurnaliștii de investigație mai amintesc că și R. Moldova a avut propriul său dosar„Epstein”, o rețea de pedofilie deconspirată în 2011.
09:15
UE vrea să reducă dependența de plățile non-europene. Ce este euro digital și cum îl vom folosi # Radio Chisinau
UE accelerează proiectul euro digital pentru a reduce dependența de plățile non-europene. Parlamentul European a acordat primul său sprijin major pentru euro digital, aprobând poziția de negociere a Consiliul Uniunii Europene privind o monedă digitală a băncii centrale care să funcționeze atât online, cât și offline.
